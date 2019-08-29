Рустам Минниханов ознакомится с ходом строительства новых объектов Казанского зооботсада

Сегодня президент Татарстана ознакомится с ходом строительных работ в Казанском зооботсаду.

Также в рамках рабочих мероприятий Минниханов осмотрит объекты исторического наследия в центре Казани. Кроме того, сегодня состоится торжественная передача новой автотехники подразделениям Минздрава РТ, а также трех «Мобильных поликлиник», предназначенных для профилактических осмотров жителей сельских районов.

Во второй половине дня глава республики проведет в Казанском Кремле торжественную церемонию вручения государственных наград России и Татарстана, приуроченную ко Дню Республики Татарстан. Наряду с этим президент РТ планирует вручить автомобили победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, вчера Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Набережных Челнах и Нижнекамске, где, в частности, принял участие в открытии завода стиральных машин Haier.

