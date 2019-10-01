Грету Тунберг услышали в Альметьевске: в «Татнефти» новый директор — по климату

Контролировать окружающую среду в столице нефтяников доверили топ-менеджеру из G Petroconsulting Ltd Ласло Геречу

«Татнефть» определила независимого экологического куратора, которому передали полномочия по надзору за предстоящим исполнением Парижского соглашения об изменении климата (Киотский протокол). Им стал член совета директоров «Татнефти» — венгр Ласло Гереч, управляющий директор G Petroconsulting Ltd. «Татнефть» объяснила появление «уполномоченного по климату» необходимостью контролировать и вести учет парниковых выбросов по исполнению обязательств по Киотскому протоколу, к которому Россия присоединяется с будущего года. Новую должность нефтяники ввели и для того, чтобы успокоить общественность, протестующую против строительства нового нефтегазохимического завода компании. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ответственный по климату

На очередном заседании совета директоров «Татнефти», которое накануне провел Рустам Минниханов в Альметьевске, в структуре корпоративного управления был учрежден необычный пост — член совета директоров по климату. На эту должность назначили действующего независимого директора — иностранца Ласло Гереча, который входит в совет директоров «Татнефти» на протяжении 5—7 лет и считается одним из наиболее авторитетных экспертов в области финансового аудита «Татнефти».

— Для обеспечения эффективной реализации политики в области климата независимый директор Ласло Гереч назначен членом совета директоров, отвечающим за надзор деятельности, связанной с изменением климата, — сообщила пресс-служба «Татнефти».

О Герече известно, что с 2015 по 2017 годы он являлся управляющим директором компании MOL Oman Limited, Oman Branch, а затем возглавил инвестиционную компанию G Petroconsulting Ltd. Будучи членом комитета по аудиту при СД «Татнефти», он готовит рекомендации по контролю за полнотой и достоверностью финансовой отчетности «Татнефти». Одновременно с этим он участвует в работе комитета по кадрам и вознаграждениям, готовя замечания об эффективности кадровой политики и системы вознаграждений.

На очередном заседании совета директоров «Татнефти», которое накануне провел Рустам Минниханов в Альметьевске, в структуре корпоративного управления был учрежден необычный пост — член совета директоров по климату. Фото tatarstan.ru

Считается, что голос независимых директоров влиятелен, поскольку на них приходится 20% от общего количества голосов: им принадлежит три места из 15. Но почему именно Гереч из трех директоров был назначен на новую позицию, осталось неизвестным. Касаясь предстоящих задач, которые ставятся перед ответственным по климату, «Татнефть» указывает, что необходимо организовать «комплексный учет выбросов парниковых газов по Группе «Татнефть» и отразить в соответствии с рекомендациями ТСFD (Рабочей группы по раскрытию финансовой информации, связанной с изменением климата)». Источники в корпоративной структуре «Татнефти» пояснили «Реальному времени», что речь идет о раскрытии «углеродного следа» в публичных отчетах, а также о развитии системы трейдинга квот по Киотскому протоколу.

Одновременно с этим совет директоров «Татнефти» утвердил новую редакцию политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. Но будет ли создан отдельный комитет по контролю за этими тремя видами деятельности, которые перешли в сферу ответственности независимого директора, в пресс-службе не успели ответить.

Мода на экологических директоров

Введение постов членов совета директоров по экологии активно входит в моду корпоративного управления компаниями, а «Татнефть» лишь последовала этой практике. До этого управление экологическими инициативами было поднято на уровень совета директоров компаний на Урале.

— По инициативе независимых директоров в составе совета директоров был создан новый комитет по охране труда, промышленной безопасности, экологии, который возглавил Тав Морган (независимый директор), — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината. К тому времени вопросы экологии находились уже в компетенции члена правления и директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии. И хотя они постоянно контролировались Советом директоров, топ-менеджеры высшего звена согласились передать их под крыло независимым директорам. Это объяснили «важностью и актуальностью вопросов для ММК и стремлением к лучшим практикам корпоративного управления и устойчивого развития».

— В России такая компетенция развивается, но все еще нова, тогда как на западе требования весьма серьезны, — отметил Игорь Розанов, член Наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров (АНД). — По данным Clermont Partners, сегодня 47% инвестиционных организаций учитывают факторы ESG при принятии инвестиционных решений. Имея особую позицию в компании, независимый директор должен видеть деятельность организации не только изнутри, но в значительной мере охватывать внешние факторы и риски, влияющие на деятельность компании, среди которых и факторы ESG.

Эксперты фонда WWR также считают, что «обязательства, налагаемые Киотским протоколом на Российскую Федерацию, будут иметь серьезные последствия для ее экономического, социального и экологического развития».

Погасить факелы из нефтяного газа

Учреждая пост «уполномоченного по климату», «Татнефть» отреагировала на предстоящее присоединение России к Парижскому соглашению, которое нацелено на борьбу с глобальным изменением климата. Эту тему на днях подняла Грета Тунберг — шведская школьница, экологический активист. Обращаясь к мировому промышленному сообществу на саммите ООН по климату, она заявила: «Вы отняли мои мечты и мое детство своим пустословием… мир пробуждается. И перемены грядут, нравится вам это или нет».

Как известно, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление о ратификации Парижского климатического соглашения. На совещании с вице-премьерами председатель правительства он указал, что в рамках нацпроекта «Экология» в России ведется работа по сокращению загрязняющих воздух выбросов, но «предстоит учесть и меры по выполнению международных обязательств, цель которых — сокращение объема выбросов парниковых газов».

Согласно Парижскому соглашению, страны обязаны будут с 2020 года принять меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Как следует из материалов «Татнефти», в прошлом году было предотвращено около 3 млн тонн выбросов в эквиваленте парникового газа за счет утилизации попутного нефтяного газа. В «Татнефти» прогнозируют, что вследствие экологических требований международные нефтяные компании скорректируют свои стратегии — доля газовых активов в портфелях составит от 40% до 62% в объеме добычи компаний в 2030 году.

Сейчас министерство совместно с компаниями прорабатывает мероприятие по переносу автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на участке границы Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. Фото tatar-inform.ru

Министерство экологии и природных ресурсов РТ следит за вредными выбросами в атмосферу дистанционно, опираясь на данные компаний.

— Мы заключили соглашение о взаимодействии и предоставлению данных наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха с «ТАНЕКО» и «Нижнекамскнефтехимом» , — рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

Предприятия самостоятельно передают результаты мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас министерство совместно с компаниями прорабатывает мероприятие по переносу автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на участке границы Единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла и дальнейшему предоставлению оnline-доступа сотрудникам министерства к измерениям, получаемым с постов контроля загрязнения атмосферного воздуха предприятий Нижнекамского промышленного узла.

Как утилизировать газ в Альметьевске

Экологические активисты видят попытку убрать «углеродный след» в форсированном продвижении проекта по строительству завода малеинового ангидрида, который предполагается разместить на пустующих площадях Миннибаевского газоперерабатывающего завода. Их пугает территориальная близость будущего газового реактора с населенным пунктом Нижняя Мактама: между ними расстояние около 1 км. Назначение ответственного за климат произошло на фоне протестных настроений горожан, но знает ли об этом сам независимый директор Ласло Гереч?

«Татнефть» намерена начать строить завод по выпуску малеинового ангидрида мощностью 390 тысяч тонн на год раньше запланированного срока — в 2020 году. Предполагаемые инвестиции — 70 млрд рублей. Это будет первый проект в России по выпуску этого продукта, основанный на переработке газа. 27 сентября исполком Альметьевска назначил проведение публичных слушаний по оценке воздействия комплекса на окружающую среду. Они пройдут 25 октября, до этого жители могут изучить проект строительства.

В Управлении Росприроднадзора выразили пожелание переадресовать наболевшие вопросы горожан по заводу независимому директору «Татнефти» в надежде на то, что он все-таки убедит людей в безопасности проекта. Фото pravdaurfo.ru

К этому моменту инициативная группа противников строительства завода направила в татарстанское Управление Росприроднадзора коллективную петицию, в котором попросила дать оценку безопасности будущего предприятия. В городском паблике в соцсетях «За чистый Альметьевск», объединяющем свыше 2,5 тысячи подписчиков, опубликован ответ горожанам. В нем нет прямого ответа, при этом ведомство ссылается на то, что проектная документация к ним не поступала.

Между тем в Управлении Росприроднадзора выразили пожелание переадресовать наболевшие вопросы горожан по заводу независимому директору «Татнефти» в надежде на то, что он все-таки убедит людей в безопасности проекта. По данным ведомства, государственная экологическая экспертиза займет несколько месяцев.