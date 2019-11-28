В Татарстане появятся бензин «с кукурузой» и катализаторы, в которых нуждается вся Россия

Совет директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» обсудил инновационные проекты

О внедрении современных технологий в экономику Татарстана говорили сегодня на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», прошедшего под председательством президента республики Рустама Минниханова. В репортаже «Реального времени» из Дома правительства — о планах внедрения новых топливных добавок и катализаторах, в которых используется возобновляемое сырье, использовании цифровых двойников предприятий нефтегазохимического комплекса и развитии в Татарстане экономики замкнутого цикла, которая ориентирована на минимизацию отходов и загрязнения окружающей среды.

Доходы из отходов



Замдиректора новосибирского Института катализа им. Г.К. Борескова Александр Носков представил участникам заседания совместный проект института и ПАО «Татнефть», целью которого является обеспечение нефтяной отрасли республики собственными октаноповышающими добавками на основе производных растительного сырья. Возможность производить таким образом качественные высокооктановые бензины и авиатопливо позволит Татарстану занять лидирующую позицию в сегменте октаноповышающих добавок растительного происхождения, обеспечить устойчивое развитие топливного бизнеса ПАО «Татнефть», вывести продукцию компании на биоориентированный европейский рынок, а в долгосрочной перспективе — если в республике появится собственное производство левулиновой кислоты и фурфурола из сельхозотходов — создать комплексное производство высокооктановых добавок из собственного сырья.

Александр Носков подчеркнул, что октаноповышающие добавки на основе производных растительного сырья имеют серьезные преимущества перед этанолом, который на сегодня является практически единственной добавкой, применяемой в России для повышения октанового числа топлива. Они не растворяются в воде, не вызывают расслоения фаз и обладают хорошей совместимостью и смешением с бензином. При этом добавки на основе этанола запрещены в некоторых странах Европы.

— Имеет и другое преимущество — идет как добавка, в том числе для дизельного топлива, с понижением образования сажи, и это улучшает его потребительские свойства, — отметил Носков. — А выход продукта — фурфурола — порядка 8—10 процентов от исходного сырья, это может быть лузга гречихи, кукурузные отходы и так далее. Примерная стоимость на рынке — порядка тысячи долларов за тонну. Реальная себестоимость — примерно в 2,5 раза ниже.

Александр Носков подчеркнул, что октаноповышающие добавки на основе производных растительного сырья имеют серьезные преимущества перед этанолом

По словам Носкова, на создание пилотной установки производительностью 100 тонн добавок в год уйдет 12—14 месяцев, впоследствии производство можно расширить до 10—15 тыс. тонн в год.

— А выход [добавок из исходного растительного сырья] где лучше — из древесины лиственных пород или кукурузы, ботвы? — поинтересовался у Носкова Рустам Минниханов.

— Кукурузные початки, стебли. Древесина не проверялась.

Рустам Минниханов заметил, что низкотоварная древесина есть круглый год, а отходы сельхозпроизводства — продукция сезонная.

— По октановым добавкам договор уже заключен и источники финансирования определены, — сообщил в свою очередь гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

«Рынок России свободен»

Александр Носков также рассказал о второй совместной разработке института им. Борескова и АО «ТАНЕКО» — биофункциональном катализаторе для процессов получения зимнего и арктического топлива и низкозастывающих базовых масел.

— Актуальность для России понятна, мы все-таки северная страна, — пояснил он.

— Мы строим установку, которая должна в принципе перекрыть перспективные потребности Российской Федерации и российского экспорта, — включился в обсуждение Наиль Маганов. — Я думаю, мы уже в 2023 году ее построим и запустим.

«Мы строим установку, которая должна в принципе перекрыть перспективные потребности Российской Федерации и российского экспорта», — включился в обсуждение Наиль Маганов

— Монополистом на рынке катализаторов является американская компания Chevron, — добавил Носков. — То, что сейчас предлагается, — это импортозамещение, импортонезависимость. И еще мы хотим увеличить производительность при тех же мощностях, понизив температуру процессов на 10—20 градусов, что означает повышение энергоэффективности процессов... Потребность в России в этих катализаторах существует, все нефтеперерабатывающие заводы базируются на импортных катализаторах. Рынок России свободен и готов воспринимать российские катализаторы. Мы можем сделать это в течение 14—16 месяцев.

«Дело нужное»

Ректор Казанского энергоуниверситета Эдвард Абдуллазянов рассказал о внедрении в Татарстане циркулярной экономики, базирующейся на безотходном производстве, идею которого глава республики привез из рабочей поездки в Финляндию.

Ранее сообщалось, что в республике запланировано создание центра фондом «СИТРА» совместно с заинтересованными татарстанскими и финскими организациями. Главной задачей центра должна стать разработка образовательных курсов для студентов и школьников, а также курсов повышения квалификации работников предприятий и ведомств и проведение научных исследований по «зеленым» технологиям в промышленности.

В качестве еще одного партнера по созданию центра ректор энергоуниверситета предложил ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

— Дело нужное, сегодня весь мир в этом направлении движется, на самом деле мы недооцениваем необходимость [таких шагов], — заметил Рустам Минниханов после доклада Абдуллазянова о первых шагах по созданию в вузе Центра циркулярной экономики. И внес в протокол пункт о подготовке соответствующего решения правительства Татарстана.

В качестве еще одного партнера по созданию центра ректор энергоуниверситета предложил ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

А если поторговаться?

Гендиректор ООО «РУС Вольфтанк-Энерджи Интернешнл Ко» Сергей Жуков рассказал об инновационной интеллектуальной системе контроля за эксплуатацией резервуаров полного цикла, которая позволяет осуществлять восстановление и экспертно-технологический надзор за состоянием резервуаров в промышленности — от используемых в нефтегазохимическом комплексе до применяемых в ЖКХ при подготовке воды.

Президент Татарстана, заметив, что «резервуаров в республике очень много», поинтересовался стоимостью нового подхода к контролю за их состоянием и гарантиями в плане надежности технологии. Выяснив, что гарантия, а точнее срок, на который компания страхует промышленную безопасность резервуаров, что покрываются специальной экологически чистой пленкой DOPA в соответствии с технологией австрийской компании Wolftank-Adisa Holding AG, составляет 7 лет, а стоимость обработки квадратного метра для Сербии — 200—300 евро, Рустам Минниханов заметил:

— Посмотреть надо, как сделать эту технологию более конкурентной по цене, — намекая на необходимость удешевления работ.

Тем не менее он дал поручение изучить предложение министру строительства и ЖКХ республики и поддержал идею реализации проекта в особой экономической зоне.

А вот идея создания цифровых двойников предприятий нефтегазохимической промышленности, которую изложил главный бизнес-аналитик проекта «Цифровые двойники» компании Nettle из Сколково Роман Новиков, показалась президенту Татарстана в первую очередь привлекательной тем, что дает возможность не только управлять производственными процессами, предсказывать внештатные ситуации, контролировать сбросы загрязняющих веществ, но и наглядно обучать студентов высших и средних учебных заведений.