Обогреть равно «нагреть»: затраты бизнеса на пуск газового котла равны затратам на газ в течение 10 лет

Почему запустить один и тот же бытовой газовый котел в квартире и на предприятии — это «две большие разницы»

Мелкий бизнес на селе горит синим пламенем из-за невозможности использовать в производственных помещениях голубое топливо, утверждают предприниматели, попытавшиеся обогреть свои скромные производственные площади наиболее дешевым способом. Требования к эксплуатации отопительных котлов в крошечных производственных цехах и на больших производствах одинаковы, и чтобы удовлетворить их, сельский производитель должен потратить больше, чем зарабатывает. «Реальное время» разбиралось в требованиях «Газпрома», особенностях сельского бизнеса, мелких хитростях и больших бедах предпринимателей.

Один и тот же котел — не одни и те же деньги



— Существующие требования «Газпрома» предусматривают, что установка и подключение бытового автоматического газового котла в любом нежилом помещении независимо от его площади и характера его использования невозможно без установки дополнительного комплекта автоматики, стоимость которой может превышать стоимость самого котла более чем в 40 раз, — возмущается татарстанский предприниматель Сергей Никифоров. — А есть и другие обязательные требования: наличие у владельца помещения допуска к обслуживанию этой автоматики, либо договор с лицом, имеющим соответствующий допуск, либо договор со специализированной организацией на обслуживание вышеуказанной автоматики. Это тоже затраты! У меня за забором проходит газовая труба, рядом с цехом стоит жилой дом, вчетверо больше этого цеха по площади, — и с установкой и вводом в эксплуатацию бытового газового отопительного котла проблем не было. А когда я захотел поставить точно такой же котел в цеху, оказалось, что я должен только автоматику к нему купить примерно на 600 тысяч рублей! Я прикинул общие затраты — они равны стоимости газа, необходимого для обогрева моего цеха примерно в течение 10 лет. Нужно ли говорить, что я стал искать другое решение?

Предприниматель установил в цехе электрический котел и чуть не прогорел. Фото: Инна Серова

Но и другое решение оказалось неэкономичным: предприниматель установил в цехе электрический котел и… на этом тоже чуть не прогорел.

— Установка электрического котла мощностью не менее 7-8 кВт влечет за собой другую проблему: в сельских поселениях установлен лимит мощности 15 кВт на домохозяйство. Включаем котел — и остатка мощности может не хватать для ведения предпринимательской деятельности. Можно запросить у энергетиков увеличение лимита мощности, но и тариф при этом вырастет в 2,6 раза. В январе я заплатил за электроэнергию 40 тысяч рублей, а продукции выдал едва на три тысячи! И получается — при существующем порядке газификации, что, используя электроэнергию, сельский производитель приходит к одному и тому же результату. Себестоимость продукции оказывается слишком высокой, чтобы эта продукция имела спрос, поэтому предприниматель идет прямиком к разорению.

А может эти требования взять и отменить?

Выход собеседник «Реального времени» видит в том, чтобы упростить процесс газификации мелких сельскохозяйственных производств:

— «Газпром» где-то ищет новые рынки сбыта, а они у него, что называется, под носом: упростите процедуру, удешевите подключение и продавайте газ — желающих купить его в избытке! Только и надо, что отменить на территории сельских поселений требование газовых служб об обязательной установке комплекта автоматики при подключении к газовым сетям нежилых помещений малых форм хозяйствования в сельских поселениях.

— А если все сельские предприятия захотят воспользоваться упрощенной процедурой? И уже не 100-метровый цех, а какой-нибудь заводик будет подключать газ по упрощенной схеме, а потом, того и гляди, это производство из-за нарушений взлетит на воздух? — засомневался корреспондент.

— Так надо ограничения ввести. Например, установить, что такой порядок допускается лишь при условии использования газа только в целях обогрева помещений и нагрева воды, причем в пределах определенного лимита площади отапливаемых площадей.

«Реальное время» обратилось в АО «Газпром трансгаз Казань» с запросом, возможен ли такой гибкий подход к сельхозпроизводителям. В частности, мы попросили пояснить, с чем связано требование об обязательной установке комплекта автоматики при подключении к газовым сетям нежилых помещений мелких сельскохозяйственных предприятий, есть ли отличия или какие-либо особенности при эксплуатации одного и того же бытового газового котла для отопления и нагрева воды в индивидуальном жилом доме и в производственном помещении такой же площади, что и жилой дом, и возможна ли отмена требования об обязательной установке комплекта автоматики, наличия в штате специалиста по обслуживанию котла при подключении к газовым сетям нежилых помещений при условии использования газа только в целях обогрева помещений и нагрева воды.

По получении ответ компании будет опубликован.

Фото: предоставлено Сергеем Никифоровым

«Кто такую глупость придумал?»

Между тем еще в 2016 году раис Татарстана Рустам Минниханов резко раскритиковал нормы проверки и сертификации бытовых газовых котлов у предпринимателей. Тогда в республиканский Совет по предпринимательству обратился фермер, которого оштрафовали на 180 тысяч рублей за установку в подсобном помещении бытового газового котла и отсутствие экологической документации — на ее оформление требовалось около полгода.

В итоге процедуру оформления экологической документации сократили почти вдвое, однако проблема не была решена так, как это представлялось наиболее разумным.

— Зачем бытовому газовому котлу экологическая сертификации? — удивлялся тогда Рустам Минниханов. — Каждый котел имеет паспорт, он сертифицирован, там все написано. Кто такую глупость придумал? Делать вам нечего? Я понимаю, какой-то промышленный котел... Зачем такими вещами мучить людей? Вместо того, чтобы упростить все. Даже если такое есть — не мучайте человека, возьмите паспорт газового котла и выдайте ему сертификат. Неужели нельзя сделать что-то навстречу предпринимателям? Кто-то вот из ваших прикормленных должен делать какие-то замеры... У нас от этого экология не улучшится, у нас коррупция только увеличится.

В 2019 году проблема использования бытовых газовых котлов малым бизнесом вновь прозвучала на Совете по предпринимательству — в ином ключе, но с тем же лейтмотивом о бессмысленности и излишестве требований. Речь шла о том, что физлица, установив в доме или квартире газовый котел, эксплуатируют его без всяких дополнительных процедур, а бизнесмены ежегодно проходят адовы круги процедуры сезонного подключения — каждую осень собирают документы и платят деньги за «пуск» газового котла. Слово «пуск» в кавычки взято не случайно, поскольку никакого пуска по осени тут не бывает и быть не может.

«Зачем бытовому газовому котлу экологическая сертификации?" — удивлялся тогда Рустам Минниханов.Фото: Олег Тихонов

— Я живу в многоквартирном трехэтажном доме, — рассказал «Реальному времени» Роман Галлямов из Высокогорского района. — Мы котел не «запускаем» по осени, не выключаем весной — он у нас работает, когда надо и сколько надо. Можем отопление отключить раньше, чем у родственников отключают централизованное, — если жарко. Можем среди лета включить на одну ночь — если сильно похолодало, льют дожди и плесенью от стен запахло. Этим такой котел и удобен! А у жены в парикмахерской точно такой же котел уже должен проходить эту самую «пусконаладочную» процедуру — ну не дурость ли? И дурость эта дорогостоящая, заметьте, а заработки у нее на селе копеечные…

На том заседании Совета выступил и глава АО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. В оправдание требования проводить ежегодные «пуски» бытовых котлов он сослался на то, что «газ в быту — опасный фактор». И «обрадовал» мелкий бизнес новостью — теперь оформить всю документацию (та же рыба за те же деньги, как говорят в Одессе) можно по электронной почте.

О правах и злоупотреблениях

— Если предприниматель считает, что его права нарушены, то он может обратиться на нашу горячую линию, — предложил в ответ на вопросы «Реального времени» о том, как можно упростить и удешевить для предпринимателей процесс установки и эксплуатации бытовых отопительных газовых котлов, пресс-секретарь бизнес-омбудсмена РТ Александр Андреев. — Мы оперативно рассмотрим его обращение с подключением всех заинтересованных ведомств.

Только тут речь идет не о нарушении прав, а о необходимости разрушить нелогичный, разорительный для мелкого бизнеса и, как выше было замечено, чреватый коррупцией порядок.

Правда, есть и другая сторона вопроса. О ней на анонимных условиях «Реальному времени» рассказал представитель одной из тех организаций, непосредственно занимающихся газификацией в РТ.

— На самом деле все не так просто, — рассуждает он. — Формально бизнес может считаться мелким, а на деле существует немало крупных производств, оформленных как ИП. У кого-то цех может занимать 100 квадратных метров, а у кого-то — огромную территорию. А газ действительно смертельно опасная вещь, и последствия пренебрежения требованиями и нормами эксплуатации газовых приборов всегда трагичны.

— Однако в сводках МЧС с наступлением холодов ежегодно учащаются сообщения о ЧП с газом в жилых домах, в квартирах, а жесткие требования предъявляют бизнесу…

— При ЧП в квартире отравление газом или продуктами его горения грозит только членам семьи, а на производстве могут пострадать десятки людей.