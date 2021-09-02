Инста-Татарстан: Салават гордится сыном, а главы Минмола и Минспорта переплыли Босфор

Обзор инстаграм-аккаунтов известных татарстанцев

Отправился в Сибирь, чтобы своим глазами увидеть озеро Байкал, глава республиканского Минмолодежи Дамир Фаттахов под конец августа. А потом помог министру спорта республики Владимиру Леонову осуществить его мечту — переплыть канал Босфор. Впечатлениями, как проводили лето, оба министра охотно делились в своих аккаунтах в соцсетях. Много публикаций с празднования Дня республики размещали президент Татарстана, а также другие госслужащие. Чем еще удивляли подписчиков известные артисты, бизнесмены и медийные личности — в обзоре «Реального времени».

В честь Дня республики



Президент Татарстана в своем инстаграм-аккаунте в День республики опубликовал сразу три поста. В одном из них он поздравил жителей республики, сопроводив видео на тему праздника. В ролике на русском и татарском языках рассказывалось о традициях, культуре и достижениях республики:

«Просторы твои — прекрасная песня, что каждое дело наполняет радостью. Как ветер, несущийся сквозь века, твоя история. В молодости — твоя сила, в мудрости — слава, и одно всегда питает другое. Здесь чтят традиции, но всегда находятся в поиске нового. Процесс — чистое творчество, результат — произведение искусства. Ведь когда земля богата талантами, их голос слышен далеко за ее пределами.»

Во втором посте, тоже посвященном празднику, разместил клип, снятый телеканалом ТНВ. В нем коллектив ансамбля «Казань» танцует на самых известных локациях столицы Татарстана. Под видео Рустам Минниханов написал: «Праздничное настроение от ансамбля танца «Казань» и телеканала ТНВ». Подписчики вслед за главой республики тоже выразили восхищение танцем и в ответ поздравили Минниханова с Днем республики.

Еще один пост посвящен встрече с семьей известного татарского писателя Кави Наджми. В этот день торжественно открыли мемориальную доску в честь лауреата Государственной премии СССР и его супруги переводчицы Сарвар Адгамовой. На фото президент республики Рустам Минниханов и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев — в окружении членов семьи писателя.

Казань — гастрономическая столица

Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов поделился с подписчиками снимками с празднования дня рождения туристической достопримечательности Казани — комплекса «Туган авалым». Иванов сообщил, что «по этому случаю сегодня был установлен очередной кулинарный рекорд — самый большой дучмак (национальная картофельная ватрушка)!», добавив, что Казань таким образом в очередной раз подтвердила свой статус гастрономической столицы России.



Мечта сбылась

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов решил посвятить свой отпуск осуществлению давней мечты — «покорить» Сибирь. Он разметил несколько фото из своего путешествия, написав, что отдых вышел незабываемым. Дамиру Фаттахову удалось побывать во многих уникальных местах — это «мощный и вдохновляющий Байкал, термальные источники, походная еда на костре, завораживающая Фролиха, сплав по верхней Ангаре, уникальное деревянное зодчество Иркутска, спонтанное путешествие во Владивосток и Находку».

В посте глава Минмолодежи отметил особое гостеприимство, оказанное сибиряками. В свою очередь он пригласил их в республику: «Всех, кто встречал меня в Иркутске, на Байкале, на Дальнем Востоке, я жду в Татарстане. С удовольствием покажу наше татарское гостеприимство!» Как признался Фаттахов, надо иметь одну несбыточную мечту, чтобы всю жизнь к ней стремиться: «Наверное, для меня такая мечта — увидеть всю Россию. Не знаю, достигну ли этой цели, но сам процесс изучения нашей страны — счастье. Ну а теперь только #АЛГА».

Босфор покорился татарстанским министрам

Свою мечту осуществил и друг Дамира Фаттахова — глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов. Вместе они преодолели пролив Босфор. В посте спортивный министр написал: «Два года назад мы только мечтали об этом. Сегодня мы это сделали. Переплыли с моими друзьями @damirfattakhov и @efimklimov пролив Босфор. Один из самых увлекательных и сложных турниров на открытой воде. Получили невероятное удовольствие от заплыва в 6,5 км, но самое главное от компании. Дальше — больше!!!»

Кстати, День физкультурника Владимир Леонов тоже отметил заплывом — в компании призера олимпийских игр, ватерполиста и депутата Госдумы РФ Ирека Зиннурова и главы компании «Эттон» Ефима Климова. В этот день они устроили заплыв по Волге в районе Верхнего Услона. Преодолев расстояние более чем в 3,7 км, команда пловцов, почти одновременно достигла берега. Видеозарисовку с заплыва разместил Леонов, а президент клуба ватерполистов «Синтез» на фото в своем аккаунте написал, что «день физкультурника отметили прекрасно». Преодолеть дистанцию в 4,1 ярда им удалось за 1 час 28 мин. 42 сек. В среднем каждые 100 ярдов пловцы проплывали за две минуты.

С гордостью за сына

Для соловья татарской эстрады Салавата Фатхутдинова появился очередной повод для радости и гордости за своего сына Рустама. По стопам отца он не пошел — молодой человек занимается автогонками. И на прошлой неделе покорил новую вершину, став победителем V этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам, который прошел в Москве. Видео с награждения Салават разметил у себя в аккаунте и отметил: «Ничего лишнего. Красивая уверенная победа».

Предостережение от Тямаева



Почти настоящий блогер, у которого и дня не проходит без публикаций, популярный татарский певец Фирдус Тямаев обратился к своим поклонникам в видеопосте с предостережением о мошенниках, размещающих анонсы о его выступлениях. Также он написал, что вскоре будет опубликован график концертов артиста, но его разместят только в его официальной группе. Поэтому, написал он, «не верьте информации, предоставленной «фейковыми администраторами».

А в День республики певец выступил перед жителями и гостями города на концертной площадке в самом центре Казани. Небольшой фрагмент выступления он разместил в своем аккаунте, отметив, что ему «посчастливилось принять участие в сегодняшнем большом празднике».

Косплей от мэра Иннополиса



Глава Иннополиса Руслан Шагалеев День республики решил отметить в семейном кругу и отправился с дочерями на загородную прогулку. В посте он написал: «Как мы отмечаем Праздник #деньреспубликитатарстан: 1. Хрумчим соломкой с видом на #Свияжск 2. Благодарим и провожаем лето (ура, скоро золотая осень!) 3 и 4 — косплеим Элли,Тотошку и дорогу, вымощенную желтым кирпичом».

Иногда мэр Иннополиса примеряет на себя необычную роль, проводя регистрации брака для жителей «цифрового» города. Как отметил Шагалеев в своем посте, это «честь и почетная обязанность». Он кратко рассказал историю пары — «приехали в город на экскурсию, влюбились в него и переехали! Открыли атмосферное городское пространство «Коммуналка» и чуть позднее кафе «Патефон»». Городской глава пожелал молодоженам «счастья и процветания» и отметил, что их собака помогла спасти жизнь «нашему Бро», став донором крови.

Спустя неделю градоначальник снова регистрировал брак влюбленной пары Сергея и Юлии. Церемония вышла довольно нестандартной — жених и невеста явились на нее в костюмах кигуруми. Оригинальные наряды молодоженов отметил и мэр Иннополиса: «Традиционная рубрика #свадьба сегодня представлена самой необычной в плане костюмов и музыкального сопровождения церемонией бракосочетания».

Аида Гарифуллина оказалась на операционном столе

Для известной оперной певицы, солистки Венской оперы Аиды Гарифуллиной август оказался не очень радостным — она перенесла хирургическую операцию. По этой причине ей пришлось отменить выступление на фестивале «Арена ди Верона», который состоится сегодня. Здесь она должна была исполнить партию Виолетты в опере Джузеппе Верди. Печальным известием она поделилась со своими подписчиками.

Оперная дива призналась, что это решение было самым нелегким за последние 10 лет, но, к ее огромному сожалению, по совету доктора ей пришлось отменить Травиату на «Арена ди Верона» в сентябре по причине недавно-перенесенной операции.

В ответ она получила более 2,5 тысячи комментариев с пожеланиями скорейшего выздоровления как от россиян, так и зарубежных ценителей ее певческого таланта.