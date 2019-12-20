В МЧС Татарстана просят Рустама Минниханова поднять зарплаты пожарным

Кроме того, ведомству нужна программа капремонта ветхих пожарных частей

Сегодня на итоговой коллегии МЧС Татарстана глава ведомства Рафис Хабибуллин подвел итоги года — рассказал о снижении количества пожаров, недопущении ЧС в связи с паводками, сотнях спасенных поисковыми отрядами и десятках — при помощи пожарных извещателей. За эти успехи республиканские пожарные и спасатели, как выяснилось, получают довольно скромную зарплату, особенно в сравнении с федеральными коллегами. Кроме того, многие пожарные части в республике обветшали и требуют ремонта. С этими бедами Хабибуллин обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову — тот пообещал помочь, хоть и не сию минуту. «Реальное время» выбрало 10 основных итогов, подведенных на коллегии республиканского МЧС.

1. Уже много лет в республике не было ЧС, связанных с лесными пожарами и паводками

Если быть точными, лесных пожаров Татарстан не знал уже девять лет. Последний раз леса горели в 2010 году — тогда в республике за лето случилось 99 лесных пожаров на площади в 167 га, дым от них охватил Казань. Впрочем, в том году лесные пожары бушевали на территории всего Приволжского федерального округа, и Татарстан был далеко не в числе первых по количеству и площади пожаров.

Рафис Хабибуллин заявил, что пожары удается предотвращать благодаря слаженной работе органов исполнительной власти во главе с лесниками.

Также уже шесть лет в Татарстане не регистрировали случаев ЧС в связи с паводками. Хабибуллин сообщил, что на предупреждение негативных последствий половодий за этот период освоили сумму в 447 млн рублей.

2. Количество пожаров снижается, но ряд муниципалитетов пожурили за плохие показатели

За 11 месяцев текущего года МЧС Татарстана отметило снижение количества пожаров по сравнению с предыдущим годом — на 2,1%, с 5639 до 5520 случаев. Фактически снижение должно быть даже больше, ведь МЧС начало считать пожары по-новому, учитывая и так называемые «загорания» — то есть случаи горения без нанесенного ущерба. Снизилось и количество погибших на пожарах, но незначительно — со 124 до 123 человек.

По статистике МЧС, количество пожаров на объектах жилого сектора составляет 40% от их общей доли. Количество погибших на них — 89%.

Лучших результатов в решении вопросов пожарной безопасности добились в Апастовском, Буинском, Мензелинском, Тюлячинском и ряде других районов, отметил глава МЧС Рафис Хабибуллин. Наряду с этим увеличилось количество пожаров в Бавлинском, Ютазинском, Верхнеуслонском и Азнакаевском районах. Возросло количество погибших людей на пожарах в Кукморском, Аксубаевском и Бугульминском муниципальных районах.

В Лениногорском и Нижнекамском районах одновременно отмечается рост пожаров и гибель людей на них.

— В зоне особого внимания у нас находятся резонансные пожары с групповой гибелью и травмированием детей. И такие пожары у нас происходили: в Авиастроительном районе Казани, когда в результате пожара погибли шесть человек, в том числе три ребенка; в Вахитовском районе Казани на пожаре были травмированы 13 человек, семь из которых дети, — добавил Хабибуллин.

3. Пожарные извещатели спасли 75 человек

В контексте пожаров глава МЧС вновь обратился к теме пожарных извещателей — ведомство весь год активно рассказывает в СМИ и соцсетях об их пользе и важности. Как заявил сегодня Хабибуллин, благодаря таким устройствам в республике спаслись от пламени уже 75 человек.

На установку пожарных извещателей выделено 20,6 млн рублей из бюджета, еще 21,2 млн рублей уйдут на извещатели именно для малообеспеченных семей с тремя и более детьми — чтобы избежать новых резонансных пожаров. Хабибуллин рассказал, что сотрудники МЧС в личное время и на безвозмездной основе помогают жителям республики с установкой извещателей.

К финансированию программы МЧС по установке таких устройств подключаются и представители коммерческих структур, а также местного самоуправления. Одного такого представителя сегодня выделили особо: главу Зеленорощинского поселения Бугульминского района Дениса Хикматова. За счет собственных средств им были приобретены 70 извещателей, 35 из которых он установил в 12 домовладениях. В одном из них 27 ноября произошел пожар, в результате срабатывания извещателя спаслись пять человек.

4. Количество погибших на воде снижается уже семь лет

За последние 7 лет количество погибших на водных объектах сократилось в два с половиной раза: cо 185 человек в 2013 году до 73 человек в 2019-м.

Лучших результатов в обеспечении безопасности на воде добились Зеленодольский, Камско-Устьинский, Верхнеуслонский и другие районы, рассказал Хабибуллин. Хуже работа организована в Актанышском, Мамадышском и Бавлинском районах.

Также на республиканском уровне ведется работа по увеличению количества пляжей и созданию спасательных постов в необорудованных местах. Так, в рамках республиканских программ создано уже четыре пляжа. В купальном сезоне 2020 года планируется открыть еще 11 пляжей.

Отдельная тема — гибель рыбаков на непрочном льду: с начала сезона ледостава утонули уже четыре человека. Хабибуллин сообщил, что ежегодно весной и осенью в местах массового выхода рыбаков на лед выставляются 10 временных спасательных постов на судах на воздушной подушке. В этом году с их помощью спасли уже 28 человек.

5. Поисковики спасли 850 человек

В конце 2018 года в состав республиканской поисково-спасательной службы был передан Казанский городской поисково-спасательный отряд в составе 45 человек, так что в статистику МЧС теперь попадает и их работа. В текущем году отряд провел более двух тысяч поисково-спасательных операций, в которых спасли свыше 850 человек.

Для нужд поисково-спасательной службы были приобретены техника и специальное оборудование на сумму свыше 37 млн рублей, добавил Хабибуллин.

6. Надзор выдал почти три тысячи предписаний

Всего пожарный надзор за год провел 2284 плановых и 3217 внеплановых мероприятий в республике, по результатам которых выдал 2 995 предписаний. В результате предложены к отработке более 19 тысяч противопожарных мероприятий, выполнено 92%, сообщил Хабибуллин.

Глава МЧС остановился на одном аспекте работы пожарного надзора — следить за тем, как в селах очищают территории от сухой травы и мусора. За недостатки в этом вопросе он попенял властям Заинского, Альметьевского и Зеленодольского районов.

7. «Служба-112» обзаведется сурдопереводом

Под пристальным вниманием СМИ неизменно находится «Служба-112» — единый номер для вызова экстренных служб в неотложных ситуациях. В текущем году ее операторы приняли более 1,9 млн вызовов, что на 6% больше, чем в прошлом году. Вновь созданное подразделение психологов обработало более 12 тысяч обращений по данному направлению.

Но интересно другое новшество: для обеспечения помощи людям с нарушениями слуха и зрения ведется работа по созданию отдела сурдологической поддержки. Вероятнее всего, такие специалисты помогут пострадавшим выстроить коммуникацию с оператором и окружающими, а также сориентироваться в пространстве в экстренной ситуации. К сожалению, подробно на особенностях работы новой службы в своем докладе Хабибуллин не останавливался.

8. Только 64% убежищ готовы к использованию

Всего в Татарстане насчитывается 1100 защитных сооружений гражданской обороны — это убежища или противорадиационные укрытия. Сейчас в республике продолжается работа по приведению их в порядок. Однако, согласно докладу главы МЧС, только 64% убежищ готовы или ограниченно готовы к использованию по назначению.

Хабибуллин добавил, что в этом году в восьми районах республики проводились специальные учения по управлению эвакомероприятиями.

9. МЧС попросило программу капремонта «как у Минздрава и Минобра»

Ежегодно на капремонт и строительство для МЧС Татарстана выделяется 63,5 млн рублей из республиканского и федерального бюджетов. Однако судя по сегодняшним заявлениям Хабибуллина, требуется гораздо больше.

— Уважаемый Рустам Нургалиевич! Обращаюсь к вам с просьбой. Так как многие здания пожарно-спасательных частей находятся в ветхом, а порой в аварийном состоянии, прошу вас дать поручение правительству республики разработать программу строительства и капитального ремонта объектов МЧС, как это сделано в министерствах здравоохранения и образования, — обратился Хабибуллин к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, который участвовал в работе коллегии.

В первую очередь Хабибуллин попросил Минниханова поддержать предложение по строительству пожарно-спасательных частей в Актаныше и Казани, в районе ЖК «Весна», а также провести капремонт здания подведомственного МЧС Республиканского центра реабилитации. Всего приведенный на коллегии перечень зданий пожарных частей, нуждающихся в реконструкции, насчитывает свыше 20 объектов.

— Нужно подготовить поручение правительству по разработке программы мероприятий для решения задач, которые озвучены. Это вопросы касательно разработки программы ремонта и строительства. Мы уже в этом году не можем, но надо подготовить, чтобы с 2021 года такую программу запустить, подготовить объекты, сметы, чтобы каждый год у нас был определенный бюджет и очереди при необходимости, — ответил Минниханов.

10. Пожарным поднимут зарплаты

С 1 октября этого года заработная плата республиканских пожарных и спасателей выросла на 4,3%, но все равно остается довольно скромной — Хабибуллин оценил их средний заработок менее чем в 24 тысячи рублей. На этот момент глава МЧС также указал президенту Татарстана

— В соответствии с поручением президента Российской Федерации заработная плата работников федеральной противопожарной службы в 2020 году будет доведена до 32 тысяч рублей. При этом с учетом планируемого повышения на 3,8% средний заработок республиканских пожарных составит 24 тысячи. Учитывая равнозначность стоящих перед пожарными задач, прошу дать поручение правительству республики о проработке вопроса об увеличении их средней зарплаты до 30—32 тысяч рублей.

На эту просьбу Минниханов также отреагировал положительно.

— Нужно изучить вопрос по зарплате. В любом случае, если будет повышение у федеральных коллег, нам тоже нужно подумать, как увеличить зарплату. Все ваши пожелания, может, не сразу, но будут поддержаны с нашей стороны, — сказал президент Татарстана.