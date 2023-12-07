Рустам Минниханов назвал развитие спорта и физкультуры одним из приоритетов для Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал развитие физической культуры и спорта одним из приоритетов республики. Такое заявление он сделал на заседании контрольной комиссии Федерального казначейства по рассмотрению результатов контрольного мероприятия «Проверка осуществления расходов федерального бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

— За последние 10 лет в республике построено 105 крупных объектов физкультуры и спорта. Визитными карточками Татарстана стали стадион «Ак Барс Арена» на 45 тысяч зрителей, Дворец водных видов спорта, Центр гребных видов спорта и многие другие. С 2013 года в наших городах и районах реализуется республиканская программа по строительству уличных спортивных площадок и малых спортивных сооружений. За это время построено 1 153 спортивных объектов, — напомнил он.

По мнению татарстанского лидера, такая работа дает результат. Доля систематически занимающихся физкультурой и спортом в регионе составляет 60,9%, а на конец года ожидается 61,2%.

— В Татарстане ежегодно проводится более 50 крупных спортивных событий всероссийского и международного уровня. Президентом и правительством страны Татарстану оказано высокое доверие. В следующем году в Казани в феврале пройдут первые международные «Игры будущего», которые объединят реальный и виртуальный спорт, а в июне состоятся спортивные Игры стран БРИКС, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

К предстоящим Играм БРИКС в Казани отремонтируют Центральный стадион почти за 1 млрд рублей. В рамках реконструкции отремонтируют крышу, фасад, инженерные стены и галереи Центрального стадиона — стены и балки усилят прокатными элементами, обновят стены и потолки. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж, где также будут заменены дорожки.



Напомним, Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана в 2024 году с 12 по 23 июня. В программу включили 25 видов спорта. Ожидается, что в состязаниях примут участие представители 70 стран. Министр спорта России Олег Матыцин рассказывал, что игры БРИКС — не альтернативные соревнования и не нарушают международный спортивный календарь. Их планируют провести на 12 спортивных объектах Казани.



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Айрат Назипов