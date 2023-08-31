Рустам Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества с Анголой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов на Татарстанском нефтегазохимическом форуме встретился с чрезвычайным и полномочным послом Анголы в России Аугушту да Силва Куньей. Он заявил, что республика заинтересована в развитии сотрудничества с этой страной в рамках дружественных российско-ангольских отношений.

— Пока наш товарооборот незначительный. В разное время в Анголу поставлялись автомобили КАМАЗ. Также ваша страна — крупнейший производитель нефти в Африке. Мы могли бы рассмотреть возможности взаимодействия по данному направлению, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.



Среди потенциальных сфер для развития сотрудничества с Анголой раис Татарстана назвал нефтепереработку и нефтехимию, энергетику, машиностроение, производство автокомпонентов, информационные технологии, медицину и фармацевтику, а также агропромышленный комплекс.

Чрезвычайный и полномочный посол Анголы в России заявил, что страна заинтересована в сотрудничестве с Татарстаном в области нефтепереработки.

На Татарстанском нефтегазохимическом форуме Рустам Минниханов также встретился с заместителем премьер-министра Белоруссии Петром Пархомчиком. Он заявил о наличии всех возможностей для поступательного наращивания взаимодействия двух республик.



Также раис Татарстана встретился с министром нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн доктором Мохаммедом бен Мубараком бен Даина. Он заявил, что республика стремится вносить вклад в развитие российско-бахрейнских отношений.



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Татьяна Демина