Яркое шоу с философским подтекстом: в Казани открылся WorldSkills
«Казань Арена» приняла церемонию открытия 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства
Трибуны «Казань Арены» начали заполняться за час до церемонии. Стадион встречал зрителей гигантской перевернутой пирамидой, основание которой уходило в небо. Подробности о грандиозном шоу — в репортаже «Реального времени».
Перед церемонией
Казани не впервой принимать международные соревнования, поэтому обилию волонтеров, четкой пропускной системе и приподнятой атмосфере, царившей перед ареной, удивляться не приходилось.
Участники театрализованного шоу и зажигательные барабанщики развлекали посетителей. Тут и там встречались участники соревнований: многоязычные, в колоритной одежде, с флагами и атрибутикой. Кого здесь только не было: и индианки в сари, и вездесущие китайцы с огромными фотоаппаратами, и меланхоличные англичане, рассеянно озиравшие окрестности, и бодрые, говорливые немцы. Гости из Казахстана рассказали «Реальному времени»:
— Мы приехали из города Атырау делегацией в составе 10 человек. Наш представитель, студент, участвует в конкурсе в компетенции «Малярно-декоративное искусство». Половина из нас — его близкие, а половина — наставники, мастера. Казань нам очень понравилась. За последние годы город очень обновился, большое здесь у вас строительство. Делегаты, которые здесь уже несколько дней, очень хвалят организацию: говорят, что все хорошо поставлено.
На стадионе зрителям раздали интерактивные пульты, слегка напоминавшие мечи джедаев. Они помогли провести блиц-опрос о том, как, по мнению общественности, надо выбирать профессию — головой или сердцем (мнения разделились поровну), легко ли следовать своему призванию (58% зрителей выбрали ответ «нет») и что важнее в профессиональной деятельности — талант или упорство (порадовало, что чуть больше половины стадиона ставит на упорство). Пульты пригодились и позже: во время церемонии они светились разноцветными огнями, добавляя волшебства в и без того богатое световое оформление шоу.
Парад участников: новозеландская хака, индонезийская радуга, голландский львенок
Заполнена 45-тысячная футбольная арена, отсчитаны секунды перед церемонией открытия.
В центре арены стоит гигантская перевернутая пирамида, символизирующая раскрытые вверх руки: в нее вмонтирована сцена. Здесь и проходит основное действо. На четырех экранах стадиона замелькали года и города проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Появился видеоролик о ремеслах. Мастера вышивали, плели ковры, расписывали посуду и деревянные сувениры, пекли хлеб... И из-под их умелых рук выходили буквы, сложившиеся в итоге в приветственную надпись: «Welcome to Russia!»
Первыми на подиум невероятных размеров вышли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли. А потом началась одна из самых ярких частей церемонии — парад участников соревнований. 1 300 участников соревнований из 63 стран и регионов прошли по арене под своими флагами. Отдельно от своей страны выступила команда австрийского Тироля, а Китай представил целых четыре делегации: собственно, из КНР, из Гонконга, из Макао и из Тайбэя.
Веселой стайкой диковинных птиц выглядела команда Индонезии в нарядах всех цветов радуги. Новозеландская делегация оделась скромно и по-деловому, зато порадовала стадион традиционной хакой — боевым танцем маори. Вряд ли новозеландцы хотели запугать соперников, но впечатление произвели! Команда Голландии приехала с личным маскотом в виде оранжевого львенка, который заводил трибуны едва ли не лучше, чем дикторы церемонии: требовал хлопать, приплясывал и вообще вел себя как настоящая рок-звезда (человек, скрывавшийся под ростовым костюмом, явно профессионал своего дела).
Замыкали шествие под бурные аплодисменты зрителей хозяева чемпионата. Представители команд разместились в устроенном прямо на арене партере, рядом с гигантской круглой сценой.
Вдруг с пирамиды опустились голубые полотна занавеса, и на большой сцене перед зрителями открылась живая пестрая река из флагов разных стран и танцующих людей. Певцы на высоком крутящемся подиуме, читая рэп, произносили названия стран — участниц чемпионата. Отдельной фишкой приветственного танца стало то, что хореографы умудрились встроить в него движения, характерные для каждой из представленных стран. Вроде бы почти незаметная мелочь и вряд ли многие это заметили — но сколько же труда и искусства в это вложено!
Потом были гимн России и подъем государственного флага, а потом началось красочное шоу.
Познание: стремление двигаться дальше приводит к успеху
Одной из особенностей шоу стала «экспресс-выпечка» каравая. По арене кругами ездил автомобиль, стилизованный под комбайн, на котором работали настоящие хлебопеки: за время церемонии они испекли традиционный русский каравай. Потом его подали почетным гостям церемонии.
После того как прозвучало разножанровое песенное попурри о рабочих профессиях, началась основная смысловая часть шоу. Его разделили на несколько частей, посвященных освоению профессии: познанию, эксперименту, совершенствованию и созиданию. Каждую часть представили музыкальным номером, в который было вплетено участие спикеров церемонии: очень человечное и очень мотивирующее.
Часть «Познание» возложили на Анну Прокопеню, кондитера, чемпионку российского этапа WorldSkills в 2015 году. Сначала она появилась в видеоролике, в котором рассказала свою историю успеха, а потом совершенно неожиданно оказалась и на сцене: куплеты исполнявшиеся Александром Панайотовым и Даной Соколовой, перемежались ее мотивационными репликами. Анна говорила о своих наставниках, об успехе и стремлении двигаться дальше, о жажде познания.
Эксперимент и совершенствование: на грани реальности, на пользу людям
Анну Прокопеню сменил всемирно известный индийский изобретатель Пранав Мистри, старший вице-президент по глобальным исследованиям в Samsung: в своем ролике он говорил о том, как важно экспериментировать и не бояться промахов, ведь только ошибаясь, можно добиться успеха. Уже со сцены, под песню певицы Елки он поведал зрителям о волшебстве своего увлечения — объединении мира реального и цифрового — и о чуде, которое может выйти из-под ваших рук, стоит только задаться целью и начать работать.
За третью часть, посвященную совершенствованию, отвечала Екатерина Березий, которая занимается робототехникой и разрабатывает медицинские экзоскелеты для реабилитации людей после тяжелых травм. Она рассказала о том, как важно помогать людям жить полноценной жизнью и иметь возможность видеть все ее краски. «От ваших решений зависит то, как изменится ваша жизнь и мир вокруг вас», — мотивировала зрителей Екатерина. Во время ее выступления под песню Ян Гэ и JukeBox Trio артисты в светящихся шапочках и башмачках жонглировали шестами, символизирующими опору, которая должна присутствовать в жизни человека.
Творчество и футуристическая философия: нужны ли мы роботам?
А потом на сцене собственной персоной появился великий мастер робототехники Дэвид Хэнсон со своим главным творением — роботом Софией. Для многих именно это стало гвоздем программы и самым эмоциональным моментом шоу.
И немудрено. София, самый знаменитый и совершенный робот в мире, неловко улыбалась, махала зрителям, будто бы стесняясь, и робко рассуждала о том, что же такое есть в человеке, чего нет в роботе. Она пришла к выводу о том, что роботам пока неподвластны риск, творчество, эмпатия — все то, что делает человека человеком, а не просто андроидом, способным показать на лице 60 эмоций.
От хрупкой Софии веяло чем-то совершенно чужеродным: казалось, завтра уже наступило, а апокалиптические сериалы вот-вот начнут становиться хроникой реального мира. Но Хэнсон говорил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Машины служат людям и должны приносить им пользу. «Представьте, что будет, — говорил он, — если гениальному повару больше не нужно будет прибирать кухню, нарезать и мыть продукты. Если ему останется только творить — насколько изменится наш мир!» Великий робототехник уверен, что рутинная тяжелая работа станет прерогативой роботов, а человек возьмет на себя высокие гуманистические идеалы и радость творения. А роботов нужно учить этике и состраданию: «И если это сделать, то мы обеспечим себе безопасное будущее», — заключил Хэнсон.
Музыкальное, хореографическое и световое сопровождение соответствовало глубокой философичности этого выступления.
Горящее сердце прогресса, каравай и клятвы
В финальном видеоролике церемонии современные люди исследуют пещеру, где много тысяч лет назад далекие предки оставили первое произведение искусства: отпечаток ладони в застывшей горной породе. Ладонь одного из первых людей через неисчислимое количество лет приветствует нас сегодняшних, будто бы передавая нам свои чаяния, надежды и страхи...
И вдруг пирамида в центре сцены начала раскрываться и обнажила горящее сердце прогресса как живой организм — пульсирующий, из которого струится яркий красный свет. Из пирамиды вышли люди с ящиками, в которых они несли инструменты — ключ к постоянному поиску истины и совершенствованию человечества.
Шоу подошло к концу: вот уже испекли каравай, преподнесли его гостям. На малой сцене участники чемпионата произнесли клятву конкурсантов WorldSkills, а члены жюри — клятву экспертов.
Саймон Бартли в своей приветственной речи поблагодарил руководство Российской Федерации, в том числе лично Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Отдельную благодарность он выразил Рустаму Минниханову, Ильсуру Метшину и организаторам соревнований в Казани. Глава WorldSkills пожелал участникам удачи и честного соревнования и добавил: «Такое в жизни случается только один раз. Наслаждайтесь каждым моментом, и удачи!»
Дмитрий Медведев был краток: он пожелал удачи участникам, выразил благодарность WorldSkills за помощь в мотивации талантливой молодежи и объявил 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани открытым.
После торжественного поднятия флага над «Казань Ареной» прогремел салют. Все началось.
После бала
Зрители расходились с арены в приподнятом настроении. Среди них были и гости чемпионата: например, небольшая делегация из Курского базового медицинского колледжа — Валентина Игнатенко и Елена Рыбникова (первый и пока единственный в Курске сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Медицинский социальный уход»):
«Мы с 2017 года принимаем участие в российском чемпионате WorldSkills. Наши студенты регулярно участвуют в отборочных соревнованиях высокого уровня. Когда они заканчивают колледж, то остаются с нами, помогают готовиться следующему поколению студентов — все мы этим очень увлечены, но пока только начинаем работу.
Церемония нас очень впечатлила, особенно София. Необыкновенные эмоции! Очень много энергии и драйва, после такой церемонии участники должны рваться в бой. Очень тонко все выдержано и сделано было, начиная с первого ролика, в котором Россия предстала перед гостями прекрасной страной: он разбивает стереотипы о медведях, водке и балалайках и зовет приехать сюда.
Очень хорошо нас встречает Казань, по всему городу волонтеры, много площадок, все прекрасно организовано. Весь город приобщен, мы испытываем большую гордость за Россию и рады оказаться в Казани».
Роман Осиков, инженер из Казани, пришел на церемонию с сыном:
«Я пришел, чтобы приобщить ребенка к событию мирового масштаба и показать, каких высот можно добиться, если много учиться и работать. Впечатления от церемонии — очень сильные, по телевизору совсем не то. Впечатлили швейцарцы, кажется, у них это движение очень развито: перед нами на трибуне сидели их болельщики, и их делегация потом подходила к трибуне отдельно, чтобы помахать им и поприветствовать. Респект вот за такие вещи!
Больше всего понравилось выступление Пранава Мистри, который говорил, что не надо бояться пробовать и экспериментировать, и что ошибаться — это нормально, и что если хочешь что-то сделать — возьми и сделай. И, конечно, зацепил момент с роботом Софией, которая говорила, что люди тем хороши, что они непредсказуемы.
Тренд последних лет — цифровизация. Все говорят про четвертую промышленную революцию, и основной вопрос — что же останется делать людям. Робот дала прекрасный ответ: действовать и мыслить нестандартно. Это же очень символично!»
Люди выходили из «Казань Арены», обсуждая увиденное зрелище. Многие в толпе вслух планировали поездку на «Казань Экспо» в выходные, чтобы воочию посмотреть, как проходит чемпионат. Казань снова показала высочайший класс.
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