«Лемаев — человек-легенда» — Нижнекамск празднует 90-летие своего первостроителя

На памятные мероприятия приехали дочь и внучка легендарного руководителя «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева

Фото: Альберт Муклаков

В Нижнекамске сегодня стартовали масштабные торжества в честь дня рождения основателя и первого генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Николая Лемаева — 14 ноября ему исполнилось бы 90 лет. Праздничные мероприятия, посвященные этой юбилейной дате, будут идти два дня. В нефтехимическую столицу Татарстана по этому случаю прибыл Рустам Минниханов. Президент республики принял участие в открытии мемориальной доски на доме, где жил легендарный руководитель, а также посетил праздничный концерт, ведущей которого стала народная артистка РСФСР Ангелина Вовк.



Встреча в сквере имени Лемаева



Первым делом почетные гости, среди которых были главный советник генерального директора по развитию АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин, глава Нижнекамского муниципального района, мэр Нижнекамска Айдар Метшин и дочь Николая Лемаева — Татьяна Кондратьева, отправились к памятнику Николаю Лемаеву. Здесь первые лица республики, жители города и нефтехимики возложили цветы к бюсту первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима».

Бронзовая скульптура была открыта 8 сентября 2001 года на центральной городской площади по инициативе нефтехимиков — в день празднования 35-летия Нижнекамска, спустя год после смерти Лемаева. С тех пор ежегодно руководство компании и города собирается в этом сквере, чтобы отдать дань памяти легендарному руководителю.

Первые лица республики, жители города и нефтехимики возложили цветы к бюсту первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима»

— Нижнекамск в эти дни отмечает знаковую дату — 90-летие со дня рождения человека огромного масштаба, нашего земляка, почетного гражданина Нижнекамска Николая Лемаева. Приехав на нижнекамскую землю в далеком 1963 году, в кратчайшие сроки он построил «Нижнекамскнефтехим», наш город. За это время город превратился в крупнейший промышленный центр не только республики, но и всей страны. Николай Лемаев в памяти нижнекамцев остался и как создатель большой химии, и как основоположник многих добрых начинаний и традиций города. На протяжении всей своей жизни он превыше всего ставил интересы людей. За это его уважали и любили, — выступил у памятника Николаю Лемаеву Айдар Метшин.



Далее почетные гости посетили дом по адресу Школьный бульвар, 8, где когда-то жил легендарный первостроитель. Здесь состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски.

— На открытие мемориальной доски очень хотела приехать мама, но, к сожалению, возраст, здоровье не позволили. Она многократно повторяла, что лучший период их жизни с папой был в Нижнекамске. Я хочу сказать спасибо за то, что вы помните, цените отца, продолжаете его дело, — растроганно благодарила жителей города дочь Николая Лемаева Татьяна Кондратьева.

По адресу Школьный бульвар, 8, где когда-то жил легендарный первостроитель, состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски

«Время подтвердило мудрость и дальновидность Николая Лемаева»

Праздничные мероприятия продолжились в Доме народного творчества. При входе в ДНТ играл оркестр, в фойе здания открылась фотовыставка, посвященная 90-летию Николая Лемаева, работал буфет в стиле советского быта. Здесь же прошел концерт, ведущей которого стала народная артистка РСФСР Ангелина Вовк. Первым на сцену поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики отметил весомый вклад Николая Лемаева в развитие нефтехимической отрасли в стране:

— Сегодня мы отмечаем знаменательное событие — 90-летие со дня рождения замечательного человека, профессионала, патриота своей страны Николая Васильевича Лемаева. С его именем связано строительство и успешное развитие крупнейшего в Европе нефтехимического комплекса и города-спутника Нижнекамска. В начале 60-х годов в Татарстане стремительно развивалась нефтяная промышленность. Большая нефть республики дала мощный импульс к развитию всей нефтехимии Советского Союза. У истоков этого масштабного созидательного проекта стоял, стал его движущей силой и душой молодой руководитель Николай Лемаев. Четыре раза решением ЦК и Совета министров СССР строительство нижнекамского химкомбината прекращалось в пользу строительства нефтехимических производств Западной Сибири, и только благодаря упорству, убедительным доводам Николая Лемаева проект возобновлялся, — отметил президент Татарстана.

Глава республики отметил весомый вклад Николая Лемаева в развитие нефтехимической отрасли в стране

Рассказал Рустам Минниханов и про личное знакомство с Лемаевым — первостроитель Нижнекамска произвел на него сильное впечатление: «Его отличали не только эрудиция, глубокие знания в области химических превращений, но и умение мыслить на перспективу категориями большого масштаба. Время подтвердило мудрость и дальновидность этого человека. Подготовленные им проекты по развитию производства полимеров успешно реализованы его учениками».

Любимую композицию Николая Лемаева — «Песню о тревожной молодости» — исполнил народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Зал хором подпевал. По окончании музыкального номера со сцены вновь говорили о заслугах легендарного руководителя.

— Николай Лемаев не только разбирался в нефтехимических процессах, отчетливо понимая перспективу отрасли. Он душой болел за будущее Нижнекамска, четко представляя, какой должна быть жизнь города спустя многие годы. Большинство социальных объектов в Нижнекамске построены по титулу Нижнекамского комбината. Николай Лемаев с особым вниманием относился к решению вопросов, касающихся развития города. И такой заинтересованный государственный подход в решении социальных вопросов может и должен быть примером для сегодняшних руководителей, — отметил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» подчеркнул, что нефтехимики уважают свою историю и чтут память первого генерального директора

— Николай Лемаев предвидел развитие нашей компании как минимум на 40 лет вперед. Свои силы Лемаев вкладывал в развитие Нижнекамска и «Нижнекамскнефтехима», следуя принципу: «Не дели, а приумножай». Им был заложен «ген» социальной ответственности «Нижнекамскнефтехима», предприятие строило жилье, школы, детские сады, спортивные сооружения, больницы и другие объекты городской социальной инфраструктуры. При этом руководство города и комбината всегда были едины в решении социальных вопросов, что послужило залогом успеха развития компании и города, — заявил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» подчеркнул, что нефтехимики уважают свою историю и чтут память первого генерального директора. 2019 год в Нижнекамске объявлен Годом Николая Лемаева. В память о легендарном земляке прошли спартакиады, первенства, турниры, кубки, военно-технические эстафеты, патриотические игры, среди которых Международный хоккейный турнир и Спартакиада Росхимпрофсоюза.

Кроме того, именем первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева теперь официально назван Международный аэропорт Бегишево в Нижнекамске. Соответствующий указ 31 мая 2019 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Ведущая Ангелина Вовк рассказала, что Николай Лемаев имел дружеские отношения с первым президентом Татарстана и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым

«Так что советую, ребята: займитесь бровями!»

Ведущая Ангелина Вовк рассказала, что Николай Лемаев имел дружеские отношения с первым президентом Татарстана и Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым, который не смог приехать в Нижнекамск на памятные мероприятия, но дал видеоинтервью, которое показали зрителям на экране.

— Николай Лемаев — человек-легенда. Хорошо, что нам хватило ума прислушаться к нему. В результате республика определила нефтехимию приоритетным направлением развития. Именно в нефтехимии создается значительный объем добавленной стоимости, а при глубокой переработке углеводородного сырья увеличивается прибыль предприятия-переработчика, зарплата работников и обеспечивается существенный рост налоговой базы, — отметил Минтимер Шаймиев.

Государственный Советник республики напомнил, как в 70-е годы в Татарстане добывали огромное количество нефти, но своей переработки еще не было. Например, в 1970 году в республике достигли и удерживали до 1976 года самый высокий уровень годовой добычи черного золота в стране — 103 млн тонн. Только в 1979 году в Татарстане ввели в эксплуатацию первую промышленную установку по переработке нефти — ЭЛОУ-АВТ 7 мощностью 7 млн тонн.

— До этого нефтепродукты приходилось завозить в республику водным путем из-за нехватки сети железных дорог. И в период навигации надо было успеть поставить на нефтебазу топливо, так необходимое для народного хозяйства, особенно рано весной для сельского хозяйства. В настоящее время в республике установленная мощность по переработке нефти составляет более 22 млн тонн, — рассказывал Минтимер Шаймиев.

Во время концертной программы своими личными воспоминаниями поделились соратники Николая Лемаева

Также первый президент Татарстана вспомнил курьезный случай, произошедший с ними в Малайзии. «В той поездке мы удивили малайзийцев и автомобилями КАМАЗ, и самолетами, вертолетами, и высокими достижениями в нефтедобыче и нефтехимии. Но, оказалось, особого внимания удостоились наши брови. Кто знал Николая Васильевича, тот помнит, что у него были густые брови. Они все время торчали во все стороны. Одним словом, выдающиеся брови. Мои брови тоже не редкие, торчали тоже достойно, но значительно уступают его бровям. Мы приехали в Торгово-промышленную палату. Председатель палаты китаец рассказывал нам, как они работают. Мы с Николаем Васильевичем стали задавать вопросы. Китаец терпеливо объясняет, отвечает и вдруг говорит: «Зачем вам, господа, учиться у нас? Вы ведь сами очень умные». Оказывается, по мнению китайцев, люди с такими бровями не нуждаются в советах. Нам с Николаем Васильевичем тогда в Малайзии удалось включить акции «Нижнекамскнефтехима» в Куала-Лумпурскую фондовую биржу. Так что советую, ребята: займитесь бровями! — пошутил Шаймиев.

Во время концертной программы своими личными воспоминаниями поделились соратники Николая Лемаева. Первостроитель, общественный деятель, заместитель генерального директора «Нижнекамскнефтехима» по жилищному строительству (1965—2005 годы) Рафаил Глянц — один их тех, кто начинал строить химкомбинат на Каме вместе с Лемаевым.

— Я приехал на эту землю 20 января 1961 года. Меня встречало полное отсутствие цивилизации. Стройка началась с приезда 25 декабря 1960 года отряда строителей на санно-тракторном поезде. Люди приступили к сооружению. Заложили столовую. Николай Лемаев меня назначил своим замом. Я очень удивился. Я его помню молодым совсем. Наши семьи общались, дружили. Мы многие годы жили в одном доме, конечно, все праздники проводили вместе. Молодые мы были в те годы, всем хотелось после трудного рабочего дня отдохнуть. Дружные были времена — рассказал Рафаил Глянц.

Под конец встречи дочь и внучка Лемаева вышли к журналистам, поделились своими воспоминаниями об отце и деде.



— Очень жаль, что бабушка не смогла приехать. Ей и дедушке было бы очень принято, что спустя столько времени его помнят люди. Он потрясающе рассказывал анекдоты. Я их слышала по многу раз, и всегда у меня по-детски замирало сердце: думала, что вот сейчас никто не рассмеется. Но он рассказывал и так смеялся сам! Эти брови и это выражение лица! Смеялись все и всегда! И все ждали от него анекдотов. Это дорогого стоит, — говорила внучка Лемаева — Ольга Белякова.



— Сегодня очень торжественный и очень волнующий для нашей семьи день. Папа всегда был центром нашей семьи, сердцем, душой, головой. И очень приятно, что его помнят. Дело его живет и процветает. Я очень благодарна всем жителям города, работникам химкомбината. Сегодня во время концерта я чувствовала гордость за отца, все очень хорошо организовано, — благодарила дочь Лемаева Татьяна Кондратьева.

В этот вечер прозвучало много теплых слов в адрес основателя Нижнекамского нефтехимического комплекса. Под занавес мероприятия зазвучала песня «Спасибо Лемаеву».

Лемаеву предложили на выбор несколько направлений работы. Но он выбрал самое рискованное— нефтехимическое производство на Нижней Каме. Фото e-nkama.ru

Яркий студент с выдающимися лидерскими способностями

Родился Николай Васильевич 14 ноября 1929 года в простой крестьянской семье в селе Красный Яр Куйбышевской области. Окончив сельскую школу в 1946 году, поступил в новый Куйбышевский нефтетехнологический техникум. Был ярким студентом с выдающимися лидерскими способностями. Очень любил читать книги.

После окончания техникума, в 1950 году, Николай получил распределение в город Черниковск близ Уфы, на строящийся нефтехимический завод. Местное руководство оценило по достоинству молодого специалиста. Здесь Николай Васильевич прошел все производственные ступени: работал мастером, старшим оператором, дежурным и старшим инженером, заместителем начальника и начальником цеха.

Лемаев учился и работал. В 1956 году Николай окончил вечернее отделение Уфимского нефтяного института по специальности «Инженер-технолог». На заводе в Черниковске познакомился со своей будущей женой — Эсфирь Ефимовной. Девушка приехала на стройку по распределению после окончания Московского нефтяного института. Вскоре у супругов родилась дочь Татьяна.

В конце 50-х Николая Лемаева пригласили в Казань на должность заместителя начальника нефтехимического отдела Татарского совнархоза. Работая в этом подразделении, в Госплане СССР он согласовывал и продвигал проект комбината, который потом и возглавил. После структурных изменений в правительстве автономной республики Лемаеву предложили на выбор несколько направлений работы. Но он выбрал самое рискованное— нефтехимическое производство на Нижней Каме.

Авторитет этого человека был и остается безупречным. Фото e-nkama.ru

В 60–80-е вырос комплекс из десятка заводов и целый город

В марте 1963 года в возрасте 33 лет Николай Лемаев прибыл на строительство комбината. Благодаря замечательным организаторским способностям Лемаеву удалось собрать дружный коллектив, работоспособную и высокопрофессиональную команду.

На нижнекамском предприятии внедрялись самые современные нефтехимические установки. В 60–80-е вырос комплекс из десятка заводов — синтез уникального технологического цикла.

Первые заводы по производству СКИ в стране заработали только к середине 60-х. Пуск ЦГФУ решил проблему рационального использования углеводородного сырья, поступающего с нефтяных промыслов Татарстана, но не мог обеспечить рентабельную работу комбината. Только ввод в эксплуатацию и освоение проектных мощностей первого завода СКИ сделали предприятие рентабельным. Понадобилось еще три года самоотверженного труда эксплуатационников, монтажников, строителей и, конечно же, инженеров-химиков, прежде чем вначале вошел в строй действующих комплекс изопрена-мономера (ИМ), а затем и был получен первый изопреновый каучук. Комплекс ИМ был принят в эксплуатацию 31 марта 1970 года. 8 октября 1970 года был выпущен первый брикет изопренового каучука, который не уступал по своим качествам натуральному, а где-то превосходил его.

Современный Нижнекамск «собирался» по кирпичикам Николаем Лемаевым, он выбивал строительство стадионов и больниц, школ и детских садов, пионерских лагерей и баз отдыха для рабочих. К 70-му году было построено восемь детских садов, четыре школы, больничный комплекс с поликлиникой, гостиница... На строительстве города освоено 76 млн рублей, на строительстве комбината — 212 миллионов.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» продолжает следовать заветам Николая Васильевича

Трудовые подвиги Николая Лемаева отмечены правительственными наградами

Благодаря Николаю Лемаеву «Нижнекамскнефтехим» стал крупнейшим в стране производителем синтетического каучука и мономеров.13 июня 1980 года за заслуги в развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, выдающиеся успехи, достигнутые при строительстве, пуске в эксплуатацию и освоении комплекса по производству изопренового каучука Указом Президиума Верховного Совета СССР Николай Васильевич удостоен звания Героя Социалистического Труда.

В 1985 году назначен первым заместителем министра, а с 1985 по 1990 год — министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. В 1990 году Лемаев уволился с поста по собственному желанию и избрался депутатом Верховного Совета РСФСР. Был советником первого президента республики Минтимера Шаймиева. В кризисные годы по просьбе Шаймиева вернулся на предприятие, с 1997 года был председателем совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Трудовые подвиги легендарного руководителя отмечены высокими наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

Но главное — народная память. Авторитет этого человека был и остается безупречным. Николая Васильевича не стало 24 декабря 2000 года. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Сегодня «Нижнекамскнефтехим» продолжает следовать заветам Николая Васильевича. Предприятие является ведущим отечественным производителем синтетических каучуков, пластиков и этилена. Имеет в ассортименте более 120 наименований продукции и экспортирует ее в более чем 50 стран мира. Стратегическая программа развития компании, связанная с основными принципами плана развития газо- и нефтехимии России до 2030 года, предусматривает наращивание производств мономеров и полимеров. Главным проектом программы является создание нового олефинового комплекса по производству этилена. За 50 лет «Нижнекамскнефтехим» сформировал высокий интеллектуальный потенциал и системный подход к инновациям.



1 / 74 Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков



Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков

Альберт Муклаков