Тахир Давлетшин: «Идеальное место для строительства МСЗ под Казанью — в 15—25 км от М-7»

Точка невозврата, или Почему АГК-2 не подает документы на экологическую экспертизу

Фото: Максим Платонов

В предыдущем месяце не утихали жаркие дебаты о строительстве завода по термической переработке мусора в Казани. На инициированной президентом Татарстана встрече экоактивистов и представителей правительства республики стороны попытались выстроить диалог общества и власти по вопросу будущего завода. Вскоре на заявления противников предприятия ответил и Рустам Минниханов, отметив, что решение по стройке объекта еще не принято, и подчеркнув, что в республике все равно необходимо внедрять раздельный сбор мусора и его дальнейшую переработку. О том, в чем принципиально не сходятся в вариантах решения проблемы инвестор и протестующая общественность, в своей авторской колонке рассказывает один из участников нашумевшей встречи в кабмине — колумнист «Реального времени» Тахир Давлетшин.

Без ущерба для экологии сжигать смесь отходов невозможно



6 июля 2017 года в ГК «Ростех» состоялась презентация инвестиционного проекта «РТ-Инвест» «Энергия из отходов». Тем самым инициаторы проекта строительства на территории Московской области и города Казани пяти мусоросжигательных заводов (МСЗ), который вынашивается с 2013 года, определились с источником финансирования — затраты на строительство и эксплуатацию заводов лягут на потребителей электрической энергии согласно механизмам ДПМ (договор предоставления мощности).



С тех пор утверждения такого содержания: «Современные мусоросжигательные заводы будут возведены в рамках проекта «Энергия из отходов», реализацией которого занимается «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех». Новая технология позволит без ущерба для экологии навсегда решить проблему мусорных полигонов и свалок» — стали напоминать передовицы газеты «Правда».



Строительство четырех заводов в Подмосковье и одного в Татарстане обойдется примерно в 160 млрд рублей. Поддержка (читай, финансирование их строительства и эксплуатации) российским МСЗ по проекту будет оказана как возобновляемым источникам энергии через рынок электроэнергии и мощности через механизм договоров предоставления мощности (ДПМ). Такой механизм гарантирует доходность инвестиций в размере 14% за счет повышения тарифов на мощность с промышленных потребителей энергии — в Московской области на 2,5% и Татарстане на 4,0%. Как следует из расчетов ассоциации НП «Совет рынка», в 2020—2035 гг. потребители заплатят за мощность МСЗ до 300 млрд рублей.



Строительство МСЗ в п. Осиново оценивается в 28 миллиардов рублей, а его ежегодное содержание обойдется в 6 миллиардов (к сведению, бюджет Казани на 2019 год — 25 миллиардов).

Ознакомившись с имеющейся информацией, активные горожане встали на защиту города — пытаются оспорить строительство завода: выходят на одиночные пикеты и устраивают митинги, обращаются в суды с жалобами на незаконные действия инициатора проекта — АГК-2.



Ознакомившись с имеющейся информацией, активные горожане встали на защиту города — пытаются оспорить строительство завода. Фото Максима Платонова

МСЗ за границей и в России. Об истории мусоросжигания

Первый мусоросжигательный завод появился в 1870 году в лондонском предместье Паддингтон, именовался как «мусоросжигательное заведение». Первые работы по утилизации тепла, возникающего при сжигании мусора, также были проведены в Англии. В городе Ольдгейме к «мусоросжигательному заведению» была пристроена электростанция. Вся полученная энергия использовалась для обслуживания самого заведения. Положительно оценил опыт работы комплекса выдающийся английский физик В. Томсон (лорд Кельвин), проведший детальное обследование его работы.

Внимание работам по гигиене городов уделяли многие видные ученые. Л. Пастер и Э. Кох помогли оценить опасность разложения отбросов. Д.И. Менделеев интересовался утилизацией отбросов (правда, в основном промышленных) и даже написал статью «Отбросы» в энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Менделеев писал: «Одна из задач промышленности — переработка отходов в более ценные товары».

В настоящее время в мире насчитывается около 2500 заводов по сжиганию мусора, из них 400 в Европе. Всего сжигается, по разным данным, 170—280 млн тонн ТКО (всего в мире образуется около 1,3 млрд тонн в год), каждый третий МСЗ — с генерацией электроэнергии. При этом электрогенерация на МСЗ крайне затратна, и она существует только с целью создания видимости целесообразности — во всех странах она дотируется из бюджетов, и составляет от 0,1 $/кВт·ч (6 рублей) в Китае до 0,3 $/кВт·ч (20 рублей) в Японии.

При этом инициаторы строительства МСЗ замалчивают тот факт, что Россия имеет уже полувековой опыт строительства и эксплуатации мусоросжигательных заводов.

Первый завод ГУП «Спецзавод №2» был запущен в эксплуатацию в 1975 году. Проект был основан на отечественной технологии с использованием технологического оборудования французской фирмы CNIM и чехословацкого оборудования фирмы «ЧКД-Дукла». «Спецзавод №3», расположенный в Южном административном округе Москвы, введен в эксплуатацию в 1983 году. Основное технологическое оборудование изготовлено фирмой «Волунд» (Дания). В 1989 году по решению Госкомприроды СССР по экологическим соображениям оба завода были закрыты.

В 1996 г. в Челябинске было начато строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) мощностью 150 тыс. т по сжиганию отходов и производству технологического пара с использованием отечественных технологий. Однако по финансовым причинам строительство было приостановлено. В 1998 г. в Новосибирске был разработан проект Бердского опытного мусоросжигательного завода также по отечественным технологиям (Институт теплофизики СО РАН, ОАО «Техэнергохимпром», ВНИПИЭТ) и начато его строительство, впоследствии прекращенное. В дальнейшем строительство новых объектов по термической утилизации отходов с получением тепловой и электрической энергии велось только в Москве.

В столице предусматривалось строительство еще шести новых заводов для утилизации ТБО с получением тепловой и электрической энергии, но в 2013 г. руководство Москвы отказалось от этих проектов. Фото federalcity.ru

В 2001 г. реконструкцией «Спецзавода №2» был введен в эксплуатацию МСЗ №2, его производительность составила 150 тыс. т ТБО в год с выработкой для нужд города около 4 МВт электроэнергии. Основное технологическое оборудование поставила французская фирма CNIM. Система очистки базируется на отечественном оборудовании. По сути, это первая в России теплоэлектростанция, основным топливом для которой является ТБО. На заводе завершено строительство цеха по переработке золошлаковых отходов с использованием отечественной технологии, однако из-за финансовых трудностей сейчас он практически не работает. Утилизация и складирование золошлаковых отходов в московском регионе по сей день не организованы.

МСЗ №4 был построен в 2003 г. с использованием технологий и оборудования компании Hirschmann (Германия) и частично отечественного (котел-утилизатор, циклоны и т. д.). Проектная мощность завода по приему бытовых отходов составляет 275 тыс. т в год, установленная электрическая мощность — 12 МВт.

МСЗ №3 (компания принадлежит австрийскому концерну EVN AG и госпредприятию «Экотехпром») был введен в эксплуатацию в 2007 г. после реконструкции «Спецзавода №3» австрийской фирмой EVN AG, его проектная мощность — 360 тыс. т ТБО в год, установленная электрическая мощность — 11 МВт.

Несмотря на то, что эти заводы соответствуют самым жестким требованиям по охране окружающей среды, энергоресурсосбережению, автоматизации и культуре производства, общественность требует их закрытия.

Постановлением правительства Москвы № 313-ПП от 22.04.2008 «О развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами в городе Москве» в столице предусматривалось строительство еще шести новых заводов для утилизации ТБО с получением тепловой и электрической энергии, но в 2013 г. руководство Москвы отказалось от этих проектов. Очевидно, это было связано также с появлением нового игрока на «мусорной ниве» — компанией «РТ-Инвест». В 2013-м компанией «РТ-Инвест» приобретен казанский мусорный оператор ПЖКХ за 1,2 млрд рублей (80% суммы взяла в кредит). В 2014 году «РТ-Инвест» заключил с мэрией Москвы 15-летний контракт на 12,6 млрд рублей на вывоз мусора из Северо-Западного округа (компания была единственным участником тендера). На подходе был еще один скандальный проект.

Таким образом, мусоросжигательные заводы для Подмосковья и Казани готовились с 2013 года. Как и в случае с нашумевшим проектом «Платона», где «РТ-Инвест» стал оператором системы без конкурса, все тендеры, где побеждает «РТ-Инвест», торги проходят с единственным участником. Видимо, здесь решающее значение имеет «мощь «Ростеха».

В районе п. Осиново избыток тепловой энергии, она никому не нужна (впрочем, как и электроэнергия). Фото Максима Платонова

Об электроэнергии на мусорном топливе

Специально приводил электрические мощности действующих московских мусоросжигательных заводов: 4 МВт на МСЗ-2 (производительность 150 тысяч тонн), 12 МВт — на МСЗ-4 (производительность 275 тысяч тонн), 11 МВт — на МСЗ-3 (производительность 360 тысяч тонн). Мощности электрогенерации более чем скромные. Более того, поскольку количество и состав поступающего мусора, его влажность нестабильны, для сглаживания возможных колебаний паропроизводительности котлов и параметров пара на заводах установлены паровые котлы, работающие на природном газе, которые способны производить до половины требуемого для работы паровой турбины пара. Кроме этого, природный газ требуется для поддержания процесса горения мусора. По имеющейся в Сети информации о планируемом Наро-Фоминском МСЗ АГК-1, общее количество сжигаемого газа обеспечивает приблизительно 50% электроэнергии, вырабатываемой на МСЗ.

Таким образом, электроэнергия от мусора — что кот наплакал, из потребляемого МСЗ природного газа можно выработать больше электроэнергии на современных станциях ПГУ.

КПД паровых турбин, которые используются на МСЗ, составляют 22%, то есть 78% энергии — тепловая, и хорошо бы ее пристроить. Однако, в районе пос. Осиново избыток тепловой энергии, она никому не нужна (впрочем, как и электроэнергия).

«Это очевидные вещи, понятные даже неспециалисту»

При этом, будучи инженером-физиком по образованию (окончил МФТИ), имею определенные понятия в основах физики и теплотехники и нахожусь в более выгодном положении в понимании проекта не только по сравнению с другими противниками МСЗ из числа общественников и сторонниками МСЗ из числа чиновников, да и инициаторами.

С самого начала продвижения проекта МСЗ от «РТ-Инвеста» обратил внимание на несколько несуразностей, которые лежат на поверхности и очевидны для думающего и мало-мальски образованного человека. Так, по утверждению инициаторов проекта МСЗ в Осиново, ТКО от населения Казани и окрестностей (1,4 млн человек) весом 550 тысяч тонн будут генерировать 55 МВт электроэнергии. Это значило бы, что мусор от жизнедеятельности 25 человек способен дать 1 КВт электрической мощности круглосуточно, или же 24 кВт·ч в сутки. Если учесть, что потребление электроэнергии в быту на одного россиянина в сутки составляет 2 кВт·ч, мусор от 25 человек обеспечил бы электроэнергией 12 человек. Если так — то давайте еще больше будем мусорить и решим энергетическую проблему!

Также режут слух высказывания инициаторов проекта о том, что теплота сгорания 1 тонны мусора равна таковой 200 кг нефти (2500 ккал/кг) или же тонны бурого угля (3100 ккал/кг), что подвигнуло меня проанализировать причины этого заблуждения, результаты анализа изложены в статье «Реального времени»: «Если в Казани построят МСЗ, он будет загружен на треть», они показывают, что теплота сгорания завышена в три раза путем фальсификации состава мусора.



Высказывания отдельных руководителей «РТ-Инвеста», АГК и прочих показывают, что ТЭО разработано на ложных исходных данных о составе мусора, именно это понуждает инициаторов скрывать документы от общественности. Фото Олега Тихонова

О технико-экономическом обосновании МСЗ от АГК

Как известно, любой инвестиционный проект начинается с технико-экономического обоснования (ТЭО). На наличие ТЭО указывает также Проект ОВОС от ООО «Нефтьстройпроект», где в разделе «Список литературы», п. 49, в «Предварительном проекте ОВОС» ( п. 53 в последнем варианте) указан источник: «Технико-экономическое обоснование проекта по строительству в Московской области и Республике Татарстан заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов» / «РТ-Инвест» — 2016. — 191 с.

Однако, несмотря на поиски в сети интернет, такого документа обнаружить не удалось, видимо, ТЭО так же засекречено, как и рабочий проект.

Тем не менее высказывания отдельных руководителей «РТ-Инвеста», АГК и прочих показывают, что ТЭО разработано на ложных исходных данных о составе мусора, именно это понуждает инициаторов скрывать документы от общественности.



Проблемы финансирования

Ожидать, что в скором времени АГК выполнит решение суда и предоставит проект для экспертизы, не следует, пока не пройдена точка невозврата. Когда значительные суммы от инвесторов будут освоены, остановить проект будет невозможно, как и вернуть вложенные средства.

Общая сумма инвестиций, которые «РТ-Инвест» планирует привлечь в проект, компания оценивает в 160 млрд рублей.

Несмотря на утверждения о том, что вопросы финансирования проектов строительства МСЗ решены, косвенные данные подтверждают обратное. Так, в 2018 году в проект вошел «Роснано» А. Чубайса, чего не случилось бы, если бы вопросы финансирования решались на самом верху. 8 февраля 2018 года ГК «Роснано» и компания «РТ-Инвест» сообщили о завершении процедур по созданию «Первого экологического фонда», в который инвестируют по 6,5 млрд руб. (то есть каждая из компаний вносит по 4,06% от требуемой суммы). Фонд должен заняться развитием технологий мусоросжигания в России, однако фонда под этим названием по сей день нет ни в одной базе данных. В ЕГРЮЛ имеется ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ» с уставным капиталом 21 тыс. руб., созданное в 2017 году ООО УК «Роснано» и АО «РТ-Инвест» под управлением некоей Татьяной Поляковой.

В апреле 2018 г. стало известно, что АГК-1 утратила гарантию под ДПМ на 6 млрд руб., поскольку та была отозвана «Сибирской генерирующей компанией», а без гарантии ДПМ должен быть расторгнут. АГК-1 лишилась обеспечения, выданного компанией «Сибэко», на тот момент принадлежавшей группе RU-COM министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, который сейчас арестован и находится в СИЗО «Лефортово». В феврале 78% акций «Сибэко» приобрела «Сибирская генерирующая компания», после чего поручительство было аннулировано. В компании причину не комментируют, отсутствие возражений со стороны АГК-1 подтверждает, что гарантия была выдана незаконно. Обеспечение является гарантией компании перед потребителями, в качестве обеспечения принимается только поручительство генерирующей компании, владеющей мощностью от 2,5 ГВт, и аккредитив банка.

Ранее предполагалось, что Hitachi Zosen Inova (разработчик технологий и поставщик части оборудования) получит в компаниях АГК-1 и АГК-2 долю 8%. Однако компания отказалась от участия в финансировании проекта МСЗ.



Главное в технологическом процессе — полная автоматизация процесса сортировки. А сортировка на сегодня — самый важный этап в утилизации ТКО. Фото Олега Тихонова

Варианты есть

Если говорить о современных технологиях утилизации ТКО, они есть.

Прежде всего, это пиролитический способ переработки мусора — разложение органических веществ при нагреве без доступа воздуха — практически свободен от выброса газов в атмосферу. Получающиеся в результате пиролиза газы и пиролитические масла могут использоваться и как топливо, и как ценное химическое сырье.

Также развиваются биотехнологические методы, которые могут быть более предпочтительными для переработки органических отходов, чем сжигание.

Представляет интерес комплексный метод переработки ТКО, разработанный и реализованный итальянскими фирмами «Рутир», «Серойя» и «Чекини». Завод, построенный этими фирмами под Римом, производит бумагу — в кипах или пульпе, высушенный и запакованный в кипы текстиль, черный металлолом, корм для скота и компост. Утилизируется около 60 процентов поступающего мусора. Остальное сжигается. Главное в технологическом процессе — полная автоматизация процесса сортировки. А сортировка на сегодня — самый важный этап в утилизации ТКО.

Какой завод нужен Казани?

Представляется целесообразным строить мусороперерабатывающий завод (МПЗ) производительностью 500—600 тысяч тонн в год, на удалении от города на 15—50 км, с электрогенерацией, если она будет предусмотрена, не более 12 МВт, со строительством по соседству промышленного парка экологического направления для сортировки отходов и переработки вторсырья, образующегося в городе и окрестностях. МПЗ обеспечил бы электрической и тепловой энергией промпарк, причем сжигать только те фракции, которые ни на что не годны — в настоящее время это пищевые отходы. После выборки компонентов, пригодных для вторичной переработки (бумага, картон, пластмассы, стекло и пр.), из «хвостов», не подлежащих вторичному использованию (пластик пленочный, бумага, текстиль, резина, кожа, дерево и пр.), производить альтернативное топливо RDF (refuse derived fuel) — твердое вторичное топливо из отходов.

RDF можно использовать в качестве основного или дополнительного топлива в печах цементных и металлургических заводов, ТЭЦ на удалении от населенных пунктов. Например, RDF-топливо будут использовать для цементного завода ОАО «Лафарж Цемент» в Калужской области вместо природного газа. В мире это практикуется повсеместно: в развитых странах Европы уровень использования отходов на цементных заводах достигает 70—80%, в США — около 75%.

По данным компании «АРК» (Санкт-Петербург), производителя и поставщика оборудования в сфере переработки отходов, средний цементный завод может потреблять от 40 до 100 тысяч т в год RDF при замещении до 30% основного топлива;

себестоимость производства 1 т RDF не превышает 500 руб.;

в РФ сложился рынок RDF. Цена, которую готов платить цементный завод за 1 т RDF, на сегодняшний день составляет от 700 до 1500 рублей. Причем с ростом тарифов на энергоносители будет расти и цена на RDF;

стоимость полуавтоматической линии переработки ТКО с возможностью выделения до 25% вторичного сырья и производства RDF производительностью от 150 тыс. тонн составляет от 4 до 8 млн евро — в зависимости от комплектации и других факторов.

Исходя из объемов ТКО, образующихся в казанской зоне, возможный объем производства RDF может составить 50—100 тысяч тонн, то есть это потребности одного цементного завода.

Инициаторы строительства МСЗ в Осиново пугают граждан предстоящими высокими тарифами на ТКО, связанными с затратами на перевозку мусора, будь завод на удалении от города. Фото Олега Тихонова

О дислокации завода

Даже поверхностный анализ показывает, что дислокация МСЗ в Осиново выбрана неверно, такой завод в черте города, да и вообще под Казанью не нужен, там избыток тепловой мощности («Оргсинтез», ТЭЦ-3, когенерация у комбината «Майский» и прочие котельные) и мощностей электрических избыток. К тому же в микрорайоне уже давно транспортный коллапс.

На мой взгляд, идеальное место для строительства МПЗ с МСЗ — в 15—25 км от М-7 к северу. Эта территория слабо заселена, воспользовавшись случаем, представляется возможность строительства радиального выезда на М-7 через Сухую реку, что будет способствовать промышленному освоению северных от города территорий и решению транспортных проблем города.

Вторая дислокация — Ветсанутильзавод в Пестречинском районе около с. Старое Шигалеево, фактически профильное предприятие со всей инфраструктурой.

Инициаторы строительства МСЗ в Осиново пугают граждан предстоящими высокими тарифами на ТКО, связанными с затратами на перевозку мусора, будь завод на удалении от города. Абсурдные утверждения (кто из нас не возил несколько мешков картошки из загородного дома), которые тем не менее надо опровергнуть. Так, стоимость километра пробега 20-тонной фуры — около 40 руб., если дополнительный пробег даже 100 км, удорожание 4000 рублей на 40 человек, то есть 100 рублей с человека в год, или 8 руб. в месяц, — небольшие суммы сегодня и сущие пустяки по сравнению с тем, какие тарифы на утилизацию ТКО ожидают нас, если завод будет построен.

К сведению: подмосковные заводы строятся на удалении 40—70 км от МКАД.

Конфликтная ситуация, если завод построят в городе, будет затяжной, на все время действия завода, что подтверждается выступлениями против московских МСЗ, построенных еще в советское время и реконструированных в нулевые годы. Нельзя этого допустить в Казани.



Тахир Давлетшин