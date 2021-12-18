Рустам Минниханов: «Безвозвратно потеряны 1 368 человек — это говорит о том, что мы недорабатываем»

Фото: Максим Платонов

«Мы берем на себя ответственность»



О пошедшей наконец-то вниз кривой заболеваемости коронавирусом, итогах капремонта объектов социально-культурной сферы и предоставлении земельных участков многодетным говорили сегодня на совещании в Доме правительства РТ.

— Темпы прироста заболеваемости ковидом в республике снижаются, и в целом по стране есть снижение, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов. — Но мы должны понимать, что мы это уже несколько раз проходили. После каждого снижения бывает следующий подъем. Каждая новая волна приносит нам новые вызовы и требует больших усилий, чтобы стабилизировать ситуацию.

В свете новой угрозы, штамма «омикрон», как заметил Минниханов, надо продолжать системную работу по предотвращению распространения инфекции. И дал понять, что в ближайшее время «режимных» послаблений ожидать не стоит:

— Ежедневная системная работа по вакцинации, введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте дают результаты, что позволяет нам в более щадящем режиме проводить все мероприятия, связанные с Новым годом…

«Ежедневная системная работа по вакцинации, введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте дают результаты, что позволяет нам в более щадящем режиме проводить все мероприятия, связанные с Новым годом», — отметил Минниханов. Фото: Максим Платонов

Президент напомнил, что правительство услышало обращения предпринимателей и разрешило работать кафе и ресторанам в новогоднюю ночь:

— Конечно, мы берем на себя ответственность, но так как мы провели очень серьезную подготовительную работу, жители имеют QR-коды… И также по просьбе предпринимателей запрет на ночную работу снят с объектов общепита, на базе которых развернуты пункты обогрева, питания на автомобильных дорогах по просьбе МЧС. Перечень этих объектов имеется.

«Я буду очень сожалеть, если мы не сможем убедить людей»

— Мы каждый день теряем пять-семь человек. Безвозвратно потеряны уже 1 368 человек — это говорит о том, что мы недорабатываем, — напомнил Рустам Минниханов. — Это и наша вина, и вина тех людей, которые не услышали и не поверили… У нас вакцин достаточное количество, в наличии более 500 тысяч доз. Первым компонентом мы привили 2 250 000 человек. Но среди лиц старше 60 лет привито только 548 тысяч человек, это только около 65 процентов от общей численности этой категории. Вот им в первую очередь надо вакцинироваться! Кто вакцинировался, последствий со смертельным исходом нет. А 85 процентов тех, кого не спасли, — это люди как раз этой категории.

Президент предложил сфокусироваться на категории «60+» — разъяснять необходимость вакцинации, убеждать, отвечать на вопросы и… устраивать с этой целью те самые подомовые обходы, против которых в Казани уже активно ополчились противники вакцинации:

— Очень много в соцсетях доводов, чтобы не вакцинироваться. Я говорю это серьезно и буду очень сожалеть, если мы не сможем убедить людей.

Президент предложил сфокусироваться на категории «60+» — разъяснять необходимость вакцинации, убеждать, отвечать на вопросы. Фото: Максим Платонов

А еще президент напомнил, что так же, как и пожилые, неохотно идет в прививочные пункты молодежь — и с ней тоже необходимо активизировать разъяснительную работу.

Осталось немного

Глава республиканского Минстроя Марат Айзатуллин сообщил о близящемся завершении 27 республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы. Полностью отремонтированы на сегодня 2 212 объектов, входящих в 23 республиканские программы.

По программе капитального ремонта образовательных учреждений осталось завершить работы в детском саду №104 в Казани (он готов на 98%), по программе капитального ремонта медицинских стационаров — работы в детской городской больнице с перинатальным центром в Нижнекамске (готовность — 90%) и в Чистопольской больнице, где процесс уже на стадии приемки.

На 98% выполнены строительно-монтажные работы, предусмотренные программой ремонта детских оздоровительных лагерей, сказал Айзатуллин. Сданы четыре объекта из шести. Осталось два: в спортлагере «Молодая гвардия» завершаются общестроительные работы, детском лагере «Солнышко» Высокогорского района — работы первого этапа ремонта — по отделке и подводке инженерных сетей.



Марат Айзатуллин сообщил о близящемся завершении 27 республиканских программ капитального ремонта объектов социально-культурной сферы. Фото: tatarstan.ru

А если изучить опыт других регионов?

Министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин отчитался о предоставлении земли многодетным семьям. По его словам, в список на предоставление земельных участков в Татарстане включено 65 967 семей, обеспечены земельными участками 41 724 многодетных семьи, ожидают своей очереди 24 243 семьи.

— Установленный государственным заданием республиканский индикатор (оценка качества жизни населения и эффективность деятельности на 2020—2022 годы) по обеспечению многодетных семей участками за 2021 год выполнен, — сообщил Аглиуллин. — Показатель текущего года составляет 69 процентов.

В 2021 году многодетным предоставлен 3 201 участок, при этом земля для этих целей в дефиците, и почти 70% этого дефицита приходится на Казань и Набережные Челны.

Министр проинформировал участников совещания, что из федеральных земельных массивов общей площадью 639 га на кадастровый учет для передачи многодетным поставлено для индивидуального жилищного строительства 2 274 участка, выбрано из них многодетными семьями 2 219 участков.

Фаниль Аглиуллин отчитался о предоставлении земли многодетным семьям. Фото: tatarstan.ru

Рустам Минниханов предложил изучить опыт других регионов в части работы с многодетными семьями по обеспечению земельными участками и созданию необходимой инфраструктуры.

Инна Серова