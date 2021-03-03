Минниханов: в Татарстане живет 30 процентов татар

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с представителями СМИ в преддверии Международного женского дня обратил внимание, что в республике проживают лишь 30 процентов татар. Все остальные представители нации живут за ее пределами.

«Мы должны сохранить свою самобытность, свою нацию. Важно, чтобы люди, живущие за пределами нашего региона и страны, имели возможность получать литературу, общаться с нами, приезжать к нам», — заявил Минниханов.

В преддверии Всероссийской переписи населения в 2021 году он отметил, что информация о том, где и сколько живет татар, и как с ним осуществляется взаимодействие является важной для сохранения нации.

«Кто бы что ни говорил, Казань — это столица татар», — добавил президент Татарстана.

Ранее Минниханов назвал Всероссийскую перепись населения одним из важнейших событий 2021 года



О том, что президент Татарстана обсуждал с журналистами перед 8 Марта, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина