Рустам Минниханов: «Если бы ТАИФ не принял решение — дальнейшего развития Нижнекамского узла не было бы»

В Нижнекамске открыли газопровод за 4,3 млрд рублей и футбольную арену после реконструкции стоимостью более 400 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов

Новый импульс в развитии Нижнекамского промышленного узла: президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт эксплуатации нового газопровода высокого давления ГРС №2, проложенного от Елабуги до «Нижнекамскнефтехима». Кроме того, в нефтехимической столице республики состоялось торжественное открытие футбольного манежа и реконструированного футбольного стадиона. О многомиллиардных инвестициях Группы ТАИФ и большом спортивном празднике с участием звезд шоу-бизнеса и прославленных футболистов по случаю открытия нового футбольного манежа и реконструированного стадиона «Нефтехимик», а также установленном рекорде по массовой чеканке мяча — в материале «Реального времени».

Газопровод в 30 км построили за 17 месяцев

Прибыв в Нижнекамск, президент Татарстана Рустам Минниханов первым делом отправился на промышленную площадку «Нижнекамскнефтехима», где состоялась торжественная церемония запуска газопровода высокого давления ГРС №2 «Елабуга Центральная — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— Этот газопровод — наша мечта. Мы по-разному подходили к решению этой задачи (вопросу газообеспечения Нижнекамского кластера, — прим. ред.), сколько смогли, столько уже добавили. Но дальше уже развития не было. И тот шаг, который был предпринят Группой ТАИФ — построить за свои средства, — он дорогого стоит. Самые уникальные и современные технологии, соответствующие всем экологическим нормам. И самое главное: у нас открываются огромные перспективы дальнейшего развития Нижнекамского промышленного узла. Мы не раз говорили об экологии и о том, что были проблемы. Особенно в зимний период, когда нам приходилось подключать мазут. Но это уже экологическая нагрузка. Теперь этот вопрос снят. И второе: мы закольцевались. Эта линия может обеспечить жизнедеятельность всех наших промышленных объектов.

Я бы хотел нас всех поздравить с этим событием. Это хорошее продолжение недавнего праздника — Дня нефтяника и газовика. Я хотел бы поблагодарить проектировщиков, застройщика, который, прежде чем сюда прийти, наработал богатый опыт на других сложных объектах. Исключительно удачно этот проект реализован, и я очень надеюсь, что этот опыт еще пригодится и в нашей стране, и в нашей республике. Ну и самое главное: заказчик — Группа ТАИФ. Если бы они не приняли решение, дальнейшего развития Нижнекамского узла не было бы. Очень большие инвестиции — 4,3 млрд рублей. Но это все окупится. Поэтому в добрый путь! — подчеркнул в своем выступлении на церемонии ввода газопровода в эксплуатацию действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Этот газопровод — наша мечта». Фото Романа Хасаева

Ввод газопровода стал завершающим этапом масштабного проекта ТАИФа по повышению надежности газоснабжения предприятий группы, находящихся в Нижнекамском промышленном узле.



Необходимость в строительстве газопровода возникла вместе с ростом нижнекамского промышленного узла и увеличением потребления природного газа. Пропускная способность магистрального газопровода — отвода на Нижнекамский промышленный узел ООО «Газпром трансгаз Казань» — была исчерпана. В период максимальных нагрузок, особенно в осенне-зимний период, действующий газопровод не покрывал текущих потребностей предприятий, что приводило к сжиганию мазута на электростанциях. А в случае повреждения — в отсутствие резерва — существовала угроза полного прекращения газоснабжения всего промышленного узла и Нижнекамска.

Стоял вопрос о стабильном обеспечении газом новых и планируемых к реализации производств. С учетом развития Нижнекамского промышленного узла, включая Группу ТАИФ, необеспеченный спрос перспективных инвестиционных проектов природным газом к 2025 году составит более 3 млрд куб. м. А к 2025 году по сравнению с 2009-м плановое потребление природного газа предприятиями Группы ТАИФ в Нижнекамске увеличится почти втрое. К этому времени будут введены в эксплуатацию производства технического углерода, метанола, комплекс ЭП-600 и ряд других.

— Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла, в частности Группы ТАИФ, дополнительными объемами газа, радикальным образом решает задачу по обеспечению надежного газоснабжения от двух независимых источников газоснабжения, а также открывает новые возможности для реализации масштабных проектов в области нефтехимии и нефтепереработки. Реализовать проект строительства газопровода планировалось еще во времена Советского Союза, но воплотить в жизнь удалось только сейчас. Газовая артерия диаметром 1200 мм и протяженностью более 30 км построена за рекордные 17 месяцев. Искренне благодарю всех, кто принял участие в реализации этого уникального, не имеющего аналогов в России проекта — проектировщиков, инженеров, строителей, монтажников, специалистов газовой службы. Отдельные слова благодарности — руководству Республики Татарстан за высокое доверие и поддержку, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов.

Руслан Шигабутдинов: «Ввод в эксплуатацию этого газопровода является долгожданным решением многолетних проблем обеспечения растущих потребностей предприятий Нижнекамского промузла. Фото Романа Хасаева

— Мы смогли сюда привести дополнительно порядка 4 млрд куб. м природного газа в год. Это значит, что могут развиваться новые производства, может развиваться жилищное строительство, может развиваться экономика. Только по инвестиционным планам ГК ТАИФ, которые одобрены нашим президентом, до 2030 года мы планируем реализовать инвестиционных проектов на сумму порядка до 1 трлн рублей. Реализация всех этих проектов могла быть поставлена под угрозу отсутствием природного газа. Сейчас этой проблемы нет. Аналогичные вопросы были у наших коллег, группы «Татнефть». Сейчас мы видим, что их инвестпроекты тоже могут быть реализованы. И самое важное, что повышена надежность газоснабжения от двух источников. Если мы имеем проблему одной системы газопроводов, мы можем легко переводить нагрузку на другой газопровод, — поделился с журналистами заместитель генерального директора АО «ТАИФ» по энергетике и информационным технологиям Руслан Гиззатуллин.

Руслан Гиззатуллин: «Реализация инвестиционных планов ГК ТАИФ до 2030 года на сумму до 1 трлн рублей могла быть поставлена под угрозу отсутствием природного газа». Фото Рината Назметдинова

— Сложность проекта заключалась в том, что нам предстояло пройти три водных перехода: рек Камы (1300 м), Криуши (550 м) и Танайки (280 м). Последние две — находятся на территории национального парка «Нижняя Кама», а по федеральному закону никакие работы в национальных парках вести нельзя. Другого варианта для прокладки трассы у нас не было. Можно было пойти в обход национального парка, выйти с другой стороны. Это дополнительные 100 км. Но тогда были бы такие потери, что газопровод был бы нерентабельный. Давления в газопроводе на конечной точке просто не хватало бы, и пришлось бы ставить специальные компрессорные станции, чтобы его повышать. Тогда нам стало понятно, что нужно искать другие варианты, — рассказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.

Газопровод протяженностью 30 км построили за 17 месяцев. Его диаметр составляет 1200 мм. Стоимость — 4,3 млрд руб. 2,7 км трубопровода, включая подводные участки, построены по уникальной технологии Direct Pipe, методом микротоннелирования. Именно это позволило минимизировать воздействие на окружающую среду и сократить сроки строительства.

— Метод микротоннеллирования — экологически чистый. Он имеет ряд преимуществ: исключает земляные работы, а также ускоряет время прокладки трубопровода. Микротоннеллирование — это когда труба проходит под дном реки на глубине 5—10 метров. С одной стороны берега делается небольшой котлован, туда заходит труба и с другой стороны выходит. Никаких работ, которые нарушают почвенный слой, флору или фауну, не было, — объяснил Валерий Сазанов.



Валерий Сазанов: «По федеральному закону никакие работы в национальных парках вести нельзя, пришлось подбирать другую технологию. Остановились на микротоннелировании». Фото Романа Хасаева

По его словам, все существующие в России технологии прокладки трубопровода — открытый способ разработки грунта и наклонно-направленное бурение — были неприемлемы с экологической точки зрения. Об уникальной технологии специалисты ООО «ГТК» узнали в Европе.

— За технологиями мы поехали в Европу, нашли очень интересный вариант — метод микротоннелирования, который с недавнего времени используется во всем мире. В мировой практике такие продолжительные водные преграды проходили лишь несколько раз — в Канаде и Новой Зеландии. Мы смогли адаптировать под него проект и заказать оборудование на заводе в Германии. Наши сотрудники неоднократно ездили в Германию, нашли общий язык с партнерами. Наш заказ был у них внеплановый. И было очень приятно, когда наша делегация приезжала — поднимали флаг России, — рассказывает Валерий Сазанов.

Наиболее сложным и продолжительным по времени оказался переход под Камой. Он занял два месяца. Проходка скважины на протяжении 850 м осуществлялась в глинистых грунтах с периодическим прохождением через слои галечника. По словам специалистов, все работы были выполнены качественно.



Основная же часть технически сложных работ выполнялась на территории национального парка «Нижняя Кама». Они велись с выполнением экологических требований.

За опытом работы методом микротоннелирования подрядчикам пришлось ехать в Европу. Фото Романа Хасаева

— Прежде чем зайти в парк, мы изучили всю картину, флору и фауну. В процессе работ неоднократно приезжали экологи. Когда работы завершились, национальный парк не ухудшился. Мы использовали современную технику и смогли в районе строительства облагородить всю территорию, убрали заросли, сорняки. Ничего, кроме слов благодарности, нам не сказали. Наша работа с точки зрения экологии уникальная. Работали мы в осенне-зимний период. Мерзлую почву вырезали кусками, складывали, что позволило сделать траншею. Потом все так же аккуратно вернули на место. Весной все это было уже единым пространством, — рассказал корреспонденту «Реального времени» генеральный директор ООО «ГТК» Валерий Сазанов.



Газопровод придаст новый импульс экономическому развитию Нижнекамского узла и Татарстана в целом. Фото Рината Назметдинова

— Безусловно, реализация этого проекта даст новый импульс инновационному развитию экономики и промышленности Татарстана, позволит сохранить и приумножить природу национального парка «Нижняя Кама», а также будет способствовать существенному улучшению экологической обстановки в Нижнекамском и Елабужском районах, — высказал уверенность главный советник генерального директора АО «ТАИФ» по развитию, председатель совета директоров АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Новый манеж для детского футбольного центра

После официального ввода в эксплуатацию нового газопровода Рустам Минниханов приехал на открытие футбольного манежа «Чулман Арена». Первый камень в его основание заложили в конце прошлого года. Это подарок для юных футболистов к 100-летию ТАССР.



— У нас уже четыре таких манежа: один построили в Нижнекамске, второй в Челнах, два запускаем в Казани. Для футбола в республике будут созданы все условия, — подчеркнул президент Татарстана.

— Это футбольный манеж, который включает в себя футбольное поле размером 95 на 45 метров для проведения тренировочных занятий. А также четыре раздевалки и четыре тренерских помещения. Он идентичен тому, который построен в Набережных Челнах, и предназначен как для занятий футболом, так и для различных турниров и соревнований по футболу, — пояснил заместитель министра спорта РТ Алмаз Минигулов.

На строительство нового манежа площадью 5,5 тыс. кв. м из республиканского и федерального бюджетов было направлено 329 млн руб. Фото Рината Назметдинова

Площадь нового крытого манежа превышает 5,5 тыс. кв. метров. На его строительство из республиканского и федерального бюджетов направили 329 млн рублей. В здании есть тренажерный зал, зона ожидания, медицинский блок, помещение охранно-пожарного поста, хранения спортинвентаря и спецтехники.

— Нижнекамские мальчишки, любители футбола теперь имеют возможность получать практические навыки в новом спортивном манеже. Уважаемый Рустам Нургалиевич, в очередной раз хотел бы вас поблагодарить за поддержку, за огромное внимание к спорту, за поддержку во всех наших проектах, — отметил в своем выступлении генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

В «Чулман Арене» будут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы ФК «Нефтехимик», которой недавно присвоили статус Детского футбольного центра.

В России такие центры появились относительно недавно. Год назад этот статус впервые был присвоен 21 спортшколе России.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в сопровождении руководства Группы ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» осмотрел новый футбольный манеж. Фото Романа Хасаева

Решение о присвоении статусов принимается на заседании комиссии при президенте Российского футбольного союза (РФС). Спортивные школы должны располагать развитой инфраструктурой, иметь тренеров с лицензиями РФС, разрабатывать программу развития ДФЦ и программу мероприятий на каждый год. Статус присваивается на 4 года, вместе с ним школа получает от РФС организационную, методическую и образовательную поддержку.

Подготовка футболистов представляет собой два уровня. В первый входит обучение детей от 6 до 12 лет базовым навыкам футбола в ДФЦ. К 13 годам самые талантливые ребята переходят в следующий этап — в региональные центры РФС, где к ним предъявляются более серьезные требования. Здесь футболисты готовятся к профессиональной карьере и находятся в поле зрения селекционного отдела РФС и тренеров юношеских и юниорских сборных.

«Чулман Арена» станет местом проведения тренировок ДЮСШ ФК «Нефтехимик», которой в этом году присвоен статус Детского футбольного центра. Фото Романа Хасаева

Теперь у воспитанников ДЮСШ ФК «Нефтехимик» есть все шансы перейти в региональные центры РФС и добиться высоких успехов в спорте.

Рекорд по чеканке мяча и футбольный матч со звездами

В этот же день в Нижнекамске состоялось еще одно историческое событие — торжественное открытие обновленного футбольного стадиона ФК «Нефтехимик». Его приурочили ко Дню «Нефтехимика». Президент Татарстан также приехал на спортивный праздник.

Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов также приняли участие в открытии после реконструкции футбольного стадиона «Нефтехимик». Фото Рината Назметдинова

Ведущими церемонии стали спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев и заслуженная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина. Прибыли в Нижнекамск и звезды футбола: ветераны московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика». Гости вышли на поле в национальных головных уборах — тюбетейках. Команды померились силами в дружественном матче.

— Но прежде, чем начнется матч, — обратился к зрителям Виктор Гусев, — мы с вами станем свидетелями уникального события. Сейчас на ваших глазах юные футболисты вместе с легендами клубов «Нефтехимик» и «Спартак» установят рекорд России по одновременной чеканке мяча.

В это время на поле уже стояли 175 человек. Участниками самой массовой чеканки мяча в России стали юные футболисты, ветераны «Спартака» и «Нефтехимика». Услышав стартовый свисток, спортсмены приступили к установлению нового рекорда.



Первым ярким событием в новой истории футбольного стадиона «Нефтехимик» стало установление нового рекорда России. Фото Рината Назметдинова

— Свершилось. Рекорд России установлен! Теперь это уже история, история стадиона «Нефтехимик», — закричал в микрофон Виктор Гусев.

Сертификат Книги рекордов России вручили генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину.



Сертификат Книги рекордов России вручили генеральному директору ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрату Сафину. Фото Романа Хасаева

Затем Эльмира Калимуллина пригласила на поле президента Татарстана.

— Для нас важно соблюдать такие традиции. Это совершенно новый стадион: реконструкцию провели на самом высоком уровне. И эксплуатация начинается с такого серьезного товарищеского матча, который повествует историю футбола нашей страны, историю футбола Нижнекамска. В Нижнекамске два самых главных вида спорта — футбол и хоккей. И мы можем фанатам футбола сказать: огромные слова благодарности Группе компаний ТАИФ, Тимуру Альбертовичу, который делает очень много для футбола сегодня. Не только футбола Нижнекамска, но и республики, — отметил Рустам Минниханов.

Глава Татарстан также выразил благодарность от министра спорта России Тимуру Шигабутдинову за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта.

По просьбе ведущих президент Татарстана и руководители АО «ТАИФ», ПАО «Нижнекамскнефтехим» поставили подписи на мяче и передали его самому юному участнику из числа тех, кто установил рекорд России.

Мяч с автографами президента Татарстана и руководителей Группы ТАИФ вручили самому юному участнику установления нового рекорда России

— Позвольте поздравить с замечательным праздником, вторым рождением стадиона «Нефтехимик». Занятие физкультурой и спортом, здоровый образ жизни стали нормой для нижнекамцев. Строительство новых спортобъектов, реконструкция существующих, все это происходит сегодня в рамках поддержки и реализации программ республиканских, федеральных при поддержке наших промышленных предприятий. Сейчас мы являемся свидетелями важного исторического для Нижнекамска события: Группа компаний ТАИФ воплотила мечту команды и тысяч нижнекамских любителей футбола, реконструировав этот замечательный стадион. Наше подрастающее поколение нижнекамцев получает в рамках празднования столетия Татарской АССР замечательный подарок — футбольный манеж на территории ДЮСШ. Все эти изменения направлены на улучшение качества нашей жизни, и мы хотим от всех нижнекамцев выразить слова благодарности, сказать спасибо президенту и Группе компаний ТАИФ за поддержку нижнекамского спорта, — взял слово мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

Айдар Метшин: «Группа компаний ТАИФ воплотила мечту команды и тысяч нижнекамских любителей футбола». Фото Рината Назметдинова

А затем с символической подачи Рустама Минниханова начался матч с участием известных спортсменов. Руководил командой ветеранов-москвичей легенда «Спартака», бывший тренер сборной России Олег Романцев. Вместе с ним на поле вышли звезды футбола: Вагиз Хидиятуллин, Юрий Гаврилов, Юрий Ковтун, Венцислав Христов, Валерий Шмаров, Сергей Шавло. Капитаном ветеранов «Нефтехимика» стал воспитанник клуба Андрей Ситчихин. С ним в команду вошли также Сергей Будылин, Ильдар Ахметзянов и другие спортсмены, прошедшие через нижнекамский клуб.

На обновленном стадионе состоялся товарищеский матч между командами ветеранов московского «Спартака» и нижнекамского «Нефтехимика». Фото Рината Назметдинова

— Эта идея пришла руководителям нашего футбольного клуба. Я думаю, это здорово. Футбольный клуб «Спартак» — это бренд российского футбола. И устроили такой грандиозный праздник. Мы думаем, что это здорово. Мы, ветераны, вряд ли готовились к матчу, но каждый сам где-то бегает, тренируется. Мы не разрабатывали тактику. Мы играли на этом поле 27 лет назад. Я испытываю удовольствие и по-хорошему завидую сегодняшним футболистам, которые играют на таком прекрасном стадионе, завидую болельщикам, которые в таких условиях могут смотреть футбол, невзирая ни на какую погоду, солнце, дождь. Город заслужил такой стадион. Все продумано здесь для болельщиков и футболистов, — поделился впечатлениями капитан команды «Нефтехимик» Андрей Ситчихин.

— Этот город всегда мне нравился. Он не столько вверх растет, а так, аккуратно расползается. Мы еще не успели более основательно его посмотреть, но впечатления, хотя сколько лет уже прошло, у меня о нем самые хорошие. Очень хорошие люди, доброжелательные. Мы как будто дома здесь играли, за нас много людей болело, за что им огромное спасибо, — признался в старой любви к Нижнекамску легенда «Спартака», бывший тренер сборной России Олег Романцев.

Из-за того, что арена не смогла вместить всех желающих, организовали фан-зоны, связанные между собой телемостом. На каждой работали концертные площадки, выступали популярные музыкальные коллективы, диджеи, прошел футбольный фристайл. Атмосферу праздника также создавали ходулисты и аниматоры в стилизованных образах. Работали шатры с киберзоной, фотобудкой, гиф-стойкой, приставками Sony PlayStation, барбер-фаном.



В лаунж-зоне нижнекамцы играли в настольный футбол, собирали гигантский конструктор «лего». Гостей ждали интерактивные локации: футбольный «энгри бердс», «бык-родео», веломобили и многое другое.

400 млн рублей на реконструкцию

Домашняя арена ФК «Нефтехимик» была построена в 1978 году и давно требовала капитального ремонта. Он стартовал в июне прошлого года. Масштабную реконструкцию провела компания «Нижнекамскнефтехим». Предприятие вложило в модернизацию спорткомплекса более 400 млн рублей. Клуб, выступающий во второй по значимости лиге российского футбола — ФНЛ, получил одно из лучших полей в России, что подтвердили специалисты Российского футбольного союза (поле соответствует требованиям регламента I дивизиона ФНЛ).

Отдельного внимания заслуживает футбольное поле. Оно построено по голландской технологии с подогревом, автоматическим поливом. Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Здесь смонтировали новые трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности. Для болельщиков построили комфортные места, обустроенные фан- и фуд-зоны, удобную автостоянку.

Отдельного внимания заслуживает футбольное поле. Оно построено по голландской технологии, с подогревом и автоматическим поливом. Еще поменялось табло, улучшился свет, появились мощные лампы в 1 200 люкс.

Спортивные мероприятия отныне смогут посещать и люди с ограниченными возможностями здоровья, для их удобства предусмотрены 50 посадочных мест со специальным подъездом к ним. Вместимость спорткомплекса останется на том же уровне. Торцевые трибуны пододвинуты ближе к кромке поля. И, что немаловажно, по всему периметру поля установили «козырьки», под которыми болельщикам можно укрыться в дождь, жару и при сильном ветре. Ремонт прошел и в билетных кассах, на проходных, в бытовых помещениях, санузлах. Работы по капитальному строительству провела ГК «Капитал-Строй».

На стадионе «Нефтехимик» планируется регулярно проводить игры с участием титулованных футбольных команд и большого числа поклонников, а также большие спортивные соревнования, массовые культурные мероприятия.

На этом череда событий в Нижнекамске не закончилась. Рустам Минниханов также открыл новый детский сад №89, осмотрел после капитального ремонта Нижнекамский драматический театр имени Туфана Минуллина и проинспектировал ход работ в рамках программы «Наш двор».

