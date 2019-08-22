Новости общества

08:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов и Медведев примут участие в открытии чемпионата Worldskills

08:33, 22.08.2019
Минниханов и Медведев примут участие в открытии чемпионата Worldskills
Фото: wikipedia.org Dmitry Astakhov

Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр России Дмитрий Медведев примут участие в церемонии открытия чемпионата рабочих профессий Worldskills, которая пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена».

Также сегодня Рустам Минниханов проведет встречу с министром труда Франции Мюриэль Пенико, осмотрит совместно с вице-премьером России и главой оргкомитета чемпионата Worldskills Татьяной Голиковой площадку «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента республики.

Напомним, торжественная церемония открытия чемпионата рабочих профессий состоится сегодня в 19:00.

Ранее Минниханов присутствовал на церемоний открытия деревни WorldSkills.

ОбществоВластьМероприятия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров