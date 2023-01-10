Ирек Закиров: «Деревни исчезают — это тренд, но надо сохранять память о малой родине»

Президент Буинского землячества — о ценности национальных традиций, памяти о земляках и источниках финансирования благотворительных проектов

Фото: предоставлено Иреком Закировым

Отпраздновала 30-летие необычная татарстанская общественная организация — Буинское землячество. Союз земляков, объединенных любовью к своей малой родине, возник в самое непростое время — в начале лихих 90-х — и начал деятельность с благотворительной помощи самым на тот момент обездоленным — сиротам и одиноким старикам. Сегодня, кроме благотворительности, многочисленные члены сообщества занимаются возрождением и укреплением национальных традиций, увековечением достижений талантливых земляков и памяти об исчезнувших деревнях, селах и их жителях. Подробнее об этом в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает бессменный президент Буинского землячества Ирек Закиров.

Основа успеха — благотворительность



23 декабря мы отпраздновали 30-летие официальной регистрации нашей организации, но на самом деле ее история началась годом раньше. Летом 1991 года четверо наших земляков поехали в Буинский район с идеей создать такое содружество, согласовали идею с районными властями, и на собрании в Доме культуры завода «Радиоприбор» было принято необходимое решение. Первым президентом землячества был избран Шамиль Мустаев — видный государственный деятель, последний председатель Президиума Верховного совета Татарской АССР. Он проработал на этом посту год, но в силу возраста захотел уступить место молодым. Когда меня избрали президентом землячества, я думал, что проработаю несколько лет, сделаю что смогу, а потом тоже кому-нибудь уступлю место. Но вышло так, что уже 30 лет остаюсь на этом посту. Когда меня избрали, мы подали в горисполком документы, чтобы землячество зарегистрировали как некоммерческую общественную организацию — завершился процесс регистрации 23 декабря.

Когда меня избрали президентом землячества, я думал, что проработаю несколько лет, сделаю что смогу, а потом тоже кому-нибудь уступлю место. Но вышло так, что уже 30 лет остаюсь на этом посту. Фото: предоставлено Иреком Закировым

Начали мы работу с малого — знали, что в Буинске есть дом-интернат для детей, оставшихся без попечения родителей, вот и приехали туда с новогодними подарками. И увидели там нищету и разруху — в начале 90-х там ничего не было. Закупили тогда мы для детей лыжи, спортивный инвентарь, стали помогать интернату на постоянной основе. Такая же история произошла и с Буинским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Материальное обеспечение этого учреждения было тогда очень плохим. Мы и начали помогать — покупали и посуду, и постельные принадлежности, и подарки к Новому году…

Так уж сложилось, что основным направлением работы землячества стала благотворительная деятельность, и сейчас мы на нее тратим ежегодно более миллиона рублей. Эта сумма складывается из пожертвований членов землячества и грантов, которые мы выигрываем у различных организаций. К примеру, в Татарстане ежегодно проходит конкурс на лучшее землячество — с денежными призами. Мы в нем уже много лет участвуем и только один раз заняли второе место — обычно бываем первыми, а приз за первое место — 500 тысяч рублей! И дважды, в 2015 и 2022 годах, мы стали дипломантами президентского конкурса «Благотворитель года».

От здоровья духовного к здоровью телесному

Вскоре после создания землячества к нам за поддержкой стали обращаться мечети и церкви, — и тем, и другим помогали. Помогали и помогаем многодетным семьям, выделяем средства на призы для победителей спортивных мероприятий, для фольклорных ансамблей, весенних полевых работ, конкурсов среди учителей, преподающих на татарском, русском и чувашском языках — район же у нас многонациональный, все культуры должны развиваться на паритетных началах. И, кстати, у нас очень успешно работает чувашское отделение Буинского землячества — его возглавляет Константин Малышев.

Несколько лет назад врачи выходцы из Буинского района, многие из которых работают и живут в Казани, инициировали акцию нашего землячества «Давай поможем!». Фото: предоставлено Иреком Закировым

А несколько лет назад врачи выходцы из Буинского района, многие из которых работают и живут в Казани, инициировали акцию нашего землячества «Давай поможем!». Мы согласовали свои действия с Минздравом и районными властями и организовали в Буинской ЦРБ прием пациентов выездными бригадами из шести-семи медиков — хороших специалистов. Они принимали по 100—150 человек в день, и на сегодня уже более 500 человек прошли осмотр и получили консультации, конкретные рекомендации, направления на лечение в Казань. Акция оказалась востребованной настолько, что в Буинск на осмотры люди из Казани приезжали. Планы дальнейшей работы, конечно, спутала пандемия коронавируса, но мы ее намерены продолжить в ближайшее время.

Мы не просили денег на энциклопедию

Последние годы мы очень плотно работали над энциклопедией Буинского района. 10 лет назад первая энциклопедия была издана, но прошло время, и многие ее статьи требуют корректировки. Были и мелкие ошибки, упущения — мы на правлении приняли решение о переиздании энциклопедии. Работа оказалась очень большой, мы провели ее совместно с Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения республиканской академии наук и очень благодарны институту за помощь. Благодаря этому сотрудничеству, на мой взгляд, опубликованная в 2022 году первая часть энциклопедии оказалась лучшей среди уже изданных районных энциклопедий в районах республики. Издание было полностью профинансировано Буинским землячеством — в отличие от других, мы не просили денег на это ни у бюджета, ни у нашего президента.

Мы также сняли несколько фильмов о Буинском районе и его людях. Самый, наверное, значимый — «Родные просторы» — о деревнях Буинского района и их уроженцах, которые оставили заметный след в истории района. Я считаю, этот фильм можно использовать как учебное пособие в школе — чтобы дети знали историю родного края.

Это — наши земляки

Мы изучаем и стараемся популяризировать биографии известных людей, которые имеют буинские корни. К примеру, о Бурхане Шахиди, который в конце жизненного пути стал заместителем Мао Цзэдуна, никто у нас толком не знал. Мы сделали информацию о нем достоянием народа нашей республики, у нас в землячестве состоит его внучатный племянник, с которым я ездил к семье Бурхана Шахиди в Урумчи, потом к второй его семье. Собранные таким образом материалы — документы, фотографии — стали основой книги об этом политическом деятеле, а потом в Казани назвали его именем улицу.

Председатель Совнаркома ТАССР с 1930 по 1937 год Киям Абрамов был участников партийных съездов, был репрессирован и расстрелян в 38-м году, впоследствии реабилитирован. О нем тоже мало было известно, пока наш земляк Марс Алиев с родственниками Абрамова не написал о нем книгу. Другой буинец — Гумар Гали — вместе с Хади Такташем стоял у истоков Союза писателей Татарстана, и тоже был репрессирован. Землячество постаралось, чтобы о нем не забывали. А в 2022 году мы впервые издали переведенные с арабского стихи основоположника татарской национальной скульптуры, художника Баки Урманче, открыв людям его творчество с совершенно новой стороны.

О Кияме Абрамове мало было известно, пока наш земляк Марс Алиев с родственниками Абрамова не написал о нем книгу. Фото: предоставлено Иреком Закировым

А сейчас мы занялись другим вопросом — созданием достойного музея Баки Урманче в Буинском районе. Есть только небольшой музей в родной деревне да музей в Казани — это же неправильно! В 2022 году мы обратились в администрацию Буинского района, с нашей помощью на музей была подготовлена проектно-сметная документация, а президент республики выделил необходимые средства. И я надеюсь, что уже в 2023—2024 году хороший современный музей в Буинске будет построен.

Если деревни исчезают, должна оставаться память

Новое направление работы у нас появилось три года назад: на средства грантов республиканских Минтрудсоцзащиты, Минэкономики мы начали устанавливать памятные знаки на месте исчезнувших деревень. Их около 40 в Буинском районе — в 13 мы поставили памятные знаки в виде силуэта жилого дома с гранитной доской со списком местных участников Великой Отечественной войны.

Новое направление работы у нас появилось три года назад — на средства грантов мы начали устанавливать памятные знаки на месте исчезнувших деревень. Фото: предоставлено Иреком Закировым

Один такой знак обходится в 120—130 тысяч рублей, денег от грантов недостаточно, поэтому мы добавляем средства землячества. И когда мы только эту работу начинали, глава района был против установки знаков: это же совсем не плюс властям района, когда деревни исчезают. Но мы сумели его убедить, что поскольку это мировой тренд, то будет правильным таким образом сохранять память о малой родине. И мы не ошиблись: эта инициатива нашла большой отклик в сердцах людей — они приезжают на малую родину на открытие памятных знаков, благодарят, вспоминают, некоторые стихи сочиняют. Каждая деревня по-своему реагирует.

Если вы буинец — вы уже в землячестве

Сколько сейчас состоит нас в землячестве — трудно сказать. Много! У нас не предусмотрена регистрация, избирается только правление, а в работе организации участвуют все желающие, и таких много. Только в Казани живут, работают и периодически участвуют в наших мероприятиях около 6,5 тысячи человек. Наиболее активных участников 200—300, а 40—50 из них составляют тот «костяк» землячества, который работает фактически на постоянной основе. Когда меня спрашивают: «Как вступить в ваше землячество?», я отвечаю: «Никак — если вы буинец, то уже состоите в нем».

И неважно, живешь ты сейчас в районе или уехал — главное, помнить о родине и беречь ее традиции. Мы проводим сабантуи, и буинцы, которые переехали в другие места, организуют их уже у себя: смысл участия в землячестве — в распространении и сохранении национальной культуры. Мы стараемся сохранить и другую традицию — народных песнопений — менэджят, проводим конкурсы в мечетях, и это стало очень востребованным. Это ведь не просто религиозный обряд, это настоящая древняя культура, нельзя ее терять!

Ирек Закиров