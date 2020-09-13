Выборы-2020: онлайн-трансляция «Реального времени»

«Реальное время» следит за ходом избирательного процесса в Татарстане и других регионах России

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня — завершающий день сентябрьских выборов. Как прошли два предыдущих, можно почитать здесь и здесь. В Татарстане проходят выборы президента республики, дополнительные выборы депутата Госдумы РФ по Нижнекамскому одномандатному избирательному округу, дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана по Елабужскому одномандатному избирательному округу, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований республики. «Реальное время» следит за ходом волеизъявления избирателей республики и страны в режиме онлайн.



00.01 Напомним, что «Реальное время» публиковало подробный гид по сентябрьским выборам — мы рассказывали о кандидатах, организации голосования и особенностях его процесса.

Свой участок для голосования можно найти, например, при помощи телеграм-бота, специально для этого запущенного Центризбиркомом республики. Сегодня проголосовать можно только на стационарных участках — мобильные участки на придомовых территориях работали только 11 и 12 сентября.

Также напомним, что проголосовавшие смогут посетить сегодня бесплатный концерт — вход туда осуществляется по браслетам, которые выдают на избирательных участках. Концерт пройдет у «Ак Барс Арены» и будет совмещен с обширной интерактивной программой. Хедлайнерами концерта станут Нюша, Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, Валерия, Клава Кока, «Хор Турецкого». Завершится день голосования праздничным салютом.

