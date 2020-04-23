Спад рекламы, обвал подписки и розницы, платежи в РАО: стали известны последствия кризиса для СМИ Татарстана

Татарстанские медиа попросили включить отрасль СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса

Сегодня состоялась совместная видеоконференция представителей СМИ Татарстана с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Руководители республиканских медиа озвучили свои просьбы о помощи и рассказали о том, с какими проблемами сталкивается отрасль в разгар эпидемии. В свою очередь Рустам Минниханов высказал свои рекомендации о том, как СМИ должны освещать локаут и пандемию: в частности, попросил не публиковать «ужасов», развенчивать фейки и больше рассказывать о деятельности медиков и волонтеров. Модерировал конференцию Ильшат Аминов, генеральный директор ТНВ. В «Реальном времени» — рассказ об этом событии.

Ильшат Аминов и его коллеги попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших отраслей

Модерировал конференцию председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ) Ильшат Аминов. Еще до того, как к конференции присоединился Минниханов, Аминов собрал просьбы и жалобы от своих коллег.

Поочередно получая слово, руководители СМИ, представители розницы и полиграфической отрасли рассказывали о наболевшем. Картина сложилась в целом грустная. Сделать ее повеселее, как считают участники встречи, можно было бы:

во-первых, полностью освободив СМИ от местных налогов (за исключением, возможно, НДФЛ);

во-вторых, включив отрасль в перечень наиболее пострадавших;

в-третьих, учитывая резкое снижение объемов рекламы, возместить эти потери социальной рекламой.

Были и другие предложения: например, обеспечить присутствие печатных изданий в крупных торговых комплексах, поддержать издательства и полиграфию (которые к тому же работают в основном на импортных поставках и прямо зависят от курса рубля). Еще журналисты просят об отсрочке платежей за электроэнергию.

Генеральный директор челнинского холдинга «СТВ-Медиа» Абдулхак Батюшов попросил на местном уровне отсрочить платежи по «упрощенке» и местные налоги до 1 октября (челнинская мэрия, по его словам, на эту просьбу пока не отреагировала). Поддержка официальных СМИ нужна, полагает он, так как социальные сети во время эпидемии «показали себя во всей красе» (имеется в виду распространение фейков).

Ильшат Аминов заявил, что они вместе с коллегами уже написали соответствующие обращения от Союза журналистов РТ в Москву.

Поочередно получая слово, руководители СМИ, представители розницы и полиграфической отрасли рассказывали о наболевшем

Возместить потери коммерческой рекламы можно через социальную

Одна из серьезных проблем республиканских СМИ — падение рекламных доходов. По мнению представителей отрасли, государство могло бы разместить социальную рекламу в соответствующих изданиях, что дало бы двойной эффект: и профилактику коронавируса, и поддержку СМИ. Но, как выяснилось, просто так увеличить объемы социальной рекламы власти РТ сразу не смогут.

Главред «Казанских ведомостей» Венера Якупова пожаловалась на то, что даже за размещенную рекламу невозможно получить деньги, так как средства, выделенные под это на счетах рекламодателей, заморожены. Например, в пресс-службе Минсельхозпрода РТ рассказали: за размещенную в марте свою социальную рекламу они и готовы бы заплатить, но не могут этого сделать. Дело в том, что бюджетные статьи расходов на рекламу попали под сокращение и перечисленные средства были заморожены. Руководитель «Казанского репортера» Антон Райхштат в этой связи попросил «бюджетного маневра» хотя бы на уровне Татарстана, чтобы рекламные деньги начали доходить до СМИ.

Подписка замедлилась в 10 раз, розница упала на 30%, авторские платежи платить нечем

В Союзе журналистов РТ заявили, что ветераны РТ просят оставить печатные издания, и власти стараются включать газеты в наборы продовольственных товаров, которые распространяют среди татарстанских льготников. Между тем печатным изданиям приходится особенно тяжело. Скорость подписки отстает в 10 раз по сравнению с прошлыми годами («почта забарахлила, люди на самоизоляции», объяснил Александр Латышев, главный редактор газеты «Республика Татарстан»). Уменьшился объем продаж газет в киосках.

Страдают не только сами СМИ, но и связанные с ними отрасли. Например, розничные продавцы, которым запрещают работать в торговых комплексах, переживают неизбежное падение продаж вследствие самоизоляции — на 30%, закрываются некоторые точки. Плюс ко всему продажу изданий запретили у себя и РЖД.

Уменьшился объем продаж газет в киосках. Фото Романа Хасаева

У телевизионных проектов, по словам Дамира Давлетшина и Ильшата Аминова, другие проблемы — например, нужно платить с доходов, полученных от трансляций литературных и музыкальных произведений, Российскому авторскому обществу (РАО).

«Доходов — ноль. В этом смысле надо выработать общую позицию всем вещателям, объединиться и начать с РАО работать, потому что по-другому не получится. Проблема у всех. Они должны пойти навстречу в этом случае», — предложил Аминов.

«Соцсети, некоторые наши товарищи, распускают такие вещи, которые совершенно неправильные»

Президент РТ Рустам Минниханов, которому передали «челобитную» от журналистского сообщества, в ответ сразу после своего прихода в зал «Татмедиа» заявил, что мы сегодня переживаем не самые простые времена:

— Наложились друг на друга разные проблемы в одно время. Во-первых, экономические (самоизоляция, приостановка многих компаний), затем цены на нефть, ставшие очень большой проблемой для Татарстана. И, наконец, коронавирус, так как сегодня нас очень беспокоит здоровье наших граждан. Неизвестно, как мы пройдем сложный путь: есть опыт Китая, и есть не очень хороший опыт Европы и США, к сожалению.

Именно поэтому, считает Минниханов, республиканские СМИ, как частные, так государственные, должны, освещая сложившуюся ситуацию, «давать правильную, объективную информацию, тем более что соцсети, некоторые наши товарищи, злоупотребляют и распускают такие вещи, которые совершенно неправильные». Чтобы не давать распространяться фейкам, СМИ должны их опровергать, доводя до общественности точную информацию, полученную из первых уст.

Рустам Минниханов попросил представителей СМИ беречь себя, коллег и близких, надевать маски и соблюдать карантинные меры во время сбора информации «на острие атаки»

«С вашей стороны все время показывать какие-то ужасы — неправильно»

— Сегодня говорят, что самоизоляция чересчур жесткая. Тогда надо разъяснить людям, почему это необходимо, почему не открыты парки, а дети в школы не ходят, — предложил президент РТ. — И с вашей стороны все время показывать какие-то ужасы — неправильно. Много положительных примеров есть: компании, которые поддерживают муниципалитеты и медицину, волонтеры, помогающие взрослому населению. Надо рассказывать о них!

Рустам Минниханов попросил представителей СМИ беречь себя, коллег и близких, надевать маски и соблюдать карантинные меры во время сбора информации «на острие атаки». В самом начале конференции президент снял маску, но в финале вновь ее надел. Минниханов пошутил, что маску снимал, чтобы его «не перепутали с Асгатом Сафаровым, который тоже иногда в таком [похожем на мой] костюме ходит».

По словам главы республики, он стал еще больше уважать медиков после того, как побывал в инфекционной больнице и вынужден был надеть соответствующий защитный костюм. Это было непросто.

— А медсестры, врачи вынуждены в «грязной» зоне в таких костюмах целый день работать, не делая ошибок! Об этих людях надо говорить с благодарностью.