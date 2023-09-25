Рустам Минниханов обсудил с президентом Казахстана перспективы торгово-экономического сотрудничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов в Астане встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает его пресс-служба. Они обменялись мнениями о перспективах развития торгово-экономического и культурного сотрудничества.

— Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь в области экономики. Несмотря на ежегодный рост товарооборота, мы пока не используем все возможности в полной мере. Данному процессу следует придать динамику и усилить взаимодействие, — заявил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана обратил внимание, что Казахстан «выходит на новый виток развития», делая акцент на «обеспечение справедливого распределения национального богатства». По его словам, республика заинтересована опытом страны во многих областях, в том числе в цифровизации и внедрении инноваций, локализации производственных циклов и реализации транспортно-логистического потенциала.

На встрече Рустам Минниханов и Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию совместных проектов на территории Казахстана. Они также обратили внимание на важность развития взаимодействия в сферах культуры, науки, образования, туризма и спорта.

Напомним, Рустам Минниханов находится в Астане с рабочим визитом. Вместе с делегацией Татарстана он участвует в Международной промышленной выставке «Иннопром. Казахстан». На стенде республики представлено около 40 ее предприятий и вузов.

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Татьяна Демина