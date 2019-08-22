Минниханов и Медведев примут участие в открытии чемпионата Worldskills
Президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр России Дмитрий Медведев примут участие в церемонии открытия чемпионата рабочих профессий Worldskills, которая пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена».
Также сегодня Рустам Минниханов проведет встречу с министром труда Франции Мюриэль Пенико, осмотрит совместно с вице-премьером России и главой оргкомитета чемпионата Worldskills Татьяной Голиковой площадку «Казань Экспо», сообщает пресс-служба президента республики.
Напомним, торжественная церемония открытия чемпионата рабочих профессий состоится сегодня в 19:00.
Ранее Минниханов присутствовал на церемоний открытия деревни WorldSkills.ОбществоВластьМероприятия Татарстан
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