Раис Татарстана обсудил с главой МЧС России итоги деятельности регионального управления ведомства

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с главой МЧС России Александром Куренковым. Они обсудили работу регионального управления чрезвычайного ведомства и итоги его деятельности в 2023 году.

Как подчеркнул татарстанский лидер, благодаря слаженной работе всех подразделений ведомства в республике в этом году удалось избежать ЧС с серьезными последствиями.

Он уточнил, что количество пожаров в республике по итогам года уменьшилось на 1,7%. На 4,6% снизилось и число погибших на водных объектах. Также удалось минимизировать материальный ущерб от половодья.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с совершенствованием системы предупреждения и ликвидации ЧС в регионе, а также вопросы обновления парка техники МЧС. В уходящем году на службу спасателей поступили две пожарные автоцистерны и две уникальные машины, совмещающие функции пеноподъемника с 37-метровой шарнирной стрелой и автомобиля пенного тушения. Они позволяют ликвидировать пожары на крупных промышленных объектах и в торгово-развлекательных комплексах.

С начала 2023 года по 20 декабря в Татарстане зафиксировали 4 780 пожаров. Количество погибших выросло на четыре человека.

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Айрат Назипов