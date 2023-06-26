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При раисе Татарстана создан совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики

11:45, 26.06.2023
При раисе Татарстана создан совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При раисе Татарстана Рустаме Минниханове создан Совет по вопросам повышения качества жизни граждан, проживающих на территории республики. В него вошли 23 человека, в том числе главы некоторых региональных ведомств.

Возглавляет совет Рустам Минниханов. Его заместителем назначена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Секретарем совета выбрана замглавы Минтруда республики Юлия Абдреева.

Совет — коллегиальный совещательный орган, образованный для обеспечения взаимодействия органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, связанных с «развитием человеческого капитала, повышением уровня удовлетворенности граждан качеством социальных услуг и совершенствованием государственной политики в этой сфере». Это деятельность будет направлена на рассмотрение вопросов в сферах здравоохранения, образования, занятости и социальной защиты населения, а также молодежной политики и развития благоприятной городской среды.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Основные задачи нового совета:

  • формирование предложений по приоритетам реализации региональной государственной политики в социальной сфере;
  • подготовка предложений по совершенствованию законодательства республики;
  • рассмотрение приоритетных проектов и результатов их реализации;
  • участие в анализе результатов рейтинга качества жизни граждан, подготовке предложений по улучшению позиций Татарстана в рейтинге, формируемом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на основании мнения граждан;
  • содействие в разработке и внедрении в Татарстане регионального социального стандарта;
  • организация межведомственного и межуровневого взаимодействия между органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

О планах учредить при раисе Татарстана совет по вопросам повышения качества жизни жителей республики «Реальное время» писало в мае этого года. На тот момент проект указа находился на антикоррупционной экспертизе.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич

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