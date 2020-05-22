Как Татарстан помогает медиарынку России пережить «коронакризис»

Первыми о помощи медийному рынку заговорили в нашей республике — сначала глава ТНВ Ильшат Аминов, а потом президент Рустам Минниханов

Правительство РФ разработало проект постановления о том, чтобы включить СМИ в список пострадавших от коронавируса отраслей. Авторы проекта, сотрудники Министерства экономического развития РФ, пишут, что падение рекламных продаж грозит дестабилизацией информационного пространства, если не предложить эффективных мер помощи ТВ, сетевым изданиям, газетам. О том, как Татарстан пролоббировал помощь российским медиа, — в материале «Реального времени».

«Угроза дестабилизации информационного пространства»: СМИ сочтут пострадавшими от карантина

Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства РФ о включении СМИ в список пострадавших отраслей от коронавируса. Об этом сегодня сообщило агентство «Татар-информ».

Татарстанский телеграм-канал «Неудаща» опубликовал оказавшийся в его распоряжении документ, который, по словам авторов канала, направил министр экономического развития РФ Максим Решетников Михаилу Мишустину. К письму на имя премьер-министра прилагается проект постановления о внесении изменений в перечень пострадавших отраслей и пояснительная записка к этому проекту. В ней говорится, что из-за коронавируса все без исключения СМИ столкнулись с масштабным оттоком рекламодателей. Изданиям приходится отказываться от проектов, устанавливать убытки.

«Сокращается выручка от продажи прессы, подписки и книг, — сообщается в записке. — На фоне этого кризисные явления уже затронули производителей контента, которым приходится фиксировать убытки, принимая решения об остановке даже начатых проектов, поскольку завершение производства в условиях сокращения платежеспособного спроса со стороны вещателей только увеличит объем потерь».

В документе предложено дополнить перечень, начиная с пункта «Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом», разделом 12. В нем указаны «Средства массовой информации и производства печатной продукции» с разбивкой на телевидение, сетевые издания, печатные газеты, информационные агентства, издание книг, газет, журналов и периодических изданий. Отсутствие мер поддержки сферы СМИ и производства печати, притом что большинство из них, особенно региональные, относятся к субъектам малого и среднего бизнеса, «создает реальную угрозу дестабилизации информационного пространства», отмечают авторы записки.

Как Аминов просил о поддержке Минниханова, а Минниханов — правительство России

О внесении СМИ в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей изначально на региональном уровне просил Рустама Минниханова Ильшат Аминов, генеральный директор ТНВ и председатель Союза журналистов РТ. Сделал он это на совместной видеоконференции представителей СМИ Татарстана с главой республики. На ней татарстанские СМИ подняли одну из серьезных проблем медийного рынка — падение рекламных доходов.

Фото tnv.ru

Ильшат Аминов: «Мы надеемся, что федеральные власти нас услышат, потому что поддержка СМИ сейчас нужна как никогда»

Несколько дней назад Рустам Минниханов попросил включить средства массовой информации в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Соответствующее письмо он направил и.о. премьер-министра России Андрею Белоусову (Мишустин был болен и находился на карантине). Минниханов подчеркнул в письме, что из-за пандемии коронавируса у региональных СМИ резко снизились объемы рекламного рынка и продажи печатных изданий, что может спровоцировать приостановку или даже прекращение деятельности, а это, в свою очередь, приведет к ухудшению информирования населения и повлияет на общественно-политическую стабильность и безопасность.

«Это первый руководитель региона, сделавший подобный шаг, — комментировал «Реальному времени» эту инициативу Ильшат Аминов. — Мы надеемся, что федеральные власти нас услышат, потому что поддержка СМИ сейчас нужна как никогда. Эта отрасль по праву может считаться одной из наиболее пострадавших».

Трафик растет, но рекламные доходы падают

Напомним, на этой неделе «Реальное время» опубликовало материал о ситуации на медиарынке Татарстана. Положение парадоксальное: одновременно наблюдается и взрывной рост трафика, и стремительное сжатие рекламных продаж.

Так, если в октябре прошлого года суммарный индекс цитируемости татарстанских СМИ составлял 330,9, в ноябре упал до 282,35, в декабре вырос до 353,52. Январь (344,14) и февраль (333,3) были отмечены снижением индекса цитируемости. А вот в марте 2020-го, когда в России объявили локдаун, показатель вырос до 365,02. Апрель показал себя еще лучше для изданий — суммарный индекс цитируемости топовых татарстанских СМИ вырос до 386,45.

С 208 до 262 минут в сутки выросло время просмотра телевидения у казанских жителей во время карантина. Особенно высокий прирост наблюдался в первые две недели режима всеобщей самоизоляции. Время телепросмотра также выросло по сравнению с мартом-2020 — на 13%. Между тем в прошлом году в апреле время просмотра ТВ, по сравнению с мартом, наоборот, сокращалось.

Фото Максима Платонова

Но при этом, предупреждают эксперты и участники рынка, прогнозируется, что по итогам 2020 года телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться примерно на 25—30% — с 40 до 50 млрд рублей. Рекламные бюджеты могут сократиться больше, чем наполовину, а по рекламе на сайтах СМИ падение может составить 3—4 млрд рублей. «Если мы говорим о частных СМИ, то у них ситуация действительно катастрофическая. В апреле рынок упал практически до нулевых значений», — рассказывал «Реальному времени» тогда Ильшат Аминов.

По данным Союза журналистов РФ, у 38% опрошенных представителей медиарынка в период пандемии сократились тираж и количество эфиров, 38% редакций снизили заработную плату более чем на 20%, 19% СМИ сократили штат. Лишь 25% продолжают работать в прежнем режиме.

Причина тому — снижение рекламных доходов из-за «выпадения» части рекламодателей. При этом поддержку от региональной власти получили всего 14% СМИ.