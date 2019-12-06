Минтимер Шаймиев: «Достичь согласия разных национальностей — для нас это нормальный образ жизни»
Более половины молодых татарстанцев ценят принадлежность к родному народу
Сложности воспитания чувства патриотизма, особенности формирования национальной идентичности у подрастающего поколения татарстанцев, «хитрости», с помощью которой заманивает молодежь в свои сети профильное министерство, и трудности, с которыми сталкиваются разработчики программ и учебников родных языков, обсуждали вчера на заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям. О чем говорили его участники и какой вывод сделал из сказанного президент Татарстана Рустам Минниханов — в материале «Реального времени».
Согласно Стратегии
Год назад в Стратегию государственной национальной политики России внесли существенные изменения, напомнил президент Татарстана, открывая заседание. За этот период в республике провели большую работу, утвердив в новой редакции и с учетом современных реалий свою, республиканскую Концепцию реализации государственной национальной политики. Также были подготовлены план мероприятий по реализации Стратегии на 2019—2021 годы и изменения в программу по реализации нацполитики.
Президент обратил внимание на то, что в Стратегии актуализирована важная задача по формированию у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовных и нравственных ценностей, чувства гордости за историю многонациональной России, общероссийской гражданской идентичности и патриотизма.
Грамотное общество
Проблема преподавания родных языков — татарского и народов, живущих на территории Татарстана, по-прежнему остро стоит в школах республики, а знание родного языка как раз и обеспечивает осознание национальной идентичности представителями младшего поколения. Эта мысль лейтмотивом прошла через многие выступления. Неслучайно Рустам Минниханов сделал особый акцент на прямой связи между знанием родной речи, национальной культуры и осознанием собственной национальной идентичности и своей роли в жизни республики и всей страны.
Обозначил эту проблему первый же докладчик — вице-премьер — глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов. Министр сослался на результаты международного исследования качества граждановедческого образования ICCS, в котором Татарстан принял участие в 2016 году. Целью исследования было оценить знания и умения учащихся в области граждановедения и понимание школьниками их роли в становлении гражданского общества. Республика была в нем представлена 3 158 восьмиклассниками и 2 303 учителями из 148 школ.
Как свидетельствуют открытые источники, более 42% российских и более 43% татарстанских школьников, охваченных исследованием, показали самый высокий уровень достижений в области граждановедения — они понимают не только сущность процессов, происходящих в гражданском обществе, но и взаимосвязь между ними, показывают целостные знания в этой области.
Все на конкурс!
Рафис Бурганов пояснил: вырабатывать гражданскую позицию детям помогает не только школа, но и общественные организации и движения, активно действующие в республике. В частности, указал он, более 22 тыс. учащихся задействовано в татарстанском региональном отделении Российского движения школьников, свыше 21,1 тыс. — в военно-патриотическом движении «Юнармия», а число участников III Республиканского детского художественного фестиваля народного творчества «Без бергэ!» достигло 49 тысяч.
Воспитанию патриотизма и национальной идентичности способствуют действующие в образовательных учреждениях республики 1 126 героико-патриотических и краеведческих музеев, сообщил министр образования РТ, а в последнее время в воспитательный процесс все активнее вовлекаются родители. Популярность набирает республиканский конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса»: в прошлом году в нем уже приняли участие более 2 300 человек, а лучшими оказались комитеты из Лаишевского, Мамадышского, Дрожжановского, Буинского районов и Набережных Челнов. 6 декабря 2019 года этот конкурс стартует в третий раз.
Языков много не бывает
Рафис Бурганов особо выделил задачи и проблемы, стоящие в области преподавания родных языков. Речь не только о языке титульной нации республики, но и о языках проживающих на ее территории народов, подчеркнул он:
— Сохранение предмета «Родной язык и литература» в основной части учебного плана крайне важно для сохранения национальной идентичности многонационального населения нашей страны. Сегодня в федеральный перечень учебников включены 232 учебника по национальным языкам. Из них 89 по татарскому языку и литературе, 13 по удмуртскому языку; чувашский, марийский, мордовский языки изучаются по учебным пособиям… Разработаны программы по родному татарскому языку и литературе, государственному языку Республики Татарстан, татарскому для 1—11 классов и направлены в федеральные учебно-методические объединения для включения в реестр. По этим предметам разработаны программы, идет разработка рабочих комплектов нового поколения.
Участникам совещания продемонстрировали слайд с данными республиканского Минобрнауки: татарстанская сеть общеобразовательных организаций с родным нерусским языком обучения и этнокультурным компонентом содержания образования включает 679 школ с татарским языком обучения (в том числе 162 филиала), 91 — с чувашским (в том числе 22 филиала), 25 — с удмуртским (7 филиалов), 17 — с марийским (2 филиала), три — с мордовским и одна, где учат на иврите. В 46 воскресных школах и отделениях школ изучаются язык и культура 23 национальностей.
А поскольку в Татарстане и, в частности, в Казани много иностранных студентов, то им здесь помогают прижиться.
— Разработаны мероприятия по адаптации и социализации иностранных студентов, — сообщил Рафис Бурганов.
Молодежь завоевывают парками и деньгами
Министр по делам молодежи Республики Татарстан Дамир Фаттахов рассказал об актуальных вопросах гражданско-патриотического и этнокультурного воспитания подрастающего поколения.
— На протяжении последних лет совместно с Молодежной ассамблеей народов Татарстан реализуются проекты по адаптации иностранных студентов, форумы и фестивали «Дружба народов — богатство Татарстана», «Мозаика культур», молодежные этно-маркеты, Парад дружбы народов, — сообщил он. — Ежегодно в них участвует более 5 000 молодых людей.
Дамир Фаттахов выделил роль создания «дружественной» к молодежи городской среды, чему в Татарстане уже несколько лет уделяется пристальное внимание:
— Огромное положительное влияние на уровень патриотизма [по отношению] к Татарстану оказали программы развития инфраструктуры, реализуемые при поддержке президента нашей республики Рустама Нургалиевича Минниханова. Молодежь положительно оценивает то, что в республике повсеместно появились благоустроенные парки и скверы, комфортные и современные спортивные объекты, бассейны и площадки. Это напрямую влияет на качество жизни людей, а значит, и на их позитивное отношение к своей малой родине.
А еще министр по делам молодежи отметил, что «колоссальное значение в среде возможностей для молодежи имеет ресурсная поддержка, в том числе хорошо зарекомендовавшие себя грантовые конкурсы. Поэтому объем распределяемых Федеральным агентством по делам молодежи грантов за последний год вырос с 379 миллионов до 2,7 миллиарда рублей». И поблагодарил президента Татарстана за поддержку инициативы министерства о проведении в республике первого грантового конкурса для физических лиц — он стартует на следующей неделе и «даст новые возможности молодому человеку в Татарстане».
Веруют во Всевышнего и в силу знаний
«Количественную» оценку уровню молодежного патриотизма в Татарстане удалось получить благодаря исследованию социальных установок и ценностных ориентаций этой части населения республики, которое провели специалисты КФУ. Результаты исследования озвучила профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ Татьяна Титова.
Она сообщила, что осознание себя представителем определенной национальности, по данным исследования, оказалось очень важным для 15,9% респондентов, достаточно важным еще для 38,3%, а совершенно не важным — для 12,3%. При этом оказалось, что почти 70% опрошенных относят себя к верующим (в основном к мусульманам — 34% и христианам — 27,3%).
Несмотря на отсутствие единства в вопросах веры и национальной идентичности, 50,3% участников исследования КФУ не испытывают чувства дискомфорта при общении с людьми других национальностей, а еще 33,2% — «почти не испытывают», и только 0,8% постоянно от этого страдают.
Строя планы на будущее, молодежь республики склонна во многом полагаться не только на знания и личные качества, но и в равной степени на связи и знакомства (соответственно 21,9%, 21,8% и 21,3%). А вот национальность в карьерном росте, по мнению респондентов, играет меньшую роль (8,7%).
Грустный штрих: по данным исследователей, у 15% молодых татарстанцев не сформировано чувство гордости за свою страну, а 7,5% вовсе не испытывают такого чувства.
«Какие мы есть»
— Самое интересное — понаблюдать самих себя, — подытожил выступления участников совещания Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. — Вот мы такие, какие мы есть — русские, татары, чуваши... Но у всех жизнь одна. Чтобы достичь такого согласия людей разных национальностей, надо постараться, — для нас это нормальный образ жизни…
Минтимер Шаймиев подчеркнул: надо много работать, чтобы представители подрастающего поколения могли понять друг друга, и предпринимать усилия для осознания национальной идентичности молодыми надо не только в Татарстане, но и в других регионах, где проживают представители татарской национальности. А еще Государственный советник заострил внимание на проблеме, которая сегодня стоит перед всеми народами многонациональной России, — сложностях организации преподавания в школах на родном языке:
— Сегодня подготовить учебники на татарском языке, например, по физике, — это целая проблема. Чтобы учить на русском языке, комиссия есть: один раз эксперт проходит по подготовленному проекту учебника — и он выходит как учебник. А вот подготовили тот же учебник на татарском, и на финише, пройдя тот же путь, те же затраты (экспертиза денег стоит), вы думаете, учебник получите? Нет, выходит учебное пособие. Обидно это или не обидно? Те же силы [затрачиваются]. Чтобы вышел учебник, надо платить еще столько же. Это мало кто знает — этим надо заниматься!
«Дети кому-то должны быть нужны»
— Пример Татарстана [важен] не только в свете регионов, — развил тему воспитания патриотизма и гражданственности президент республики Рустам Минниханов. — Многие наши зарубежные партнеры спрашивают, приезжают, учатся. Я думаю, это наша совместная работа, и эту работу надо продолжать… Но я считаю, что мы очень сильно недорабатываем в части образовательных учреждений. Школы — это не только образование, но и воспитание. Я уже говорил на августовском педсовете и, уважаемые ректоры [татарстанских вузов], обратите внимание на материалы исследований, которые были озвучены.
Президент Татарстана заметил, что в республике реализуется «огромное количество программ по занятию молодежи спортом, летнему оздоровлению детей», но должно быть «не просто оздоровление детей — они должны общаться».
— Они кому-то должны быть нужны, если они никому не будут нужны, значит, либо они сами, либо кто-то их находит, — подчеркнул Рустам Минниханов опасность возникновения, так сказать, политического вакуума в воспитательном процессе. — Ну и вопрос семьи — это очень важный институт, где закладываются нормы и традиции. Я согласен с Минтимером Шариповичем — мы должны сохранить свою самобытность. Мы много ездим по другим регионам. Мы видим, насколько люди нуждаются в реализации своих национальных, религиозных потребностей. Ну мы же большая мощная страна — почему мы не можем это сделать?
А в заключение президент РТ выразил уверенность, что очередной передовой опыт Татарстана — в создании полилингвальных школ как модели современного образовательного комплекса, обеспечивающего получение конкурентного образования на русском, татарском и английском языках — будет обязательно перенесен на другие российские регионы.
комментарии
В государстве язык межнационального общения , русский, татары расселены везде, поэтому и по другим важным причинам его знание и владение им обязательно! Свой родной язык и национальную культуру нужно любить и развивать, чужую уважать.Навязывать родной язык инородцам , конечно же не нужно , а самим знать непременно!
Татарстан для татар, как для русских Москва, республика даже меньше Москвы, другого такого места, как впрочем и для других нерусских россиян для сохранения и развития собственной культуры больше нет, в этом ракурсе нужно понимать , что такие россияне вынуждены в республиках более усиленно обращать внимание на укрепление и развитие собственной культуры, но также не ущемлять права и других народов проживающих совместно,для чего нужно приходить к совместному согласию и консенсусу, договариваться, лучше письменно, чем устно!
Потом , нужно понять , что существует так называемый закон "бумеранга", как вы отнесётесь к другим , вам, это вернётся сторицей!
В РФ и РТ каждый желающий может изучать ЛЮБЫЕ языки.
Например, в Казани все желающие могут свободно изучать - и изучают - Иврит.
Правда перестали массово изучать Идиш.
Жаль, но жизнь есть Жизнь.
Что и как изучать в детском саду, школе и университете - вопрос сложнее, но тоже решаемый.
Удачи, Господа Президенты!
Народы многонациональной Российской Федерации в Вас верят и надеются на Вашу Мудрость.