«Началась атака на Татарстан, и Кашин находится на ее переднем фланге»

Кашин и Жириновский обрушились с критикой на Татарстан. Кто объявил информационную войну Казани?

Фото: David Beholder (zen.yandex.ru)

На Татарстан началась информационная атака, считают эксперты. В последние дни все чаще стали звучать критические высказывания в адрес республики со стороны различных спикеров. Особенно в этой работе «отличились» журналист Олег Кашин и политик Владимир Жириновский. Что стоит за такими «наездами» на регион, разбирался корреспондент «Реального времени».

«В России немало носителей имперских настроений»

Периодически в информационном поле со стороны различных спикеров слышится критика в адрес Татарстана: кого-то возмущают права, которые есть у республики в рамках федеративных отношений, кто-то ухитряется «замечать» национальные и религиозные проблемы. Особенно на этой ниве преуспели журналист Олег Кашин и политик Владимир Жириновский.

Как сообщило накануне «Реальное время», Кашин назвал Татарстан «независимой Албанией» и одобрил отмену обязательного изучения родного языка. И выразил негодование, что в правительстве РТ много татарских фамилий. Своими размышлениями он поделился в ходе эфира на радио «Комсомольская правда».

Эксперты «Реального времени» заметили некоторую тенденцию в подобных информационных атаках на республику и федерализм, указав на работу отдельных кремлевских чиновников.

Но, например, политолог Аббас Галлямов усиления антитатарстанской риторики не заметил.

— Время от времени подобные высказывания звучат всегда. В России немало носителей имперских настроений. Всегда найдутся желающие поэксплуатировать их в собственных интересах, — прокомментировал он ситуацию «Реальному времени».

«Кашин — имперофашист, а Жириновский — тайный маркер политики властей»



Наиболее категорично в отношении Кашина и Жириновского высказался журналист и политик Максим Шевченко.

— Кашин — это просто имперофашист, который постоянно в медийном поле безнаказанно позволяет себе высказываться в оскорбительном тоне в отношении народов России. А Жириновский — давний маркер тайной политики властей, который озвучивает то, что сотрудники Администрации президента сами озвучить не могут, — выразил свое мнение собеседник «Реального времени».

Свое отсутствие в «Комсомольской правде» он объяснил «целой спецоперацией Администрации президента РФ» по вытеснению из эфира, а Кашин занял его место, потому что сейчас интернационалисты не в тренде.



«Современная российская власть делает ставку на шовинизм, примитивный империализм и на разжигание животных ксенофобских настроений в стране, — сказал Шевченко. — Они внесли в Конституцию тезис о единственном народе, который образует государство. Им, естественно, надо запугать татарский народ, разрушить принципы межнационального мира и согласия, которые существуют в Татарстане.

Они боятся, что успешный Татарстан, в котором проживают татары, русские, финно-угорские и многие другие народы, не знающий проблем межнациональных отношений по большому счету, является примером и для других народов Поволжья, которые все больше и больше задают себе вопрос: «Почему мы такие бедные и разоренные, когда рядом Татарстан показывает такие успешные тенденции развития». Конечно, есть внутренние претензии и к Татарстану, но в целом разница очевидна.

Поэтому, естественно, началась атака. И старый нацист Кашин, который полностью поддерживает отношения с сотрудниками Кириенко и, возможно, финансируется ими, находится на переднем фланге этой атаки. А Жириновский — это политический клоун, которого всегда можно вызвать на Старую площадь и поручить ему сделать то-то или то-то. Тут все понятно: это голоса, которые озвучивают политику, существующие в аппарате Кириенко».

«Нужно дать такие же права всем остальным регионам»

Политолог и социолог Борис Кагарлицкий считает, что критика, с которой обрушиваются на Казань разные медийные лица, является инерцией той политики, которая проводилась в 2019 году, когда «в Кремле решили ликвидировать остатки региональной самостийности автономий, воплощением которой, как известно, был Татарстан с его специфическими договоренностями между Казанью и федеральным центром».

«Но проблему нужно решать с противоположной стороны: не нужно отбирать у Татарстана его автономию, а нужно дать такие же права всем остальным регионам. Мы все сейчас видим, насколько слабы российские регионы.

Коронавирусная инфекция выявила, насколько слабы регионы, когда им сказали: «Боритесь сами с эпидемией». И регионы оказались неспособны [бороться с пандемией]. Реальная проблема не в том, что у Татарстана слишком много прав, а в том, что у российских регионов их слишком мало. Это проблема устройства всей российской жизни: она будет решена с благоустройством государства (что случится уже довольно скоро).

Тут могут быть два варианта: либо победит федерализм, либо придем к внутреннему развалу, хаосу. Более или менее работающий порядок в России будет связан именно с федерализацией», — резюмирует Кагарлиций.

Помянем старое



Отметим, Олег Кашин и ранее отзывался о республике в негативном ключе. Например, он выступал против названия казанского аэропорта в честь поэта Габдуллы Тукая, заявив, что Казань «в большей степени русский город». Также он высказывал свою позицию о ситуации с преподаванием языков в Татарстане. В частности, он заявлял, что «если человек не хочет учить татарский язык, он имеет право его не учить».

До этого со своими претензиями к республике неоднократно выступал Владимир Жириновский. Неделей ранее лидер ЛДПР предложил продовольствие, собираемое в Татарстане для нуждающихся в период пандемии, раздать жителям соседних регионов. До этого политик заявлял, что Казань якобы «завалили деньгами», вместо того чтобы поддерживать русских.

Со своими претензиями к республике неоднократно выступал Владимир Жириновский. Фото kremlin.ru

Раздражение политика вызвало и то, что Татарстан «собирает все бонусы» (стадионы, дороги, объекты инфраструктуры), которые, по его мнению, следует раздать другим регионам. Кроме того, он предлагал переименовать республику в Казанскую губернию и выступал против продления договора о разграничении полномочий между Татарстаном и федеральным центром. Национальные регионы, права которых закреплены в Конституции, он назвал «главным пороком страны».

В свою очередь, казанский Кремль и президент РТ Рустам Минниханов не оставляли без внимания слова Жириновского и давали свои ответы на подобные высказывания.