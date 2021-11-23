Минниханов — бизнесу: «Все должны получить поддержку — даже не в деньгах, а чтобы не было проволочек»

Президент Татарстана обсудил насущные проблемы бизнеса с предпринимателями Набережных Челнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с предпринимателями Набережных Челнов и ответил на многие проблемные вопросы по сохранению бизнеса в условиях антиковидных ограничений. Разговор шел 1,5 часа на территории КИП «Мастер». Уже в ходе встречи глава республики дал несколько поручений министерствам и ведомствам, подчеркнув, что с субъектами МСП нужно работать на доверии, а не усложнять их работу и не давать невыполнимых обещаний. Так, Минниханов попросил главу АИР РТ Талию Минуллину отменить постановление, которое затрудняет оформление земельных участков для промпарков, а Минпромторгу республики — обеспечить малый бизнес необходимым для производства техническим кислородом. Об этих и других проблемах МСБ — в материале «Реального времени».

Бизнесу нужен кислород

Два пандемийных года предпринимательскому сообществу приходится преодолевать немало препятствий, которые не проходят бесследно, отметил, открыв встречу с челнинском бизнесом Рустам Минниханов:

— При принятии любого решения мы исходим из того, чтобы меньше навредить бизнесу, но пока бесследно это не проходит. Но есть некоторые виды бизнеса, которые на этом очень серьезно поднялись.

В качестве примера он привел e-commerce и компании по доставке еды, подчеркнув, что «если бы не пандемия, я думаю, электронная торговля никогда бы таких результатов не имела».

Сергей Майоров сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом и высокий спрос на кислород в ковидных госпиталях спровоцировал дефицит технического кислорода

Первым о проблемах челнинских бизнесменов рассказал глава машиностроительного кластера Сергей Майоров. Он сообщил, что рост заболеваемости коронавирусом и высокий спрос на кислород в ковидных госпиталях спровоцировал дефицит технического кислорода. С такой проблемой бизнес столкнулся впервые за многие годы. В итоге снижается производительность, предприятия вынуждены сокращать персонал, поскольку выручка сократилась уже на треть.

В своем производственном цикле этот газ ежедневно применяют более 100 челнинских предприятий — на всех в месяц нужно порядка 150 тонн. Как выход из ситуации, Майоров предложил республике включиться в федеральную программу, в рамках которой с 1 ноября выдаются субсидии на закупку оборудования для производства медицинского кислорода. Однако, в татарстанском Минздраве сообщили, что Татарстан в эту программу не вошел, поскольку она нацелена на регионы, где наблюдается постоянная нехватка этого ресурса. Тем не менее, отвечая на вопрос президента, министерство готово «подготовить обращение за вашей подписью в федеральный центр и проработать вопрос по включению в федеральную программу».

Ответственным за решение проблемы назначили главу Минпромторга Альберта Каримова. Рустам Минниханов поручил ему изыскать резерв для малого бизнеса:

— Для промпредприятий найдите лимит, увеличьте лимит. Здесь не надо учить вас. 150 тонн в месяц — что это? 3-4 тонны в день — это мелочь. Надо найти, чтобы предприятия работали. Или договоритесь с крупными производителями, чтобы они расширили свои мощности — они быстрее это сделают. Вот пройдет 15 дней, уже этот вопрос уйдет, мы по всей стране видим, что идет стабилизация. Но вопрос есть, и на будущее мы должны быть готовы.

Хотя в Минцифре анонсировали свой продукт для бизнеса «Мои субсидии», в нем не все меры поддержки, посетовал Михаил Кузнецов

Следом предприниматели попросили о создании платформы для быстрого оформления заявок по мерам господдержки. Сегодня часть документов по-прежнему подается на бумаге, поэтому казанский бизнес в более выгодном положении, поскольку физически находится ближе к госструктурам — везет тем, кто быстрее обратился. И хотя в Минцифре анонсировали свой продукт для бизнеса «Мои субсидии», в нем не все меры поддержки, посетовал общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей РТ Михаил Кузнецов. К ответу глава республики призвал представителя Минцифры РТ:

— Нам должно быть стыдно, что мы не можем эту работу завершить. Поэтому определитесь, что для этого надо. По «личному подворью» уже прошли, я думаю, эту платформу можно использовать и для других. Сколько вам времени надо для этого?

По словам замминистра Альберта Яковлева, платформа уже работает и в ней 19 мер поддержки, приложение «Мои субсидии» скачали 4,5 тысячи раз. С его помощью рассмотрели более 54 тысяч заявок, оказали господдержку на 300 млн рублей. Спикер сообщил, что до конца года приложение дополнят 36 сервисами, отметив, что самые ожидаемые — это меры от Фонда поддержки предпринимателей и микрозаймы.

В свою очередь, Рустам Минниханов поручил Минцифре совместно с Минэкономики республики организовать обучение предпринимателей работе с этой платформой, чтобы сразу выяснить, чего не хватает приложению, и насколько оно удобно:

— Это [приложение] убрало бы бюрократию, коррупционную составляющую. Что положено, он все бумаги сдал, и получил. По селу мы видим, что это работает.

Предпринимательское сообщество обратилось к президенту с просьбой посодействовать, чтобы срок микрозаймов стал пятилетним

Если эту проблему можно решить оперативно, то к вопросу увеличения срока предоставления микрозаймов для МСБ придется подключать федеральные силы и депутатов Госдумы. Раньше кредит с низкой ставкой давали на три года, сейчас сроки сократили до 2-х лет.

Предпринимательское сообщество обратилось к президенту с просьбой посодействовать, чтобы срок микрозаймов стал пятилетним.

— Менять правила игры — это не очень красиво, но в это время не на два года, может на 4 года, наоборот надо сделать — на 10 еще лучше. Вопрос очень правильный. Мы готовы обратиться в правительство, но, я думаю, что нужно хотя бы вернуть тот горизонт, который был, — заметил Рустам Минниханов.

«Я готов за это дело бороться»

Еще один непростой вопрос, решение которого не под силу местным властям, — это понижение страховых взносов для резидентов ТОСЭР. После трех лет работы резиденты лишаются льготных 7,6% страховых взносов и, как отметил директор одной из фирм-резидентов, которая изготавливает детали для компании Haier Анатолий Головчак-Фрейзе, «теряется интерес работать». По его оценке, эта льгота — одна из главных, особенно на начальной стадии реализации проекта.

Глава республики согласился, что срок льготного периода, действительно, маловат, и он намерен отстаивать интересы резидентов ТОСЭР на федеральном уровне.

После трех лет работы резиденты лишаются льготных 7,6% страховых взносов и, как отметил Анатолий Головчак-Фрейзе, «теряется интерес работать»

— Давайте с Минэком будем работать. Эта тема для меня известна. Я с разных дверей и по-разному эту тему решаю, и через президента, и через председателя правительства. Надо обстоятельно показать — что такое ТОСЭР, что он дает, и что будет, если мы не найдем мер поддержки. Прямым ходом, наверное, никто нам не даст. Но при достижении каких-то параметров — инвестиции, рабочие места, я думаю, эту тему можно будет поднять еще раз. Я готов за это дело бороться. Тема очень нужная — мы видим насколько сегодня ТОСЭР является серьезным инструментом для привлечения инвестиций.

Значимость этих территорий подчеркнул и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. По его данным сегодня в ТОСЭР автограда действуют без малого 40 резидентов, где трудятся 6,2 тысяч горожан, а объем инвестиций за пять лет составил 21 млрд рублей.

Речь зашла и о других проблемах. Предприниматели высказали претензии в адрес регоператора «Гринта» — счета приходят регулярно, а мусор не остается лежать нетронутым, посетовала директор центра раннего плавания для детей Вероника Красильникова. К тому же начисления превышали нормативы, а за невовремя вывезенный мусор Роспотребнадзор выписывал штрафы.

По данным бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева, из 2,5 тысяч обращений предпринимателей на «горячую линию», каждое десятое связано с платой за вывоз ТКО

Обсуждение «мусорной» проблемы заняло почти 20 минут. К вопросу подключился и Минстрой РТ, и глава республиканского УФАС Айрат Шафигуллин. В итоге Рустам Минниханов поручил антимонопольщикам и прокуратуре РТ решить вопрос с учетом интересов бизнеса. Проблема актуальна не только для автограда, поэтому и вызвала столь бурные дискуссии. По данным бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева, из 2,5 тысяч обращений предпринимателей на «горячую линию», каждое десятое связано с платой за вывоз ТКО.

— Мы кого защищаем? Предпринимателя, — обратился президент, — Ладно, разберемся. Тема есть, надо разработать ее. Юристы пусть посмотрят и все остальные.

«Если не будем доверять друг другу, ничего не получится»

На месте удалось решить вопрос со сложной процедурой передачи земельных участков резидентам промышленных парков. На то, чтобы оформить участок земли предприятиям нужно почти 2 месяца — пройти процедуру торгов, а еще рассмотрение на инвестсовете с участием президента. Раньше все было проще, обратил внимание на проблему челнинский бизнесмен, резидент промпарка «Развитие» Руслан Мустафин.

Как пояснила глава АИР РТ Талия Минуллина, такие меры ее ведомству пришлось ввести из-за недобросовестности некоторых предпринимателей, которые передавали участок в суб-аренду третьим лицам. На что Рустам Минниханов парировал:

— Каждого резидента будем рассматривать? Нам что делать нечего больше? Среди нас тоже есть недобросовестные, мы что лучше? Мы должны им доверять. Если управляющая компания нарушает, то с ней надо решать. У нас 100 площадок. Ни к чему это, не нужно. Если нарушения есть, ничего страшного. Прокуратура есть, потом разберется, им тоже работа нужна. Мы не можем сделать фильтры, чтобы правоохранительная система осталась без работы. Давайте не усложнять. Тем более мы хотим дальше двигаться. Вы мне приносите бумагу, я вам подписываю. Я вам доверяю. Если подведете меня, я вас или на повышение, или уволю. Риски всегда есть. Вообще постановление отменить, и все, забыть об этом. Талия, вы молодец, но мы крупные игроки, если мы не будем доверять друг другу, ничего у нас не получится. Просто цена взятки будет расти.

Как пояснила глава АИР РТ Талия Минуллина, такие меры ее ведомству пришлось ввести из-за недобросовестности некоторых предпринимателей

Участия президента Татарстана в своих бедах искали и междугородние перевозчики. Свое негодование они высказали в отношении нелегальных конкурентов, которые работают без лицензии, подвергая опасности жизни пассажиров. По данным ГИБДД, за 10 месяцев с их участием произошло почти 135 ДТП, где пострадали 217 человек и погибли 9. В ответ глава республики предложил организовать сервис по примеру проекта «Эко-патруль», чтобы о нелегальных перевозках сообщали сами жители республики. Республиканская ГИБДД уже готовит предложение в законопроект о лицензировании пассажирских перевозок, и если речь идет о пяти и более пассажирах. Президент идею одобрил.

Завершая встречу, Рустам Минниханов отметил:

— Наверное, больше пользы для нас, чем для вас. Вы находитесь в гуще событий и самые злободневные вопросы выносите для обсуждения. Каждый раз, когда я с вами встречаюсь, мы какие-то решения находим. Во всяком случае, 7,6% по страховым взносам, наверное, сложновато, но остальные вопросы не такие сложные. Их можно решить. Время непростое. Крупный, средний, малый бизнес, личные подворья — все должны получить поддержку — даже не в деньгах, а чтобы не было проволочек, сложностей.