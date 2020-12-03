На музей и храм староверов в Казани понадобилось почти 100 миллионов

В Казани открывается единственный в России музей, посвященный истории староверов

Фото: Олег Тихонов

5 декабря одним музеем в Казани станет больше — в здании Покровского собора Казанско-Вятской епархии Русской старообрядческой церкви откроется Музей истории староверов. Открыть музей для посетителей планировалось раньше, но свои коррективы внесла коронавирусная эпидобстановка. Ожидается, что торжественное открытие первой музейной экспозиции пройдет с участием президента РТ Рустама Минниханова и митрополита старообрядческой церкви России Корнилия, который прибыл в столицу республики сегодня. Финансирование этого проекта велось из нескольких источников, а в целом создание храмового комплекса, состоящего из старообрядческого собора и исторического музея, как стало известно «Реальному времени», обошлось без малого в 100 млн рублей.

«Рустам Нургалиевич выделил нам необходимые средства»

Согласно данным, размещенным на портале госзакупок еще в 2018 году, целью создания музея обозначена «популяризация старообрядчества Казани и Татарстана как значимого культурного явления XVII — начала XXI вв., историко-бытового и художественного наследия старообрядчества, создание культурно-просветительного и духовного центра в г. Казани».



Помимо организации выставок, на базе музея планируется организовать пространство для проведения культурно-просветительных и образовательных программ. Фото: Олег Тихонов

Помимо организации выставок, на базе музея планируется организовать пространство для проведения культурно-просветительных и образовательных программ. Кроме того, несмотря на старообрядческий дух, в деятельность музея, как говорится в документах, включат современные технологии — системы беспроводного доступа к аудиовизуальной информации музеев, в том числе виртуальных экскурсий, при помощи беспроводных устройств, а также мультимедийные панели с различной информацией исторического характера.

На эти цели, а также закупку витражей, стендов и цифрового оборудования и прочих материалов Министерством культуры России было выделено 8 млн рублей. Но как рассказал «Реальному времени» глава некоммерческого фонда культурного и исторического наследия «Русская старина» Василий Кириллов, который стал инициатором создания музея, это лишь небольшая часть средств.

— Они (выделенные Минкультом РФ средства, — прим. ред.) были настолько малы, ничтожны, что их по проекту не хватило бы даже на треть, даже на оборудование — стеллажи и прочее, и с 2018 года финансированием занимается мой фонд «Русская старина» — все строительные работы, формирование экспозиций и всего остального комплекса работ. Рустам Нургалиевич выделил нам недостающие средства, и сейчас мы заканчиваем, — рассказал Кириллов.

В собор и музей — 100 млн рублей



Идея создания этого музея принадлежит главе некоммерческого фонда «Русская старина» Василию Кириллову. С просьбой поддержать эту инициативу он обратился в конце 2016 года к президенту Татарстана Рустаму Минниханову, в Казанскую епархию и митрополию в Москве и получил одобрение.

Под музей решено было выделить цокольный этаж, который требовал капитального ремонта: из-за того, что рядом с храмом протекает река, порой уровень грунтовых вод в помещениях цоколя достигал высоты в 1 метр. По словам Кириллова, средства в размере 50 млн рублей по распоряжению главы республики были выделены из различных внебюджетных фондов. В 2017 году была проведена гидроизоляция подвальных помещений храма, отремонтировали бойлерную, системы водоснабжения и отопления.

Изначально деньги вкладывались в сохранение памятника архитектуры и истории — кафедрального собора, переделали крышу, стены, отреставрировали внутреннюю часть храма. После ремонта цокольного этажа здесь и было решено создать исторический музей. Общая сумма, которая в итоге была освоена в ходе ремонтно-реставрационных работ и храма, и музея, сообщил «Реальному времени» глава фонда Василий Кириллов, составляет порядка 100 млн рублей.

Изначально деньги вкладывались в сохранение памятника архитектуры и истории — кафедрального собора, переделали крышу, стены, отреставрировали внутреннюю часть храма. Фото: Максим Платонов

Иконы XVI века и портреты купцов-старообрядцев

Редчайшие книги XVII века, относящиеся к эпохе отделения староверов под началом протопопа Аввакума от традиционной православной церкви, так называемому расколу, старинные иконы и хоругви, старопечатные книги, одежда и предметы быта последователей древнерусского богослужения — уже около 400 экспонатов, причем в большинстве своем — оригиналы, смогут увидеть посетители музея.

Казанский музей истории старообрядчества по своей сути станет уникальным и, пожалуй, единственным в России со столь обширной и постоянно действующей экспозицией. Она будет состоять из нескольких разделов и разместится в трех залах общей площадью 1,2 тыс. кв. метров: это документы и различные экспонаты, которые расскажут об истории становления и развития старообрядческой церкви — начиная от раскола и до настоящего времени.

Особенность музея в том, подчеркнул Кириллов, что все музейные экспонаты собирались по крупицам среди членов старообрядческих общин не только Татарстана, но и России — «это все сохраненное нами, в семьях, передаваемое столетиями из поколения в поколение, настоящее, стопроцентный оригинал, не муляжи. Все, что есть старинное, мы готовы еще принять». Настоящая жемчужина музея, который вскоре откроется для посетителей, по мнению Кириллова, — старинный походный иконостас, с которым община передвигалась из одного поселения в другое.

Казанский музей истории старообрядчества по своей сути станет уникальным и, пожалуй, единственным в России со столь обширной и постоянно действующей экспозицией. Фото: Олег Тихонов

Создатели надеются, что музейный фонд будет постоянно пополняться за счет новых экспонатов, которые бережно хранятся в семьях староверов или других музеях Татарстана, и за счет этого будут меняться и экспозиции. В свое время большая старообрядческая община существовала в Чистополе, и в его городском музее есть «большие залежи старообрядческих экспонатов, которые не выставляются, а хранятся, так сказать, на складах, немало их и в казанском музее ИЗО», — рассказал нам Кириллов. Здесь же планируется проводить и различные тематические выставки, посвященные историческим событиям и личностям.

— Вы знаете, что 90% зданий, которые были построены на улице Баумана до революции, все они принадлежали казанским купцам-староверам, начиная с Шамова? И целый зал в музее будет посвящен купцам-старообрядцам, меценатам, которые создавали город. Мы не хотим терять свои истоки и скрываться, как, может, некоторые думают, что староверы прячутся в подвалах, мы есть, и мы хотим показать свою историю, лучшие традиции и великие личности, которые были старообрядцами.

Целый зал в музее будет посвящен купцам-старообрядцам, меценатам, которые создавали город. Фото: Олег Тихонов

Исторический музей соединят с Арским кладбищем

Музейная история, по задумке организаторов, в перспективе должна продолжиться на Арском кладбище, которое располагается практически в центре столицы. Согласно историческим данным, его основали как кладбище для старообрядческой общины Казани, а все казанские купцы-староверы захоронены как раз на его территории. Об их истории расскажет специальное приложение для смартфонов, которое пока разрабатывается, в него включат экскурсионные маршруты с указанием места захоронения каждой исторической личности старообрядческих общин Казани.

Все казанские купцы-староверы захоронены на Арском кладбище. Фото: Максим Платонов

Пока музей будет работать в тестовом режиме, экскурсии будут проводиться по определенному графику или по предварительной записи, уточнили организаторы.



Ангелина Панченко