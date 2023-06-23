Человек — собаке друг: рейтинг казанских хвостатых «аристократов»

В преддверии очередной выставки собак «Реальное время» выяснило, какие животные смогут соперничать с питомцем раиса республики

В эти выходные, 25 июня, в «Казань Экспо» пройдут две рейтинговые выставки собак ранга САС ЧРКФ с особым статусом — «Гранд Зилант 2023» и «Престиж Казани 2023», где четвероногие друзья человека и их владельцы будут бороться за титулы и награды. В аналитическом материале «Реального времени» — рейтинги казанских хвостатых и клыкастых чемпионов, рассказы их хозяев о том, как они выбирали себе друга, и подробности выставочной судьбы туркменского алабая, подаренного два года назад Рустаму Минниханову.

Белый друг от президента

Поговорку «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты» владельцы собак могут легко перефразировать так: «Скажи мне, кто твой пес…» Неслучайно же присмотревшись к человеку и его четвероногому другу, мы обычно находим у них общие черты — от характера до внешности. Человек, который относится к выбору собаки ответственно, выбирает породу осознанно, даже если в итоге заводит по каким-то мотивам «двортерьера».

Именно по этой причине считается, что не стоит дарить домашних питомцев — можно промахнуться. Однако, судя по всему, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в 2021 году с подарком раису Татарстана Рустаму Минниханову не прогадал. Белый с золотистыми подпалинами алабай — среднеазиатская овчарка по кличке Акдост (Акдус), в переводе — «белый друг», явно пришелся ко двору в семье главы республики и уже в качестве собаки его сына Искандера завоевал титул чемпиона России.



На счету у Акдуса пока всего три выставки и один титул — ему еще расти и расти. Фото: скрин realnoevremya.ru со страницы Рустама Минниханова в соцсети

Пока Акдус по количеству заработанных «очков» наряду еще с 21 породистым юниором занимает почетное 14-е место в составленном «Реальным временем» рейтинге 40 самых титулованных собак Казани, однако это объясняется, скорее всего, его юным возрастом. Ему сейчас чуть больше двух лет, а алабаи растут до трех, при этом сложный «подростково-переходный» возраст у них продолжается до достижения 4-летия.

На счету у двухлетнего белого друга Искандера Минниханова пока всего три выставки — 24 апреля 2022 года в Казани, 29 мая 2022 года в Йошкар-Оле и 23 июля 2022 года в Казани. На всех трех выставках Акдус стал победителем класса, то есть получил самые высокие оценки, так что можно предположить, что в перспективе он займет куда более высокие позиции.

Сколько «весит» и стоит титул чемпиона

Составляя наш рейтинг, мы исходили не просто из количества выставок и завоеванных на них титулов, а еще и придирчиво взвешивали цену каждой победы — учитывали престижность титулов и выставок.



На каждой выставке эксперты оценивают собак, присуждая им так называемые разводные оценки — своего рода допуски к вязке, то есть к продолжению титулованного рода. Собаки, получившие высшую разводную оценку, получают вместе с ней титулы СAC (кандидат на титул чемпиона России в категории красоты) или CW (победитель класса, который присваивается собаке, ставшей первой в своем классе среди тех, кто претендовал на титул).

Титулы, представленные в рейтинге «Реального времени», составные: чтобы их получить, необходимо выиграть на нескольких выставках и у разных экспертов. К примеру, титул юного чемпиона России присваивается собаке, получившей три титула САС на трех разных выставках у разных судей в возрасте с 9 месяцев до 1,5 года. Чемпионом России становится пес, получивший шесть титулов САС у шести разных судей, или три САС + диплом юного чемпиона России.

В связи с СВО Российская кинологическая Федерация попала под санкции, и теперь не может проводить международные выставки. Поэтому получить титул интернационального чемпиона стало значительно труднее — надо завоевать четыре победы на международных выставках, проведенных за рубежом.

Титул чемпиона РКФ, Российской кинологической федерации, присуждается только при победе на соответствующей выставке, чемпиона Национального клуба — при наличии четырех высших оценок на монопородных выставках (таких, где сравниваются представители одной породы), юного чемпиона Национального клуба — при наличии четырех высших оценок на монопородных выставках в возрасте с 9 месяцев до 1,5 года. Гранд-чемпион — сложный титул, чтобы его получить, необходимо завоевать титулы чемпиона России и чемпиона Национального клуба, а титул чемпиона мира означает, что собака победила в самой масштабной выставке в мире — World Dog Show.

Также выставки бывают статусные — евразийского, российского уровня Национальная выставка собак всех пород памяти Л.П. Сабанеева, мемориал А.П. Мазовера, где участие и победа являются более весомыми, чем участие и победа в региональных выставках.

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru

Владельцы собак выставляют их обычно по двум причинам — из спортивного и коммерческого интереса. Племенная деятельность — это заработок, а к разведению породистых собак нужен допуск. Обычные выставки, которые регулярно устраивают кинологические клубы — им выгодно, когда на их выставку записывается больше собак, чем у конкурентов, когда в самом клубе много членов. Таким образом, они популяризируют кинологию, с которой в Татарстане, по мнению некоторых экспертов, дела обстоят хуже, чем в соседних регионах, и зарабатывают деньги. Членство в клубах — платное, плата также взимается за оформление документов и за участие в выставках.



Участие в одной выставке на сегодня обходится владельцу примерно в 10 тыс. рублей, ведь надо потратиться не только на взнос за участие (от 1800 рублей), но и на занятия с кинологом-хендлером, и на услуги грумера (собачьего парикмахера).

Когда ретривер приносит не только уток, но и медали

Самым большим количеством почетных титулов — девятью — в Казани обладает сейчас новошотландский ретривер Lorevy Nike, принадлежащий владелице питомника этих собак Анне Ивановой.

— Мы разводим самых маленьких, самых рыжих и самых шустрых ретриверов, — рассказала она «Реальному времени. — Это новошотландские ретриверы, принимающие уток. Найк (Lorevy Nike) родился и вырос в нашем питомнике, он прекрасный шоу-толлер (собака, которая идеально соответствует стандарту породы по анатомии, окрасу и качеству шерсти, имеет отличный темперамент и прочную психику, — прим. ред.) и отец очень красивых детей. Титулов у него много! Самый серьезный — чемпион Европы — 2021. Не отстает от Найка и его сестра — Жар-Птица.

Новошотландский ретривер Найк — обладатель множества титулов и многодетный отец. Фото: предоставлено Анной Ивановой для realnoevremya.ru

А самый большой «суммарный вес» титулов оказался у цвергшнауцера Dreamkiss Jaga-Jaga. Всего у него их семь, однако среди них — несколько зарубежных.

— Джага — это щенок от моего кобеля Zvezda Detkina Triumf of Victori, — говорит его владелица, заводчица Татьяна Макарова. — Я оставила ее у себя и, конечно, выставочную карьеру для собаки планировала. Характер у нее — типичный для шнауцера: стабильная, настоящая королева. Сейчас она считается ветераном, но по-прежнему шикарна.

Татьяна Макарова: Джага считается ветераном, но по-прежнему шикарна. Фото: скрин realnoevremya.ru со страницы в соцсети vk.com/id714915013

Всего на один балл отстал от этих лидеров рейтинга итальянский кане корсо Bohema BlazeE Woodoo, а в обычной жизни — Триша.

Гонка за титулом

Следующая группа в рейтинге — собаки, набравшие от 21 до 34 баллов суммарно. Лучший среди них — гранд-чемпион России золотистый ретривер Veloridgess El Seniore Sanchez, принадлежащий, как следует из информации в соцсети, Екатерине Егоровой и Сергею Забегину.

Всего на строчку ниже — малый шпиц Ammirato Il Mondo Zemchuzhina, эта обворожительная оранжевая двухлетняя сука принадлежит Екатерине Новоселовой. И замыкают тройку набравшие одинаковое количество баллов американский стаффордширский терьер EmressS Wolfstyle Gille Estel и сибирский хаски Ulmer Gosudarev Favorit.



— Ульмьер Государев Фаворит — сын Диего Марадона и Роуз Мари Харкнес, — представила «Реальному времени» своего питомца заводчица породы сибирских хаски Светлана Толстых. — Диего Марадона я брала для себя, специально искала активную собаку, так как сама очень люблю спорт и активный образ жизни. Сибирский хаски, как оказалось, — как раз то, что нужно. А суку Роуз Мари Харкнес я уже брала для выставок и для дальнейшего разведения. От этой замечательной пары и появился Ульмьер. В нашем доме есть еще русская псовая борзая по кличке Четкая из питомника «Лунная радуга» и длинношерстная немецкая овчарка Цульман Хейк. Но как порода для меня сибирский хаски — лучшая, я никогда ее ни на какую другую не поменяю.

Ульмьер, сын Диего Марадоны. Фото: предоставлено Светланой Толстых для realnoevremya.ru

Ульмьер — участник гонок на собачьих упряжках со стажем: в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Казани. Сейчас он «гонится» за титулом абсолютного чемпиона России — осталось только победить в гонке, и дело будет сделано. А еще он — дважды отец, от него удалось получить два помета щенков — 12 штук.



Семен Семеныч и собака-весна

В десятке лучших — лабрадор-ретривер Shurum Burum From Magnificos Kingdom владелицы питомника «Жемчужина Булгар» Алены Володиной.

— Дома его зовут Семен Семеныч, — рассказывает она. — На момент покупки, а я ездила за ним в Ейск, это была уже взрослая собака, трех лет от роду. Поехала, потому что очень хотелось привезти в регион новую, красивую, качественную кровь лабрадора. Семен Семеныч очень хорошо сложен и обладает прекрасным характером: веселый, в меру озорной, очень добрый. Одним словом, настоящий лабрадор. Он победил на множестве выставок и стал отцом многочисленного семейства. Недавно ему исполнилось 11 лет, и выглядит он прекрасно! А на выставках сейчас «звездит» его дочь — Жемчужина Булгар Чародейка.

Семен Семеныч — настоящий лабрадор. Фото: предоставлено Аленой Володиной для realnoevremya.ru

А замыкает первую десятку рейтинга чемпион России вельш корги пемброк Laif Spring Luri известного казанского врача-ветеринара Ольги Птицыной.

— Я ветеринарный врач со стажем практической работы более 30 лет, понимаю и вижу собак, — говорит она. — Выбор породы был осознанным. Более полутора лет я выбирала питомник, заводчика и крови. Не ошиблась. Моя собака — лучшая на свете! Настоящая, умнейшая, преданная до последнего вздоха, понимающая с полувзгляда. Красавица, приковывающая взгляды. Дающая прекрасных детей, похожих на себя. И я, как эстафетную палочку, передаю владельцам ее детей счастье владеть такими собаками. А у меня живут еще и две ее дочери.

Ольга Птицына: «Моя собака — лучшая на свете, умнейшая, преданная до последнего вздоха, понимающая с полувзгляда». Фото: предоставлено владелицей для realnoevremya.ru

Красота, верность и радость

Ступенькой ниже — первый во второй десятке — оказался акита-ину Biso Ichiro, принадлежащий Сергею Белякову.

— Первой собакой в семье был сибирский хаски, — вспоминает он. — Но вот случайно встретили на прогулке акиту-ину (бабушку Бисо), и все — влюбились. Очень захотелось заняться разведением японских красавцев. Мама Бисо — наша девочка, чемпион России и Чехии. Долго выбирали папу и выбрали чемпиона мира из питомника в Подмосковье. Таких, как Бисо, в радиусе несколько сотен километров трудно отыскать, из-за этого его сестра пока ходит без жениха.

А на вопрос о «личных» качествах любимца Беляков ответил, что тот очень любит путешествовать, но крайне не любит сидеть в клетках и вольерах:

— Он всегда находит оттуда выход! Ну и характер у него шикарный — с внешней красотой у него сочетаются преданность, безграничная любовь и верность семье.

«Таких, как Бисо, в радиусе несколько сотен километров трудно отыскать». Фото: предоставлено Сергеем Беляковым для realnoevremya.ru

В двадцатку лучших вошел и средний пудель Alkvalon Centurio грумера Виктории Алимовой, которая, впрочем, на первое место ставит явно его «человеческие», а не выставочные качества:



— Альквалон Центурио, или Анатолий, — мое маленькое черное чудо! Это сгусток энергии и главный комментатор нашего дома. Он меня всегда радует, веселит и поднимает настроение даже тогда, когда его не просто нет, а оно в глубоком минусе.

Идеальный друг и счастливый лотерейный билет в придачу



Далее в «двадцатке» идут «королевский» вельш-корги пемброк Goldvul Edmundo, континентальный той спаниель (папийон-фален) Tornados-Ostvind Extreme Shtorm и ротвейлер Russen Rotttenschilg Deutsher — у всех по 14 баллов.

— Собаку я хотела очень давно, а породу вельш корги пемброк выбрала потому, что она хоть и небольшого размера, но выглядит серьезной собакой, — говорит владелица кобеля Goldvul Edmundo Сюмбель Губайдуллина. — Я всем говорю, что это — овчарка в маленькой упаковке. Эдмундо я приобрела по объявлению в социальной сети, при этом даже не думала ни о каких выставках. Но когда пришла записывать собаку в кинологический клуб, интернациональный эксперт Ольга Гринь посоветовала поучаствовать в выставке, заметив, что мне попался выигрышный лотерейный билет. Так и получилось: Эдмундо практически всегда становится лучшим представителем породы и участвует теперь уже только в крупных выставках. Мой Эдмундо стал папой большого количества щенков, которые, надеюсь, пойдут по его стопам. Мне повезло, что моя первая собака оказалась просто идеальной! Он очень ласковый, храбрый, в меру игривый и, конечно, очень умный. А ум не должен пропадать даром! Поэтому теперь у нас в планах — пройти рабочие испытания, для корги это пастьба.

Сюмбель Губайдуллина: «Мне попался выигрышный лотерейный билет». Фото: предоставлено владелицей для realnoevremya.ru

— Мой Шторм — единственный в России папийон — чемпион РКФ по рабочим качествам, — вполне обоснованно похвалилась достижениями своего миниатюрного друга владелица Ольга Мугинова. — Дисциплина — бега за механической приманкой. Штормика знает и обожает вся Казань. Он очень контактный и темпераментный, ведет активный образ жизни и все люди для него — братья. Он с удовольствием участвует не только в статусных выставках собак, но и в соревнованиях по бегам, и в фотосессиях для модных детских журналов. Родился Шторм в нашей семье по глубоко запланированному плану, я — заводчик немецких овчарок, а хотелось маленькую, изящную собачку с высоким IQ, равнозначным IQ немецкой овчарки, но чтобы с этой собачкой можно было быть более мобильными и посещать выставки за пределами России…

Шторм, брат Торнадо. Фото: предоставлено Ольгой Мугиновой для realnoevremya.ru

По словам хозяйки, Шторм полностью оправдывает имя, данное ему при рождении, а вообще в семье живет еще один «торнадо»:

— Братишка Штормика Tornado-Ostvind Espresso (Персик) был готов уехать в Новосибирск, но остался с нами, чему мы теперь несказанно рады. И в результате у нас теперь есть стая из 10 папийонов и четырех немецких овчарок плюс три новорожденных щенка!

Фото: realnoevremya.ru

Фото: realnoevremya.ru