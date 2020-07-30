Выгодный бизнес в Арктике, открытие границ и декларации о доходах — новое в августе-2020

Какие новшества приготовил август жителям Татарстана

Фото: Максим Платонов

Август традиционно считается периодом отпусков и затишья, а потому последний месяц лета не изобилует нововведениями. Но некоторые события и изменения коснутся делового мира. Предприниматели смогут получить единовременную помощь на профилактику коронавируса, примерно на треть уменьшится количество правил для строителей, а на «Цифровом прорыве» займутся самыми актуальными задачами для бизнеса. Подробности о новшествах августа для бизнеса — в материале «Реального времени».

15 тысяч на антисептики

До 15 августа предприятия, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей (клиентов), могут получить поддержку из федерального бюджета на профилактику и дезинфекционные мероприятия. Это компании, которые работают в сфере дополнительного образования, бытовых услуг, в оздоровительной сфере, гостиницы, предприятия общепита, санатории, некоммерческие организации. Оформлять субсидии начали с середины июля. Для получения помощи нужно направить заявление в электронной форме в налоговый орган или через личный кабинет налогоплательщика.

В Татарстане такой помощью могут воспользоваться около 11,5 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей с общим числом сотрудников почти 33 тысячи человек. Субсидию предоставят в этом году единоразово на безвозмездной основе, для ИП ее размер составит от 15 тысяч рублей.

Требования для строителей упростят

С 1 августа вступает в силу новый перечень стандартов и правил, обеспечивающих соблюдение требований безопасности при строительстве. В новый список не вошли дублирующие и избыточные нормы, поэтому общее число требований снизится на 30 процентов. До сих пор к сооружениям на стадии проектирования и строительства действовало более 10 тысяч требований, с 1 августа их останется только 7 тысяч. Правда, те объекты, которые начали проектировать или строить еще до изменения правил, будут контролироваться по старой схеме.

С 1 августа вступает в силу новый перечень стандартов и правил, обеспечивающих соблюдение требований безопасности при строительстве. Фото: Миндортранс РТ

Цифровые задачки для бизнеса

До 5 августа продлится голосование за кейсы, которые предложат для решения участникам регионального этапа ИТ-конкурса «Цифровой прорыв». Организаторы всероссийского проекта запустили народное голосование за десять самых актуальных задач от малого и среднего бизнеса. Отдать свой голос можно за один из 26 прикладных кейсов.

Например, участникам конкурса предлагается реализовать систему распознавания лиц для школ, придумать, как бесконтактно заселять постояльцев в отель или создать платформу для онлайн-тренировок. Эти задачи попробуют решить более 8 тысяч специалистов со всей страны в режиме реального времени в конце августа. Победители разделят между собой денежные призы и получат возможность выйти в финал проекта. Лучшие решения будут реализованы. На участие в «Цифровом прорыве» уже зарегистрировались более 400 разработчиков из Татарстана.

«Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Оператором конкурса выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке «Росатома», «Газпромбанка», Ассоциации Больших Данных, «Ростелекома» и Mail.ru Group.

На татарстанском хакатоне соберется вся Россия

На виртуальном хакатоне, который стартует 1 августа, команды-участницы в течение недели будут решать два вида задач: по технологии FinTech и Кибербезопасности. Лучшие смогут не только выиграть денежный приз, но и получат шанс запустить свои пилотные проекты и поработать в компаниях постановщиков задач. Призовой фонд — 700 тысяч рублей.

На соревнования заявились команды из Новосибирска, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Оренбурга, Кирова, Альметьевска и других городов. Мероприятие проводится при поддержке правительства Татарстана, Министерства цифрового развития РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения», группы компаний InnoSTage и Ак Барс Банка. Партнером выступает Kaspersky iHub (центр инноваций «Лаборатория Касперского»). Информационные партнеры хакатона: HeadHunter, Bis Journal, Tproger, It-park и ИВФ РТ.

В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Фото pravdaurfo.ru

Особая экономическая зона в Арктике

С 28 августа в Арктической зоне РФ допускается осуществление любой не запрещенной законодательством предпринимательской деятельности. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм и т.д. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны — для этого она приравнивается к особой экономической зоне.

Три страны на выбор

С 1 августа в России снимают запрет на международные авиаперелеты пассажиров. Правда, пока попасть можно будет только в три страны: Англию, Турцию и Танзанию. На начальных этапах снятия запрета самолеты туда будут вылетать из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Такси из Китая

В августе свой сервис в Казани планирует запустить китайский агрегатор такси Didi Chuxing. Встреча руководства крупнейшего сервиса каршеринга и заказа такси DiDi с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым состоялась этим летом. По итогам встречи глава республики поручил создать рабочую группу по проработке сфер сотрудничества, координатором выступило Агентство инвестиционного развития РТ.

Кроме того, китайская компания начала переговоры о сотрудничестве с особой экономической зоной «Иннополис», Университетом Иннополис и с ГБУ «Безопасность дорожного движения».



22-23 августа в Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет 44-й виртуальный отбор в бизнес-инкубатор. Фото evolution-ru.ru

Как стать резидентом бизнес-инкубатора в Челнах



22-23 августа в Технопарке в сфере высоких технологий «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет 44-й виртуальный отбор в бизнес-инкубатор. Подать заявку на участие в конкурсном отборе можно бесплатно на сайте http://itparkrt.ru/. Команды, прошедшие отбор и заключившие договор, получат целый комплекс государственных услуг: мощный виртуальный сервер, безлимитную связь, комфортный мини-офис, менторскую поддержку, продвижение. От авторов ждут прорывных ИТ-решений, связанных с развитием сервисов и платформ для дистанционной работы и учебы.

На предыдущем отборе в июне на платформе ZOOM участники презентовали свои проекты, получали рекомендации от профессионалов индустрии, а по итогам двухдневной работы эксперты определили резидентов бизнес-инкубатора.

Приз конкурса — «умная» система

До 14 августа в Татарстане продлится конкурсный отбор трех организаций, в которых за счет республиканского бюджета создадут систему управления правами на интеллектуальную собственность (СУИС). Конкурс стартовал 15 июля в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 — 2024 годы».

СУИС позволяет аккумулировать и обеспечивать удобный доступ к информации по объектам интеллектуальной собственности предприятия, проводить инвентаризацию и формировать отчетные документы по их использованию и коммерциализации. В настоящее время система находится в опытной эксплуатации и внедряется в производственный процесс в 14 компаниях республики. Официальная информация о конкурсном отборе — на сайтах ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ»: www.tcnti.ru и www.patentrt.ru.

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. Фото: temryuk.ru

Время подавать декларации

1 августа истекает срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год. В этом году в связи с распространением коронавируса по указу президента его продлевали с конца апреля до конца июля.



Новые гарантии уволенным работникам

С 13 августа дополнительные гарантии получают те работники, которые были уволены из-за ликвидации своей организации или сокращения её штата. Согласно законодательству работник имеет право требовать от работодателя выходное пособие при увольнении после одного месяца работы. В этом случае ему полагается среднемесячный заработок за второй месяц со дня увольнения.

В исключительных случаях компенсация будет положена и за третий месяц после увольнения.

Дальневосточный гектар — для переселенцев из зарубежья

С 1 августа земельные участки в Республике Бурятия и Забайкальском крае доступны для всех россиян, а также участников госпрограммы по содействию добровольному переселению в нашу страну соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, которые совместно переселяются на постоянное место жительства в Россию.

Пенсионный фонд делает перерасчёт выплат для работающих пенсионеров, учитывая заработанные в предыдущем календарном году пенсионные баллы. Фото Ильи Репина

Перерасчёт пенсий работающим — на две сотни

Август — единственный месяц, когда пенсия трудящихся пенсионеров ненамного вырастает — мораторий на индексацию пенсий такой категории населения остается в силе с 2016 года.

Пенсионный фонд делает перерасчёт выплат для работающих пенсионеров, учитывая заработанные в предыдущем календарном году пенсионные баллы. Максимальная сумма, на которую с 1 августа 2020 года может вырасти пенсия работавшего в 2019 году пенсионера — 279 рублей, при заработке 28,7 тысяч рублей в месяц и больше. Если зарплата была меньше, то и прибавка получится более скромной.

Газ подорожает

С августа в России подорожает газ. Напомним, прежде Федеральная антимонопольная служба заморозила индексацию цен на это топливо из-за коронавируса — поэтому предполагаемого удорожания газа с 1 июля не произошло.

Но уже в середине лета ФАС согласовала повышение тарифов для Газпрома. Тарифы для населения проиндексируют на 3%. Предполагается, что за счет роста тарифов внутри России газовый гигант частично компенсирует свои крупные убытки на рынке Европы, которые в первом квартале этого года составили 116,249 млрд рублей.

Уже в середине лета ФАС согласовала повышение тарифов для Газпрома. Фото: flickr.com

Пополнить электронный кошелёк — только со счета

Анонимное пополнение электронных кошельков станет невозможным с 3 августа 2020 года. Вступают в силу положения принятого год назад закона 264-ФЗ. Если физлицо не прошло идентификацию, пополнить электронный кошелёк можно будет только с банковского счёта.

Иностранным студентам можно работать без разрешения

Иностранным студентам-очникам с 5 августа не нужно будет получать разрешение на работу в России, если они трудятся в свободное от учёбы время. Работодателю тоже не понадобится получать разрешение на привлечение иностранной рабочей силы.

ОСАГО подешевеет для аккуратных водителей и подорожает для «лихачей»

С 24 августа страховые компании получат право учитывать дополнительные факторы при определении стоимости полисов ОСАГО. Страховка может стать дороже для неопытных водителей и тех, кто часто допускает грубые нарушения ПДД, а для кого-то может и подешеветь.

К тому же начнут действовать и новые тарифы. Минимальная и максимальная стоимость ОСАГО для легковых автомобилей физлиц изменится на 10%. Минимальная базовая ставка полиса снизится с 2746 рублей до 2471 рубля. Максимальная ставка вырастет с 4942 до 5436 рублей. В отношении легковых авто юридических лиц коридор ставок изменится на 20%, а машин такси — на 30%. Как утверждают эксперты, страховые компании могут устанавливать свои базовые ставки в пределах этого диапазона.

Штраф планировали ввести этим летом, но потом ужесточение перенесли на 1 марта 2022 года. Фото: autogrodno.by

Штраф за отсутствие ТО отложили на полтора года

Многие интернет-ресурсы сообщают о введении с 1 августа нынешнего года штрафа за езду без техосмотра в размере 2 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Штраф планировали ввести этим летом, но потом ужесточение перенесли на 1 марта 2022 года.

Поэтому пока штраф от 500 до 800 рублей выписывают по-прежнему только таксистам, водителям автобусов и грузовиков, у которых своевременно не пройдено ТО. Правда, для получения ОСАГО все равно нужно пройти техосмотр и простым автолюбителям.

Права на трех языках

В августе водителям начнут выдавать права нового образца, созданные в соответствии с действующими стандартами. Одно из новшеств — наличие подписей, выполненных прописными буквами на трех языках: на русском, французском и английском. По сообщениям Центробанка, такие права можно использовать в качестве альтернативы удостоверению личности. Права, полученные ранее, менять не надо.

Новый ГОСТ для автономеров

Росстандарт перенес переход на новые госномера с 4 августа прошлого года на 4 августа текущего года. Мотоциклетные номера станут меньше в размерах в полтора раза, а знаки для японских праворульных авто формой будут напоминать квадрат. Планируется ввести особые номера для мопедов, а также для классических и спортивных автомобилей.

Речь идет о ТС весом меньше 5 тонн с неопределенным экологическим классом. Фото trans.ru

Тахографы для физлиц

С 1 августа сотрудники ГИБДД начнут выписывать новые штрафы: несколько месяцев назад стало обязательным использование тахографов для грузовиков и пассажирских автобусов (свыше 8 пассажирских мест). А с августа это требование распространится и на физлиц, владеющих автобусами. Речь идет о ТС весом меньше 5 тонн с неопределенным экологическим классом. За нарушение правил грозит солидный штраф до 50 тыс. руб.

Трамваи побегут по кругу

К 30 августа в столице Татарстана планируют запустить кольцевое движение трамваев вдоль строящегося Большого Казанского кольца— магистрали, которая, как планируется, в ближайшие годы разгрузит центр города.



150 тысяч захоронений на 30 лет вперед



В Татарстане 10 августа откроют новый похоронный комплекс «Курган» на трассе М-7, рядом с селом Кощаково. Завершение работ по устройству внутренних проездов предусмотрено на 2020 и 2021 год с учетом поэтапного финансирования. В пусковой комплекс объекта войдут два кладбища на 147,5 тыс. захоронений площадью 78,6 га, с выделением отдельных участков для захоронения участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, «а также лиц, внесших значительный вклад в развитие Казани». По расчетам мэрии Казани, мест на нем должно хватить как минимум на 30 лет вперед.

Выставка займет два основных этажа корпуса Гостиного двора по улице Кремлевской. Фото Романа Хасаева

Музей в Казани откроет свои кладовые

Национальный музей РТ в конце августа откроет новую экспозицию «История Татарстана с древнейших времен до наших дней», приуроченную к 100-летию ТАССР.

Музей выставит все четыре «кладовые» с монетами и украшениями, оригиналы «Моабитских тетрадей» Мусы Джалиля, вещи Мулланура Вахитова, Галимжана Ибрагимова, один из первых вариантов герба ТАССР, который создал Баки Урманче.

Выставка займет два основных этажа корпуса Гостиного двора по улице Кремлевской, а также часть музея на площади 1 Мая — всего 14 залов общей площадью примерно в 4 тысячи квадратных метров. 11 залов — это основная выставка, еще четыре — рекреационные зоны. Они брендированы и посвящены истории ТАССР.



Стартует новый футбольный сезон



8—9 августа начнется сезон-2020/21 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Основной вариант даты проведения матча за Олимп-Суперкубок России 2020 — 7 августа на «ВЭБ Арене».

Напомним, ранее стало известно о вылете самарских «Крыльев Советов» и «Оренбурга» в ФНЛ. Вместо них в новом сезоне РПЛ сыграют волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки».



Хоккейная жизнь тоже оживает. Фото: hcbarys.kz

Четыре турнира хоккейного межсезонья

Хоккейная жизнь тоже оживает. После первых контрольных матчей в конце июля между командами КХЛ «Торпедо» и московским «Динамо», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» в августе состоятся сразу четыре турнира.

С 4 по 9 августа в Сочи пройдет Sochi Hockey Open, в котором примут участие ХК «Сочи», СКА, «Локомотив», сборная России U20.

Кубок Республики Башкортостан состоится в Уфе с 10 по 13 августа. В одном из самых интригующих предсезонных турниров, который проводится с 1999 года (но брал паузу в прошлом году), померятся силами Салават Юлаев», «Нефтехимик», «Трактор», «Северсталь».

Зритель требовал свой казанский турнир, и, наконец, дождался его. Состав участников нового «Кубка чемпионов» в столице Татарстана, который намечен на 19—23 августа, не оставит равнодушными хоккейных болельщиков: «Ак Барс», «Металлург», «Салават Юлаев», СКА — сплошь обладатели Кубка Гагарина. Здесь главная интрига связана, конечно же, с хозяевами турнира, которых уже называют главным фаворитом Востока. Казанцы сумели сохранить почти всю команду прошлого сезона, сделав лишь точечные корректировки состава.

Москва проведет «Кубок мэра» с 27 по 29 августа, за который поборются «Спартак», ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Витязь». Последний крупный турнир нынешнего межсезонья пройдет на льду «ЦСКА Арены», а из изначального состава никто от участия не отказывался.

