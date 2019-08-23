Яркое шоу с философским подтекстом: в Казани открылся WorldSkills

«Казань Арена» приняла церемонию открытия 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства

Фото: Ринат Назметдинов

Трибуны «Казань Арены» начали заполняться за час до церемонии. Стадион встречал зрителей гигантской перевернутой пирамидой, основание которой уходило в небо. Подробности о грандиозном шоу — в репортаже «Реального времени».

Перед церемонией

Казани не впервой принимать международные соревнования, поэтому обилию волонтеров, четкой пропускной системе и приподнятой атмосфере, царившей перед ареной, удивляться не приходилось.

Участники театрализованного шоу и зажигательные барабанщики развлекали посетителей. Тут и там встречались участники соревнований: многоязычные, в колоритной одежде, с флагами и атрибутикой. Кого здесь только не было: и индианки в сари, и вездесущие китайцы с огромными фотоаппаратами, и меланхоличные англичане, рассеянно озиравшие окрестности, и бодрые, говорливые немцы. Гости из Казахстана рассказали «Реальному времени»:

— Мы приехали из города Атырау делегацией в составе 10 человек. Наш представитель, студент, участвует в конкурсе в компетенции «Малярно-декоративное искусство». Половина из нас — его близкие, а половина — наставники, мастера. Казань нам очень понравилась. За последние годы город очень обновился, большое здесь у вас строительство. Делегаты, которые здесь уже несколько дней, очень хвалят организацию: говорят, что все хорошо поставлено.



Казани не впервой принимать международные соревнования, поэтому обилию волонтеров, четкой пропускной системе и приподнятой атмосфере удивляться не приходилось

На стадионе зрителям раздали интерактивные пульты, слегка напоминавшие мечи джедаев. Они помогли провести блиц-опрос о том, как, по мнению общественности, надо выбирать профессию — головой или сердцем (мнения разделились поровну), легко ли следовать своему призванию (58% зрителей выбрали ответ «нет») и что важнее в профессиональной деятельности — талант или упорство (порадовало, что чуть больше половины стадиона ставит на упорство). Пульты пригодились и позже: во время церемонии они светились разноцветными огнями, добавляя волшебства в и без того богатое световое оформление шоу.

Парад участников: новозеландская хака, индонезийская радуга, голландский львенок

Заполнена 45-тысячная футбольная арена, отсчитаны секунды перед церемонией открытия.

В центре арены стоит гигантская перевернутая пирамида, символизирующая раскрытые вверх руки: в нее вмонтирована сцена. Здесь и проходит основное действо. На четырех экранах стадиона замелькали года и города проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Появился видеоролик о ремеслах. Мастера вышивали, плели ковры, расписывали посуду и деревянные сувениры, пекли хлеб... И из-под их умелых рук выходили буквы, сложившиеся в итоге в приветственную надпись: «Welcome to Russia!»

Первыми на подиум невероятных размеров вышли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли. А потом началась одна из самых ярких частей церемонии — парад участников соревнований. 1 300 участников соревнований из 63 стран и регионов прошли по арене под своими флагами. Отдельно от своей страны выступила команда австрийского Тироля, а Китай представил целых четыре делегации: собственно, из КНР, из Гонконга, из Макао и из Тайбэя.

Заполнена 45-тысячная футбольная арена, отсчитаны секунды перед церемонией открытия

Веселой стайкой диковинных птиц выглядела команда Индонезии в нарядах всех цветов радуги. Новозеландская делегация оделась скромно и по-деловому, зато порадовала стадион традиционной хакой — боевым танцем маори. Вряд ли новозеландцы хотели запугать соперников, но впечатление произвели! Команда Голландии приехала с личным маскотом в виде оранжевого львенка, который заводил трибуны едва ли не лучше, чем дикторы церемонии: требовал хлопать, приплясывал и вообще вел себя как настоящая рок-звезда (человек, скрывавшийся под ростовым костюмом, явно профессионал своего дела).



Замыкали шествие под бурные аплодисменты зрителей хозяева чемпионата. Представители команд разместились в устроенном прямо на арене партере, рядом с гигантской круглой сценой.

Вдруг с пирамиды опустились голубые полотна занавеса, и на большой сцене перед зрителями открылась живая пестрая река из флагов разных стран и танцующих людей. Певцы на высоком крутящемся подиуме, читая рэп, произносили названия стран — участниц чемпионата. Отдельной фишкой приветственного танца стало то, что хореографы умудрились встроить в него движения, характерные для каждой из представленных стран. Вроде бы почти незаметная мелочь и вряд ли многие это заметили — но сколько же труда и искусства в это вложено!

Потом были гимн России и подъем государственного флага, а потом началось красочное шоу.

Замыкали шествие под бурные аплодисменты зрителей хозяева чемпионата

Познание: стремление двигаться дальше приводит к успеху

Одной из особенностей шоу стала «экспресс-выпечка» каравая. По арене кругами ездил автомобиль, стилизованный под комбайн, на котором работали настоящие хлебопеки: за время церемонии они испекли традиционный русский каравай. Потом его подали почетным гостям церемонии.

После того как прозвучало разножанровое песенное попурри о рабочих профессиях, началась основная смысловая часть шоу. Его разделили на несколько частей, посвященных освоению профессии: познанию, эксперименту, совершенствованию и созиданию. Каждую часть представили музыкальным номером, в который было вплетено участие спикеров церемонии: очень человечное и очень мотивирующее.

Часть «Познание» возложили на Анну Прокопеню, кондитера, чемпионку российского этапа WorldSkills в 2015 году. Сначала она появилась в видеоролике, в котором рассказала свою историю успеха, а потом совершенно неожиданно оказалась и на сцене: куплеты исполнявшиеся Александром Панайотовым и Даной Соколовой, перемежались ее мотивационными репликами. Анна говорила о своих наставниках, об успехе и стремлении двигаться дальше, о жажде познания.

По арене кругами ездил автомобиль, стилизованный под комбайн, на котором работали настоящие хлебопеки: за время церемонии они испекли традиционный русский каравай

Эксперимент и совершенствование: на грани реальности, на пользу людям

Анну Прокопеню сменил всемирно известный индийский изобретатель Пранав Мистри, старший вице-президент по глобальным исследованиям в Samsung: в своем ролике он говорил о том, как важно экспериментировать и не бояться промахов, ведь только ошибаясь, можно добиться успеха. Уже со сцены, под песню певицы Елки он поведал зрителям о волшебстве своего увлечения — объединении мира реального и цифрового — и о чуде, которое может выйти из-под ваших рук, стоит только задаться целью и начать работать.

За третью часть, посвященную совершенствованию, отвечала Екатерина Березий, которая занимается робототехникой и разрабатывает медицинские экзоскелеты для реабилитации людей после тяжелых травм. Она рассказала о том, как важно помогать людям жить полноценной жизнью и иметь возможность видеть все ее краски. «От ваших решений зависит то, как изменится ваша жизнь и мир вокруг вас», — мотивировала зрителей Екатерина. Во время ее выступления под песню Ян Гэ и JukeBox Trio артисты в светящихся шапочках и башмачках жонглировали шестами, символизирующими опору, которая должна присутствовать в жизни человека.

За третью часть, посвященную совершенствованию, отвечала Екатерина Березий, которая занимается робототехникой и разрабатывает медицинские экзоскелеты для реабилитации людей после тяжелых травм

Творчество и футуристическая философия: нужны ли мы роботам?

А потом на сцене собственной персоной появился великий мастер робототехники Дэвид Хэнсон со своим главным творением — роботом Софией. Для многих именно это стало гвоздем программы и самым эмоциональным моментом шоу.

И немудрено. София, самый знаменитый и совершенный робот в мире, неловко улыбалась, махала зрителям, будто бы стесняясь, и робко рассуждала о том, что же такое есть в человеке, чего нет в роботе. Она пришла к выводу о том, что роботам пока неподвластны риск, творчество, эмпатия — все то, что делает человека человеком, а не просто андроидом, способным показать на лице 60 эмоций.

От хрупкой Софии веяло чем-то совершенно чужеродным: казалось, завтра уже наступило, а апокалиптические сериалы вот-вот начнут становиться хроникой реального мира. Но Хэнсон говорил, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. Машины служат людям и должны приносить им пользу. «Представьте, что будет, — говорил он, — если гениальному повару больше не нужно будет прибирать кухню, нарезать и мыть продукты. Если ему останется только творить — насколько изменится наш мир!» Великий робототехник уверен, что рутинная тяжелая работа станет прерогативой роботов, а человек возьмет на себя высокие гуманистические идеалы и радость творения. А роботов нужно учить этике и состраданию: «И если это сделать, то мы обеспечим себе безопасное будущее», — заключил Хэнсон.



Музыкальное, хореографическое и световое сопровождение соответствовало глубокой философичности этого выступления.

На сцене появился великий мастер робототехники Дэвид Хэнсон со своим главным творением — роботом Софией

Горящее сердце прогресса, каравай и клятвы

В финальном видеоролике церемонии современные люди исследуют пещеру, где много тысяч лет назад далекие предки оставили первое произведение искусства: отпечаток ладони в застывшей горной породе. Ладонь одного из первых людей через неисчислимое количество лет приветствует нас сегодняшних, будто бы передавая нам свои чаяния, надежды и страхи...

И вдруг пирамида в центре сцены начала раскрываться и обнажила горящее сердце прогресса как живой организм — пульсирующий, из которого струится яркий красный свет. Из пирамиды вышли люди с ящиками, в которых они несли инструменты — ключ к постоянному поиску истины и совершенствованию человечества.

Шоу подошло к концу: вот уже испекли каравай, преподнесли его гостям. На малой сцене участники чемпионата произнесли клятву конкурсантов WorldSkills, а члены жюри — клятву экспертов.

Саймон Бартли в своей приветственной речи поблагодарил руководство Российской Федерации, в том числе лично Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Отдельную благодарность он выразил Рустаму Минниханову, Ильсуру Метшину и организаторам соревнований в Казани. Глава WorldSkills пожелал участникам удачи и честного соревнования и добавил: «Такое в жизни случается только один раз. Наслаждайтесь каждым моментом, и удачи!»

Дмитрий Медведев был краток: он пожелал удачи участникам, выразил благодарность WorldSkills за помощь в мотивации талантливой молодежи и объявил 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани открытым.

После торжественного поднятия флага над «Казань Ареной» прогремел салют. Все началось.

После бала

Зрители расходились с арены в приподнятом настроении. Среди них были и гости чемпионата: например, небольшая делегация из Курского базового медицинского колледжа — Валентина Игнатенко и Елена Рыбникова (первый и пока единственный в Курске сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции «Медицинский социальный уход»):

«Мы с 2017 года принимаем участие в российском чемпионате WorldSkills. Наши студенты регулярно участвуют в отборочных соревнованиях высокого уровня. Когда они заканчивают колледж, то остаются с нами, помогают готовиться следующему поколению студентов — все мы этим очень увлечены, но пока только начинаем работу.

Церемония нас очень впечатлила, особенно София. Необыкновенные эмоции! Очень много энергии и драйва, после такой церемонии участники должны рваться в бой. Очень тонко все выдержано и сделано было, начиная с первого ролика, в котором Россия предстала перед гостями прекрасной страной: он разбивает стереотипы о медведях, водке и балалайках и зовет приехать сюда.

Очень хорошо нас встречает Казань, по всему городу волонтеры, много площадок, все прекрасно организовано. Весь город приобщен, мы испытываем большую гордость за Россию и рады оказаться в Казани».



Делегация из Курского базового медицинского колледжа — Валентина Игнатенко и Елена Рыбникова. Фото Людмилы Губаевой

Роман Осиков, инженер из Казани, пришел на церемонию с сыном:

«Я пришел, чтобы приобщить ребенка к событию мирового масштаба и показать, каких высот можно добиться, если много учиться и работать. Впечатления от церемонии — очень сильные, по телевизору совсем не то. Впечатлили швейцарцы, кажется, у них это движение очень развито: перед нами на трибуне сидели их болельщики, и их делегация потом подходила к трибуне отдельно, чтобы помахать им и поприветствовать. Респект вот за такие вещи!

Больше всего понравилось выступление Пранава Мистри, который говорил, что не надо бояться пробовать и экспериментировать, и что ошибаться — это нормально, и что если хочешь что-то сделать — возьми и сделай. И, конечно, зацепил момент с роботом Софией, которая говорила, что люди тем хороши, что они непредсказуемы.

Тренд последних лет — цифровизация. Все говорят про четвертую промышленную революцию, и основной вопрос — что же останется делать людям. Робот дала прекрасный ответ: действовать и мыслить нестандартно. Это же очень символично!»



Люди выходили из «Казань Арены», обсуждая увиденное зрелище. Многие в толпе вслух планировали поездку на «Казань Экспо» в выходные, чтобы воочию посмотреть, как проходит чемпионат. Казань снова показала высочайший класс.

1 / 54 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов