«Трубка мира» татарстанских нефтяников: «Если что-то происходит, советуемся с «Лукойлом»

«Лукойл» запросил новые месторождения для расширения нефтедобычи в Татарстане

Сегодня Татарстан и ПАО «Лукойл» пролонгировали соглашение о сотрудничестве на 2019—2020 годы. Очередной протокол к историческому базовому соглашению 2010 года подписывали президент РТ Рустам Минниханов и первый исполнительный вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов. Оба подписанта не уставали повторять, что их дружба навеки. А сам «татарстанский земляк» Равиль Маганов заявил о расширении нефтедобычи в регионе. Подробнее — в репортаже корреспондента «Реального времени».

Подпись и награда

Татарстан развивает сотрудничество с российской нефтяной компанией «Лукойл» на протяжении почти 10 лет, и каждый год без исключения для согласования перспективных планов в Казань приезжают руководители корпорации. Наряду с нефтедобычей российская нефтяная компания берет обязательства по реализации социальных, культурных и благотворительных проектов в регионе.

В Казань от имени руководства «Лукойла» приехал «татарстанский земляк», первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов. Как раз завтра он отметит 65-летний юбилей, и по этому случаю его наградили орденом «Дуслык».

— Равиль Ульфатович — наш земляк, настоящий нефтяник. Завтра ему исполняется 65 лет, и мы с большим удовольствием наградили его орденом «Дуслык». Наши нефтяники всегда могут обратиться в «Лукойл», всегда могут посоветоваться, — рассказал Рустам Минниханов после вручения награды.

Эти слова растрогали старшего брата гендиректора «Татнефти». Равиль Маганов признался, что его не раз удостаивали государственными наградами, в том числе «и советскими».

— Но этот орден — самый дорогой, потому что получаю его от малой родины, — расчувствовался он.

Равиль Маганов: «Этот орден — самый дорогой, потому что получаю его от малой родины». Фото tatarstan.ru

И, вероятно, праздновать день рождения Маганов будет у себя на малой родине. Оба спикера не уставали заверять, что дружба республики с «Лукойлом» — навеки.

Перед пролонгацией действия соглашения о сотрудничестве президент Татарстана не переставал расхваливать нефтяной холдинг, назвав его «стратегическим партнером Татарстана во всех отношениях».

— Компания очень высокотехнологичная, очень современная, и многие технологии, разработки компании по добыче мы внимательно изучаем. «Лукойл» — наш стратегический партнер, надеюсь, наши связи будут развиваться, — сказал Минниханов.

По его словам, объем сделок за последние 4 года вырос в два раза и «предела этому нет». Позже министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов уточнил для справки, что объем отгруженной продукции по заказам «Лукойла» составил 40 млрд рублей. В прошлом году объем был 50 млрд рублей.

Утро президента: Brent и курс рубля

Рустам Минниханов был настроен позитивно и не переставал шутить.

— Если что–то происходит и нужно посоветоваться, то всегда говорю Наилю Ульфатовичу (Маганову, главе «Татнефти». — прим. ред.): «Звони в «Лукойл», — добродушно делился он «маленькими секретами» нефтяного бизнеса.

Президенту важна стабильность в сфере нефтяной промышленности, и Минниханов постоянно следит за биржевыми новостями.. Фото tatarstan.ru

Вообще, президенту важна стабильность в сфере нефтяной промышленности, и Минниханов постоянно следит за биржевыми новостями.

— Каждое утро смотрю, какая стоимость Brent и каков курс рубля. Остальные новости — вопрос десятый! — продолжал рассказывать он.

«Лукойл» просит больше малой нефти

В свою очередь, Равиль Маганов заявил, что «Лукойл» намерен расширять бизнес не только в сфере розничной продажи топлива на АЗС, но и в нефтедобыче.

— Мы в Татарстане работаем 20 лет, постоянно наращивали добычу, свою активность. В последние годы добываем более 1,2 миллиона тонн, работаем на 19 месторождениях. Сегодня на встрече с президентом республики обсуждался этот вопрос, и мы обратились с просьбой каким-то образом помочь нам расширить нашу деятельность в области добычи нефти, — сообщил Равиль Маганов по окончании встречи с Миннихановым.

«Лукойл» работает в Татарстане через дочернюю структуру — ООО «РИТЭК», которое ежегодно добывает около 1 миллиона тонн нефти. Предприятие относится к разряду малых нефтяных компаний. Насколько «РИТЭК» хотел бы увеличить добычу, не уточнялось. Но, учитывая истощенность татарстанских месторождений и трудности извлечения запасов нефти, сложно воспринимать эти слова как сигнал к большим инвестициям.

С другой стороны, заправочный бизнес «Лукойла» в Татарстане чувствует себя лучше, чем добычный. Сегодня работает сеть из 36 АЗС. По словам Маганова, в области снабжения нефтепродуктами «Лукойл» постоянно наращивает свою сеть, и сегодня компания обеспечивает 16% сбыта нефтепродуктов в Татарстане. Он добавил, что «Лукойл» планирует увеличить реализацию топлива в Татарстане на 20%.

«Лукойл» работает в Татарстане через дочернюю структуру — ООО «РИТЭК», которое ежегодно добывает около 1 миллиона тонн нефти. Фото tatarnews.ru

— Идет рост по реализации топлива — в этом году будет 270—280 тысяч тонн, это рост на 20% по сравнению с прошлым годом, — сообщил Маганов, не сомневаясь, что пожелания исполнятся.

Он признался, что компания всегда чувствует в Татарстане поддержку и отношение здесь «всегда ровное».