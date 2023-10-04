Рустам Минниханов и ректор Университета Иннополис обсудили повышение качества подготовки ИТ-специалистов

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и ректор Университета Иннополис Александр Тормасов обсудили повышение качества подготовки ИТ-специалистов. Встреча прошла в Доме правительства в Казани при участии вице-премьера республики Романа Шайхутдинова.

Также обсуждались вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

В время встречи Рустам Минниханов вручил Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Он удостоился ее за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

Напомним, 1 сентября в Иннополисе открыли новые жилые корпуса общежитий Университета. Число мест для студентов выросло с 1 до 2 тысяч. В торжественной церемонии приняли участие Рустам Минниханов и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.



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Татьяна Демина