Казанцы встретили Пасху: один для всех и один за всех Сын Божий
Впервые пасхальное богослужение прошло в восстановленном соборе Казанской иконы Богородицы
В ночь на 24 апреля христианский мир встретил Пасху. В Казани праздничные богослужение и крестный ход прошли в соборе Казанской иконы Божьей Матери, где торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
«Бог — он для всех нас»
Верующие начали собираться в центральный храм Казани задолго до начала полуночницы — краткого богослужения, предваряющего крестный ход. Места в соборе было предостаточно, так что уместились все желающие, которые было около двух-трех сотен. За час до полуночи в храм прибыл Владыка Кирилл и первое, что он сделал, войдя в собор — благословил стоящих у притвора детей.
До этого Владыка успел пообщаться с журналистами. Он обратился к ним шутливо: «Чего вам не спиться, дети?»
— Всем, кто сегодня не спит, и вообще, кто живет на нашей земле, хочу пожелать на стоящей пасхальной радости. Христос в своей прощальной проповеди своим ученикам сказал: «Эту радость никто у нас не отнимет». Присутствие воскресшего Христа в нашей жизни и дает настоящую горнюю радость. Я желаю, чтобы все мы жили с Богом, находились в его руке и чтобы это рука сохраняла нас всех от несчастий. Пусть же эта радость о том, что смерти нет, а есть только вечность вместе с воскресшим Спасителем наполняет сегодня наши сердца. Бог — он для всех нас, он пришел принести себя в жертву и каждого из нас ждет в свои небесные объятия в Царствии небесном, — напомнил верующим пастырь.
За тех, кто на передовой
Митрополит Кирилл особо отметил, что с первого дня Великого поста совершаются молитвы за тех, кто сейчас на передовой, в зоне спецоперации, за каждой службой.
— Конечно, наше сердце сегодня вместе с ними, оно неспокойно. Очень хотелось бы, чтобы мир Божий наступил во всех народах, чтобы наши дети остались живыми, вернулись, а расстояние нашего Отечества не было разделено на разные государства, чтобы страна стала духовно единой. Мы надеемся, что несмотря на те страдания, которые мы переживаем, а особенно те, кто находится на передовой, под страхом смерти, не были напрасны. Пусть утвердится правда Божия в сердцах людей, — пожелал митрополит Кирилл.
«Для мира нужно внутреннее старание»
По наблюдениям главы Татарстанской митрополии, количество верующих в пасхальную ночь примерно остается прежним.
— Слава Богу, люди идут и молятся. Все относительно. Возьмите фотографии начала ХХ века, столетней давности, до 1917 года — в Москве, например, на Пасху вся Красная площадь народом заполнена была. Но мы знаем, что человек — творение Божие, и чем скорее связь творения и творца появится, тем будет лучше и проще жить самому человеку. То, какой мы видим жизнь сейчас, с ее страданиями и несовершенствами, это дело рук человеческих. Общаясь же с Богом человек вольно или невольно определяет для себя Божьи ориентиры, верующий обретает гармонию и созидает ее. Вижу, что таких людей становится все больше. Надеюсь, что мы будем жить в мире и под мирным небом — сегодня особенно видно, как он хрупок. Но для этого нужно большое внутреннее старание, — напутствовал Владыка.
Намоленным дом
Ближе к полуночи верующие во главе с Владыкой вышли из храма, чтобы под пение молитв обойти его с пением молитв и зажженными свечами. Ровно в полночь на ступенях перед главным входов митрополит Кирилл многократно воскликнул «Христос воскресе!», на что верующие, под звон колоколов, многоголосным хором отзывались «Воистину воскресе!» Далее в храме началась самая красивая и торжественная служба — Божественная литургия в четь воскресения Господня.
К слову, служба получила особенной, ведь в восстановленном соборе Казанской иконы Богородицы пасхальное богослужение совершается впервые.
— Мне настолько радостно служить в Казанском соборе, что, если бы была возможность, я бы и не выезжал из него. Но есть целый Татарстан, где в разных местах очень хорошо и благодатно. Казанский собор за относительно короткое время стал намоленным Божьим домом, сюда многие приходят, чтобы искренне помолится, — подметил Владыка.
Не забывать о нуждах беженцев
В своем пасхальном послании митрополит Кирилл сказал о важности «не только обрести истину, но и осознать ее в современном мире, мире, в котором простое человеческое общение превращается в технологию лжи и превращения народа Божия в безумствующую толпу, упивающуюся неправдой и затыкающую свои уши на слышание Истины». Он призвал не забывать о нуждах наших братьев и сестер, лишившихся родного дома и имущества из-за боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской республик. Владыка отметил, что многие из них уже приехали в Татарстан. «В дни сбора помощи для них в наших храмах внесем свою посильную лепту, а главное — своей деятельной борьбой с грехом и своим искренним покаянием послужим делу торжества Божественной правды, помня, что сия есть победа, победившая мир, вера наша», — призвал верующих глава Татарстанской митрополии.
В праздничном обращении к православным президент Татарстана Рустам Минниханов также выразил надежду, что они «в полной мере поделятся своим душевным теплом и пасхальными подарками с родными, близкими, соседями, и теми, кто сегодня особо нуждается в поддержке — беженцами и вынужденными переселенцами».
— Пусть же светлая Пасха в еще большей мере укрепит верующих в спасительном стремлении к высшей истине, подлинной свободе и нравственному совершенству! Желаю вам счастья, жизненного оптимизма, здоровья и благополучия! — поздравил православных Рустам Минниханов.
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