Топ-10 проектов и достижений нового министра связи в нефтяной столице Татарстана

Велосипеды, овощи и газовая ОЭЗ: чем запомнится Айрат Хайруллин в Альметьевске

Накануне стало известно о назначении 37-летнего главы Альметьевского района Айрата Хайруллина на должность министра информатизации и связи Татарстана — экс-глава Минсвязи Роман Шайхутдинов стал стал вице-премьером РТ, но уже без министерского портфеля. Новый министр не чужой для отрасли человек — напомним, в свое время в качестве замгендиректора «Центра информационных технологий РТ» он занимался внедрением электронного правительства. Хайруллина давно ждали в Казани — было понятно, что в Альметьевске перспективному экс-помощнику президента РТ по экономическим вопросам (2012—2015 гг.) дали поработать «на земле», дабы заиметь соответствующий управленческий опыт. Косвенно это подтвердил и Рустам Минниханов, заявивший на заседании Госсовета РТ, что на юго-востоке Татарстана Айрат Ринатович «прошел хорошую школу, проявил себя замечательным организатором».

Казань — Альметьевск — Казань

Для начала отметим, что районом Айрат Хайруллин руководил 4 года: в апреле 2015 года он возглавил исполком, в сентябре того же года был назначен главой Альметьевского муниципального района и мэром Альметьевска. До этого с 2012 года он был помощником президента РТ по экономическим вопросам. С 2008 по 2012 год Хайруллин, окончивший КГТУ по специальности «Государственное и муниципальное управление», занимал разные должности в аппарате Кабмина РТ.

Но, что примечательно в свете нынешнего назначения, в 2007—2008 годах будущий министр успел поработать замгендиректора «Центра информационных технологий РТ» при его главе, будущем министре информатизации и связи сначала Татарстана, а затем России Николае Никифорове. Тогда же, как считается, и началась стремительная карьера Хайруллина. Назначение 33-летнего помощника президента на должность главы одного из ключевых районов Татарстана (65% всех налогов РТ — нефтяные, и собираются они в основном здесь), где фактически «правит» «Татнефть», оказалось в 2015 году для многих сюрпризом. Отделить заслуги молодого управленца от заслуг нефтяной компании, разумеется, непросто. Но, если постараться, можно.

Район занял по итогам l квартала 2019 года второе место в социально-экономическом рейтинге «Реального времени», отгрузив товаров на 253,3 млрд рублей (1,1 млн рублей на каждого жителя) — столько же, сколько отгрузили Казань (102,27 млрд) и Нижнекамский район (135,8 млрд), вместе взятые. Фото zt116.ru

1. Экономическое лидерство и «стратегический совет с «Татнефтью»

К примеру, 4 года спустя район занял по итогам l квартала 2019 года второе место в социально-экономическом рейтинге «Реального времени», отгрузив товаров на 253,3 млрд рублей (1,1 млн рублей на каждого жителя) — столько же, сколько отгрузили Казань (102,27 млрд) и Нижнекамский район (135,8 млрд), вместе взятые. По итогам же 2018 года объем отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям района составил 927 млрд рублей (в 2017 году — 650 млрд рублей), а это треть всей отгрузки Татарстана. Из крупных промышленных районов РТ только экономика Альметьевска растет: индекс промпроизводства в первом квартале составил 105,4%. Очевидно, что во многих отношениях это можно считать заслугой мировой нефтяной конъюнктуры.

Сам Айрат Хайруллин признавался в августе прошлого года, что у его команды «выстроены конструктивные отношения, в первую очередь, конечно, с Наилем Магановым, главой «Татнефти»: «У нас выработана некая форма сотрудничества, так называемый стратегический совет, когда важные вопросы, в том числе и организационного, и финансового характера, мы обсуждаем вместе с руководителями «Татнефти», которые принимают в этом непосредственное участие. На этом стыке мы находим подходы, как город должен развиваться».

2. Попытка диверсификации экономики и инициатива газовой ОЭЗ

В районе относительно высокая безработица, и на этом фоне можно вспомнить прошлогоднее решение команды Айрата Хайруллина диверсифицировать местную экономику по челнинскому методу: в 2018 году в Альметьевске появились три дополнительные промышленные площадки, на которых расположены 47 предприятий и создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Запланированы были и инвестиции в строительство газохимического кластера на сумму 80 с лишним млрд рублей — эта ОЭЗ была личным проектом Хайруллина (он сам приезжал на встречу с президентом РТ с предложением экономической зоны). На 470 га должны расположиться предприятия по производству малой газохимии с численностью 1 500 человек. Глава также сообщил в прошлом году, что восстанавливается Альметьевский молокозавод, сумма инвестиций в данном случае составит 200 миллионов рублей, а объем переработки — порядка двухсот тонн сырого молока в сутки.

Проект на 500 га стартовал в том же 2015-м и был профинансирован близкой к «Татнефти» компанией «Союз-Агро» на 685 млн рублей. Фото tatarstan.ru

3. Овощная долина

Еще будучи руководителем горисполкома, Хайруллин в апреле 2015 года пригласил в Альметьевск известного энтузиаста плодово-ягодного дела — зеленодольского бизнесмена Ильдара Ситдикова. Последний был призван помочь местным КФХ наладить выращивание ягод в промышленных масштабах, что позволило бы создать на территории района ягодно-плодовый кластер. Проект на 500 га стартовал в том же 2015-м и был профинансирован близкой к «Татнефти» компанией «Союз-Агро» на 685 млн рублей. В нем участвовали четыре района, но 345 гектаров из 500 находились в Альметьевском районе и основные деньги шли туда же.

Организованный, въедливый и вникающий во все вопросы, требующие решения, Айрат Ринатович погрузился в проект с головой, знал все детали и стал локомотивом кластера. Чтобы затащить фермеров, ему и его команде удалось договориться с Минсельхозом об особых условиях для инвесторов и решить множество проблем.

Со временем кластер начал давать по 120 тонн урожая ежегодно. По словам экс-главы, его потребляли альметьевцы и казанцы, много уходило и в Москву. В Альметьевске даже был создан один из крупнейших смородиновых садов в России — на 61 гектаре. В 2019 году Хайруллин надеялся получить и первый промышленный урожай, когда смородину будут убирать комбайны. Видимо, продолжать работу над проектом участники рабочей группы и предприниматели будут уже без него.

4. Еще одно любимое детище

Еще одним большим проектом Хайруллина стал шикарный городской пляж из таиландского кварцевого песка, построенный за 3 месяца в 2016 году. На нем оборудовали вейк-парк для занятий вейкбордингом, открыли две трассы для занятий на водных лыжах, создали зону для активного семейного отдыха со скалодромом, веревочным парком, тренажерами и т. д. На деньги «Татнефти» была проведена реконструкция зоны отдыха (35 млн рублей), а бюджет Татарстана вложил в пляж 163 млн рублей.

«Для нас показатель, когда люди из Набережных Челнов, Башкирии, Октябрьска или Туймазов приезжают на нашу городскую площадку, на пляж, — говорил уже в 2018 году глава Альметьевского района в одном из интервью. — Я иногда захожу с гостями в бассейн, там есть сауна, где дети могут погреться. Я тихонечко открываю дверь и говорю: «Поднимите руку, кто из Альметьевска!»: 50 процентов — из Альметьевска, 50 процентов — не из Альметьевска».

Еще одним большим проектом Хайруллина стал шикарный городской пляж из таиландского кварцевого песка, построенный за 3 месяца в 2016 году. Фото tatarstan.ru

5. «Экологическая столица Татарстана»: как «Гринпис» поставил Альметьевск выше Москвы, Казани и Питера

Стоит обратить внимание на социальные факторы, где за 4 года и мог проявить себя молодой руководитель нефтяного района. Так, Альметьевск летом прошлого года был упомянут организацией «Гринпис» как один из лидеров по развитию инфраструктуры для раздельного сбора мусора, опередив Казань, Москву и Санкт-Петербург: 86% жителей Альметьевска имели доступ к этой инфраструктуре, тогда как в столице РТ, например, лишь 50%.

«У нас более 1 200 современных евроконтейнеров, 155 площадок для сбора ПЭТ-бутылок, порядка 60 отдельных бункеров для сбора макулатуры», — заявил тогда Хайруллин. Впрочем, мэр признавался, что раздельный сбор мусора был инициирован еще до него. По его же инициативе во всех 36 сельских поселениях района в 2017 году построили по две восьмикубовые контейнерные площадки для сбора мусора.

6. «Яблочный Альметьевск»: озеленение нефтяной столицы на деньги «Татнефти»

Первые отзывы о новом главе можно было услышать от жителей Альметьевска уже через год: автору этих строк признавались, что молодой мэр к осени 2016 года успел прилично благоустроить площадки для отдыха и вообще «навел порядок». Весной же 2017 года был организован фруктовый сад на территории городского пляжа — тогда жители города, волонтеры, ветераны и представители исполкома посадили тысячу яблонь. Еще одна аллея «Яблони Победы» появилась на улице Чехова — около 200 яблонь украсили одну из центральных улиц города. Были высажены и сибирские декоративные яблони на ул. Ленина, высадили яблони и на ул. Гагарина в мае 2018 года.

В общей сложности сегодня в Альметьевске растет более 2 тыс. яблонь, из них 1 тыс. — плодоносящие. Решение «ояблочить» Альметьевск тоже было принято в рамках стратегии совместно с «Татнефтью» — сформировать «зеленый каркас города». Всего в 2018 году в городе и районе было высажено более 30 тысяч деревьев.

По мнению самого Айрата Хайруллина, показатель смертности местного населения трудоспособного возраста с 2015 по 2018 год снизился почти на треть, и это, намекнул он, связано с активным развитием велоинфраструктуры в городе. Фото prav.tatarstan.ru

7. «Велосипедный Альметьевск»: Хайруллин уверяет, что этот проект привел к снижению смертности

Решение обратить внимание на социально-экологическую инфраструктуру города привело и к «велосипедизации» нефтяной столицы Татарстана. По мнению самого Айрата Хайруллина, показатель смертности местного населения трудоспособного возраста с 2015 по 2018 год снизился почти на треть, и это, намекнул он, связано с активным развитием велоинфраструктуры в городе. Мэр заявил, что такого резкого снижения ранее не происходило: также уменьшилось количество заболеваний эндокринной и нервной системы, органов дыхания и пищеварения.

В его команде отметили, что «Альметьевск преодолел концепцию хаотично расставленных станций велопроката и движения по одной полосе с автомобилями или по тротуару с пешеходами», за несколько лет в Альметьевске «удалось создать общегородскую велоинфраструктуру — непрерывную сеть велосипедных дорожек и парковок»: велодорожки в Альметьевске обособлены от проезжей части и тротуаров и соединяют школы, офисы и другие учреждения. Сейчас протяженность велодорожек в городе составляет более 90 километров.

К 2019 году 4% взрослых жителей Альметьевска ежедневно стали пользоваться велосипедом в качестве транспорта, ожидается, что к 2020 году этот показатель достигнет 7%. Инфраструктурный велопроект, по признанию Хайруллина, был профинансирован на деньги «Татнефти».

8. «Большой Брат»: Альметьевск стал пилотным регионом по введению системы распознавания лиц

Одним из самых известных начинаний экс-главы стало внедрение быстрой технологии распознавания лиц FindFace от резидента «Сколково» NtechLab — на пилотной основе, раньше, чем в Казани. Как заявлял сам Хайруллин, IT-компонент для него «второй после нефтянки», и это направление он активно развивал как раз с Романом Шайхутдиновым, Иннополисом и местным детским технопарком, понимая, что «мы можем быть глобальным конкурентом и вписаться в цифровую экономику».

В тестовом режиме система распознавания лиц начала функционировать зимой 2018 года, полностью заработала в декабре. Всего было установлено 25 инновационных камер — именно по инициативе местных властей (МВД по РТ, ФСБ и президент РТ эту инициативу команды Хайруллина поддержали). В июне прошлого года систему распознавания лиц представили на форуме «Цифровая индустрия промышленной России», где она с точностью в 95% омолодила Рустама Минниханова и дала ему 48 лет.

В июне прошлого года систему распознавания лиц представили на форуме «Цифровая индустрия промышленной России». Фото Максима Платонова

9. «Нацелен на большие проекты»

Полтора года назад мэр Альметьевска Айрат Хайруллин отказался возвращаться в Казань. Во всяком случае, на отчетной сессии Альметьевского муниципального района в феврале 2018 года президент Татарстана признался, что предложил главе района вернуться на работу в столицу, а тот ответил, что хочет остаться в Альметьевске. «Недавно звоню ему и говорю: «По-моему, тебе уже достаточно в Альметьевске, возвращайся в Казань!». Но он говорит — нет, я бы хотел работать в Альметьевске. Поэтому он — патриот вашего района и города. Мне это тоже понравилось. Хайруллин нацелен на большие проекты», — отмечал Рустам Минниханов.

Тогда же президент заметил, что увидел на местной выставке много интересных вещей и проектов, которые «мы будем вместе воплощать, во-первых, на территории вашего района, а потом ваш опыт будем передавать в другие города и районы».

10. Активность в социальных сетях и победы в интернет-рейтингах

Имя Айрата Хайруллина, активно ведущего аккаунты в «Твиттере» и «Инстаграме», то и дело попадало в различные интернет-рейтинги, которые глава Альметьевска попеременно возглавлял. Так, в январе 2019 года глава Альметьевского района возглавил рейтинг медиавлияния глав районов Татарстана по мнению telegram-канал «Аппаратная». Благодаря «солидному списку публикаций, в которых его имя упоминалось исключительно в положительном ключе»: среди них статьи о хоккейном мачте «Русская классика» (между альметьевским «Нефтяником» и башкирским «Торосом» — матч финансируется «Татнефтью»), открытие с участием президента РТ нового спорткомплекса «Мирас»» и т. п. В рейтинг попали главы, про которых больше всего писали СМИ.

За месяц до этого Хайруллин возглавил рейтинг медиаэффективности и качества работы руководителей министерств, ведомств и глав городов и районов Татарстана из 89 человек. Согласно результатам исследования «ПромРейтинга», Хайруллин опередил мэра Казани, главу Мамадышского района, мэра Нижнекамска и прокурора Татарстана. Авторы оценивали уровень взаимодействия чиновников с новыми медиа, а также стратегии, которыми они при этом руководствуются. В расчет здесь брались работа с социальными сетями и возражениями, представленность на страницах электронных изданий: формирование повестки, связанной с персоной и контролируемой организацией, отработка негатива.

