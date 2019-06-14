Талгат Таджуддин: «Сотни мечетей построены. Но они выполняют свои функции?»

Как президент Татарстана просил имамов поддержать татарский язык, а Талгат Таджуддин заступался за хазратов

Фото: Максим Платонов

Сегодня в ходе ежегодного форума «Национальная самобытность и религия» в Казани прозвучало сразу несколько важных инициатив. На пленарном заседании президент Татарстана Рустам Минниханов призвал российских имамов преподавать татарский язык в мечетях, что нашло поддержку среди видных мусульманских деятелей. Также священнослужители обсудили функционал мечетей и имидж имама. На собрании побывала и корреспондент «Реального времени».

Надежда — на БИА

Сегодня в столице Татарстана проходит X Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» («Милли тормыш һәм дин»). Пленарное заседание организовано на площадке выставочного центра «Казань Экспо». На мероприятие съехались более 1000 делегатов из 70 регионов России.

Президент РТ Рустам Минниханов, выступая с приветственным словом, отметил, что религия всегда придавала силы народу, помогала в самые трудные минуты.

— Несмотря на трудности, мы шли вперед, — обратился он к имамам по-татарски. — Ислам всегда нам помогал. Как мы помним, духовное обновление в стране и нашей республике началось 30 лет назад. Но, к сожалению, сегодня еще не появились такие великие богословы, как Галимджан Баруди и другие ученые.

Глава республики надеется, что Болгарская исламская академия даст миру новую плеяду великих исламских мыслителей. И первые доктора богословия выйдут из стен мусульманской alma mater уже в этом году. По его словам, духовный вакуум быстро заполняется: если это не сделают российские имамы, то за них такую работу выполнят проповедники экстремистских идей.

По словам Рустама Минниханова, духовный вакуум быстро заполняется: если это не сделают российские имамы, то за них такую работу выполнят проповедники экстремистских идей. Фото tatar-inform.ru

Татарский — в мечети и медресе

Также президент республики выступил с инициативой, чтобы в мечетях и медресе России имамы начали преподавать татарский язык, как это делают в Татарстане.

— Нужно помнить и нашу основную цель — сохранение языка и культуры. И имамы в этом деле играют немаловажную роль. Религия дает духовные силы народу, при этом следует обращать внимание и на изучение татарского языка в религиозных учреждениях. Ведь скоро пройдет перепись населения. Понимаете, насколько это важно? Доносите это до прихожан.

Напомним, в 2016 году на пленуме Духовного управления мусульман имамы поддержали инициативу муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, чтобы пятничные проповеди во всех мечетях республики проводили только на татарском языке, что вызывало споры в мусульманском сообществе. Кроме того, ДУМ РТ запустило специальные курсы, образовательные каналы и начало выпуск учебников по татарскому языку.

Вместе с тем в 2017 году президент РФ Владимир Путин высказался о необходимости соблюдения добровольного принципа изучения национальных языков в школе, после чего разгорелась дискуссия об объемах присутствия родного языка в учебных планах образовательных учреждений Татарстана.

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин поддержал идею Минниханова.

— Не утихают споры, есть ли в исламе национальность или нет. Но сохранять нацию мы должны и в мечети, и в семье, и в школе. Но в мечетях во время вагазов (проповедей, — прим. ред.) тоже должна звучать родная речь, — подчеркнул Таджуддин.

Если три года назад за паритет татарского и русского языков в мечетях высказывался муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, то сегодня — первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов. Фото tatar-inform.ru

Традиционно оппонентом ДУМ РТ и ЦДУМ в этом вопросе выступил Совет муфтиев России. Если три года назад за паритет татарского и русского языков в мечетях высказывался муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, то сегодня — первый заместитель председателя СМР Рушан Аббясов.

— Если имамы будут говорить только на татарском, это будет препятствием для донесения религиозных истин. Надо слушать пожелания всех и выбирать язык [проповедей] исходя из этого, — заявил Рушан хазрат.

Функционал мусульманских храмов

Также имамы обсудили, как можно расширить функционал мечетей. По словам председателя ДУМ РТ Камиля Самигуллина, сейчас мусульманские храмы — не только место для совершения намазов, но здесь проходят и ифтары, творческие встречи, дискуссионные клубы, организуются курсы. Поэтому, по его мнению, при приходах должны быть разбиты сады, детские площадки, построены фонтаны.

— Мечеть должна быть не только местом для намаза, но и для воспитания, привития духовных ценностей, — резюмировал Камиль хазрат.

Вместе с тем Таджуддин обратил внимание, что в сельской местности мечети не полностью выполняют даже свои основные функции.

— Сотни мечетей построены. Но они выполняют свои функции? В мечети, рассчитанной на 100—200 человек, ходят человек 20. На дверях некоторых [мечетей] висят замки. Кто-то говорит, что между человеком и Богом нет посредников, тогда почему были пророки? Имамы в Судный день должны стоять возле ворот рая и ждать, пока туда войдут все достойные, — сказал председатель ЦДУМ России.

Сейчас мусульманские храмы — не только место для совершения намазов, здесь проходят и ифтары, творческие встречи, дискуссионные клубы, организуются курсы. Поэтому при приходах должны быть разбиты сады, детские площадки, построены фонтаны, считает Камиль Самигуллин

При этом верховный муфтий выступил категорически против упреков в адрес имамов и обвинений их в бесполезности. Также он высказался против модернизации ислама.

— Говорят, что религию надо модернизировать. Но есть основы веры, Коран. Как изменить веру? Надо не веру изменять, а свое мышление, доводить истины до широких масс. Мы должны понимать, что имам — это не профессия, а миссия.

Конференция «Национальная самобытность и религия» началась накануне. Завершением форума станет традиционное собрание «Изге Болгар җыены», которое пройдет завтра в Спасском районе Татарстана.