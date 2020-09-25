Рустам Минниханов: «Мы ко всем хорошо относимся, даже Трампа не трогаем»

Президент Татарстана блеснул знаниями химии и физики на очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Внедрить на татарстанских предприятиях установку, повышающую жирность газа, новые средства защиты от коррозии газо- и нефтепроводов, принять на вооружение инновационные покрытия для деталей автомобилей команды «КАМАЗ-мастер» и не только и шире использовать рабочую обувь от местного производителя предложили на очередном заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» президенту республики Рустаму Минниханову. О новых разработках и о том, как их оценил президент, — в репортаже «Реального времени».

«Сначала вы жирность газа повышаете?»



Сделать прорыв в области высокотехнологичной переработки газа предложил гендиректор компании-резидента «Сколково» ООО «ЭНГО Инжиниринг» Василий Борисов:

— Наша компания много лет занимается сепарацией газа. В Республике Татарстан развивается нефтехимический комплекс, вы планируете строительство большого комплекса нефтехимии, самым главным сырьем для комплекса нефтехимии является этан… В [добываемом] газе от 2 до 3 процентов этана, чтобы извлекать его [из сырья], нужно 7—8%, больше — лучше. Установка, работающая на разработанных нами принципах, может обогатить этот газ. Две трети газа [на выходе] будет чистым, сухим и с минимальным содержанием этана, а треть потока — обогащена. Если направить его на завод, завод будет обрабатывать в три раза меньший объем газа.

Установка, представленная «ЭНГО Инжиниринг», рассчитана на обогащение 7 млрд кубометров газа в год. Сепарационный блок, куда этот газ будет поступать, вместе с необходимой аппаратурой обойдется, по словам Борисова, в 750 млн руб. А объем обогащенного газа с 35%-ным содержанием этана составит уже только 2,45 млрд м3 — именно это количество сырья, а не 7 млрд кубометров, в итоге и придется переработать.

— Сначала вы как бы жирность повышаете, а потом уже извлекаете [этан]? — заинтересовался Рустам Минниханов и уточнил, нельзя ли еще повысить эффективность сепарационной установки.

— Мы не возьмемся за извлечение чистого этана, потому что вы это не купите, это достаточно рискованно, — возразил Василий Борисов. — Но поскольку сырья будет больше, это обеспечит 40 процентов экономии.

Президент предложил специалистам более подробно обсудить перспективы применения новой технологии

Президент поднял с мест специалистов и предложил им более подробно обсудить перспективы применения новой технологии, заметив, что предложение представляет интерес, однако стоимость всей установки для переработки газа (а не только блока сепарации) немаленькая — два с лишним миллиарда рублей.

Новая защита от коррозии для нефтепроводов

Директор московского ООО «Си-Ресурс» Антон Бурбулис представил инновационный метод антикоррозийной защиты нефте- и газопроводов. Суть его сводится к тому, что внутри трубопроводов через фланцевые соединения устанавливают протекторы, создающие достаточное для защиты от коррозии статическое напряжение.

Бурбулис отметил, что в отличие от недолговечных ингибиторов коррозии, применяющихся при химзащите трубопроводов, протекторы служат значительно дольше — от трех до пяти лет в зависимости от условий эксплуатации:

— Протекторы растворяются в процессе эксплуатации, при этом трубопровод не коррозирует.

— Он как прокладка стоит? — поинтересовался Рустам Минниханов и напомнил основы физики. — Какое сопротивление он оказывает на перемещение жидкости?

— Протектор выполнен таким образом, что отверстия в нем выполняют роль сопла, и давление не растет — на самом деле идет падение давления, — заверил докладчик.

— Но это же, наверное, как-то увеличивает затраты энергии?

— Затрат нет.

— Но есть закон сохранения энергии, значит, дополнительное трение он создает!

— Ну это не настолько существенно.

— Да? Ну хорошо, — не вполне уверенно согласился Рустам Минниханов с мыслью, что этот «вечный двигатель» действительно работает.

— Наших протекторов надо устанавливать намного меньше, а служат они значительно дольше, — продолжал доказывать целесообразность применения предлагаемой технологии в Татарстане Антон Бурбулис.

— А на сетях водоснабжения они могут работать? — вдруг изменил направление обсуждения президент.

Бурбулис отметил, что в отличие от недолговечных ингибиторов коррозии, применяющихся при химзащите трубопроводов, протекторы служат значительно дольше

— Да, но это потребует дополнительных исследований и разработок. Самый главный эффект — это отказ от ингибиторов коррозии, что предполагает возможность снизить расходы не менее чем на 50 процентов. В среднем по России более 50 млрд рублей в год на защиту от коррозии тратится…

В итоге президент Татарстана дал поручение изучить возможности более широкого применения инновационных антикоррозионных протекторов в паро- и трубопроводах:

— Если то, что здесь рассказывают, правда хотя бы наполовину, это уже интересно! Я сразу думаю, где это можно еще использовать. Ведь канализация, вода, тепло — там никто вообще о такой защите от коррозии не думал.

«Я могу вас прокатить тоже»

— Я не ожидал, что у вас такие серьезные вопросы обсуждаются, — то ли в шутку, то ли всерьез начал доклад о защитно-декоративных покрытиях, применяемых в автомобиле-, самолетостроении и множестве других отраслей гендиректор ООО «Манкевич Инновэйтив технолоджис» Владимир Трофименко.

— Мы ко всем хорошо относимся, даже Трампа не трогаем, — отшутился в ответ Рустам Минниханов.

Малоизвестная компания, которую представил президенту Трофименко, на самом деле оказалась мировым лидером в области производства интерьерных и защитных покрытий. Докладчик сообщил, что с их защитой баки самолетов служат «35 лет в агрессивной среде» и что порядка 80 процентов защитных покрытий в медицине — также продукция этой компании.

— Что особенно актуально в сегодняшних условиях, — намекнул Трофименко на пандемию COVID-19 и поделился, что компания обеспечила антикоррозионными покрытиями команду «КАМАЗ-мастер»:

— У нас взаимная любовь… Они видели, что мы делаем, и поступило предложение разработать что-то для них

— Они вас возили, что ли? — заинтересовался Рустам Минниханов отношениями Трофименко и гонщиков.

Подводя итоги совещания, президент попросил внести в протокол все поручения

— Да, на «Ютубе» даже есть ролик с моим испуганным лицом.

— Ну это в первый раз, — утешил президент Татарстана, а позже предложил: — Я могу вас прокатить тоже, у меня есть такая возможность!

А затем предложил ПАО «Нижнекамскнефтехим» изучить это направление:

— Это очень интересно.

«Мы готовы и бренд предоставить»

Представляя директора чистопольского ООО «Обувная компания «Барс», которое работает в особой экономической зоне Чистополя, Рустам Минниханов пошутил:

— «Барс» — не «Ак Барс», но мы готовы и бренд предоставить… Это пока просто «Барс».

— В 2019 году мы выпустили 300 тысяч пар рабочей обуви, в 2020-м надеемся увеличить выпуск до 500 тысяч пар, — отчитался руководитель фирмы Максим Салаев. — Поставляем для всех отраслей промышленности, кроме медицины, наверное.

— По одной паре бы привез, и сразу бы все заинтересовались. Я же видел, у вас прекрасная обувь, — продолжил шутить Рустам Минниханов и даже предложил в целях рекламы нарядиться в спецобувь присутствующим на совете директоров дамам. Однако продолжил разговор уже на полном серьезе. — Я очень прошу, когда будете заказывать спецобувь, давайте покупать татарстанское. Я сам видел, это очень хорошее предприятие. Что же мы в иностранных вещах ходим? Удобная, хорошая обувь, сельским предприятиям ее надо предложить.

— Используем только натуральную кожу, не применяем металлическую фурнитуру, — перечислил достоинства своей продукции Салаев. — Разработали новую подошву из нитриловой резины. Обувь очень легкая.

— Можно надевать на охоту, на рыбалку? — спросил президент.

— Да, конечно!

— Молодцы, спасибо. Я очень прошу внести в протокол все поручения, а нашему коллеге из Чистополя давайте поможем, пусть развивается! — подвел итог совещания президент.