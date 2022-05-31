«Это не самое актуальное, что волнует жителей нашей республики»: Татарстан переименует должность президента

Госсовет РТ не торопится вносить изменения в законодательство республики в части наименования высшего должностного лица

Уже завтра в России вступает в силу закон, согласно которому в стране может быть лишь один президент, а руководители субъектов должны называться губернаторами или главами регионов. Причем документ позволяет национальным республикам с учетом их традиций выбрать дополнительное наименование своим лидерам. Татарстан — единственный регион со своим президентом — также должен сделать выбор. Но, похоже, в республике до сих пор не определились с наименованием высшего должностного лица. По крайней мере, от рабочей группы Госсовета РТ по изменению законодательства республики в этой части нет никаких новостей. И республиканский парламент, как выяснило «Реальное время», не стал торопиться с переименованием первого лица Татарстана: депутаты пока не видели документов об изменении статуса и не знают, как будут называть главу республики.



«Президентский» статус: как быть

С 1 июня, то есть уже завтра, вступает в силу резонансный федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» Клишаса — Крашенникова, чей запрет на использование наименования «президент» для высшего должностного лица субъекта страны вызвал отторжение в Татарстане. Республика пыталась его отстоять.

Законом запрещено называть руководителей субъектов страны «президентом». «Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. <…> Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — говорится в пунктах 4 и 6 статьи 20 нового закона.

Татарстан остается единственным на данный момент российским регионом, чей руководитель Рустам Минниханов называется «президентом», а значит, парламенту необходимо разработать поправки о его переименовании и внести их в Конституцию Татарстана.

Татарстан остается единственным на данный момент российским регионом, чей руководитель Рустам Минниханов называется «президентом»

В декабре, комментируя нашумевший законопроект, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о создании рабочей группы по изменению законодательства республики в этой части. Группу возглавил вице-спикер парламента Марат Ахметов.



Но оказалось, что конкретных шагов в этом направлении либо не сделано, либо они не афишируются. По крайней мере, поправки в правовое поле еще не поступили, а сами депутаты с ними не знакомы.

— Этим вопросом занимается комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, — пояснил «Реальному времени» член комитета по экономике и предпринимательству Марат Галеев. — Пока комитет не представил документы, я не видел ни одного документа, поэтому трудно сказать что-то определенное. Все это должно обязательно выноситься на обсуждение в комитетах.

1 июня — это не критическая черта

Неторопливость с подготовкой поправок по переименованию должности президента республики парламентарий объяснил тем, что время для этой работы еще есть.

— Ну во-первых, 1 июня еще не наступило. Во-вторых, есть сроки подготовки. Я думаю, что сроки будут соблюдаться, вы немного опережаете события. Хотя совершенно не думаю, что завтра что-то подготовят и внесут. Все-таки это вопрос нескольких месяцев. Как мы обойдем дату 1 июня? Никак не обойдем. Там есть сроки разработки, 1 июня — это не критическая черта, а срок, когда федеральный закон вступает в действие, — рассуждает он, хотя и допускает, что поправки могли быть подготовлены и раньше. — Как будет готово, так и приступим.

«Пока комитет не представил документы, я не видел ни одного документа, поэтому трудно сказать что-то определенное», заявил Марат Галеев. Фото: tatarstan.ru

В комитете Госсовета РТ по градостроительству и местному самоуправлению пока не комментируют процесс подготовки поправок в Конституцию Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова призвала не торопиться с выводами.

— Коллеги, давайте подождем, когда наступит 1 июня, и посмотрим, что там будет, — ответила она корреспонденту «Реального времени».

По ее мнению, вопрос о переименовании должности президента республики — не самая актуальная тема в нынешнее время. «Я думаю, что это не самое актуальное, что волнует жителей нашей республики», — считает она.

Двухлетний срок и другие преимущества

Впрочем, у нового закона есть и завидные преимущества. Если сейчас срок полномочий главы региона не может превышать 5 лет, то сейчас снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов. Руководитель субъекта федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона.

В то же время Конституцией или уставом субъекта России с учетом национальных или иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование. Но при этом главы регионов не могут именоваться «президентами».

Фото: president.tatarstan.ru

Также законом расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить.



Спикер госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подтверждал готовность менять наименование должности президента:



— Этот закон потребует от нас серьезных изменений действующего законодательства республики. Так же, как и во всех других субъектах,— говорил он ранее. — Норма Конституции по высшему должностному лицу в пакете будет, это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками.

Одновременно с этим рабочая группа будет готовить поправки в другие республиканские законы, в том числе по местному самоуправлению, отмечал глава парламента. На рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который, несмотря на реформу местного самоуправления, был поддержан Госсоветом Татарстана одним из первых.