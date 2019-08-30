Нижнекамск с помпой отметил 53-ю годовщину

В торжественной демонстрации приняло участие более 4 тыс. человек

Фото: Альберт Муклаков

Грандиозное шествие трудовых коллективов, концертная программа, парад колясок и гастрономический фестиваль. Сегодня Нижнекамск отметил День города и республики. По традиции дружные колонны прошли по улицам и проспектам города, а потом празднование плавно переместилось в парки и скверы. Репортаж с места события — в материале «Реального времени».



Главная роль в праздничном параде

По традиции празднование Дня города началось с шествия трудовых коллективов. Колонны прошли по пр. Мира, и каждая представила не только свою организацию и коллектив. В этом году в рамках проекта «Улицы моего города» работники промышленных предприятий представили пр. Химиков и Шинников. Монтажники и высотники — пр. Строителей, а колонны учителей гордо несли транспаранты ул. Школьного Бульвара. В демонстрации приняло участие более 4 тыс. человек.

Работники администрации города, медики, учителя, учащиеся и студенты, работники коммунальных служб, колонна байкеров красочно представили свои дружные коллективы. Под звуки марша открыли парад, четко чеканя шаг, воспитанники Татарстанского кадетского корпуса. Будущие военные пронесли по проспекту большие полотна флагов России, Республики Татарстан и города Нижнекамска.

В этом году в рамках проекта «Улицы моего города» работники промышленных предприятий представили пр. Химиков и Шинников. Монтажники и высотники — пр. Строителей, а колонны учителей гордо несли транспаранты ул. Школьного Бульвара

Главная роль в праздничном параде, несомненно, отведена работникам крупного Нефтехимического комплекса Нижнекамска, который в этом году отметил 52-ю годовщину. Наградные знамена развиваются на ветру, а руководители градообразующего предприятия приветствуют горожан. В колонне — представители трудового коллектива «Нижнекамскнефтехима», который насчитывает более 14 тыс. работников. Свыше 300 профессий. Каждый третий работник — моложе 35 лет. Следом проходят коллективы дочерних предприятий «Нижнекамскнефтехима».

Впервые в параде участвует сводный отряд лучших сотрудников «Частного охранного предприятия «Кеннард». Предприятие под эгидой акционерного общества «ТАИФ» более 20 лет осуществляет охрану и защиту объектов химической и нефтеперерабатывающей промышленности, расположенных в Нижнекамске. В этом году предприятие закупило два автомобиля медицинского назначения для выезда на дом. Украшенные машины также приняли участие в шествии.

В колонне флагмана нефтехимии Татарстана вместе с производственниками прошли представители рабочего спорта, спортивного клуба «Нефтехимик», а также футбольная и хоккейная дружины, поисковый отряд «Нефтехимик». Его деятельность — одно из направлений патриотического воспитания в рамках молодежной политики «Нижнекамскнефтехима». Отряд был создан более 15 лет назад. В его составе — работники компании и студенты подшефных учебных заведений.

Дважды в год нефтехимики выезжают на «Вахту памяти» для проведения поисковой экспедиции на полях сражений времен Великой Отечественной войны. Накануне отряд вернулся из очередной поездки в Волгоградскую область. За время своей деятельности отряд поднял останки более 800 бойцов. Замыкают колонну представители молодежной организации «Нижнекамскнефтехима».

Главная роль в праздничном параде, несомненно, отведена работникам крупного Нефтехимического комплекса Нижнекамска, который в этом году отметил 52-ю годовщину

За шествием наблюдали тысячи горожан. Каждая колонна, как всегда, подошла к участию в параде с большой ответственностью. На проезжающих машинах — сотрудники предприятий везли различные инсталляции, а у других прямо в кузове авто происходило зрелищное шоу. На почетных местах — ветераны нефтехимической отрасли и первостроители города.

Равиль Шияпов, экс-начальник завода по производству бутилового каучука НКНХ: «Впечатления очень яркие. И даже в этот холод эмоции наполняют нас таким теплом. Мы аплодировали всем, кто шел по этой улице, кто строил этот город. Такое не забывается. Я сам раньше не раз принимал участие в парадах. Времена меняются, но эта преемственность остается. Всех нижнекамцев с Днем города и республики».

Из небольшого поселка в промышленный центр

22 сентября 1966 года указом президиума Верховного Совета РСФСР Нижнекамску был присвоен статус города. Именно этот день считается официальным днем рождения Нижнекамска, хотя празднование Дня города в последнее время проводится 30 августа в День Республики Татарстан.

За 53 года Нижнекамск вырос из небольшого поселка в крупный экономический, промышленный центр, став столицей нефтехимии и нефтепереработки Республики Татарстан.

Каждый год инфраструктура города улучшается. Жизнь становится комфортней. Возводятся новые жилые микрорайоны, детские сады и объекты здравоохранения, строятся новые дороги, реализуются программы по благоустройству города и района. В своем развитии Нижнекамск опережает многие другие российские города. Ежегодно на территории Нижнекамского муниципального района вводится в эксплуатацию более 130 тыс. кв. м жилья.

За шествием наблюдали тысячи горожан

Вклад в развитие Нижнекамска

Отдельную роль в становлении города сыграло и продолжает играть предприятие «Нижнекамскнефтехим». Сегодня оно является одним из ведущих предприятий страны по объемам и ассортименту выпускаемой продукции — это более 120 наименований.

Компания — крупнейший в России производитель пластиков, их здесь выпускают 4 вида, производится 7 видов каучуков, предприятие входит в 10-ку мировых производителей синтетического каучука. Потребителями продукции являются более 50 стран мира.

Главный стратегический проект сегодняшнего дня — строительство нового этиленового комплекса. Успешно выполняется экологическая программа. Завершена масштабная реконструкция биологических очистных сооружений, стоимостью более трех миллиардов рублей. 28 августа состоялся торжественный запуск очистных. В ней приняли участие президент РТ Рустам Минниханов. Честь дать старт процессу очистки доверили ветерану предприятия, слесарю цеха 3406 ПАО «Нижнекамскнефтехим» — Павлу Павлову. Мужчина трудится в градообразующем предприятии уже 46 лет.

«Экология будет намного лучше. Много денег затрачено — это будет оправдано», — заявил ветеран предприятия.

Градообразующее предприятие города активно вкладывает средства в социальные проекты. В объекты социальной инфраструктуры Нижнекамска компания направила более 440 млн рублей: средства пошли на ремонт и восстановление муниципальных дорог, ведущих на промышленную зону в районе БСИ, реконструкцию набережной и внутридворовых дорог. Проведена реконструкция Дома народного творчества. После ремонта объект безвозмездно передан городу.

Отельное внимание «Нижнекамснефтехим» уделяет медицине. Произведен капитальный ремонт поликлиники №1, а также в этом году, благодаря финансовым вливаниям компании, на базе Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы открыто современное ожоговое отделение. Реанимационные палаты оснащены комнатой для диализа, палаты интенсивной терапии — аппаратами искусственной вентиляции легких и противоожоговыми кроватями. Общая стоимость этого проекта составила 113 млн рублей.

Предприятия, входящие в Группу компаний ТАИФ, ежегодно направляют средства на поддержку республиканского спорта, объектов социальной и культурной сферы

За успехами нижнекамских спортсменов также стоит финансовая помощь нефтехимического комплекса. Предприятия, входящие в Группу компаний ТАИФ, ежегодно направляют средства на поддержку республиканского спорта, объектов социальной и культурной сферы. В 2018 году в социальную сферу холдинг вложил более 50,9 млрд рублей.

Главным событием, связанным с футболом, должно стать открытие после масштабной реконструкции нового стадиона в Нижнекамске. К концу 2019 года за место старого — появится арена европейского уровня, которая будет вмещать 4 тыс. зрителей. Газон для игры в футбол будет искусственным, максимально высокого качества с функцией подогрева и поливочной системой.

Счастья в городе

День города в Нижнекамске отметили на 7 общественных пространствах. В каждом парке и сквере царила особая атмосфера праздника. К примеру, в парке «Семья» поклонники театра могли насладиться игрой талантливых актеров, которые показали несколько ярких постановок. Тут также развернулась выставка «Назад в СССР». В парке «Нефтехимиков» прошел фестиваль уличного кино. А у фонтана на площади Лемаева весь день звучала живая музыка. В парк «Отдыха и чтения» им. Г. Тукая, съехались любители фольклора со всего района. Гармонь было слышно по всей округе.

«Я приехала к родственникам из Башкирии. Очень рада, что увидела как дружно и ярко нижнекамцы празднуют День города. Ваш город потрясающий. Молодой, чистый и очень зеленый. Столько мероприятий проходит, не знаю, как успеть побывать везде. Желаю Нижнекамску и жителям дальнейшего роста и процветания. С праздником!» — поздравляет Алсу Газизова, гость Нижнекамска.

В каждом парке и сквере царила особая атмосфера праздника

«Настроение замечательное, — делится Максим Чирков, житель города. — Город у нас один из лучших в Татарстане. Он каждый год становится все краше и уютней. Люблю Нижнекамск и желаю ему новых побед. Обязательно вечером пойду на концерт и посмотрю салют. С праздником всех!»

Карапузы колесили на печках, танках, кораблях

Каждый мог найти занятие по душе. Организаторы праздника не забыли ни о ком и постарались, чтоб на уличных гуляниях интересно весело было всем без исключения. Для подростков — Фестиваль творчества рабочей молодежи «ART-Молодость», фестиваль настольных игр «Оторвись от ГАДЖЕТА» и многое другое. Для детей — мастер-класс по рисунку на стене, по декоративно-прикладному творчеству и т.д.

Молодые мамочки Нижекамска также имели возможность отличиться и показать всему городу свои таланты и смекалку. Парад колясок был не менее зрелищным, чем демонстрация. Он был посвящен «Году Театра». Благодаря подручным материалам, родители превратили транспортные средства малышей в диковинные объекты. Карапузы колесили на печках, танках, кораблях и ракетах.

Семья Губайдуллиных, склеив куски картона, создала мини киностудию во главе с маленьким 2-летним режиссером. А родители и старший брат выступили в роли съемочной группы и поделились с журналистом «Реального времени», сколько у них ушло времени на то, чтобы сотворить свой шедевр. «Мастерили мы ее, честно сказать, 3 дня. Камеру сделали из картона. Микрофон — это чехол от зонтика. Участие принимали все без исключения. Ребенок помогал красить детали. Надеемся победить и выиграть главный приз — 5 тыс. рублей» — рассказала участница парада колясок Эльвина Губайдуллина.

Концерт по традиции пройдет в парке «Нефтехимиков»

Всего на участие заявилось 67 человек. Жюри предстояло сделать сложный выбор, ведь каждый участник старался впечатлить их не только интересной идеей. Люди читали стихи, наряжались всей семьей в сказочных персонажей и т.д. Театрализованный картеж, сделав круг почета по пл. Лемаева привел в восторг и случайных зрителей. Люди останавливались и с любопытством рассматривали каждую коляску.

«Потрясающее зрелище, — рассказывает Ольга Патрушева, жительница города. — В одном месте можно увидеть разные сказки, фильмы. Родители большие молодцы. Радует, что в нашем городе столько много талантливых и творческих людей. Смотрите, даже солнце вышло из-за туч. Замечательный день. Всех с Днем города и республики!»

Для желающих вкусно покушать, у Дома народного творчества развернулся гастрономический фестиваль уличной еды. Он проходит уже третий год подряд. Рестораны и кафе города развернули 15 палаток. Тут было многолюдно, а ароматы еды притягивали к битком набитым прилавкам.

Год Николая Лемаева

Кульминацией празднования Дня города станет выступление российской звезды — певицы Светы. Концерт по традиции пройдет в парке «Нефтехимиков». Ровно в 22 часа в небо запустят залпы красочного салюта.

2019 год в истории Нижнекамска запомнится, как год Николая Лемаева. Легендарному родоначальнику Нефтехимического производства исполнилось бы 90 лет.

2019 год в истории Нижнекамска запомнится, как год Николая Лемаева

В прошлом году благодаря финансовым вложениям градообразующего предприятия отремонтировали сквер Лемаева. На эти цели предприятие «Нижнекамскнефтехим» выделило более 150 млн рублей. В ходе народного голосования в конкурсе «Великие имена России», воздушной гавани, аэропорту Бегишево присвоено имя основателя «Нижнекамскнефтехима». С начала года в городе проведено массу культурных и спортивных мероприятий посвященных памяти Лемаева.