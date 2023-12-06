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«Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?»

14:20, 06.12.2023 14
«Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы в России бессрочными. Инициативу он озвучил на заседании возглавляемой им комиссии Государственного Совета страны по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Сделать льготные ипотечные программы бессрочными он предлагает по аналогии с сельской ипотекой — при наличии лимитов. Он обратил внимание, что, когда срок их действия подходит к концу, начинается ажиотаж среди желающих прибрести жилье.

Рустам Минниханов считает, что льготные программы ипотеки в Росси позволили сформировать у населения устойчивый спрос на приобретение жилья. По его мнению, за счет них будет держаться рынок новостроек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем, — сказал раис Татарстана.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в столице республики средняя цена на двухкомнатные квартиры, которые пользуются особым спросом у семей с детьми, достигла 12—13 млн рублей. В связи с этим он предложил увеличить предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей.

Также Рустам Минниханов поддержал инициативу Марата Хуснуллина не поднимать действующие процентные ставки по ипотечным программам. Они составляют 6% по семейной, 8% по льготной и 3% по сельской.

— Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов — это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям? — сказал раис Татарстана.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Выступая на мероприятии, Рустам Минниханов заявил, что Татарстан намерен завершить 2023 год с рекордом по вводу жилья — свыше 3 млн квадратных метров. Он обратил внимание, что отрасль строительства в России демонстрирует хорошие темпы роста и положительную динамику, сообщает его пресс-служба. По его мнению, на это повлияли меры поддержки, принятые главой государства и кабмином.

Напомним, в феврале 2022 года Рустам Минниханов предлагал включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье. Он считает, что это поможет сдержать рост цен на первичном рынке.

Программа «Льготная ипотека» действует в России до 1 июля 2024 года. По ней россияне могут получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилья на первичном рынке, а также для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по этой программе — 20%, его могут повысить до 30%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Программа «Семейная ипотека» рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Ставка по ней — 6%.

    За постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования выступает Банк России. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслана Булатова, сейчас строительная отрасль подсела на льготную ипотеку, «как на иглу».

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    Татьяна Демина
    ОбществоВластьЭкономикаФинансыБанки Татарстан Минниханов Рустам Нургалиевич
    комментарии 14

    комментарии

    • Анонимно 06 дек
      льготная ипотека на ИЖС только еще сильнее повысит цены на ИЖС дома и участки. С ИЖС и так все в порядке - надо только при разрешении на межевание новых ИЖС массивов обязывать собственников земли выделять как минимум землю под школы и садики, или другие объекты соц инфраструктуры. А то получаем гетто поселки под казанью, где есть безумное количество таунхаусов и домов с большим количеством магазинов и полным отсутствием соц обеспечения
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    • Анонимно 06 дек
      Зачем нужно всех принуждать покупать квартиры?
      Государство должно развивать институт съемного жилья, как это сделано в Европе.
      Там в основном все живут в съемных квартирах.
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      Анонимно 06 дек
      я не хочу снимать, постоянно на чемоданах, зависеть от хозяина, не чувствовать этот дом своим - не, это вариант для студентов, но никак не для взрослых
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      Анонимно 06 дек
      Хозяин заинтересован в долгосрочной сдаче жилья.
      Люди могут жить всю жизнь в одной квартире.
      Выселить кого-либо "просто так" невозможно, для этого должны быть веские основания, квартплату "от балды" тоже поднять невозможно.
      Зато, если человек нашел работу в другом городе, он возвращает квартиру по установленной законом процедуре и ищет новое съемное жилье по месту новой работы.
      И проблем с ремонтом, например, сантехники, крыши и пр. у квартиросъемщика нет, это забота владельца дома.
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      Анонимно 06 дек
      надеюсь такого никогда не будет!
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      Анонимно 06 дек
      К сожалению, такого долго не будет.
      Поэтому наши люди обречены на совместноео проживание 3-х поколений в одной квартире, а если молодые хотят отделиться, то вынуждены влезать в кабалу на несколько десятилетий.
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    • Анонимно 06 дек
      В Казани есть жилищная программа "Жилье горожанам"
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      Анонимно 06 дек
      и сколько человек под нее подходит? 1.5?
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      Анонимно 07 дек
      Главное нуждаемость меньше 18 метров на человека. Критерии смотрите на сайте в Управлении жилищной политики Казани.
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    • Анонимно 06 дек
      хороший вопрос, подразумевалось, наверное, "как будем реализовывать понастроенное"
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    • Анонимно 06 дек
      Проблема в том что при цене квартиры 10 млн. она и без процентов обычному челрвеку недоступна.
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      Анонимно 07 дек
      Поэтому квартиры надо централизованно сдавать.
      А не пытаться обязательно продать.
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    • Анонимно 07 дек
      Очень просто. Надо государству научиться выполнять собственное законодательство. В данном случае статью 134 Трудового кодекса РФ. И всё будет тип топ. Элементарно.
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      Анонимно 07 дек
      4 декабря, источник: РБК
      Объем нераспроданного жилья в новостройках достиг нового рекорда
      Объем нераспроданного жилья в российских новостройках достиг 71,1 млн кв. м, что стало рекордным показателем с января 2020 года. Но несмотря на избыток предложения на рынке, эксперты не ждут снижения цен.

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