Росреестр запустил «пилот» единого реестра недвижимости в трех районах Татарстана

Фото: Максим Платонов

Почему Татарстан?

На территории Татарстана стартовал пилотный проект по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Эта база объединит в одном месте информацию из разных федеральных систем, объяснил сегодня во время встречи с журналистами прибывший на совещание в республику руководитель федерального Росреестра Олег Скуфинский.

Существенная работа, по его словам, была проведена еще в прошлом году. Ожидается, что в ближайшее время выйдет нормативный акт главы республики о проведении эксперимента, затем будет подготовлена детальная дорожная карта с мероприятиями, сроками, ожидаемым результатом.

— Мы в проекте, у нас времени на раскачку нет совершенно. Сегодняшняя повестка не исчерпана. Знакомимся с теми информационными системами, которые созданы в республике за предыдущие годы. У нас постоянно на территории республики будут находиться различные специалисты федерального уровня, и здесь будет создан штаб, который будет работать постоянно. Вопрос на контроле у Рустама Нургалиевича [Минниханова], и моя личная вовлеченность — как руководитель службы буду этим проектом заниматься, — проинформировал Скуфинский.

— Важна межведомственная работа на федеральном уровне и на уровне республики. Необходима межведомственная группа, которая в тесном взаимодействии этот проект будет реализовывать, — добавил во время пресс-подхода вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин.

Пилотный проект, помимо Татарстана, стартовал еще в трех субъектах РФ: Пермском, Краснодарском краях и Иркутской области.

Олег Скуфинский обратил внимание, что выбор регионов неслучаен. В Краснодарском крае, говорит Скуфинский, большая специфика сельхозназначений, Иркутская область насыщена землями лесного фонда, в Пермском крае достаточно много земель промышленного назначения. В Татарстане в изобилии присутствуют объекты всех этих типов.

Однако Скуфинский добавил, что пока эксперимент затронет даже не всю республику, а только три района — Атнинский, Зеленодольский и Пестречинский.

В Татарстане еще надо уточнять сведения

Республика давно занимается цифровыми проектами, напомнил глава Росреестра. По его словам, еще 20 лет назад, когда в стране занимались вопросами формирования земельного кадастра, вопросами применения оценки формирования цифрового сервиса, Татарстан уже выделялся среди других субъектов. Руководитель Росреестра РФ считает, что республика лидирует и в области качественных данных.

— Надо говорить честно. Есть еще над чем в республике работать с точки зрения границ, уточнения сведений о земельных участках, сведений о правообладателях и так далее. Но качество информационного ресурса в Татарстане существенно выше, чем в среднем по Российской Федерации. Мы должны по итогам эксперимента показать, как на качественных данных современных технологий можно оказывать сервис, — подчеркнул глава ведомства.

По мнению московского гостя, «очень важный ресурс — это поддержка главы региона, личная включенность». Скуфинский отметил, что обсуждал работу с Рустамом Миннихановым уже не в первый раз.

— Мы договорились, что со своей стороны Росреестр обеспечит покрытие территории республики малым, 10-тысячным масштабом, это уже рабочий масштаб, на котором осуществляется учет изменений недвижимости. И со своей стороны обещание это взяли в работу и выполним, — заявил спикер.

Он отметил, что за эксперимент отвечает Росреестр совместно с Минцифрой. Еще 10 органов власти принимают участие в «пилоте», в том числе и главы регионов.

Задача этих структур — отработать технологии, сервисы, собрать итоги эксперимента в нормативно-методологическую базу, по результатам обсудить эти технологии с руководством страны, чтобы позже не сделать ошибок, масштабируя проект в рамках всей страны. Поэтому для эксперимента определили срок в один год — достаточно сжатый, заметил Скуфинский.

Информацию из десяти баз соединят в одну

Существенную подготовку к проекту провели еще в прошлом году.

— Это не просто эксперимент, это практическая, прикладная работа. В ЕГРН внесено лишь 37% границ субъектов РФ, только 35% границ населенных пунктов. Почти 80% границ территориальных зон в ЕГРН тоже отсутствуют, 23 млн земельных участков не имеют точных сведений о границах. Почти 46 млн сведений об объектах из 169 млн не имеют точных сведений о правообладателях, — сказал руководитель Росреестра.

15 лет назад у нас в стране существовало 53 кадастра, обратил внимание Скуфинский. Мировая же практика говорит о том, что существует множество реестров, но кадастр должен быть один.

— Росреестр сегодня — это интеграция вопросов единой электронной картографической основы, интегрирование сведений о границах, сведений о земле, о зданиях, сооружениях, о правах, правообладателях, об экономических характеристиках. Но существует целый ряд ведомственных ресурсов, связанных с лесными угодьями, с землями сельхозназначения, с плодородием, водными ресурсами, с материалами дистанционного зондирования земли, которые сегодня находятся в ведении 10 федеральных органов власти и ряда организаций. Кроме того, создавались за этот период различные региональные информационные системы. Если смотреть глазами клиента, который приходит в режиме единого окна получить информацию, чтобы приобрести квартиру, построить дом, в данном случае мы должны дать возможность клиенту получить информацию в одном окне, — разъяснил глава ведомства.

Новая информационная система позволит быстрее получить наиболее полную информацию. Спикер напомнил, что ранее были разные информационные ресурсы: БТИ, ведомство геодезии и картографии, Госкомзем, а качество данных в эти годы совершенствовалось. Теперь в результате эксперимента наполнят единый госреестр недвижимости, появляются дополнительные сведения об объектах для вовлечения в экономический оборот, сведения о правообладателях.

— У этого проекта будет прямой и косвенный бюджетный эффект. Какими они будут, обязательно в рамках эксперимента будем замерять. На любой бюджетный рубль должен быть получен соответствующий эффект. Рассматриваем в рамках этого проекта партнерство. Появятся на базе этих информационных ресурсов сервисы, которые делаются в интересах бизнеса и людей, — проинформировал Олег Скуфинский.

Управленческой команде региона, по выражению спикера, где сосредоточена и социальная, и инвестиционная, и экономическая политика, такая система позволит принимать решения на базе всего информационного поля, а не обращаться к различным органам власти, не тратить время, силы, средства. Это и вопрос эффективности траты бюджетных средств, считает руководитель Росреестра.

— Вопросы оцифровки архивных данных для нас очень важны. Если посмотреть, сколько ежегодно у нас образуется бумажных дел — 11 млн, это приблизительно три футбольных поля. Если мы сейчас радикально не сократим количество бумаги, которое идет в систему, то нам придется строить новые архивные хранилища, тратить бюджетные деньги. Причем с учетом современных технологий риски по хранению электронных документов меньше, чем риски по хранению бумажных, — привел еще один аргумент в пользу единой базы Скуфинский.

Екатерина Аблаева