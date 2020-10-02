Минниханов посетит технополис «Химград»

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов посетит технополис «Химград», визит анонсировала руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

Там он заслушает доклад о работе технополиса и его участии в национальном проекте по поддержке предпринимательства. Основная часть визита будет сконцентрирована на площадках по производству одежды, лодок, медицинских масок, а также по выпуску систем аэрации, пищевых добавок.

realnoevremya.ru

Ожидается, что глава республики подпишет соглашение о сотрудничестве с одним учебным заведением и одной компанией.

В «Химграде» предоставляют более 40 видов услуг по принципу одного окна. Там насчитывается 318 компаний численностью 9,3 тыс. человек. В 2019 году объем производства резидентов технополиса составил 39,2 млрд рублей, объем налогов — 4,8 млрд рублей. Объем производства товаров за 9 месяцев этого года составит по прогнозу 33,9 млрд рублей. Планируется, что к 2024 году в «Химграде» разместят не мене 370 компаний.