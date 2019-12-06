Минтимер Шаймиев: «Достичь согласия разных национальностей — для нас это нормальный образ жизни»

Более половины молодых татарстанцев ценят принадлежность к родному народу

Фото: Максим Платонов

Сложности воспитания чувства патриотизма, особенности формирования национальной идентичности у подрастающего поколения татарстанцев, «хитрости», с помощью которой заманивает молодежь в свои сети профильное министерство, и трудности, с которыми сталкиваются разработчики программ и учебников родных языков, обсуждали вчера на заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям. О чем говорили его участники и какой вывод сделал из сказанного президент Татарстана Рустам Минниханов — в материале «Реального времени».

Согласно Стратегии



Год назад в Стратегию государственной национальной политики России внесли существенные изменения, напомнил президент Татарстана, открывая заседание. За этот период в республике провели большую работу, утвердив в новой редакции и с учетом современных реалий свою, республиканскую Концепцию реализации государственной национальной политики. Также были подготовлены план мероприятий по реализации Стратегии на 2019—2021 годы и изменения в программу по реализации нацполитики.

Президент обратил внимание на то, что в Стратегии актуализирована важная задача по формированию у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовных и нравственных ценностей, чувства гордости за историю многонациональной России, общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.

Грамотное общество

Проблема преподавания родных языков — татарского и народов, живущих на территории Татарстана, по-прежнему остро стоит в школах республики, а знание родного языка как раз и обеспечивает осознание национальной идентичности представителями младшего поколения. Эта мысль лейтмотивом прошла через многие выступления. Неслучайно Рустам Минниханов сделал особый акцент на прямой связи между знанием родной речи, национальной культуры и осознанием собственной национальной идентичности и своей роли в жизни республики и всей страны.

Проблема преподавания родных языков — татарского и народов, живущих на территории Татарстана, по-прежнему остро стоит в школах республики, отметил Рафис Бурганов

Обозначил эту проблему первый же докладчик — вице-премьер — глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. Министр сослался на результаты международного исследования качества граждановедческого образования ICCS, в котором Татарстан принял участие в 2016 году. Целью исследования было оценить знания и умения учащихся в области граждановедения и понимание школьниками их роли в становлении гражданского общества. Республика была в нем представлена 3 158 восьмиклассниками и 2 303 учителями из 148 школ.

Как свидетельствуют открытые источники, более 42% российских и более 43% татарстанских школьников, охваченных исследованием, показали самый высокий уровень достижений в области граждановедения — они понимают не только сущность процессов, происходящих в гражданском обществе, но и взаимосвязь между ними, показывают целостные знания в этой области.

Все на конкурс!

Рафис Бурганов пояснил: вырабатывать гражданскую позицию детям помогает не только школа, но и общественные организации и движения, активно действующие в республике. В частности, указал он, более 22 тыс. учащихся задействовано в татарстанском региональном отделении Российского движения школьников, свыше 21,1 тыс. — в военно-патриотическом движении «Юнармия», а число участников III Республиканского детского художественного фестиваля народного творчества «Без бергэ!» достигло 49 тысяч.

Воспитанию патриотизма и национальной идентичности способствуют действующие в образовательных учреждениях республики 1 126 героико-патриотических и краеведческих музеев, сообщил министр образования РТ, а в последнее время в воспитательный процесс все активнее вовлекаются родители. Популярность набирает республиканский конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса»: в прошлом году в нем уже приняли участие более 2 300 человек, а лучшими оказались комитеты из Лаишевского, Мамадышского, Дрожжановского, Буинского районов и Набережных Челнов. 6 декабря 2019 года этот конкурс стартует в третий раз.

Рафис Бурганов пояснил: вырабатывать гражданскую позицию детям помогает не только школа, но и общественные организации и движения, активно действующие в республике

Языков много не бывает

Рафис Бурганов особо выделил задачи и проблемы, стоящие в области преподавания родных языков. Речь не только о языке титульной нации республики, но и о языках проживающих на ее территории народов, подчеркнул он:

— Сохранение предмета «Родной язык и литература» в основной части учебного плана крайне важно для сохранения национальной идентичности многонационального населения нашей страны. Сегодня в федеральный перечень учебников включены 232 учебника по национальным языкам. Из них 89 по татарскому языку и литературе, 13 по удмуртскому языку; чувашский, марийский, мордовский языки изучаются по учебным пособиям… Разработаны программы по родному татарскому языку и литературе, государственному языку Республики Татарстан, татарскому для 1—11 классов и направлены в федеральные учебно-методические объединения для включения в реестр. По этим предметам разработаны программы, идет разработка рабочих комплектов нового поколения.

Участникам совещания продемонстрировали слайд с данными республиканского Минобрнауки: татарстанская сеть общеобразовательных организаций с родным нерусским языком обучения и этнокультурным компонентом содержания образования включает 679 школ с татарским языком обучения (в том числе 162 филиала), 91 — с чувашским (в том числе 22 филиала), 25 — с удмуртским (7 филиалов), 17 — с марийским (2 филиала), три — с мордовским и одна, где учат на иврите. В 46 воскресных школах и отделениях школ изучаются язык и культура 23 национальностей.

А поскольку в Татарстане и, в частности, в Казани много иностранных студентов, то им здесь помогают прижиться.

— Разработаны мероприятия по адаптации и социализации иностранных студентов, — сообщил Рафис Бурганов.

Дамир Фаттахов рассказал об актуальных вопросах гражданско-патриотического и этнокультурного воспитания подрастающего поколения

Молодежь завоевывают парками и деньгами

Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов рассказал об актуальных вопросах гражданско-патриотического и этнокультурного воспитания подрастающего поколения.

— На протяжении последних лет совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстан реализуются проекты по адаптации иностранных студентов, форумы и фестивали «Дружба народов — богатство Татарстана», «Мозаика культур», молодежные этно-маркеты, Парад дружбы народов, — сообщил он. — Ежегодно в них участвует более 5 000 молодых людей.

Дамир Фаттахов выделил роль создания «дружественной» к молодежи городской среды, чему в Татарстане уже несколько лет уделяется пристальное внимание:

— Огромное положительное влияние на уровень патриотизма [по отношению] к Татарстану оказали программы развития инфраструктуры, реализуемые при поддержке президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Молодежь положительно оценивает то, что в республике повсеместно появились благоустроенные парки и скверы, комфортные и современные спортивные объекты, бассейны и площадки. Это напрямую влияет на качество жизни людей, а значит, и на их позитивное отношение к своей малой родине.

А еще министр по делам молодежи отметил, что «колоссальное значение в среде возможностей для молодежи имеет ресурсная поддержка, в том числе хорошо зарекомендовавшие себя грантовые конкурсы. Поэтому объем распределяемых Федеральным агентством по делам молодежи грантов за последний год вырос с 379 миллионов до 2,7 миллиарда рублей». И поблагодарил президента Татарстана за поддержку инициативы министерства о проведении в республике первого грантового конкурса для физических лиц — он стартует на следующей неделе и «даст новые возможности молодому человеку в Татарстане».

«Количественную» оценку уровню молодежного патриотизма в Татарстане удалось получить благодаря исследованию социальных установок и ценностных ориентаций этой части населения республики, которое провели специалисты КФУ

Веруют во Всевышнего и в силу знаний

«Количественную» оценку уровню молодежного патриотизма в Татарстане удалось получить благодаря исследованию социальных установок и ценностных ориентаций этой части населения республики, которое провели специалисты КФУ. Результаты исследования озвучила профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ Татьяна Титова.

Она сообщила, что осознание себя представителем определенной национальности, по данным исследования, оказалось очень важным для 15,9% респондентов, достаточно важным еще для 38,3%, а совершенно не важным — для 12,3%. При этом оказалось, что почти 70% опрошенных относят себя к верующим (в основном к мусульманам — 34% и христианам — 27,3%).

Несмотря на отсутствие единства в вопросах веры и национальной идентичности, 50,3% участников исследования КФУ не испытывают чувства дискомфорта при общении с людьми других национальностей, а еще 33,2% — «почти не испытывают», и только 0,8% постоянно от этого страдают.

Строя планы на будущее, молодежь республики склонна во многом полагаться не только на знания и личные качества, но и в равной степени на связи и знакомства (соответственно 21,9%, 21,8% и 21,3%). А вот национальность в карьерном росте, по мнению респондентов, играет меньшую роль (8,7%).

Грустный штрих: по данным исследователей, у 15% молодых татарстанцев не сформировано чувство гордости за свою страну, а 7,5% вовсе не испытывают такого чувства.

Минтимер Шаймиев подчеркнул: надо много работать, чтобы представители подрастающего поколения могли понять друг друга, и предпринимать усилия для осознания национальной идентичности молодыми надо не только в Татарстане, но и в других регионах, где проживают представители татарской национальности

«Какие мы есть»

— Самое интересное — понаблюдать самих себя, — подытожил выступления участников совещания Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. — Вот мы такие, какие мы есть — русские, татары, чуваши... Но у всех жизнь одна. Чтобы достичь такого согласия людей разных национальностей, надо постараться, — для нас это нормальный образ жизни…

Минтимер Шаймиев подчеркнул: надо много работать, чтобы представители подрастающего поколения могли понять друг друга, и предпринимать усилия для осознания национальной идентичности молодыми надо не только в Татарстане, но и в других регионах, где проживают представители татарской национальности. А еще Государственный советник заострил внимание на проблеме, которая сегодня стоит перед всеми народами многонациональной России, — сложностях организации преподавания в школах на родном языке:

— Сегодня подготовить учебники на татарском языке, например, по физике, — это целая проблема. Чтобы учить на русском языке, комиссия есть: один раз эксперт проходит по подготовленному проекту учебника — и он выходит как учебник. А вот подготовили тот же учебник на татарском, и на финише, пройдя тот же путь, те же затраты (экспертиза денег стоит), вы думаете, учебник получите? Нет, выходит учебное пособие. Обидно это или не обидно? Те же силы [затрачиваются]. Чтобы вышел учебник, надо платить еще столько же. Это мало кто знает — этим надо заниматься!

Президент РТ выразил уверенность, что очередной передовой опыт Татарстана — в создании полилингвальных школ как модели современного образовательного комплекса, обеспечивающего получение конкурентного образования на русском, татарском и английском языках, — будет обязательно перенесен на другие российские регионы

«Дети кому-то должны быть нужны»

— Пример Татарстана [важен] не только в свете регионов, — развил тему воспитания патриотизма и гражданственности президент республики Рустам Минниханов. — Многие наши зарубежные партнеры спрашивают, приезжают, учатся. Я думаю, это наша совместная работа, и эту работу надо продолжать… Но я считаю, что мы очень сильно недорабатываем в части образовательных учреждений. Школы — это не только образование, но и воспитание. Я уже говорил на августовском педсовете и, уважаемые ректоры [татарстанских вузов], обратите внимание на материалы исследований, которые были озвучены.

Президент Татарстана заметил, что в республике реализуется «огромное количество программ по занятию молодежи спортом, летнему оздоровлению детей», но должно быть «не просто оздоровление детей — они должны общаться».

— Они кому-то должны быть нужны, если они никому не будут нужны, значит, либо они сами, либо кто-то их находит, — подчеркнул Рустам Минниханов опасность возникновения, так сказать, политического вакуума в воспитательном процессе. — Ну и вопрос семьи — это очень важный институт, где закладываются нормы и традиции. Я согласен с Минтимером Шариповичем — мы должны сохранить свою самобытность. Мы много ездим по другим регионам. Мы видим, насколько люди нуждаются в реализации своих национальных, религиозных потребностей. Ну мы же большая мощная страна — почему мы не можем это сделать?

А в заключение президент РТ выразил уверенность, что очередной передовой опыт Татарстана — в создании полилингвальных школ как модели современного образовательного комплекса, обеспечивающего получение конкурентного образования на русском, татарском и английском языках — будет обязательно перенесен на другие российские регионы.

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов