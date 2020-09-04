Группа ТАИФ на Татарстанском нефтегазохимическом форуме: четыре награды в первый же день

Казань собрала более 100 компаний ТЭК из 18 регионов России, свою продукцию представили также Германия, Италия, Турция, Швеция, Япония и Беларусь

На 3 дня Казань вновь превратилась в центр деловой активности нефтегазохимической отрасли России. 2 сентября на площадке выставочного центра «Казань Экспо» стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум, входящий в число самых масштабных отраслевых событий в стране. Приуроченный к 100-летию образования Татарской АССР, он стал еще и одним из первых постпандемийных бизнес-мероприятий в столице республики. Объединенный стенд Группы ТАИФ, включающий в себя экспозиции ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «ТАИФ-НК» и АО «ТГК-16», уже традиционно стал одним из крупнейших на мероприятии. Все подробности — в материале «Реального времени».

В первый раз по новому адресу

Традиционно проходивший на площадке «Казанской ярмарки», форум в этом году впервые сменил место прописки и собрал участников и гостей в огромных залах нового выставочного центра «Казань Экспо». Поэтому у участников и гостей форума, особенно иногородних, не успевших побывать на МВЦ ранее, обсуждение достоинств «Экспо», стало, пожалуй, одной из основных тем в ожидании церемонии официального открытия мероприятия.

Ровно в 9 утра на сцену поднялись президент Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра энергетики России Антон Инюцын, заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, вице-президент ПАО «НК-ЛУКОЙЛ» — генеральный директор АО «Ритэк» Николай Николаев. Первым слово взял Рустам Минниханов.

— Все мы соскучились по таким форумам. Я очень сожалею, что не все наши партнеры смогли приехать, но основная масса участников — здесь. Я уверен, что этот форум очень востребован и очень нужен, — отметил президент Татарстана.

Рустам Минниханов: «Форум востребован и очень нужен». Фото tatarstan.ru

Он также напомнил, что коронавирус, доставивший столько проблем в первом полугодии все еще рядом, и рекомендовал собравшимся не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. К слову, одна из экспозиций уже 27-й по счету специализированной выставки «Нефть. Газ. Нефтехимия», традиционно проходящей в рамках форума, представлена компаниями, внесшими особо весомый вклад в профилактику и борьбу с распространением Covid-19. И одним из ярких ее экспонентов стал «Полиматиз» — дочерняя структура ПАО «Нижнекамскнефтехим». Один из немногих в России производителей нетканых материалов, в том числе для медицинских масок и одноразовых защитных костюмов для медиков, он первым в республике наладил выпуск масок, внезапно ставших товаром номер один.

— Форум, действительно — знаковое место в региональном календаре событий. Я желаю, чтобы собравшиеся здесь обменялись мнениями, чтобы зарождались новые технологии, Сегодня ТЭК является передовой отраслью, которая движет экономику. И не только для Татарстана, но и для всей России. Это, действительно, основа развития нашего государства. Кроме того, здесь планируется центральной темой — нефтегазохимия. Я считаю, что сегодня одна из ключевых задач, стоящих перед нашей страной — наращивать несырьевой, неэнергетический экспорт. Та линейка продукции, которая сегодня выпускается и в Татарстане, и в целом в других регионах, которые завязаны на нефтегазохимию, это будет действительно на ближайшие годы самой прорывной отраслью, — подчеркнул в своем приветственном слове Антон Инюцын.

Антон Инюцын: «одна из ключевых задач, стоящих перед нашей страной — наращивать несырьевой, неэнергетический экспорт». Фото Романа Хасаева

— Эти встречи всегда проходят очень интересно и, главное, полезно. Наверное, это тот случай, когда к документам, которые принимаются здесь, прислушивается высшее руководство страны для того, чтобы наш комплекс развивался так, как это положено, — добавил от себя Геннадий Шмаль.

Стало уже традицией на церемонии открытия чествовать победителей конкурса «Лидер отрасли переработки полимеров Республики Татарстан». В этом году гран-при в номинации «Лидер инноваций в сфере производства и переработки каучуков и резинотехнических изделий» было удостоено ПАО «Нижнекамскнефтехим». Награду генеральному директору комплекса Айрату Сафину вручил заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» удостоено гран-при конкурса «Лидер отрасли переработки полимеров Республики Татарстан». Фото Романа Хасаева

Затем состоялось традиционное разрезание ленточки. Честь дать символический старт деловой части форума и открыть проходящие в его рамках выставки, была доверена президенту Татарстана Рустаму Минниханову, заместителю министра энергетики России Антону Инюцыну и президенту союза нефтегазопромышленников РФ Геннадию Шмалю.

«Нижнекамскнефтехим» — самый безопасный стенд

— Пока я буду делать презентацию, уважаемые гости, можете воспользоваться антисептиком, который производится на НКНХ. И мы первые получили сертификат соответствия, как дезинфицирующее средство. Поэтому, я думаю, это самый безопасный стенд, — поприветствовал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин совершающих обход выставочных экспозиций высоких гостей.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, подошедший в сопровождении Антона Инюцына и генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова, первым воспользовался предложением. Флакончик с антисептиком достался и федеральному замминистра, и руководителю АИР Талие Минуллиной. Вскоре впечатлениями от использования антисептика made in НКНХ обменивались все, кто находился рядом со стендами.

Антисептик от ПАО «Нижнекамскнефтехим» опробовали все высокие гости. Фото Романа Хасаева

Рецептура дезинфицирующей жидкости — собственная разработка входящего в Группу ТАИФ ПАО «Нижнекамскнефтехим». В разгар пандемии, когда в аптеках антисептики днем с огнем было не найти, нижнекамские нефтехимики создали эффективный раствор, прошли все необходимые экспертизы и согласования и теперь способны поставлять дезинфицирующую жидкость в любых объемах. Но это — не основное направление работы.

— На сегодняшний день, основная деятельность — производство. 40 процентов выпуска — это каучуки. В период пандемии мы испытываем трудности по реализации и ценообразованию. Большую поддержку в решении этого вопроса оказывает руководство республики. Традиционно выпускаем пластики. В основном сейчас реализация продукции происходит на внутрироссийском рынке. За счет реализации в России, экономику удается более-менее удерживать на плаву, — сообщил Сафин.

При этом, с одобрения и при поддержке акционеров и руководства Группы ТАИФ, все инвестиционные программы по развитию комплекса было решено не сокращать и не сворачивать.

— Несмотря на пандемию коронавируса, мы продолжаем реализовывать свои инвестиционные программы. Кратко остановлюсь на основных трех. Строительство производства каучука ДССК шестого поколения с производством 60 тыс. тонн в год. На сегодняшний день смонтировано до 90 процентов оборудования. Планируем к концу года начать пусконаладочные операции с выпуском уже каучука. Новый олефиновый комплекс ЭП-600. Старт проекту дали мы в этом году. Получили разрешение на строительство. Идет поставка оборудования компанией «Линде» — со всех точек мира. Смонтировано порядка 12 единиц колонного оборудования и порядка 750 тонн металлоконструкций. Плановый ввод в режим пусконаладки данного производства — второй квартал 2023 года. На сегодняшний день задействованы около 1 000 человек на площадке. Пиковое количество будет в сентябре 2021 года — 5 800 человек, — сказал генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

Спецификой производства тут же заинтересовался Геннадий Шмаль. Спросил — на каком сырье будет работать новый этиленник. Сначала удивился тому, что комплекс планируется под использование прямогонного бензина, а не этана. Узнав, что ТАИФ ориентируется в первую очередь на местный сырьевой рынок, согласился с обоснованностью подхода.

Все инвестиционные программы по развитию ПАО «Нижнекамскнефтехим», несмотря на пандемию и экономический кризис, было решено сохранить. Фото Романа Хасаева

Рассказал Айрат Сафин также о ходе строительства ПАО «Нижнекамскнефтехим» собственных генерирующих мощностей — ПГУ ТЭС на 495 МВт. Оборудование на станции смонтировано уже на 90%. Ввод в эксплуатацию, согласно расчетам, должен состояться во втором квартале будущего года.

А вот масштабный экологический проект — реконструкция биологических очистных сооружений в Нижнекамске силами НКНХ и Группы ТАИФ — уже завершен. В текущем году в эксплуатацию сдан и новый внеплощадочный коллектор, общей протяженностью в 15 км.

— Там высота, в зависимости от рельефа местности, — до 15 метров. Метро целое. Очень сложное сооружение, — пояснил Антону Инюцыну Рустам Минниханов.

Казаньоргсинтез: модернизация позволила повысить энергоэффективность

Результаты одного из этапов модернизации производства этилена уже готово озвучить ПАО «Казаньоргсинтез». Об этом президенту Татарстана и заместителю министра энергетики России во время осмотра экспозиции выставки сообщил генеральный директор КОСа Фарид Минигулов. Реализация проекта позволила не только повысить эффективность работы всего этиленового комплекса как за счет увеличения производства этилена, так и за счет роста количественных показателей вырабатываемого пара, но и получить существенную экономическую выгоду.

Модернизация на ПАО «Казаньоргсинтез», кроме роста производственных показателей, позволяет добиться существенной энерго- и экономической эффективности. Фото Романа Хасаева

— Проект энергоэффективен, обладает высокой селективностью. И выход этилена с его реализацией значительно вырос. В то же время вырабатывается больше энергии: мы получаем на 40 тонн в час больше пара среднего давления, который идет на потребление нашими производствами. За счет этого мы достигли определенной экономии. Так, в прошлом году экономия составила около 200 млн рублей: 150 млн — за счет экономии пара, остальное — за счет снижения потребления электроэнергии, — пояснил президенту Татарстана и сопровождающим его лицам Фарид Минигулов.

Технологический процесс был полностью автоматизирован, налажен дистанционный контроль и управление. Также было существенно снижено воздействие на окружающую среду. На одном из участков уменьшение выбросов оказалось четырехкратным (284 тонны против 1 176 тонн в год). Контроль выброса дымовых газов осуществляется поточным анализатором Emerson.

Модернизация позволила полностью автоматизировать технологический процесс на этиленовом производстве. Фото Рината Назметдинова

Кроме того, «Казаньоргсинтез», как и «Нижнекамскнефтехим», продолжает строительство собственной электростанции, мощностью 250 МВт. Планируется, что работать она будет на отходящем с производств газе, что, позволит добиться еще большего снижения нагрузки на окружающую среду. А как отмечают на предприятии, объемы выбросов «Казаньоргсинтеза» уже сегодня гораздо ниже нормативных.

ТАИФ-НК: с 15 мая КГПТО перерабатывает проектное сырье

С конца весны установка VVC Комплекса глубокой переработки тяжелых остатков загружена проектным сырьем — гудроном, превращая, по сути, отходы нефтеперерабатывающего производства в высококачественные светлые нефтепродукты. Об этом рассказал главный инженер АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

О деятельности АО «ТАИФ-НК», в частности КГПТО, президенту Татарстана рассказал Максим Новиков. Фото Рината Назметдинова

— На нашем предприятии выполняются все мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию. Сейчас мы находимся в режиме комплексного опробования и за 3 месяца достигли положительных результатов в процессе переработки гудрона. Конверсия гудрона в светлые нефтепродукты составила 92 процента. Другими словами, почти весь объем остаточного нефтепродукта НПЗ (гудрона) перерабатывается в светлые нефтепродукты, — пояснял главный инженер АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.

В результате глубокой переработки производятся такие продукты, как пропановая и бутановая фракции, прямогонный бензин, топливо дизельное с содержанием серы менее 3 ppm, гидроочищенный вакуумный газойль, сера гранулированная. Образцы Рустаму Минниханову продемонстрировал и дал необходимые пояснения генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов дал президенту Татарстана пояснения по ходу комплексного опробования КГПТО. Фото Рината Назметдинова

За период с 15 мая по 15 августа 2020 года в режиме комплексного опробования КГПТО переработал 703 тыс. тонн сырья, из которых 404 тыс. тонн пришлось на гудрон, 281,4 тыс. тонн — на вакуумный газойль. Коэффициент загрузки производственных мощностей — 72%.

— Думаю, президент оценил наши успехи, а мы будем дальше осваивать мощности. Самое главное, это начать стабильно работать, перерабатывать и получать высококачественные нефтепродукты. Процесс и сейчас стабилен, но нужно время для оттачивания всех навыков, выявления и устранения узких мест, — уже после обхода в комментарии «Реальному времени» отметил Новиков.

За 10 лет ТГК-16 на 40% нарастила выработку тепла и на 25% — электроэнергии

Многомиллиардные инвестиции в развитие генерирующей компании АО «ТГК-16» — вклад Группы ТАИФ в энергонезависимость Татарстана в целом. За 10 лет, с момента приобретения Группой двух ТЭЦ — Казанской ТЭЦ-3 и Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), суммарная выработка тепла и электроэнергии возросла. При этом за то же время удельный расход условного топлива на единицу производимой энергии был снижен на четверть. Об этом Рустаму Минниханову и сопровождающим его лицам сообщил генеральный директор АО «ТГК-16» Эдуард Галеев.

— Станции ТГК-16 занимают более половины рынка тепловой энергии Татарстана по объему отпуска тепла. В прошлом году выработка электроэнергии ТЭЦ ТГК-16 составила 9,3 млрд кВт·ч. При этом доля комбинированной выработки электрической и тепловой энергии — 75%. Отпуск тепловой энергии превысил 20 млн Гкал — рассказал Галеев.

В 2018 и 2019 годах на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) выполнены работы по модернизации химических цехов с установкой современного оборудования. В результате модернизации не только повысилось качество подготовки воды, но и возросла производительность цехов водоподготовки.

Повышение эффективности энерговыработки требует использования качественной воды. Фото Романа Хасаева

Еще большие планы компания строит на перспективу. В федеральной программе модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций, ТГК-16 успешно прошла конкурсный отбор и получила право на модернизацию паровых турбин как на Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), так и на Казанской ТЭЦ-3. Окончание работ запланировано на 2024—2025 годы.

Продукты нефтехимии в строительстве

— Строительная отрасль обладает значительным потенциалом потребления продукции нефтегазохимической отрасли. Современные конструкционные, теплоизоляционные материалы, трубы, окна из пластиков, лакокрасочные материалы — все это повышает качество строительства жилья, объектов социально-культурного назначения, промышленных предприятий, — от этом, открывая круглый стол «Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в строительной отрасли», заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

На круглом столе в рамках нефтегазохимического форума обсудили вопросы расширения продукции нефтехимии в строительной отрасли. Фото: tatarstan.ru

По его словам, ежегодно в республике вводятся новые производства строительных материалов и продукции строительного назначения. Сырье, в том числе нефтегазохимическое, готовы поставлять местные же производители. Однако есть факторы, тормозящие развитие отрасли. И они, преимущественно, бюрократического характера: трудности и долгий срок прохождения экспертиз и сертификации продукции, а также «некоторый консерватизм существующего строительного законодательства», — отметил Песошин.

Участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия, кто-то воспользовался возможностью прорекламировать собственную продукцию, другие рассказали о том, с кем уже сотрудничают в республике. Так, представители трех из пяти компаний-докладчиков являются деловыми партнерами ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В завершение встречи генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов вышел с предложением к Минстрою республики:

— Нам было бы, конечно, очень интересно, а главное — полезно, если бы Министерство строительства ознакомило нас с программой, которая направлена на увеличение использования нефтехимической продукции в строительной отрасли. Какие направления, в каких областях, какая сегодня ситуация, сколько ввозится в Россию, в Татарстан, сколько используется, чтобы мы владели цифрами и этот вопрос проработали, — обратился он к Алексею Песошину и модерирующему встречу первому заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексею Фролову.

Руслан Шигабутдинов предложил предоставить предприятиям химии и нефтегазохимии программу взаимодействия со строительной отраслью. Фото tatarstan.ru

В Минстрое в ответ на просьбу пообещали подготовить специальный доклад и в самые сжатые сроки его предоставить заинтересованным компаниям.

Рустам Минниханов: «От малоэффективных котельных на комбинированную выработку»

Необходимость отказа от малоэффективных котельных в пользу гораздо более выгодных и эффективных источников комбинированной выработки тепла и электроэнергии вновь озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства РТ, посвященном ходу реализации государственной программы «Энергосбережение в республике Татарстан по итогам 2019 года и задачи на 2020-й».

Рустам Минниханов: «Необходимо от малоэффективных котельных уходить на комбинированную выработку энергии». Фото Романа Хасаева

Речь об этом зашла после доклада заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли Татарстана Альберта Каримова. Тот сообщил, что на протяжении последних четырех лет, республика несколько сбавила темпы снижения энергоемкости ВРП. Ежегодный результат не превышает 1%. Потенциал региона позволяет добиться лучшего результата — уверены и он, и президент Татарстана. Об этом же, и уже давно, говорит и руководство Группы ТАИФ. Не только говорит, но и делает. Сразу три компании Группы ТАИФ были отмечены по результатам конкурса.

Три компании Группы ТАИФ, в том числе «Казаньоргсинтез» — отмечены дипломами. Фото Романа Хасаева

Так, ПАО «Казаньоргсинтез» было отмечено за достижение снижения энергоемкости производства продукции, достижение высоких показателей энергоэффективности в номинации «Химия и нефтехимия», Казанская ТЭЦ-3, филиал АО «ТГК-16», получила награду в номинации «Энергоэффективность как стратегия развития». Кроме того, еще один Гран-при, но уже в номинации «Новая продукция», достался ПАО «Нижнекамскнефтехим».