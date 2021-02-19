Промышленным паркам подбирают энергоменю на субсидиях

Министерство экономики РТ хочет привлечь резидентов в промпарки Казанской агломерации дешевой электроэнергией и налоговыми льготами

Как выяснило «Реальное время», в Минэкономики республики готовят свой рецепт «противовирусной терапии» для депрессивных территорий — налоговые льготы плюс дешевую электроэнергию резидентам промышленных парков в обмен на инвестиции и новые рабочие места. Такие нестандартные меры по стимулированию предпринимательской активности заложены в концепции повышения эффективности деятельности промпарков, одобренной на днях президентом Татарстана. Загвоздка в том, что административными рычагами можно ослабить налоговое бремя, но нельзя ввести индивидуальные тарифы для резидентов. Энергетическая компания не видит возможностей для нивелирования разницы между тарифами для потребителей высокого и низкого уровня напряжения, поэтому правительство готово субсидировать высокие тарифы для малого бизнеса.

Электрошоковая терапия

Для преодоления инвестиционного спада в условиях пандемии правительство Татарстана готово пойти на беспрецедентные шаги по поддержке резидентов промышленных парков. Малый и средний бизнес может получить не только стандартный пакет налоговых льгот, но и сверх того — дешевое электричество. В поисках эффективных мер Минэкономики республики вышло за рамки прямого налогового стимулирования и предложило дать, как выразился один из источников, «сильнодействующие антидепрессанты» — субсидировать затраты на электроэнергию, расходуемую при производстве продукции в промышленных парках Татарстана, через механизм компенсаций.

Причем, энергосубсидии в денежном эквиваленте могут оказаться даже весомее, чем республиканские налоговые преференции, посчитали разработчики обновленной концепции повышения эффективности деятельности промышленных парков. До сих пор такие неординарные приемы для оживления активности в промышленных парках не применялись ни в одном из российских регионов.

Основные пункты новой концепции развития промышленных парков впервые были изложены министром экономики республики Мидхатом Шагиахметовым на отчетной коллегии, которая проходила при широком представительстве приглашенных гостей из федеральных органов власти. Если коротко, то суть заключалась в следующем:

Основные пункты новой концепции развития промышленных парков впервые были изложены министром экономики республики Мидхатом Шагиахметовым на отчетной коллегии. Фото: tatarstan.ru

— Резидентам парков, взамен на выполнение обязательств по инвестициям и рабочим местам, планируется предложить налоговые преференции и субсидии на затраты по электроэнергии, — представил рецепт оздоровления парков министр экономики РТ.

Перед этим он напомнил, что промышленные парки созданы практически в каждом районе Татарстана. Всего 100 объектов инфраструктуры: 80 парков и 20 площадок. На их площадях размещено 1 515 резидентов, создано 32 тыс. рабочих мест, сообщил Шагиахметов, уклонившись от раскрытия консолидированной выручки. Правда, позднее глава Минэкономики признал, что далеко не каждый парк загружен на 100%, а после пандемии шансы на их заполнение и вовсе упали.

Может быть, к лету запустим

По замыслу Минэкономики РТ, энергетические «стимуляторы» должны превратить промпарки в «реальные точки экономического роста для субъектов МСБ и самого муниципального образования». Мидхат Шагиахметов добавил, что концепция одобрена президентом Татарстана, а его ведомством подготовлена законодательная инициатива, направленная на предоставление республиканских налоговых льгот для резидентов промпарков.

Министр призвал депутатов Госсовета РТ принять активное участие в проработке и принятии законопроекта. Правда, не стал конкретизировать через какой республиканский закон будут запускаться налоговые льготы для резидентов. А если законодательная инициатива готова, то когда будет внесена в Госсовет? И самое главное — подкреплены ли бюджетными источниками энергетические субсидии?

По замыслу Минэкономики РТ, энергетические «стимуляторы» должны превратить промпарки в «реальные точки экономического роста для субъектов МСБ и самого муниципального образования». Фото: mert.tatarstan.ru

Первый заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин, курирующий сферу малого предпринимательства, воздержался давать комментарии «Реальному времени» на эту тему, ссылаясь на внутренние регламенты в общении со СМИ. В пресс-службе Минэкономики пояснили, что концепция готовилась в течение всего 2020 года и «пока еще остается на этапе разработки»: «Нужно согласовать нормативные акты и это не так скоро произойдет. Может быть, к лету запустимся, а может нет».

«Химград», АИР РТ и Инвестиционно-венчурный фонд РТ

Как стало известно «Реальному времени», подходы при разработке этой концепции представляли две группы — управляющая компания технопарка «Химград», работающая на рынке с середины 2000-х годов, и команда Инвестиционно-венчурного фонда РТ. Отдельное мнение высказало Агентство инвестиционного развития РТ.

От кого последовала идея ввести механизм субсидирования энергозатрат резидентам промышленных парков, узнать не удалось. Но следует признать, что проблема энерготарифов действительно назрела для МСБ. Предпринимателям 1 кВтч

обходится гораздо дороже, чем промышленным потребителям, которые приобретают мощность на высоком уровне напряжения. МСБ не раз ставил вопрос ребром о сокращении тарифной разницы между потребителями высокого и среднего уровня напряжения. Причем, тарифы в Лаишево могли сильно отличаться от энерготарифов в Агрызе. Но всякий раз вопрос «откатывался» назад. Видимо, в этот раз отступать было некуда — тарифы на электричество достигли максимума за последние 5 лет, сообщил недавно «Ъ». Более того, профильные аналитики прогнозирует рост конечных цен на электроэнергию в 2021 году еще на 5,5%.

По словам Гиззатуллина, налоговые льготы предполагается оказывать двум категориям парков: действующим с низкой загрузкой и вновь создаваемым в приграничных с Казанью районах в пределах Казанской агломерации. Фото: Максим Платонов

— Мы действительно принимали участие в обсуждении документов, которые готовятся. Перед нами стояла задача решить вопросы повышения эффективности работы существующих площадок и вновь создаваемых, — рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «Химград» Айрат Гиззатуллин.

По его словам, налоговые льготы предполагается оказывать двум категориям парков: действующим с низкой загрузкой и вновь создаваемым в приграничных с Казанью районах в пределах Казанской агломерации. Суть в том, чтобы избежать маятниковой миграции и стимулировать создание рабочих мест рядом с новыми жилыми комплексами.

Чем слабее район, тем ниже должны быть тарифы на электроэнергию

Идея с субсидированием энергозатрат заключается в том, чтобы стимулировать бизнес к размещению производств на территории промпарка. Правда, остается открытым вопрос — унифицировать льготные тарифы для резидентов всех промпарков или дифференцировать в зависимости от социально-экономического положения района. По мнению Гиззатуллина, было бы разумным «привязать» тариф к уровню социально-экономического положения района. Чем оно слабее, тем ниже должны быть тарифы на электроэнергию для резидентов промпарка.

— Это позволит приводить туда бизнес, который при прочих равных условиях пока туда не идет, — отметил глава «Химграда».

— Каждый раз то один глава, то другой просит снизить тариф на электроэнергию для резидентов промпарков, а без этого никак, — считает представитель исполкома Азнакаево.

По его словам, в районе действуют четыре промышленных площадки и один промышленный парк, который недавно увеличил территорию до 4 га, чтобы иметь возможность участвовать в федеральных программах поддержки.

— Одними из первых в Татарстане наш муниципалитет предоставил льготы — обнулили арендную плату и налог на землю. Все, что можно было дать на муниципальном уровне, мы дали. Но парк загружен на 50%, — сообщил он.

В Азнакаевском районе действуют четыре промышленных площадки и один промышленный парк, который недавно увеличил территорию до 4 га, чтобы иметь возможность участвовать в федеральных программах поддержки. Фото: tatar-congress.org

Причину собеседник издания видит в том, что Азнакаево стоит в стороне от федеральных трасс и в удалении от железной дороги: «К сожалению, мы не можем привлечь больше резидентов», — пояснил он, добавив, что низкие тарифы на электричество помогли бы решить проблему.

«Тут работает принцип — чем больше потребляешь, тем меньше платишь».

Между тем, энергетики не готовы снижать тарифы на среднем уровне напряжения.

— Основная часть потребителей в республике получает электроэнергию на высоком уровне напряжения. На них приходится 60,5% от общего объема потребления. Причем, количество таких потребителей ежегодно растет. А электроэнергия на низком напряжении — технологически более сложный процесс. Трансформация с высокого на низкий уровень напряжения требует дополнительных затрат, так как есть потери, перетоки, — пояснили в татарстанской энергетической компании. — Чтобы сократить разрыв в тарифах, необходим прирост объемов потребления потребителями на низком уровне напряжения. Либо увеличить размер перекрестного субсидирования. Тут работает принцип — чем больше потребляешь, тем меньше платишь.

Сегодня, по данным специалистов, сетевые компании несут всю нагрузку по принятым в последние годы решениям в части льгот для населения и бизнеса по техприсоединению, кроме того им приходится жить в условиях сдерживания роста тарифов: «Необходимо отметить, что методология, в рамках которой осуществляется расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии с дифференциацией их по уровням напряжения, и жесткий контроль государства за изменением величины перекрестного субсидирования, в настоящее время не позволяют сократить разницу между тарифами для потребителей напряжения разных групп».

Основная часть потребителей в республике получает электроэнергию на высоком уровне напряжения. На них приходится 60,5% от общего объема потребления. А электроэнергия на низком напряжении — технологически более сложный процесс, — пояснили в татарстанской энергетической компании. Фото: gridcom-rt.ru

Письмо глав к президенту республики

Два года назад главы двух районов написали письмо президенту Татарстана с предложением распространить налоговые льготы для промышленных парков.

— На сегодняшний день внешние инвесторы практически перестали рассматривать другие территории республики, кроме ТОСЭР и двух особых экономических зон (ОЭЗ), в качестве объектов инвестиций в производство, переработку и логистику, — отмечали они. — Это ведет к деградации экономики большей части сельских населенных пунктов Татарстана, а в зонах непосредственного влияния — ТОСЭР и ОЭЗ — и к дополнительному вымыванию всего экономически активного населения из сельской местности.

Тогда главы муниципалитетов предлагали включить их в границы действующих ТОСЭР. И тогда же президент республики поручил правительству изучить возможности реализации данной инициативы. Однако любое вхождение в ТОСЭР оказалось невозможным, так как федеральные власти наложили на это запрет.

В то же время в Минэкономики республики не поставили крест на этой идее. Уже тогда изучалась возможность создания «специальных экономических зон» регионального уровня с предоставлением восьми налоговых льгот. Среди них республиканская часть налога на прибыль, имущество, транспортного и земельного налогов. Но идея об энергосубсидиях тогда не звучала.

В Минфине Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что на первом этапе обсуждали создание особых экономических зон регионального уровня, но потом отказались от этой схемы. Проблема видится в том, что нужно подкреплять такие меры поддержки бюджетными источниками в пределах 1 млрд рублей. Иначе нет смысла этим заниматься.

АИР РТ: до конца года закон будет представлен

— Мы в Агентстве инвестиционного развития республики, по моей инициативе, создали межведомственную рабочую группу и провели анализ эффективности промышленных парков Татарстана. В ноябре прошлого года на заседании Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству была представлена некоторая часть этого анализа и выводы, а также предложения по повышению эффективности деятельности. По итогам совещания экономическим блоком специалистов Татарстана было выработано предложение о режиме региональных особых экономических зон.

Это предложение было поддержано премьер-министром Татарстана Алексеем Валерьевичем и президентом республики. Рустам Нургалиевич дал поручение разработать соответствующий проект закона, одним из соисполнителей является АИР. Работа по данному направлению ведется. Полагаю, что до конца года такой закон будет представлен совместными усилиями. Параллельно идет работа по передаче прямого кураторства части промышленных парков Агентству инвестиционного развития Татарстана, чтобы обеспечить заполняемость резидентами и контроль управляющих компаний. Мы сейчас вместе с министром экономики как раз определяем перечень таких площадок, — рассказала «Реальному времени» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Идет работа по передаче прямого кураторства части промышленных парков Агентству инвестиционного развития Татарстана, чтобы обеспечить заполняемость резидентами и контроль управляющих компаний», — рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Фото: tatarstan.ru

Законопроект о налоговом стимулировании резидентов промпарков действительно не поступил в Госсовет РТ, но его ждут. По мнению члена парламентского комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марата Галеева, он поможет дать новый импульс развитию территорий.

