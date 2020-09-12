Концепция развития центра Казани: крупные победы и большие подводные камни

Первая в России «градостроительная конституция» переходит в стадию реализации. Но пока непонятно, как некоторые заявленные в ней подробности совместятся с проектом Большого казанского кольца и железной дорогой

В пятницу Рустаму Минниханову представили Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани. «Градостроительная конституция» подробно объясняет, как за 15 лет вдвое увеличить население исторического ядра Казани, «прорубить окно» из центра на Волжскую набережную, застроить депрессивные территории и при этом не потерять исторической идентичности. Предполагается, что она станет образцом для других российских миллионников. Но для этого надо обойти несколько крупных препятствий. Где планируют продолжить три садовых кольца Казани, как сделать наши улицы похожими на открыточные виды Сан-Франциско и почему о проекте выхода центра к Волге рабочая группа пока не очень хочет разговаривать с журналистами — в репортаже «Реального времени».

Регламенты и планы

11 сентября междисциплинарная рабочая группа наконец представила президенту Татарстана Рустаму Минниханову Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани, которую разрабатывала больше двух лет.

Под этой громоздкой словесной конструкцией кроется полномасштабная методология того, что, как и по каким принципам можно строить в историческом ядре Казани в ближайшие 10—15 лет, как развивать зеленые зоны и дорожную сеть — и не потерять исторической, культурной и функциональной идентичности города. Два года архитекторы, историки, социологи, культурологи и другие специалисты бились над тем, как совместить «две вещи несовместные»: одновременно и застроить пустующие территории в границах Казани, в том стиле, какими они были в XIX веке, и завести сюда бизнес, и при этом не нарушить общий историко-культурный контекст, сохранив уникальное лицо Казани, узнаваемое и самобытное.

Можно сказать, что итогов получено целых два — разработан своеобразный проект регламента для девелоперов и продумана концепция архитектурно-культурного развития этой территории, с новыми зелеными зонами, с сетью новых улиц и с выходом к набережной Волги напрямую от комплекса Казанского университета.

Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани разрабатывали больше двух лет

Одна из целей всей этой титанической работы — вернуть жизнь в центр Казани, доведя плотность населения здесь до 40 человек на гектар (сейчас она вдвое меньше). Это в урбанистике считается оптимальным соотношением между комфортностью проживания и затратами на городскую инфраструктуру. Сейчас в центре города живут 45 тысяч человек, а если концепция будет реализована — их станет 75 тысяч. Количество жилья должно прирасти на 700—800 тысяч «квадратов».

Кроме того, если все пойдет по плану, девелоперам станет жить куда легче, ведь скорость согласования проектов увеличится чуть ли не вдвое — с 15 месяцев в среднем до 8. Застройщики и бизнесмены получат прозрачные правила, городские власти получат инвестиции, жители получат зеленые зоны и комфорт — в общем, документ пока выглядит уникальным и выгодным для всех.



Готовую концепцию Минниханову представили авторы проекта и члены проектной группы: визуальную часть — архитекторы Олег Маклаков («Аксиом Архитект»), Анна Новикова («Архитектурная практика Новиковых»), сохранение нематериального наследия — Марья Леонтьева («Проектная лаборатория «Тамга»).

Одна из целей всей этой титанической работы — вернуть жизнь в центр Казани, доведя плотность населения здесь до 40 человек на гектар (сейчас она вдвое меньше)

Присутствовали на совещании и мэр Казани Ильсур Метшин, и помощник президента Татарстана Олеся Балтусова, и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, и министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин, и члены проектной группы, и эксперты рабочей группы.

Четыре слоя работы

Территорию рассматривали в четырех слоях: здания, улицы, ландшафт и деятельность. То есть:

разработаны правила застройки, по которым должны проектировать здания архитекторы — так, чтобы аккуратно вписывать новые объекты в историческую среду, не нарушая ее;

предложено развитие сети улиц — так, чтобы увеличить их количество в соответствии с историческим контекстом, наполнить пространство пешеходными маршрутами. Всего на развиваемой территории предлагается добавить 52 км новых улиц к 181 существующиму;

в развитии предлагается учитывать ландшафт города — три террасы, последовательно спускающиеся от Кремля к Казанке и Волге, бывшие овраги, исторические сады и рощи и, конечно, три основных акватории исторического ядра — Волги, Казанки и сети озер Кабан. А еще предложено развивать поперечную сеть улиц — не вдоль этих террас, а перпендикулярно им. Таким образом, вертикально взбирающиеся вверх улицы (например, Астрономическая) могут стать основой открыточных ландшафтов, как в Сан-Франциско, а не унылыми с визуальной точки зрения пространствами;

и, наконец, рабочая группа изучила, что на этих территориях находилось исторически, какая деятельность велась, и предложила план культурно-экономического наполнения депрессивных территорий (вроде Адмиралтейской слободы) с учетом исторического контекста так, чтобы это было интересно и бизнесу, и жителям. Нематериальное наследие учитывалось в разработке концепции практически в том же объеме, что и материальное.

«Разработка завершена, нами принята, одобрена»

По итогам проведенного заседания Рустам Минниханов сказал:

— Мы заказали эту инновационную разработку казанским архитекторам для определения направления дальнейшего развития центра. Разработка завершена, нами принята, одобрена. Теперь она начнет внедряться в жизнь города. Застройщики получают ясные правила, власть — четкое понимание регулирования, а горожане получают красивый город. Главное, что дает эта концепция — комплексный подход к развитию, возможность и сохранять исторический центр, и при этом аккуратно застраивать пустующие участки. При главном архитекторе города будет создан проектный офис, благодаря работе которого концепция будет переходить в рабочие документы.

Рустам Минниханов: «Разработка завершена, нами принята, одобрена. Теперь она начнет внедряться в жизнь города»

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал концепцию «некоей конституцией» и напомнил о том, что теперь будут разработаны нормативные базы и нормативные акты, с четким регламентом по каждому разделу концепции. Теперь этот сводный большой документ начнет распадаться на ряд отдельных регламентов, объединенных единой идеей. При главном архитекторе Казани будет сформирована рабочая группа, которая и займется реализацией всех этих идей.



Олеся Балтусова рассказала, что утверждать концепцию будут на заседании Казгордумы, представить ее должны до конца текущего года, после доработки. Первое общественное обсуждение будет организовано в течение ближайшего месяца.

И еще один важный итог сегодняшнего заседания: поскольку в Татарстане 13 исторических поселений, то принципы «аккуратного» развития решено распространить и на них. Начать президент решил с Елабуги и Чистополя (это исторические поселения федерального значения). Олеся Балтусова сказала, что там работа будет не настолько масштабной, поскольку в этих городах нет такой же активной застройки, как в Казани.

Такая глобальная концепция — первая в России. Разработчики рассказали сегодня на пресс-конференции о том, что к ней есть большой интерес и у коллег из других городов — ведь настолько масштабно методику развития исторического поселения большого города еще не проектировал никто. Особенно велик интерес к работе казанских коллег у архитекторов из Самары и Нижнего Новгорода, есть запрос на сотрудничество и из Барнаула, и из Саратова. Во всех этих городах тоже пытаются увязать вопросы развития исторического поселения с сохранением уникальной идентичности.

Олеся Балтусова рассказала, что утверждать концепцию будут на заседании Казгордумы, представить ее должны до конца текущего года, после доработки

Три «садовых кольца», «казанская Рамбла» и реестр деревьев-патриархов

Среди конкретных предложений, прозвучавших сегодня на пресс-конференции после представления президенту, было немало масштабнейших замыслов.

Например, Анна Новикова рассказала про те самые три террасы, по которым старая Казань спускалась от Кремля к рекам, и показала: все крупные улицы до сих пор проходят именно по ним. А между ними когда-то были чуть ли не концентрические кольца оврагов. И в этих оврагах росли исторические сады и рощи (часть из которых сохранилась и по сей день в том или ином формате).

Поэтому в историческом сердце города предложено организовать три садовых кольца (а не два, как говорилось еще в июле): первое будет опоясывать кремль, второе пройдет по улице Пушкина и захватит Черное озеро и сад «Эрмитаж», а третье пойдет еще шире, начнется с Русско-немецкой Швейцарии (за парком им. Горького), пройдет через Госпитальный сад и Нижний Кабан и спустится к Волге. Реализация этого проекта позволит усилить озеленение центра города на 30%, создать обширные общественные пространства и обустроить большую прогулочную зону.

Анна Новикова рассказала про те самые три террасы, по которым старая Казань спускалась от Кремля к рекам, и показала: все крупные улицы до сих пор проходят именно по ним

Кстати, на территории этих исторических садов обнаружено 70 деревьев-патриархов весьма почтенного возраста. Анна Новикова предложила и их охранять наравне с памятниками архитектуры. Например, в Госпитальном саду есть двухсотлетние экземпляры!

Архитекторы и урбанисты давно сокрушаются, что из исторического центра Казани нет прямого выхода к Волге и ее набережной, территория в тех местах совершенно не располагает к тихим прогулкам — спуститься к Волге из центра невозможно. Это нужно исправлять, поэтому в концепции заложен амбициозный план организации «казанской Рамблы» (аналога пешеходной улицы в центре Барселоны), которая протянется от университетского городка прямиком к Волге. И вообще, в планах рабочей группы — объединить городское пространство в границах трех природных акваторий (Казанки, Волги и сети проток и озер Кабан).

И, как уже было сказано выше, концепция предполагает сохранение исторической планировки центра, заложенного еще в екатерининские времена, но развернуть развитие улиц в поперечном направлении, восстановить историческую сетку улиц, сомасштабную человеческой прогулке. «Это позволит пройти так, чтобы человеку было легко передвигаться. Ведь когда мы говорим о большом квартальном размере застройки, у людей нет возможности быстро проходить по коротким маршрутам, он просто не идет пешком», — говорит Новикова.

... но есть нюанс

Представленная концепция звучит просто прекрасно. Но дьявол, как всегда, кроется в деталях.

Во-первых, чтобы ввести единые правила для архитекторов и девелоперов в ранг настоящих регламентов, нужно проделать большую юридическую работу. Самые крупные изменения предполагается внести в Правила землепользования и застройки на уровне муниципалитета. Так что рабочим группам предстоит еще море проектно-документационной деятельности. Но в целях сохранения исторической среды придется вносить изменения даже на уровне федеральных законов (соответствующие предложения уже готовятся).

Ильсияр Тухватуллина: «Самое сложное — в том, как это все вшить в законодательство, чтоб регламенты не высушили центр города, чтоб он жил как живой организм»

Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина так комментирует этот момент:

— Самое сложное — в том, как это все вшить в законодательство, чтоб регламенты не высушили центр города, чтоб он жил как живой организм. Президент поручил создать рабочую группу при главном архитекторе, где мы будем отрабатывать эти моменты, делать концепцию для жизни. Ошибок тут быть не должно. Работа предстоит гигантская, потому что город — это огромная живая экосистема.

Во-вторых, представленная концепция пока еще не выглядит конкретным планом развития исторического поселения Казани. Это сборник рекомендаций и предложений, составленный по материалам титанической работы по исследованию истории, геологии, архитектуры и культурологических фактов. Так что большая часть описанного — пока еще только в ранге предложений. Главное, что пока утверждено, — сама необходимость разработки регламентов гибкого развития территории и их примерные наметки.

Анна Новикова объясняет:

— Когда мы начинали работать над историческим поселением, мы хотели дать правила, которые работают здесь и сегодня. Работали над принципами и методиками мастер-планирования или городского дизайна. Сейчас обсуждается вопрос об использовании такого термина, как мастер-планирование — это инструменты, дать гибкую структуру, сомасштабную историческому центру, который может принимать естественные разные формы. Фактически речь идет о системе аргументов для принятия решений и об ускорении механизма согласования проектов.

Члены рабочей группы наотрез отказались обсуждать с журналистами вопрос того, как пройдет проход к Волге в районе железнодорожных путей. Фото Максима Платонова

И, в-третьих, и «садовые кольца», и «казанская Рамбла» упираются в несколько серьезных подводных камней. К примеру, источники «Реального времени» в рабочей группе подтвердили: да, в Казани действительно будут три садовых кольца, об этом уже можно говорить. Но далеко не факт, что они пройдут по той трассировке, которая представлена в презентации. Дело в том, что эти земли принадлежат разным собственникам, а значит, однозначное выделение непрерывных зеленых зон по ним невозможно (по крайней мере, сейчас).

Члены рабочей группы наотрез отказались обсуждать с журналистами вопрос о том, как пройдет проход к Волге в районе железнодорожных путей: очевидно, что с ними или вокруг них надо что-то делать, но как облагораживать эту территорию или проектировать по ней улицы — еще не определили.

Тимур Кадыров говорит:

— Все понимают важность этой территории, над ней мы работаем, и по ней есть вопросы. Сейчас идет дискуссия на эту тему. В основном она связана с вопросами инженерных и транспортных коммуникаций и с РЖД.

Тимур Кадыров: «Все понимают важность этой территории, над ней мы работаем, и по ней есть вопросы. Сейчас идет дискуссия на эту тему. В основном она связана с вопросами инженерных и транспортных коммуникаций и с РЖД»

И, наконец, еще один проблемный вопрос Концепции, решать который нужно как можно скорее: выход центра к Волге перекрывается с перспективным участком Большого Казанского кольца, еще одного мегапроекта, который сейчас реализуется в столице. Олег Маклаков подтвердил «Реальному времени», что это препятствие — едва ли не самое крупное на пути к реализации амбициозных планов по выходу к Волге:



— Нужно внимательно все продумать и спланировать, согласовать со всеми заинтересованными группами. Понятно, что реализовывать нужно оба проекта, но как сделать, чтобы они не мешали друг другу — пока не решено.

Источники «Реального времени» в окружении рабочей группы сообщили, что на ближайшее время назначено срочное совещание с участием Рустама Минниханова, на котором будет обсуждаться в том числе и этот вопрос.



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Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов



Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов