«Печән базары»: музыка Беларуси, кибер-татары и удмуртское электро

Чем удивят зрителей фестиваля на набережной Кабана в выходные

Фото: Дмитрий Резнов

Восьмой фестиваль «Печән базары» (“Сенной базар”) в этом году пройдет в Казани в рамках празднования столетия ТАССР и Дня республики. Впервые он будет совмещен также и с праздником «Милли кием» (национальная одежда). Чем порадуют гостей фестиваля, кто станет гвоздем программы, и откуда ждут гостей — подробнее в материале «Реального времени».

Давайте лучше одеваться



«Милли кием» — креатив от татарских активистов и Дирекции парков и скверов. Анонсировал событие видеороликом у себя в аккаунте в соцсетях президент Татарстана Рустам Минниханов — 30 августа казанцам и гостям города предлагается выйти на набережную озера Кабан в национальных костюмах: какой народ ближе, такой наряд и надеть. Таким образом, гости фестиваля смогут перенестись в эпоху столетней давности — известно, что на Сенной базар Казани ходил весь город.

Чтобы усилить впечатления казанцев, режиссер Айдар Заббаров готовится поставить на «Печән базары» иммерсивный спектакль, в котором актеры-студенты воссоздадут сцены из прошлого и будут вовлекать в свою игру и прохожих.

Но это 30-е, а «Печән базары» уже второй раз растянется на весь уикэнд. В этом году он пройдет на отремонтированной набережной Марджани, а также на «палубе» Кабана.

Основной площадкой станет уже традиционный дизайн-маркет при участии более 50 дизайнеров. С каждым годом, говорят организаторы, отбирать участников все труднее — на проходные места стремятся многие, да не все изготавливают что-то реально этническое и национальное, порой ограничиваясь простеньким орнаментом или принтом с татарским слоганом.

Фудкорт в этом году ориентирован на натуральные продукты от фермеров Татарстана, включая уличную еду и национальную кухню. Неподалеку будет работать фотозона — пожалуй, уже сейчас стоит присмотреться к бабушкиным сундукам, а также магазинам одежды на Парижской Коммуны, Тукая и Чистопольской, благо многие дизайнеры научились шить так, чтобы создавать образы, в которых сочетаются и традиции, и современность. Впрочем, можно ограничиться калфаком или украшениями.



Фудкорт в этом году ориентирован на натуральные продукты от фермеров Татарстана, включая уличную еду и национальную кухню. Фото Максима Платонова

Лекции о Беларуси, ТАССР и Куштау



29 августа лекторий фестиваля начнется в 12.30 с актуальной повестки — журналист «Реального времени» и автор этой статьи прочтет на татарском языке лекции о музыкантах Беларуси. Далее заместитель Камаловского театра и знатный меломан Инсаф Хамитов познакомит с частью коллекции грампластинок. Радиоведущая, преподаватель татарского и мать девочки Галиябану Эльза Набиуллина соберет лекцию на тему «Драма «Галиябану»: путешествие с ребёнком счастье или испытание?». А ее супруг Искандер Набиуллин — «Сегодня Куштау, а завтра? 9 природных чудес, которые нуждаются в нашей помощи».

Пожалуй, самой именитой частью лектория станет дискуссия "100 и 30: уроки ТАССР и суверенитета». Ее модератор — популяризатор термина «постнация» Альфрид Бустанов (преподаватель университета Амстердама и фанат книжных редкостей), а участники — Эдуард Хайруллин, автор книги «Татарстан 100: прежде и теперь», заместитель руководителя «Татмедиа», Дамир Исхаков, академик РАЕН, доктор исторических наук, главный редактор журнала «Туган җир» и Руслан Айсин политолог, главный редактор концептуального интернет-журнала «Поистине». Инфо-тему продолжит мозговой штурм под открытым небом "70 идей как вытащить татарский из комы» — раз молодежь не пригласили в комиссию по развитию татарского языка, почему не устроить ее самим?



Кроме того, с утра ежедневно по слободе организуются бесплатные экскурсии — по истории мечетей, татарском феминизме, дому Муллина.



С утра ежедневно по слободе организуются бесплатные экскурсии — по истории мечетей, татарском феминизме, дому Муллина. Фото Рината Назметдинова

Вечером 29-го числа, с пяти до семи, педагог-хореограф студии ансамбля танца «Kazan» Нигина Низамиева устраивает «Бию for you», блок танцев. Сначала — лекция -показ «История татарского танца и его региональные особенности». Потом — мастер класс по татарскому танцу и танцевальные татарские игры — за второе отвечает Саида Миндубаева, солистка Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан.

После танцев настанет черед музыки. В первый день на плавучей сцене выступят условно «тихие» исполнители. Это дуэт из Богатых Сабов с блогером Булатом Шаймиевым — Taraf — на днях они выпустили дебютный EP “Unsigez”, в котором срифмовали сельскую безмятежность и городской темп танцпола. Следом — адепт неоклассики, пианист Азат Гимадеев. У него в планах — выпуск нового альбома. Также на фестивале выступит недавний гость нашего сайта Ислам Сатыров — ногайский певец исполнит свои песни в акустике. Позже в тот же вечер появятся еще одни наши герои — первооткрыватели чувашского джаза, группа Shanu.

Завершится программа 29 августа предпоказом фильма Ильшата Саетова “Генетически не так” о танцоре Нурбеке Батулле.

Завершится праздник 30 августа на Кабане большим концертом, в котором участвуют не только татарские группы. Фото Максима Платонова

На Кабане споют башкиры и удмурты



В день республики 30 августа дизайн-маркет, фудкорт, детская площадка, экскурсии продолжат свою работу.

Что касается лектория, то он начнется в 14.00. Здесь Рашат Якупов, недавно рассказывавший «Реальному времени» об учебнике «Сәлам», станет вместе с председателем Всемирного форума татарской молодежи Ленарией Муслюмовой модератором дискуссии «КИБЕР Татар теле» — за забавным названием скрывается рассуждение о распространении тататарского в интернете. После администратор популярного паблика «Чё гуглит татар кызы» Динара Зиннатова презентует книгу о татарском счастье «Бэхет. Счастье по-татарски».



После — еще одна дискуссия, «Прошлое и будущее татарских слобод». Ее ведут Марсель Фаттахов, руководитель паблика Milli migmar и Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук.

Завершится праздник 30 августа на Кабане большим концертом, в котором участвуют не только татарские группы. Первым на сцену выйдет — Shoner Paul, он же Павел Александров, татарстанский удмурт, исполняющий R'n'B на родном языке. Эту тему продолжит электропоп-группа из Ижевска Suomi, которые уступят место этно-танцевальному проекту Zakaria. На фестивале впервые в Казани выступит башкирский фанк-ансамбль Ruzilä+Tämlekästär, а следом исследователи булгарского фолк-метала Baradj сыграют новую программу — в акустике. Под вечер на сцену выйдут любимцы рок-тусовки Gauga.



Ежедневно с полудня и до вечера будет работать детская площадка. Фото Максима Платонова

Кроме того, ежедневно с полудня и до вечера будет работать детская площадка, где будут: мастер-классы, аквагрим, эксперименты от «Шаян ТВ», роспись имбирных пряников, украшение капкейков с кондитером Ранией Бурхановой, чтение детских книг с Рамилей Китабовой — писательницей из Набережных Челнов, импровизации, настольные игры, творческие мастер-классы от детсада «Акыллым».