Новости общества

17:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Это не самое актуальное, что волнует жителей нашей республики»: Татарстан переименует должность президента

17:15, 31.05.2022

Госсовет РТ не торопится вносить изменения в законодательство республики в части наименования высшего должностного лица

«Это не самое актуальное, что волнует жителей нашей республики»: Татарстан переименует должность президента
Фото: gossov.tatarstan.ru

Уже завтра в России вступает в силу закон, согласно которому в стране может быть лишь один президент, а руководители субъектов должны называться губернаторами или главами регионов. Причем документ позволяет национальным республикам с учетом их традиций выбрать дополнительное наименование своим лидерам. Татарстан — единственный регион со своим президентом — также должен сделать выбор. Но, похоже, в республике до сих пор не определились с наименованием высшего должностного лица. По крайней мере, от рабочей группы Госсовета РТ по изменению законодательства республики в этой части нет никаких новостей. И республиканский парламент, как выяснило «Реальное время», не стал торопиться с переименованием первого лица Татарстана: депутаты пока не видели документов об изменении статуса и не знают, как будут называть главу республики.

«Президентский» статус: как быть

С 1 июня, то есть уже завтра, вступает в силу резонансный федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» Клишаса — Крашенникова, чей запрет на использование наименования «президент» для высшего должностного лица субъекта страны вызвал отторжение в Татарстане. Республика пыталась его отстоять.

Законом запрещено называть руководителей субъектов страны «президентом». «Наименованием должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации является «глава» с дальнейшим указанием наименования субъекта Российской Федерации. <…> Такое наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства — президента Российской Федерации», — говорится в пунктах 4 и 6 статьи 20 нового закона.

Татарстан остается единственным на данный момент российским регионом, чей руководитель Рустам Минниханов называется «президентом», а значит, парламенту необходимо разработать поправки о его переименовании и внести их в Конституцию Татарстана.

Татарстан остается единственным на данный момент российским регионом, чей руководитель Рустам Минниханов называется «президентом»

В декабре, комментируя нашумевший законопроект, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о создании рабочей группы по изменению законодательства республики в этой части. Группу возглавил вице-спикер парламента Марат Ахметов.

Но оказалось, что конкретных шагов в этом направлении либо не сделано, либо они не афишируются. По крайней мере, поправки в правовое поле еще не поступили, а сами депутаты с ними не знакомы.

— Этим вопросом занимается комитет по государственному строительству и местному самоуправлению, — пояснил «Реальному времени» член комитета по экономике и предпринимательству Марат Галеев. — Пока комитет не представил документы, я не видел ни одного документа, поэтому трудно сказать что-то определенное. Все это должно обязательно выноситься на обсуждение в комитетах.

1 июня — это не критическая черта

Неторопливость с подготовкой поправок по переименованию должности президента республики парламентарий объяснил тем, что время для этой работы еще есть.

— Ну во-первых, 1 июня еще не наступило. Во-вторых, есть сроки подготовки. Я думаю, что сроки будут соблюдаться, вы немного опережаете события. Хотя совершенно не думаю, что завтра что-то подготовят и внесут. Все-таки это вопрос нескольких месяцев. Как мы обойдем дату 1 июня? Никак не обойдем. Там есть сроки разработки, 1 июня — это не критическая черта, а срок, когда федеральный закон вступает в действие, — рассуждает он, хотя и допускает, что поправки могли быть подготовлены и раньше. — Как будет готово, так и приступим.

«Пока комитет не представил документы, я не видел ни одного документа, поэтому трудно сказать что-то определенное», заявил Марат Галеев. Фото: tatarstan.ru

В комитете Госсовета РТ по градостроительству и местному самоуправлению пока не комментируют процесс подготовки поправок в Конституцию Татарстана.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова призвала не торопиться с выводами.

— Коллеги, давайте подождем, когда наступит 1 июня, и посмотрим, что там будет, — ответила она корреспонденту «Реального времени».

По ее мнению, вопрос о переименовании должности президента республики — не самая актуальная тема в нынешнее время. «Я думаю, что это не самое актуальное, что волнует жителей нашей республики», — считает она.

Двухлетний срок и другие преимущества

Впрочем, у нового закона есть и завидные преимущества. Если сейчас срок полномочий главы региона не может превышать 5 лет, то сейчас снимается запрет для губернаторов избираться более двух сроков подряд. Конкретное число губернаторских сроков смогут определять заксобрания регионов. Руководитель субъекта федерации официально будет называться или губернатором, или главой региона.

В то же время Конституцией или уставом субъекта России с учетом национальных или иных традиций может быть предусмотрено дополнительное наименование. Но при этом главы регионов не могут именоваться «президентами».

Фото: president.tatarstan.ru

Также законом расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента России. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить.

Спикер госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин подтверждал готовность менять наименование должности президента:

— Этот закон потребует от нас серьезных изменений действующего законодательства республики. Так же, как и во всех других субъектах,— говорил он ранее. — Норма Конституции по высшему должностному лицу в пакете будет, это не будет отдельный законопроект. Мы работаем над всеми поправками.

Одновременно с этим рабочая группа будет готовить поправки в другие республиканские законы, в том числе по местному самоуправлению, отмечал глава парламента. На рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», который, несмотря на реформу местного самоуправления, был поддержан Госсоветом Татарстана одним из первых.

Луиза Игнатьева
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Государственный Совет РТМухаметшин Фарид ХайрулловичМинниханов Рустам Нургалиевич

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости общества

17:49 МСК Все новости
Новости раздела