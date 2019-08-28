Минниханов: Путин полностью поддерживает строительство нового завода Haier

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров приняли участие в открытии завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах.

«Вчера я имел возможность доложить президенту России Владимиру Путину об открытии нового завода с нашими китайскими партнерами. Он полностью поддерживает данный проект», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

В свою очередь Комаров подчеркнул, что открытие второго завода Haier в Челнах играет важную роль в развитии связей между Россией и Китаем.

«Хотел бы отметить, что у корпорации Haier большие планы на развитие производства в Татарстане. Открытие индустриального парка Haier станет первой вехой на пути к запуску в России высокотехнологичного, соответствующего лучшим мировым стандартам производства бытовой электроники», — подчеркнул полпред президента РФ в ПФО.

В завершение мероприятия состоялась церемония закладки капсулы времени с посланием для потомков.

Напомним, что в 2016 году Haier запустила в Челнах производство холодильников. Об открытии предприятия по выпуску стиральных машин стало известно в мае.