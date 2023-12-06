«Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям?»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил сделать льготные ипотечные программы в России бессрочными. Инициативу он озвучил на заседании возглавляемой им комиссии Государственного Совета страны по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда» и Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Сделать льготные ипотечные программы бессрочными он предлагает по аналогии с сельской ипотекой — при наличии лимитов. Он обратил внимание, что, когда срок их действия подходит к концу, начинается ажиотаж среди желающих прибрести жилье.

Рустам Минниханов считает, что льготные программы ипотеки в Росси позволили сформировать у населения устойчивый спрос на приобретение жилья. По его мнению, за счет них будет держаться рынок новостроек.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Мы видим, что в целом по стране за 10 месяцев 2023 года количество ипотечных кредитов выросло на 61% к уровню прошлого года. Но есть один вопрос. Ключевая ставка увеличилась в два раза, и это приведет к росту ипотечных ставок и сокращению темпов продаж. Это уже видно по итогам октября в сравнении с сентябрем, — сказал раис Татарстана.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день в столице республики средняя цена на двухкомнатные квартиры, которые пользуются особым спросом у семей с детьми, достигла 12—13 млн рублей. В связи с этим он предложил увеличить предельный размер кредита по семейной и льготной ипотекам с 6 до 12 млн рублей.

Также Рустам Минниханов поддержал инициативу Марата Хуснуллина не поднимать действующие процентные ставки по ипотечным программам. Они составляют 6% по семейной, 8% по льготной и 3% по сельской.

— Один из главных критериев оценки деятельности губернаторов — это улучшение жилищных условий населения. Как мы будем улучшать жилищные условия, если ипотека будет недоступна людям? — сказал раис Татарстана.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Выступая на мероприятии, Рустам Минниханов заявил, что Татарстан намерен завершить 2023 год с рекордом по вводу жилья — свыше 3 млн квадратных метров. Он обратил внимание, что отрасль строительства в России демонстрирует хорошие темпы роста и положительную динамику, сообщает его пресс-служба. По его мнению, на это повлияли меры поддержки, принятые главой государства и кабмином.

Напомним, в феврале 2022 года Рустам Минниханов предлагал включить в программу льготной ипотеки индивидуальное жилье. Он считает, что это поможет сдержать рост цен на первичном рынке.



Программа «Льготная ипотека» действует в России до 1 июля 2024 года. По ней россияне могут получить кредит по ставке не более 8% для покупки жилья на первичном рынке, а также для строительства жилого дома. Минимальный первоначальный взнос по этой программе — 20%, его могут повысить до 30%.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Программа «Семейная ипотека» рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми; семьи, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью. Ставка по ней — 6%.



За постепенное сворачивание льготной программы ипотечного кредитования выступает Банк России. По словам заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Руслана Булатова, сейчас строительная отрасль подсела на льготную ипотеку, «как на иглу».



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Татьяна Демина