Глобальная вакцинация от COVID-19: Россия — в числе отстающих

Почему россияне не торопятся делать прививку от коронавируса и как идет стройка трассы М-12 — в обзоре недели от программы «7 дней»

Фото: Максим Платонов

Два миллиона человек, казалось бы, много. Но в процентном соотношении с населением страны это не так. Всего 1,5% россиян сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. Ничтожно мало, если сравнивать с другими государствами. В США провакцинировались 70 млн человек, или 21%, в Великобритании — почти 20 млн, или без малого каждый третий. Прививки сделал даже более, чем каждый второй житель Эмиратов (55%, или 6 млн человек). В лидерах Израиль — около 8 млн, или 90%. Где в этой битве с COVID-19 Татарстан и не рано ли мы все успокоились? Об этом и не только — в дайджесте важнейших событий недели, вошедших в свежий выпуск программы «7 дней» на телеканале «Новый век».

Расслабляться рано



Не является ли сегодняшний спад заболеваемости новой коронавирусной инфекцией затишьем перед бурей? Этим вопросом задается журналист программы «7 дней» Михаил Любимов, на всем протяжении пандемии в буквальном смысле не покидавший «красные зоны» ковидных госпиталей. Сам он, насмотревшись, как врачи практически валятся с ног от усталости, все эти месяцы вытаскивая с того света людей, сделал прививку от COVID-19 одним из первых в республике. Поэтому сегодня он недоумевает: почему этот простой шаг на пути к безопасности собственной и близких не торопятся сделать тысячи сограждан. И возможность ведь есть — бесплатная! Практически в любом уголке республики. Вот только из 122 тысяч поступивших в Татарстан доз сегодня израсходованы лишь 70%. Оставшейся вакцины хватит еще на 30 тыс. человек. Но сегодняшними темпами они будут израсходованы не раньше чем через месяц.

Между тем специалисты от медицины повторяют то, что уже говорили и в начале пандемии, и минувшей осенью: подобно «испанке» столетней давности, эпидемия будет иметь три выраженные волны. Пока миновали две. Когда будет следующая? Может, уже в марте, может, в апреле? Врачи готовятся уже сейчас противостоять очередному пришествию инфекции. Но у каждого из нас есть возможность облегчить им работу и уберечь свое здоровье и жизнь. Время еще есть, и вакцина — тоже.

Из 122 тысяч поступивших в Татарстан доз сегодня израсходованы лишь 70%. Фото: Максим Платонов

М-12: трассы еще нет, а эффект уже заметен

Строительство новой автодороги М-12, которой предстоит связать пять регионов России, — крупнейший реализуемый сегодня в стране проект в области дорожного строительства. Какой он принесет эффект после запуска, даже сложно подсчитать. Для Татарстана, по территории которого проляжет участок трассы протяженностью 152 км и стоимостью в 162 млрд, это совершенно новые возможности по организации логистики.



Время в пути от Казани до Москвы с нынешних 12—13 часов сократится вдвое, усилятся деловые связи, увеличится товарооборот. В масштабах России это уже 795 км, на которые «нанизаны» кластеры ключевых отраслей. Наши коллеги из программы «7 дней» отмечают, что на маршруте трассы сосредоточены 70% автомобильной промышленности страны, 50% аэрокосмической и оборонной, 40% металлургии, 30% машино- и приборостроения, четверть от всей российской переработки нефти, химии, нефте- и газохимии. По предварительным подсчетам, трасса будет способна в год принимать до 70 млн тонн грузопотока, а макроэкономический эффект от ее ввода в эксплуатацию оценивается в триллионы рублей. Но даже это может показаться скромным эффектом, если вспомнить, что М-12 — часть международного проекта «Европа — Западный Китай».

В республике, где трасса пройдет по трем районам, важность и эффективность проекта прекрасно осознают, его реализации оказывается всесторонняя поддержка и помощь. И на уровне руководства республики, и районными администрациями, и землевладельцами. Группа ТАИФ на время передала строителям два земельных участка — в Лаишевском и Верхнеуслонском районах, что позволило застройщикам существенно ускорить процессы.

Окончательно все выгоды от М-12 еще только предстоит оценить. Фото: Максим Платонов

К слову, трассы еще нет, есть лишь временные и вспомогательные подъездные пути и дороги, а эффект люди уже ощутили. В деревне Гребени, что в Верхнеуслонском районе, о собственной автодороге и не мечтали, а тут такой подарок. Для строителей подъезд — временный, а для сельчан — прекрасная дорога с твердым покрытием. И таких подарков в виде дорог, подъездов, причальных стенок и укрепленных берегов Татарстану в наследство останется немало.

Строительство трассы идет ускоренными темпами: через 3 года — в 2024 году, по ней уже пойдет поток автомобилей. А вот служить ей предстоит долго. Так что окончательно все выгоды от М-12 нам еще только предстоит оценить.

«Я смогу!» — человек, который дарит веру

Татарстанский Ник Вуйчич — так называют Марата Ильясова те, кто знает его историю: авария — лобовое столкновение с КАМАЗом, приговор врачей, пророчивших, что он никогда не сможет не то что ходить, но даже вставать, и то, как он решил, что все они ошибаются.

Тренировался сам. Был близок к тому, чтобы сдаться. Но преодолел трудности и встал сам, пусть не сразу. Сначала зашевелился один палец, дальше — больше. Потом был отказ немецких медиков оперировать. Там даже не поверили, что снимки действительно его. Марат Ильясов не опустил руки, а поступил на медицинский, чтобы помогать другим. Принимал пациентов в маленькой квартирке и ставил на ноги даже тех, кто по 17 лет не мог подняться с инвалидной коляски. Сам разрабатывал тренажеры, учил ухаживать за потерявшими подвижность, что и как делать дома, чтобы процесс реабилитации не прерывался.

Сам Марат Ильясов считает себя счастливым человеком. Фото: vk.com/ilyasovmarat1980

Сегодня «Ты сможешь!» Марат говорит тем, кто смотрит на него с надеждой и верой уже в стенах нового реабилитационного центра, который так и называется: «Я смогу». Здесь же расположен зал авторских тренажеров, полностью придуманных и продуманных Ильясовым. Сам медик рассказал журналистам программы «7 дней», что предприятие, узнав его историю, снизило цену за изготовление этого оборудования втрое. За время работы Марат выиграл пять грантов, получил поддержку администрации города и дважды встречался с президентом республики. В прошлом году Рустам Минниханов вручил Ильясову именную премию, а в этом лично приехал, протестировал тренажеры и пообещал помочь в получении патентов на изобретения и разработки и наладить выпуск оборудования.

Сам Марат Ильясов считает себя счастливым человеком. Он не зацикливается на проблемах, а ищет решения. Не опускает руки сам и не позволяет этого сделать другим.

Обо всем этом, а также о том, что обсуждали в режиме ВКС руководители Группы ТАИФ и германской компании Siemens Energy, о проблемах изучения родного языка и громком мошенничестве в Высокогорском районе и, наконец, о том, что такое «Точка роста» и для чего она нужна в школах республики, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», выходящем в эфир телеканала ТНВ 1 марта, ровно в 13.00, или на сайте телеканала.

