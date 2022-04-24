Казанцы встретили Пасху: один для всех и один за всех Сын Божий

Впервые пасхальное богослужение прошло в восстановленном соборе Казанской иконы Богородицы

Фото: Максим Платонов

В ночь на 24 апреля христианский мир встретил Пасху. В Казани праздничные богослужение и крестный ход прошли в соборе Казанской иконы Божьей Матери, где торжества возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Бог — он для всех нас»

Верующие начали собираться в центральный храм Казани задолго до начала полуночницы — краткого богослужения, предваряющего крестный ход. Места в соборе было предостаточно, так что уместились все желающие, которые было около двух-трех сотен. За час до полуночи в храм прибыл Владыка Кирилл и первое, что он сделал, войдя в собор — благословил стоящих у притвора детей.

До этого Владыка успел пообщаться с журналистами. Он обратился к ним шутливо: «Чего вам не спиться, дети?»

— Всем, кто сегодня не спит, и вообще, кто живет на нашей земле, хочу пожелать на стоящей пасхальной радости. Христос в своей прощальной проповеди своим ученикам сказал: «Эту радость никто у нас не отнимет». Присутствие воскресшего Христа в нашей жизни и дает настоящую горнюю радость. Я желаю, чтобы все мы жили с Богом, находились в его руке и чтобы это рука сохраняла нас всех от несчастий. Пусть же эта радость о том, что смерти нет, а есть только вечность вместе с воскресшим Спасителем наполняет сегодня наши сердца. Бог — он для всех нас, он пришел принести себя в жертву и каждого из нас ждет в свои небесные объятия в Царствии небесном, — напомнил верующим пастырь.

За тех, кто на передовой

Митрополит Кирилл особо отметил, что с первого дня Великого поста совершаются молитвы за тех, кто сейчас на передовой, в зоне спецоперации, за каждой службой.

— Конечно, наше сердце сегодня вместе с ними, оно неспокойно. Очень хотелось бы, чтобы мир Божий наступил во всех народах, чтобы наши дети остались живыми, вернулись, а расстояние нашего Отечества не было разделено на разные государства, чтобы страна стала духовно единой. Мы надеемся, что несмотря на те страдания, которые мы переживаем, а особенно те, кто находится на передовой, под страхом смерти, не были напрасны. Пусть утвердится правда Божия в сердцах людей, — пожелал митрополит Кирилл.

«Для мира нужно внутреннее старание»

По наблюдениям главы Татарстанской митрополии, количество верующих в пасхальную ночь примерно остается прежним.

— Слава Богу, люди идут и молятся. Все относительно. Возьмите фотографии начала ХХ века, столетней давности, до 1917 года — в Москве, например, на Пасху вся Красная площадь народом заполнена была. Но мы знаем, что человек — творение Божие, и чем скорее связь творения и творца появится, тем будет лучше и проще жить самому человеку. То, какой мы видим жизнь сейчас, с ее страданиями и несовершенствами, это дело рук человеческих. Общаясь же с Богом человек вольно или невольно определяет для себя Божьи ориентиры, верующий обретает гармонию и созидает ее. Вижу, что таких людей становится все больше. Надеюсь, что мы будем жить в мире и под мирным небом — сегодня особенно видно, как он хрупок. Но для этого нужно большое внутреннее старание, — напутствовал Владыка.

Намоленным дом

Ближе к полуночи верующие во главе с Владыкой вышли из храма, чтобы под пение молитв обойти его с пением молитв и зажженными свечами. Ровно в полночь на ступенях перед главным входов митрополит Кирилл многократно воскликнул «Христос воскресе!», на что верующие, под звон колоколов, многоголосным хором отзывались «Воистину воскресе!» Далее в храме началась самая красивая и торжественная служба — Божественная литургия в четь воскресения Господня.

К слову, служба получила особенной, ведь в восстановленном соборе Казанской иконы Богородицы пасхальное богослужение совершается впервые.

— Мне настолько радостно служить в Казанском соборе, что, если бы была возможность, я бы и не выезжал из него. Но есть целый Татарстан, где в разных местах очень хорошо и благодатно. Казанский собор за относительно короткое время стал намоленным Божьим домом, сюда многие приходят, чтобы искренне помолится, — подметил Владыка.

Не забывать о нуждах беженцев

В своем пасхальном послании митрополит Кирилл сказал о важности «не только обрести истину, но и осознать ее в современном мире, мире, в котором простое человеческое общение превращается в технологию лжи и превращения народа Божия в безумствующую толпу, упивающуюся неправдой и затыкающую свои уши на слышание Истины». Он призвал не забывать о нуждах наших братьев и сестер, лишившихся родного дома и имущества из-за боевых действий на территории Украины, Донецкой и Луганской республик. Владыка отметил, что многие из них уже приехали в Татарстан. «В дни сбора помощи для них в наших храмах внесем свою посильную лепту, а главное — своей деятельной борьбой с грехом и своим искренним покаянием послужим делу торжества Божественной правды, помня, что сия есть победа, победившая мир, вера наша», — призвал верующих глава Татарстанской митрополии.

В праздничном обращении к православным президент Татарстана Рустам Минниханов также выразил надежду, что они «в полной мере поделятся своим душевным теплом и пасхальными подарками с родными, близкими, соседями, и теми, кто сегодня особо нуждается в поддержке — беженцами и вынужденными переселенцами».

— Пусть же светлая Пасха в еще большей мере укрепит верующих в спасительном стремлении к высшей истине, подлинной свободе и нравственному совершенству! Желаю вам счастья, жизненного оптимизма, здоровья и благополучия! — поздравил православных Рустам Минниханов.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов