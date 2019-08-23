Coca-Cola развернет сеть приема пластика в Казани

Глобальный производитель газированных напитков соберет треть объема коммунального мусора, установив к концу года 500 специальных контейнеров

Фото: Максим Платонов

Coca-Cola развернет в Казани обширную инфраструктуру для сбора пластиковых бутылок и упаковки. Глобальный производитель газированных напитков Coca-Cola и правительство Татарстана подписали сегодня соглашение о развитии раздельного сбора твердых коммунальных отходов в городе. Ожидается, что до конца года во всех жилых микрорайонах столицы появятся 500 специальных контейнеров, которые соберут примерно треть объемов бытовых ТКО. Подробнее — в материале «Реального времени».

Казань — первый город без отходов Coca-Cola

Казань стала первым городом в России, где Coca-Cola решила внедрить собственную модель сбора пластикового мусора Zero Waste City, или «Город без отходов». В рамках глобальной стратегии корпорации «Мир без отходов» Coca-Cola охватит всю территорию Казани специальными крупногабаритными контейнерами для сбора пластиковых бутылок и другой пластиковой упаковки. Соглашение об этом сегодня подписали генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич и президент Татарстана Рустам Минниханов. Торжественная церемония прошла в выставочном центре «Казань Экспо» на полях чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Стороны скрепили соглашение крепким рукопожатием.

«Казань становится первым городом в России и вторым в Европе после греческого Салоники», — заявил после церемонии генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич. По его словам, Казань всегда живо откликается на смелые инициативы и открыта инновациям, поэтому столица республики была выбрана точкой приложения усилий Coca-Cola. «Каждый человек, который приезжает в столицу Татарстана, видит насколько чист и ухожен город. Казань — инновационный и динамичный город, где система сбора отходов находится на очень высоком уровне. Поэтому никаких сложностей в реализации возникнуть не должно», — не сомневается он.

Генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич рассказал, что концепция «Город без отходов» включает в себя цикл просветительских занятий: это экологические уроки в школах, организация флешмобов, квестов и других публичных мероприятий, нацеленных на воспитание в молодых людях культуры обращения с мусором. Ведь именно молодые люди являются активными потребителями газированных напитков Coca-Cola.

В рамках глобальной стратегии корпорации «Мир без отходов» Coca-Cola охватит всю территорию Казани специальными крупногабаритными контейнерами для сбора пластиковых бутылок и другой пластиковой упаковки. Соглашение об этом сегодня подписали генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Александар Ружевич и президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото tatarstan.ru

В тестовом режиме работают первые 60 контейнеров

В практическом смысле глобальный игрок решил сам создать городскую инфраструктуру для сбора пластиковых бутылок. Как сообщили в компании, в течение года Coca-Cola развернет сеть из 500 контейнеров. Это эквивалентно количеству образующейся полимерной упаковки от продукции Coca-Cola, проданной в 2018 году в Казани. «В тестовом режиме установлены 60 контейнеров, — рассказали в компании. —После окончания тестового режима будут установлены еще 440 контейнеров». По всей видимости, Coca-Cola HBC еще предстоит посмотреть, как быстро они станут наполняться, и оценить культуру горожан. «Собранное вторсырье будет направленно на переработку на заводы-партнеры проекта. В дальнейшем компания планирует осуществлять сбор эквивалента отходов всей потребительской упаковки от продукции Coca-Cola на территории города», — пояснили в пресс-службе компании. По оценкам специалистов Минэкологии РТ, на пластиковый мусор приходится треть объемов ТКО города. Таким образом, глобальный производитель поможет городу быстрее собрать полимерные отходы и самостоятельно их утилизировать.

Напомним, что в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов» (World Without Waste) компания поставила перед собой цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок. «Начиная с 2016 года на территории Республики Татарстан компания уже реализовывала программу «Разделяй с нами» в рамках стратегии «Мир без отходов». Так, в Арске контейнеры для раздельного сбора отходов были установлены в 14 школах, 5 парках, Доме культуры и музее «Казан арты». В столице Татарстана их можно встретить в КФУ, КГАСУ, школе №179 и на «Казань Арене». Здесь они появились в рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — добавили в пресс-службе компании.

в рамках глобальной стратегии Coca-Cola «Мир без отходов» (World Without Waste) компания поставила перед собой цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой на рынок. Фото coca-colarussia.ru

Раздельный мусор невыгоден регоператорам

Раздельный сбор мусора — это то, чего ждут горожане от регионального оператора ООО «УК ПЖКХ» по западной зоне обращения с отходами. На недавнем общественном заседании о ходе мусорной реформы глава компании Сергей Богатов докладывал о планах по запуску сети пунктов по сбору вторсырья и предприятий по переработке отходов, но только в перспективе двух лет, но пока этого нет. Теоретически, Соса-Соla должна заключить договор на сбор и вывоз мусора с регоператором и определиться со способом его утилизации. Однако получить оперативный комментарий вчера не удалось.

Председатель регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Михаил Застелла объясняет пассивность в продвижении пунктов приема тем, что «региональным операторам не очень выгодно развивать раздельный сбор, так как им придется дважды вывозить отходы. Хотя и пластик, и металл, и даже стекло можно перерабатывать», — прокомментировал он в разговоре с «Реальным временем». По его словам, глобальная стратегия Coca-Cola потребует затрат, но они уже заложены в стоимость продукции как утилизационный сбор. Так что его просто активируют. В самой компании Соса-Соla на вопрос о затратах ответили, что пока не готовы назвать даже размер стартовых инвестиций.

