Главное о коронавирусе на 16 мая: в России создали кисломолочную вакцину, в Индию пришла вторая партия «Спутника V»

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Минниханов указал, что смертность от COVID-19 в Татарстане растет

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 32 новых случая COVID-19. Всего на 16 мая в республике зарегистрировано 21 010 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 17 980 человек, в том числе 9 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 480 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на вчерашнем совещании обратил внимание на выросшую смертность от коронавируса в республике: несмотря на то, что больных стало заметно меньше, число смертей остается на прежнем уровне. Он призвал серьезнее относиться к мерам безопасности против COVID-19.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 289 863 человека за весь период. Из них 208 803 получили второй компонент вакцины.

Реаниматолог казанской РКБ Линар Нурмухамедов рассказал, что из-за ковида врачи реанимации в 2020 году в отпуск не выходили — они делают это только сейчас.

Фото: Максим Платонов

Кисломолочная вакцина от COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 554 новых случая коронавируса, выздоровели 8 573 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 940 245 человек, а выздоровевших — до 4 556 073 человек. За сутки болезнь унесла жизни 391 россиянина. За весь период в России от коронавируса умерли 115 871 человек.

Каждый пятый россиянин готов привиться от коронавируса COVID-19, только если иным способом не получится попасть за границу. 18% опрошенных в любом случае готовы привиться. 42% респондентов не хотят вакцинироваться ни при каких условиях.

В Якутии детские развлекательные центры приостановили работу из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе по 31 мая включительно. А еще запретили дискотеки, развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах — в том числе концерты, караоке. Вчера в Якутии выявили 108 новых случаев COVID-19.

Вузы готовы провести приемную кампанию онлайн и перейти на дистанционную учебу в случае роста заболеваемости. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Фото: Максим Платонов

Заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти еще до майских праздников, но чтобы понять влияние выходных на ситуацию с COVID-19, нужно подождать еще неделю. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разработал препарат от COVID-19 в виде кисломолочного продукта. Испытания съедобной вакцины от коронавируса планируется завершить до конца текущего года. Производить ее можно будет на любом молокозаводе, сообщают «Известия».

В Индию отправили еще одну партию вакцины «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 162 535 050 человек, 3 369 744 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на 1-м месте находятся США (32 924 078). На второй строчке — Индия (24 684), на третьей — Бразилия (15 586 534), на четвертой — Франция (5 925 071), на пятой — Турция (5 106 862). Россия занимает 6-е место (4 875 308, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (585 708). За ними следуют Бразилия (434 715), Индия (270 284) и Великобритания (127 541).

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер в возрасте 89 лет. По данным СМИ, причиной смерти артиста стали последствия заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

Фото: Максим Платонов

Вторую партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в воскресенье доставили в индийский город Хайдарабад. Первая партия прибыла в страну 1 мая.

Индийский штамм коронавируса B.1.617.2, который распространяется в Великобритании, может вызвать масштабную третью волну эпидемии на территории королевства. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

80-летней жительнице города Тоёхаси префектуры Айти в Японии в течение суток ошибочно ввели две дозы вакцины американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech. Двойная доза препарата не вызвала у пожилой женщины побочных эффектов, однако медики продолжают наблюдение.

Власти Сейшел начали прививать население вакциной «Спутник V».

В Великобритании у члена королевской семьи, 76-летней принцессы Кентской Марии Кристины фон Рейбниц возникли тромбы после того, как она получила два укола с препаратом против коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Татьяна Леухина