Ольга Любимова: «Сельчане устали собирать экспедицию, чтобы сводить детей в кино»

Министр культуры РФ посетила театр им. В. Качалова и встретилась с журналистами

Фото: Максим Платонов

15 сентября министр культуры России Ольга Любимова впервые в качестве главы культурного ведомства посетила Казань, а также в первый раз побывала в театре, в котором служил ее прадед — знаменитый русский артист Василий Качалов. В чем министр похожа на актера, составляет ли министерство рейтинг российских регионов по реализации нацпроекта «Культура» и какое в нем место занимает Татарстан — в репортаже «Реального времени».

«Качаловские» глаза — министру в наследство

Утро Ольги Любимовой началось с экскурсии по Казанскому академическому русскому большому драматическому театру имени В.И. Качалова. Великий русский актер приходится прадедом нынешнему министру культуры по материнской линии, однако в театре его имени Любимовой удалось побывать впервые. Она возложила цветы к подножью монументальной скульптуры в атриуме театра и отметила, что это единственный в России памятник Василию Качалову. Гостья рассказала, что «качаловские» глаза — их семейная особенность по материнской линии, такая же форма глаз передалась и ей. Памятник Ольге Любимовой, по ее словам, приходилось видеть и раньше, но только на фотографиях.

Памятник Ольге Любимовой, по ее словам, приходилось видеть и раньше, но только на фотографиях

В зрительном зале внимание гостьи сразу же привлекли кресла, сделанные по примеру австрийских театров. Она отметила, что такие удобные сиденья не только в региональных театрах, но и в столичных встретишь нечасто. В репетиционном зале министр осмотрела декорации к спектаклю «Лес» по пьесе Николая Островского, а в поделочном цехе увидела, как изготавливаются декорации к будущей премьере «Пыль в глаза».

По окончании экскурсии художественный руководитель — директор театра Александр Славутский преподнес Любимовой в подарок семейный альбом, в котором собраны фотографии, так или иначе касающиеся семьи Качаловых, чем очень растрогал гостью.

Татарстан и Башкортостан были лидерами рейтинга

После экскурсии в фойе театра начался пресс-завтрак, на который были приглашены не только местные и федеральные журналисты, но и пресс-службы казанских театров и музеев. Ольгу Любимову сопровождали ее заместитель Ольга Ярилова, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которые также участвовали в диалоге с прессой.

Министр предложила не только начать общаться, но и завтракать, сразу разрядив обстановку. Задать вопросы удалось далеко не всем — время встречи было сильно ужато из-за продолжительной экскурсии и предстоящей встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Однако корреспонденту «Реального времени» это удалось. На вопрос «Есть ли в министерстве свой рейтинг по реализации в регионах национальной программы «Культура»? ответ был однозначным — есть, и Татарстан не раз попадал в тройку лидеров. К слову, как и Башкирия.

В зрительном зале внимание гостьи сразу же привлекли кресла, сделанные по примеру австрийских театров

В данный момент рейтинг также составляется, однако огласить как тройку лидеров, так и десятку аутсайдеров глава министерства отказалась. По ее словам, лучшие будут официально объявлены и награждены на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет в этом году в ноябре.

1,6 млрд — не предел

— Татарстан всегда был нашим надежным партнером, который мы выбирали в качестве пилотного региона для тестирования многих наших проектов, не только нацпрограммы «Культура». По итогам работы здесь мы, по сути, планирует переписать паспорт проекта. Но не в плане цифр они останутся неизменными. Во главу угла мы ставим общественную значимость проекта — это и возможность посещать самые разные мероприятия, и реализация творческого потенциала, и работа с детьми. Важна, именно для этого мы и ввели новый показатель, посещаемость. Поставили перед собой цель увеличить к 2030 году посещаемость культурных мероприятий в России в три раза, — рассказала Ольга Любимова.

Заместитель министра Ольга Ярилова добавила, что по итогам прошлого года национальные проект «Культура» признан одним из самых эффективных в стране. По нему только в Татарстан будет направлено в общей сложности более 1,6 млрд рублей. Однако и эта цифра не окончательная, хотя и самая внушительная по суммам вливания в другие регионы. Ежегодно вложения из федерального бюджета на мероприятия по нацпроекту планируется пересматривать.

«Татарстан всегда был нашим надежным партнером, который мы выбирали в качестве пилотного региона для тестирования многих наших проектов, не только нацпрограммы «Культура», — отмечает Любимова

Уйдут ли театры на карантин во второй раз

Вопрос — планируется ли закрытие учреждений культуры на вторую волну коронавируса — также оказался волнующим для многих. Ольга Любимова сообщила, что она предпочитает смотреть на проблемы с оптимистичной точки зрения, однако никто сегодня не может с уверенностью говорить о планах и давать долгосрочные прогнозы.

— Мы опираемся на статистику. Так было и в момент открытия театров после пандемии. Кто-то открылся первым, а есть регионы, где театры только сейчас распахивают двери. Так что, пока ситуация позволяет, мы работаем, — рассказала она.

Кроме того, министр отметила, что на реализации проекта пандемия не сильно отразилась. Карантин пришелся на те месяцы, когда строительство из-за погодных условий еще не началось, за это время удалось дофинансировать регионам все запланированные средства.

Ольга Любимова сообщила, что она предпочитает смотреть на проблемы с оптимистичной точки зрения, однако никто сегодня не может с уверенностью говорить о планах и давать долгосрочные прогнозы

О первых итогах

По словам Ольги Любимовой, «итоги первого года дорогого стоят». В прошлом году регионы освоили выделенные средства на сто процентов. При этом «мы ничего не навязывали», напротив, программа вызвала искренний интерес, стройки начались по всей стране, несмотря на то, что многие регионы находятся в сложных климатических условиях.

— У проекта изначально было много критики. Всем понятно, чем, например, занимается Третьяковская галерея или Пушкинский музей. Но что такое «автоклуб» или чем и где будет заниматься «киноклуб»? На самом деле, жители небольших городов и сел просто устали от того, что чтобы отвезти ребенка в кино, нужно целую экспедицию собирать — на день, в другой город. Выбор у них — только пиратская копия в интернете. С национальным проектом небольшие дома культуры теперь придут даже в населенные пункты, где количество жителей не превышает две тысячи человек. Люди в возрасте «65+» смогут собираться два-три раза в неделю в клубе по интересам, с ними и молодежь будет приходить в библиотеки не только за бесплатным интернетом, но и за книгой, а главное — за живым общением. Мы ремонтируем и реставрируем там, где это не делалось годами, строим там, где домов культуры, кинозалов и библиотек просто не было. Вот для чего реализуется проект. Так что самое главное и трудное у нас в будущем.

«Мы ремонтируем и реставрируем там, где это не делалось годами, строим там, где домов культуры, кинозалов и библиотек просто не было. Вот для чего реализуется проект. Так что самое главное и трудное у нас в будущем»

«Когда надо покритиковать, телеграм-каналы взрываются!»

Одна из московских блогеров попеняла министру на то, что российский Минкульт мало использует для популяризации культуры и привлечения молодежи возможности соцсетей.

— Не соглашусь с вами, — парировала Ольга Любимова. — Когда нас кому-то надо покритиковать, все телеграм-каналы взрываются сообщениями. Мы ведем наши соцсети, но нам надо выдержать и линию министерства и не сорваться в полуразвлекательный ресурс. Однако я согласна, что нужно использовать все возможности интернета. При этом ни в коем случает нельзя отделаться формализмом или полумерами. Например, хвастаться, что везде развешены QR-коды, но при это интернет не работает — глупо. Такое молодежь, конечно же, воспримет в штыки. Я за сотрудничество, конечно. Но и о нашей работе, об интересе к искусству говорит количество посещений на портале «Культура.рф».

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов