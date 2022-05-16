Агрохозяйство под Челнами падет жертвой стройки зернового порта под экспорт в Иран и Азию?

Экс-главе «Татплодоовощпрома» Раилу Зиатдинову, похоже, придется покинуть свои пашни

Фото: Любовь Шебалова (директор ООО «Р-Агро» Ришат Хатыпов)

Как стало известно «Реальному времени», непростая ситуация, в которой оказалась компания бывшего руководителя и совладельца концерна «Татплодоовощпром» Раила Зиатдинова — ООО «Р-Агро», к посевной разрешилась юридически, но не фактически. Как известно, после нескольких лет его работы в Тукаевском районе в местном исполкоме заявили, что хозяйство использует почти 6 тысяч га земли незаконно — договор аренды на бывшую челнинскую площадку концерна был расторгнут с ним самим и потому никак не мог перейти к образованному его экс-директором частному хозяйству. И судебную тяжбу по этому поводу, прошедшую два круга разбирательств, исполком выиграл. Нашему изданию в районе уточнили, что пользоваться землей хозяйство Зиатдинова теперь уже точно не имеет права. Более того, сами участки вскоре без торгов передадут в аренду агрофирме «Аняк» Ильшата Фардиева для реализации одобренного инвестсоветом при президенте Татарстана бизнес-плана по строительству грузового речного порта для отправки зерна на экспорт водным путем. Впрочем, позже свой комментарий исполком района отозвал с пометкой, что вопрос еще не решен, но это дело ближайшего времени. Между тем «Р-Агро», которое почти 800 га уже засеяло озимыми, на остальных «проигранных» землях на свой страх и риск начало сев, так как время не ждет.

Земельная тяжба проиграна окончательно

Хозяйство «Р-Агро» экс-руководителя концерна «Татплодоовощпром» Раила Зиатдинова окончательно проиграло судебную тяжбу с исполкомом Тукаевского района по поводу земли, начавшуюся в конце 2019 года. Высшая судебная инстанция страны — Верховный суд РФ — отказала обществу в передаче жалобы для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам. ООО «Р-Агро» пыталось добиться признания незаконным решения районной Палаты имущественных и земельных отношений, не давшей ему добро на аренду 16 земельных участков без проведения торгов. Упомянутые наделы хозяйство уже не первый год использует как пашни.

«Реальное время» ранее подробно рассказывало о том, как развивался конфликт бывшего гендиректора и совладельца известного с советских времен плодоовощного гиганта с местными властями за право арендовать свыше 5 тысяч га земли у села Бетьки. Изначально, в 2006 году, Минземимущества РТ предоставило 6,224 тысячи га для сельхозпроизводства ОАО «Ворошиловский» в аренду на 10 лет. Но буквально через месяц после подписания договора совхоз переуступил права и обязанности арендатора ЗАО «Татплодоовощпром», чьим бессменным руководителем на протяжении трех десятков лет был Раил Шагартдинович.

А концерн за 2 года до своей кончины, 10 июня 2016 года, передал это право частному ООО «Р-Агро», за которым стоял все тот же Зиатдинов (согласно системе «СПАРК-Инте­рфакс», ему принадлежит 80,2% УК). Заполучив бетьковск­ие поля в результате тройной переуступки, аксакал плодоовощной отрасли республики полагал, что в его случае договор аренды 2006 года возобновил действие на неопределенный срок.

Спор о признании права собственности на объекты недвижимости вместе с землей под ними ООО «Р-Агро» выиграло

Однако, попытавшись в июне 2019 года добиться от районной Палаты имущественных и земельных отношений пролонгации договора на новый срок без проведения торгов, взаимопонимания он не нашел и обратился в суд.

Татарстанский арбитраж пришел к нежелательному для «Р-Агро» заключению. По его мнению, при ликвидации «Татплодоовощпрома» в 2018 году прекратились и его права и обязанности по договору аренды. Компания Зиатдинова полагала, что де-факто арендатором ее признали, так как арендную плату «принимали без возражений». Но выводы Фемиды оказались категоричными: так как ООО «Р-Агро» не арендатор испрашиваемых земельных участков и никогда им не было, у него нет права на заключение договора аренды минуя торги. К тому же совхоз «Ворошиловский» передал «Татплодоовощпрому» единый участок в 6,2 тыс. га, а в заявлении хозяйства Зиатдинова фигурировали уже «нарезанные» из него 16 кусков общей площадью 5,7 тыс. га, которые «в таком виде никогда и никому не были предоставлены».

При этом другой спор — о признании права собственности на объекты недвижимости вместе с землей под ними (четыре коровника и два телятника 80-х годов постройки) — ООО «Р-Агро» выиграло. Местный исполком сначала оформил эти объекты на себя как бесхозные. Но суды подтвердили: договор купли-продажи компанией Зиатдинова имущественного комплекса у обанкротившегося ОАО «Ворошиловский» легитимен.

ООО «Р-Агро» работало на этих землях без договора аренды с 2016 года.

«Как только поменяли главу, начались наезды»

Напомним: ООО «Р-Агро» работало на этих землях без договора аренды с 2016 года. Его директор Ришат Хатыпов рассказывает, что когда они в первый раз обратились в район по поводу его оформления, их успокоили: «Работайте. Никому ваши 6 тысяч гектаров не нужны».

— Каждый месяц подаем свои показатели, получаем субсидии. Все прекрасно знают про хозяйство. И вот (это было 2,5 года назад) глава мне говорит: «Вашу землю отдаем другому инвестору». Я в ответ: «Как это так?!», — вспоминает Хатыпов хронологию событий.

— Наверху говорят о праве на труд, о продовольственной безопасности. На местах же, такое ощущение, делается все наоборот,— с сожалением добавил он.

Ришат Хатыпов рассказывает, что когда они в первый раз обратились в район по поводу оформления договора, их успокоили: «Работайте. Никому ваши 6 тысяч гектаров не нужны»

Вот и Зиатдинов полагает, что вся история с лишением его земли — «это инициатива нынешнего главы».

— Прежний руководитель района Василь Хазеев говорил: «Трудитесь, как и раньше». Мы шесть лет так и делали. Вдруг поменяли главу, и все — на директора, на специалистов начались наезды. На совещаниях их стали чихвостить, — рассказывает он.

— Мы ведь сначала в суд не подавали, — отмечает собственник «Р-Агро». — Просили провести аукцион на право аренды этой земли. Мы бы выкупили это право. И торги в прошлом году действительно объявили, но возник какой-то непонятный Хасанов. Правда или нет, не знаю, но мне говорили, что это якобы человек главы. Заявиться-то он заявился, но потом снялся и удрал. У меня создалось впечатление, что аукцион был сорван специально.

На этих землях агрофирма «Аняк» Ильшата Фардиева планирует построить логистический центр водного и грузового транспорта. Фото: prav.tatarstan.ru

Позже суд заключил, что потенциальный соперник хозяйства Зиатдинова уведомил исполком Тукаевского района о намерении участвовать в конкурсных процедурах спустя месяц после окончания приема документов. Да и его КФХ просуществовало месяц с небольшим. Одним словом, бороться за право аренды он никак не мог.

Владелец хозяйства убежден, что земельный вопрос можно было решить мирно, безо всякого суда: «Р-Агро» не один год обрабатывало эти поля. Но районная администрация специально тянула с оформлением аренды». В комментарии нашему изданию Зиатдинов назвал и причину «отлучения» от угодий: эти пашни понадобились кому-то еще.

Ранее сообщалось, что на этих землях агрофирма «Аняк» Ильшата Фардиева планирует построить логистический центр водного и грузового транспорта. Ранее он оценивался в сумму, близкую к 2,5 млрд рублей. Предполагалось, что в его составе на площади свыше 29 га появятся завод по переработке, элеватор для хранения зерновых культур и разделанной сахарной свеклы, а также склады и административно-бытовое здание. Агрофирма намеревалась инвестировать в зерновой порт 1,2 млрд рублей, а недостающие 1,3 млрд получить из бюджета России. По ее расчетам, после введения в строй порт мог приносить до 2 млрд рублей в год.

Семена уже протравлены. Кормить ими скот нельзя, только вносить в почву

«Если поля вовремя не засеять, хороший урожай не получить»

— Народ волнуется: надо начинать сев, — обрисовал «Реальному времени» 26 апреля ситуацию собственник ООО «Р-Агро».

По словам Раила Зиатдинова, к этому ответственному моменту они готовились всю зиму. Полностью отремонтировали технику, создали запас семян и удобрений. Семена уже протравлены. Кормить ими скот нельзя, только вносить в почву. Одним словом, в хозяйстве сообщали, что на свой страх и риск приняли решение засевать поля.

Если что, надеются вернуть затраты через суд, а они немалые. По оценкам владельца хозяйства, в нынешнюю посевную они вложили около 26 млн рублей. На гектар посевов — 6 452 рубля. Это и зарплата, и дизтопливо, и удобрения, и семена: «Только гербицидов закуплено на миллион рублей». Кроме того, на 780 га у них уже были посеяны озимые. В конце апреля они начали их подкормку.

Создали запас удобрений

Главный агроном Газинур Нурмухаметов, которого мы застали в поле, рассказал, что удобрения вносятся из расчета 1 центнер на гектар. Кроме того, 11 единиц техники на тот момент, по его словам, было занято на бороновании. То есть весенне-полевые работы на момент визита корреспондента нашего издания в хозяйство уже шли полным ходом

— Через день-два уже выезжаем сеять ячмень, — проинформировал тогда агроном о ближайших планах.

— Сейчас самый ответственный период. Если поля вовремя не засеять, хороший урожай не получить. Одним словом, дорога каждая минута, — одобрял этот настрой директор ООО «Р-Агро» Ришат Хатыпов. — Мы в районе идем первыми. Общая площадь посевов у нас составляет 5,7 тысячи гектаров. На 1 тысяче гектаров посеем пшеницу, на 600 гектарах — ячмень. На остальной площади — кормовые культуры (овес, кукурузу, однолетние травы).

Озимые подкармливают из расчета 1 центнер удобрений на гектар

Судя по словам директора, все в порядке и на другом фронте: молочном. Поголовье КРС в хозяйстве — 1,5 тысячи. Из них 600 — молочные коровы, они дают ежедневно почти 8 тонн молока. Остальное — откормочный молодняк. Корма, утверждает Хатыпов, они никогда не покупали и не планируют: каждый год заготавливают их в достаточном количестве. Среднегодовой расход — 9 тысяч тонн. Главный зоотехник Наиль Нурутдинов рассказал нашему изданию, что это бывшее племенное хозяйство, поэтому «стадо хорошее по всем показателям». Буренки здесь черно-пестрой породы, распространенной в Татарстане благодаря Венгрии.

— Телята рождаются. Падежа нет, сохранность хорошая», — подтвердила и осеменатор Гульнара Кондратьева.

Буренки здесь черно-пестрой породы, распространенной в Татарстане благодаря Венгрии

Вдвоем с коллегой она отвечает за появление потомства у местных коров: в «Р-Агро» полностью искусственное осеменение. А главный зоотехник отметил, что до недавних пор по 100 голов молодняка здесь продавали и в другие хозяйства.

Молоко «Р-Агро» сдает на Елабужский молочный завод, продукция которого известна покупателям под маркой «Вкусняев». Правда, собственник хозяйства во время нашей беседы посетовал на то, что закупочная цена у него пониже, чем у того же Казанского молокозавода. Последний принимает молоко по 32 рубля 50 копеек за литр (без НДС), а Елабужский — только по 30 рублей. Тем не менее в хозяйстве Зиатдинова гордятся тем обстоятельством, что их молоко используется и для выпуска детского питания, для которого критерии отбора гораздо строже: буренки должны обладать отменным здоровьем. Собственник хозяйства с гордостью заметил, что у «Р-Агро» нет долгов ни по налогам, ни по зарплате и в целом оно входит в пятерку лучших в районе.

«Телята рождаются. Падежа нет, сохранность хорошая», — подтвердила и осеменатор Гульнара Кондратьева

«Должен быть чисто человеческий подход»

Зиатдинов сетует, что в связи с судебной тяжбой им приходилось много заниматься бумаготворчеством.

— Целый том: каких только писем тут нет, — показал он увесистую папку.

В январе они написали президенту республики Рустаму Минниханову. Их обращение было направлено в Минсельхозпрод РТ. По словам собственника «Р-Агро», состоялась и трехсторонняя встреча: Зиатдинов, Ильшат Фардиев и глава района (вероятно, такое указание дали из министерства). Однако ни к каким договоренностям они так и не пришли.

— Глава молчит. Мы вдвоем с инвестором сидим ругаемся, — рассказывает Зиатдинов о том, как проходила встреча.

По словам собеседника нашего издания, около полутора месяцев назад его также приглашали по этому поводу в Госсовет: объяснить ситуацию.

«Глава молчит. Мы вдвоем с инвестором сидим ругаемся», — рассказывает Зиатдинов о том, как проходила встреча. Фото: Ринат Назметдинов

— Фарид Хайруллович поручил это дело Марату Готовичу (Ахметову, зампредседателя Госсовета РТ, — прим. авт.). А он сказал: «Дело пока находится в Москве. Когда вернется, будем что-то думать, — сообщил он.

По словам владельца «Р-Агро», он тогда предлагал Ахметову, в недавнем прошлом, как известно, министру сельского хозяйства и продовольствия РТ, отправить в его хозяйство депутатскую комиссию.

— Пусть с выездом на место посмотрят, в каких условиях у нас живут люди, какая у них зарплата, что за поголовье КРС мы содержим, что вообще на земле делаем. У депутатов создалась бы реальная картина, — привел Зиатдинов свои доводы.

Но народные избранники до Бетьков пока так и не добрались, а там ждать уже не могут.

— Начинается сев, — констатирует собственник.



Хозяйство Зиатдинова, по сути, выстроило для своих работников новый поселок

Сам Зиатдинов считает, что в такой ситуации должен быть «чисто человеческий подход»: дать им обрабатывать землю еще хотя бы год. Что он даст? Хозяйство полностью соберет урожай. В прошлом году почти на 800 гектарах были посеяны озимые. Кроме того, люди смогут оформить свои дома. Хозяйство, по сути, выстроило для них новый поселок. Протянуло к нему газ, электроэнергию, заасфальтировало дорогу. Сначала коттеджи возводили в рамках спецпрограммы. Последние 25 домов (два из них еще не завершены) «Р-Агро» построило в течение полутора лет полностью на свои средства. По словам Раила Шагартдиновича, сегодня все эти дома заняты. Пока коттедж не выкуплен, работник хозяйства, рассказывает он, оплачивает за него «копеечный договор аренды».

«С новым аукционом на право аренды земли пока тормозят»

Аксакал плодоовощной отрасли республики после проигрыша дела в Верховном суде России не спешит сдаваться. Он обратился к руководству суда, в котором дополнительно обрисовал сложившуюся ситуацию. Как пояснили его юристы, были случаи, когда уже вынесенное решение пересматривали. Ответ пока не получили. К тому же собственник «Р-Агро» полагает, что судебное решение по поводу земли по большому счету ничего не значит. Сейчас район должен провести новый аукцион на право аренды этих участков. Его хозяйство уже и заявку на участие подало. Но в исполкоме, по его словам, пока почему-то «тормозят, этот аукцион не объявляют».

Пока коттедж не выкуплен, работник хозяйства, рассказывает он, оплачивает за него «копеечный договор аренды»

Между тем у «Р-Агро» от неопределенности одни убытки. Так, глава хозяйства рассказал, что в прошлом году они взяли тайм-аут по овощам. Так как земля не оформлена, решили их пока не выращивать, хотя все условия для этого созданы. В частности, в полях установлены поливальные установки. Только в прошлом году, рассказывает Зиатдинов, закупили три новые, каждая стоит 4 млн рублей. Они отечественные. Более того, их изготавливают в нашей республике.

— Капуста и картофель — это большой навар. Стоимость килограмма белокочанной по весне перевалила за 120 рублей. А мы ранее в своем хозяйстве получали до 20 тысяч тонн капусты. Сейчас остается только считать упущенную прибыль, — сожалеет Раил Шагартдинович.

По этой причине склад на территории овощехранилища, построенный по голландской технологии, пока тоже в вынужденном простое.

— На днях на совещании говорят: республике надо заготовить 30 тысяч тонн овощей, построить для них овощехранилище. Оно уже есть, только используй, — замечает он.

Были у «Р-Агро» планы и по развитию животноводства: хотели построить доильный зал на 400 голов КРС. Эта идея получила очертания еще в позапрошлом году. Уже и бизнес-план составили. В соседний «Гигант», где есть аналогичный доильный зал, трижды съездили для обмена опытом. Но из-за спорной ситуации по земле этот проект пока тоже поставили на паузу.

В полях установлены поливальные установки. Только в прошлом году, рассказывает Зиатдинов, закупили три новые, каждая стоит 4 млн рублей

«Сейчас и мясом, и молоком обеспечены. А потом даже кур держать не сможем».

— Инвестор сказал, что овощеводство и животноводство — это не его бизнес. Он будет сеять только свеклу и рапс, — рассказывает собственник сельхозпредприятия в Бетьках. — Одним словом, ему нужна только пашня. Ни одного грамма зерна не останется, все отправят на элеватор. Вот этого народ и боится: что он уже ничего не получит.

Между тем люди здесь, по его словам, «прикреплены» к хозяйству. Некоторые в свое время приехали сюда из других районов и даже республик и «настроены здесь жить и работать».

Гульзихан Башарова рассказала «Реальному времени», что трудится на этой земле в совокупности уже 30 лет. Сейчас заведует складом на зернотоке. На подведомственном ей участке на момент нашей встречи вовсю шла работа: протравливали (обрабатывали ядохимикатами от вредителей) зерно. Вообще-то она была городская девчонка, но следом за мужем — он был ветврачом — поехала в деревню.

— Он учил меня как корову доить и со всей остальной работой справляться. Без этого тут никак, — вспоминает она.

Инвестору нужна только пашня, рассказывает собственник сельхозпредприятия в Бетьках

Сначала им предоставили квартиру, потом они переехали в новенький коттедж и землю сразу выкупили.

— Мы попали в такую программу. Вдвоем же в хозяйстве работали, — удовлетворенно говорит женщина.

Гульзихан отмечает, что нынешним своим положением очень довольна и хотела бы трудиться в хозяйстве, которое по привычке называет совхозом, и дальше. В конце года всем работникам здесь выдают натуроплату: сено, солому, зерно.

— Нам это выгодно. У каждого есть личное подсобное хозяйство. Все держат коров, бычков, кур, — говорит она.

По словам Гульзихан, даже телят работникам хозяйства выдают в счет зарплаты. Поэтому местные и своим мясом, и молоком — всем обеспечены. Они, как и другие работники хозяйства, опасаются, что в случае прихода инвестора весь этот привычный уклад нарушится.

— Мы даже кур не сможем держать, — прогнозирует женщина.

В штате «Р-Агро» есть женщины, у которых по трое-четверо детей дошкольного и школьного возраста

По ее словам, Фардиев приходил к ним на собрание. Обещал, что всем предоставит работу в Челнах по вахтовому методу.

— Зачем мы должны ехать в город, если можем и хотим работать здесь? — задается она вопросом.

Возраст у Гульзихан предпенсионный, как и у большинства местных работников, не время для крутых перемен. Да и вахтовый метод работы, как заметила Башарова, подходит не всем. В штате «Р-Агро» есть женщины, у которых по трое-четверо детей дошкольного и школьного возраста.

— На дойку надо вставать в четыре часа утра. А у них дети ходят в садик и школу. Как они смогут их собрать и отправить, а потом встретить? В самих Бетьках для этого есть все возможности: все учреждения под рукой. Другое дело, если ты работаешь в соседнем селе или Набережных Челнах, — рассуждает собеседница «Реального времени».

— Мы не хотим лишаться такого хозяйства. Сейчас зачастую в селах царит запустение, а у нас все поля засеиваются. Семена свои, зерна хватает. Даже из соседних районов приезжают его покупать: кто на посев, кто на корм скоту, — рассказывает заведующая складом.

Вот и молодой механизатор Айдар Кузаманов (он 1993 года рождения) заметил «Реальному времени», что работает в «Р-Агро» и на комбайне, и на тракторе. Трудится уже 4 года, и его «все устраивает». Да и как иначе: его семье, а Айдар в свое время приехал из Башкирии, тоже предоставили здесь дом. Жена сейчас в декретном отпуске, а он зарабатывает деньги.

Механизатор Айдар Кузаманов работает в «Р-Агро» уже 4 года. Его семье тоже предоставили здесь дом

«В первый раз вижу, чтобы хотели ликвидировать работающее хозяйство»

Работники хозяйства пересказывают услышанную на собрании информацию: в соседней деревне какой-то бизнесмен взял землю, построил животноводческий комплекс. Именно туда, по некоторым данным, власти района и хотят передать КРС «Р-Агро». Его хозяин видит другой выход.

— Если что, найдем в Елабужском или Нижнекамском районе тысячу гектаров. Пусть главе Тукаевского района будет стыдно, — говорит Зиатдинов.

Иначе говоря, фермы, зерноток, овощная база и другие сооружения у «Р-Агро» останутся там же (и они сами, и земля под ними у него, напомним, в собственности), а вот пашни оно арендует у соседей. По-видимому, там же перерегистрирует и свое хозяйство.

— Буду там пахать, сеять и заготавливать корма для скота. Я же не могу оставить людей без работы. А главное здесь — животноводство. «Р-Агро» — крупное хозяйство, и это большая потеря для района, — подчеркивает он.

Зиатдинов напомнил «Реальному времени», что два созыва был депутатом Госсовета РТ.

— В те времена тоже возникали сложные моменты. Но такое — решиться ликвидировать работающее хозяйство — я в первый раз вижу, — выражает он свое отношение к происходящему. — О чем думает глава администрации? Исходя из нынешней крайне непростой ситуации такие хозяйства, наоборот, надо создавать. Я своим сказал: если инвестор на поля загонит трактора К-700, перекрывайте им дорогу.

«Я своим сказал: если инвестор на поля загонит трактора К-700, перекрывайте им дорогу», — не скрывал Зиатдинов намерения стоять за пашни до конца. Фото: Ринат Назметдинов

Определенность есть или ее нет?



«Реальное время» обратилось за комментарием ко второй стороне земельного спора, и в исполкоме Тукаевского района пошли на диалог. Один из заместителей главы района Фаила Камаева, которому тот поручил озвучить позицию, сообщил, что в этом вопросе однозначно есть определенность. Так как судебная тяжба завершилась не в пользу «Р-Агро», это хозяйство не имеет никакого права возделывать земли.

Собеседник напомнил, что они принадлежат государству — ему этой недвижимостью и распоряжаться. Новый аукцион на право аренды проводить не будут — земельные участки передадут агрофирме «Аняк» для реализации инвестпроекта, одобренного инвестсоветом при президенте Татарстана еще 1,5 года назад. Республиканский законопроект позволяет это делать, минуя торги. До сих пор этому препятствовало только судебное разбирательство.

В районе воздерживались от эмоций, ссылаясь на соблюдение буквы закона. Во-первых, есть решение суда. Во-вторых, бизнес-план, одобренный руководством республики. Однако, отмечали, что речь идет о крайне выгодном проекте не только для района и Закамья, но и для республики в целом.

Его обоснование было таким: зерно в Татарстане (а в лидерах по его выращиванию семь районов, включая Тукаевский) перевозят исключительно грузовым колесным транспортом. Дорожная инфраструктура не всегда позволяет сделать это экономно с точки зрения временных и финансовых затрат. Между тем по Каме, далее по Волге и Каспийскому морю для выращенной на татарстанских полях сельхозпродукции открывается выход на рынки Ирана и Средней Азии.

Весенне-полевые работы идут полным ходом

Однако, как известно, инвестпроект был рожден при иной экономической ситуации. О том, остается ли он в силе, уточнить у самого Ильшата Фардиева «Реальному времени» не удалось: его телефон оказался недоступен. В районе же заявляли, что о возможной отмене этих планов ничего не знают.

Предполагалось, что в течение ближайших двух-трех месяцев землю передадут агрофирме «Аняк». И тогда Зиатдинову придется договариваться о возможности собрать урожай уже не с самим районом, а с Фардиевым. Что же касается судьбы недооформленных коттеджей, проблемы местные власти не видят. По их данным, инвестору нужна лишь пашня и его проект никак не затронет жилые дома. В то же время там признают, что потеря «Р-Агро» для района ощутима.

Впрочем, уже после того, как комментарий был согласован, власти района его отозвали, сославшись на то, что вопрос еще до конца не решен. Но упомянутая земля может быть передана в аренду в недельный срок, о чем редакции обещали сообщить дополнительно. Кому именно из двух претендентов — в районе не уточнили. Справедливости ради отметим, что мы выдержали недельный срок. Однако новостей от исполкома Тукаевского района так и не дождались.

Владелец «Р-Агро», которому мы задали тот же вопрос, сообщил, что ему ничего не известно о каких-либо подвижках в деле. Но времени даром опытный хозяйственник не теряет: на бетьковских пашнях вовсю идут посевные работы.

— На половине площадей зерно уже в почве. Сегодня (13 мая, — прим. авт.) начинаем сеять кукурузу. Управление сельского хозяйства в курсе. «Р-Агро» — лидер по посевным площадям в районе, — отчитался Зиатдинов, которому, к слову, в феврале исполнилось 73 года.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.