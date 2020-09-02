Звезды футбола в гостях и рекорд России по чеканке мяча — Нижнекамск готовится к грандиозному празднику

Ко Дню «Нефтехимика» в городе приурочили торжественное открытие обновленного силами «Нижнекамскнефтехима» футбольного стадиона

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

7 сентября в Нижнекамске открывают обновленный футбольный стадион ФК «Нефтехимик», масштабную реконструкцию которого провели силами ПАО «Нижнекамскнефтехим». Событие городского масштаба приурочили ко Дню «Нефтехимика», по случаю которого город ждет большой спортивный праздник с участием звезд российского футбола и шоу-бизнеса. Арену откроют матчем ветеранов московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика», а позднее на поле установят рекорд России по самой массовой чеканке мяча. Так как сама арена не сможет вместить всех желающих, по городу будут работать фан-зоны, связанные с ней и между собой телемостом. Поздравить нижнекамцев с этим важным событием приедет президент Татарстана Рустам Минниханов, который выйдет на поле дать старт новой истории стадиона первым ударом мяча. Подробнее о празднике рассказали сегодня на брифинге представители руководства «Нижнекамскнефтехима» и ФК «Нефтехимик».



Второй день рождения стадиона



Домашняя арена ФК «Нефтехимик», построенная еще в 1978 году, давно нуждалась в обновлении. В июне прошлого года на стадионе развернули масштабную реконструкцию на средства «Нижнекамскнефтехима». Предприятие вложило в модернизацию спорткомплекса более 400 млн рублей. В итоге клуб, выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ, получил одно из лучших полей в России, что подтвердили специалисты Российского футбольного союза (соответствует требованиям регламента I дивизиона ФНЛ).

За время реконструкции на стадионе смонтировали трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности. Теперь болельщиков ждут более комфортные места, обустроенные фан- и фуд-зоны, удобная автостоянка. На новом поле хорошее освещение и большое табло, специалисты сделали его современным и высокотехнологичным. Заменено покрытие поля по голландской технологии — последний европейский стандарт. Полностью обновились билетные кассы, проходные, бытовые помещения, санузлы. Соблюдены обязательные требования по обеспечению доступа для маломобильных групп населения — выделены специальные места, смонтированы лифты, пандусы, созданы все необходимые условия доступной среды. Работы по капитальному строительству провела ГК «Капитал-Строй».

— Вы помните наш старый стадион. Работы шли почти два года — это была полномасштабная, полноценная реконструкция стадиона с заменой трибун, покрытия на поле, теперь это поле класса премиум — с искусственным газоном, подогревом, поливом. Компания, которая вела работы, — очень серьезный подрядчик, в качестве примера их работы могу привести арену для ФК «Зенит», — рассказал на пресс-конференции заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. — На сегодня можно смело говорить — работа закончена, получены все документы, акты ввода в соответствии с требованиями РФС.

Открыть стадион планируют 7 сентября, и этот день можно по праву считать датой нового рождения спорткомплекса. По этому случаю на арене, которая помнит именитых футболистов: Рината Дасаева, Вагиза Хидиятуллина, Галимзяна Хусаинова, Игоря Нетто, Альберта Шестернева, пройдет большой спортивный праздник.

Открыть стадион планируют 7 сентября, и этот день можно по праву считать датой нового рождения спорткомплекса

«Игра будет смотреться совершенно по-новому»

Памятная дата в истории стадиона — матч 1993 года с московским «Спартаком», который посетило около 10 тысяч болельщиков. Вот и в этот раз решено открыть арену матчем ветеранов «Спартака» и «Нефтехимика».

— Руководить командой ветеранов-москвичей будет Олег Иванович Романцев — человек, который тренировал сборную России, легенда «Спартака». Кроме того, к нам приедет Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Юрий Ковтун, Венцислав Христов, Валерий Шмаров, Сергей Шавло — это то созвездие ветеранов российского футбола, которых мы сможем увидеть на нашем стадионе. А состав наших ветеранов будет представлять капитан команды Андрей Ситчихин, наш воспитанник, который до начала своей карьеры выступал за наш клуб. Это и Сергей Будылин, Ильдар Ахметзянов и все остальные ребята, которые прошли школу «Нефтехимика» и в разные годы выступали за наш клуб. Приглашаем вас на эту интересную игру, на новом стадионе она будет смотреться совершенно по-другому, — подчеркнул советник президента ФК «Нефтехимик» Наиль Гизатуллин.

Предварительный состав участвующих команд: Алексей Павлович Прудников, Андрей Русланович Сметанин, Рамиз Михманович Мамедов, Вагиз Назирович Хидиятуллин, Дмитрий Алексеевич Хлестов, Сергей Дмитриевич Шавло, Юрий Васильевич Гаврилов, Валерий Валентинович Шмаров, Валерий Викторович Кечинов, Олег Борисович Кужлев, Егор Ильич Титов, Дмитрий Анатольевич Аленичев, Александр Петрович Ширко, Константин Юрьевич Головской, Дмитрий Васильевич Ананко, Сергей Вадимович Горлукович, Борис Александрович Поздняков, Виктор Ануфриевич Букиевский, Александр Михайлович Кокорев, Олег Иванович Романцев.

Стадион «Нефтехимик» станет местом проведения регулярных игр с участием титулованных футбольных команд и большого числа поклонников этого вида спорта

«Был бы школьником — убежал бы с занятий на стадион»

Стадион «Нефтехимик» станет местом проведения регулярных игр с участием титулованных футбольных команд и большого числа поклонников этого вида спорта. Кроме того, здесь будут и дальше проводить большие спортивные соревнования, массовые культурные мероприятия.

К сожалению, из-за пандемии коронавируса в день открытия на стадионе не смогут принять всех желающих, но нижнекамцы все равно смогут побывать на празднике — даже за пределами арены. Для этого созданы фан-зоны в нескольких местах Нижнекамска. Фан-парки откроются в самых популярных городских пространствах: на «Нефтехим Арене», стадионе «Нефтехимик», набережной «Красный ключ», в Парке нефтехимиков, чтобы все желающие смогли приобщиться к торжествам. Фан-зоны будут работать с 10.00 до 15.00. Здесь установлены сцены, экраны, и каждый из них связан между собой и со стадионом телемостом. Так что любая площадка сможет выйти на связь. Во всех фан-парках будут работать концертные площадки, где выступят популярные музыкальные коллективы, диджеи, покажут футбольный фристайл. Также пройдут различные перформансы с участием ходулистов и аниматоров в стилизованных образах. Будут работать шатры с киберзоной, фотобудкой, гиф-стойкой, приставками Sony PlayStation, барберфаном (локацией, где всем желающим создадут креативную прическу с использованием логотипов клуба и спонсоров, а также символики мероприятия, с помощью специальной смываемой краски и аквагрима).

В лаунж-зоне можно будет сразиться в настольный футбол и другие игры, собрать гигантский конструктор «лего». Также гостей ждут интерактивные локации: футбольный «энгри бердс», «бык-родео», веломобили и многое другое. В рамках праздника на обновленном стадионе установят рекорд России по самому большому количеству человек, одновременно чеканящих мяч ногами. Эксперт подсчитает количество участников с помощью счетчика, после чего внесет результат в сертификат Книги рекордов России.

— Обещаю, будет очень интересно. Если бы я был студентом или школьником, убежал бы с занятий, и, наверное, родители меня не сильно бы ругали. Но это не призыв, это так, — пошутил Родион Булашов. — Словом, будет масса замечательных мероприятий, которые будут интересны всем жителям Нижнекамска, посетившим наши фан-зоны. Приглашаю поддержать наш клуб «Нефтехимик» и «Нижнекамскнефтехим» в этом мероприятии. Новый стадион — это шаг вперед для нас всех с надеждой на победы в нашей национальной футбольной лиге.

— Приглашаем всех жителей поучаствовать в этом торжественном мероприятии и ждем на домашних матчах команды на новом стадионе, который откроется 7 сентября, — присоединился к приглашению директор ФК «Нефтехимик» Валерий Калачев. — На первые домашние матчи Роспотребнадзор разрешил продажу только онлайн-билетов, мы продавали их на сайте клуба. Но уже поступило разрешение Роспотребнадзора открыть билетные кассы и продавать билеты на следующие матчи непосредственно на стадионе, параллельно билеты будут продаваться и на сайте. Стоимость от 50 до 100 рублей — цена вполне приемлемая.

Ведущими на празднике выступят телеведущий, спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина. Кроме того, на открытие стадиона приедет правительственная делегация во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который выйдет на поле первым ударить по мячу и открыть тем самым новую страницу в истории домашней арены «Нефтехимика».

Для нижнекамцев организуют розыгрыш билетов на матч в день открытия стадиона «Нефтехимик»

— Это будет очень масштабное событие. Поверьте, мы будем вспоминать его еще не один месяц, надеемся, когда пандемия уйдет на спад совсем и будут разрешения на полномасштабное проведение мероприятий, мы обязательно вместе с ФК «Нефтехимик» с разрешения нашего руководства, совместно с администрацией города организуем еще не одно массовое интересное, зрелищное мероприятие. Приглашаем всех на футбол, с наступающим праздником — с Днем «Нефтехимика»! — поздравил Родион Булашов.

Для нижнекамцев организуют розыгрыш билетов на матч в день открытия стадиона «Нефтехимик». В поддержку команды по городу с 6 сентября будут курсировать специальные автобусы, оформленные в цветах клуба. Останавливаться будут возле мест массового пребывания нижнекамцев — это парк VELIKI, Ледовый дворец, ТЦ «Рамус», ТЦ «Олимп», парк «Семья», СК «Шинник», ТЦ «БАРС», парк «Солнечная поляна», Парк нефтехимиков, «Красный ключ», ТЦ «Якорь», ТЦ «Старт», парк чтений и отдыха им. Г. Тукая и другие. В автобусах устроят дополнительный розыгрыш билетов на арену, победители смогут принять участие в матче открытия 7 сентября на обновленном стадионе.